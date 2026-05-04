Ваня Григорова: Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е далече от лявото

4 Май, 2026 21:40 1 080 41

„Имаше заявки, че ще бъдат преодолени проблемите с увеличаващите се цени, но такива политики не може да се провеждат без финанси. А когато вече втора седмица повтарят, че няма да променят данъците, трябва да е ясно, че може би ще се наложи, например, да спрат да плащат пенсии”, коментира още независимият общински съветник

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е меко казано далече от лявото. Дори много символно беше това, че гостът, с който завършиха представянето на тази програма, беше испански бизнесмен. Допълнение към техния икономически отбор е и Иван Василев, който беше зам.-кмет в Столична община ресор финанси и здравеопазване. Там имахме много сериозни проблеми с решения на СОС, които той отказваше да изпълни. И ако такъв тип икономист е в основата на екипа на Радев, ще имаме проблеми с изпълнението на решенията на самото правителство. Това каза независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в ефира на „Пресечна точка” по Нова телевизия.
„Имаше заявки, че ще бъдат преодолени проблемите с увеличаващите се цени, но такива политики не може да се провеждат без финанси. А когато вече втора седмица повтарят, че няма да променят данъците, трябва да е ясно, че може би ще се наложи, например, да спрат да плащат пенсии”, коментира още тя.
Според нея или трябва да има промяна на данъчно-осигурителната система, или трябва да се взимат още заеми, „а това е нещо, което правеха последните няколко правителства”. Предложението на Григорова е, за да има финанси в държавата, да се променят данъците. Тя смята, че трябва да бъде върнат необлагаемият минимум, да се облагат по-богатите компании и банките, драстично да се увеличи максималния осигурителен доход.

Григорова показа данни на Евростат, според които в графиката, представяща средния разход за труд на час за 2025 година, „България се намира на дъното” – 12 евро на час. Средното за Европейския съюз е 34,90 евро. „Ние сме с около три пъти по-евтини в рамките на ЕС за работодателите. А цените не са три пъти по-ниски”, подчерта още общинският съветник. Тя беше категорична, че ако индустрията изпитва затруднения, това не се дължи на заплатите на служителите.

По темата за здравеопазването Григорова обясни, че общинските болници страдат от недофинансиране, а те поемат социално слаби, неосигурени, бездомни пациенти. Според нея заради това общините дофинансират общинските болници през допълнителни договори. "Когато нямаме държавен бюджет, нямаме общински и следователно нямаме право да увеличаваме плащанията. А в тази инфлация, не можем да покрием базовите нужди на общинските болници. От това страдат и пациенти, и лекари", каза още тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 6 Отговор
    Интересното, за което се правите на разсеяни и не говорите, е - Къде са ни четиридесетте милиарда евро, които бяха гарант за валутния борд ?! Къде...?!
    Радев!!! Ти ще мецнеш ли...?! Щото за дефицита оревахте орталъка !!!

    Коментиран от #11, #15

    21:43 04.05.2026

  • 2 Айде

    13 4 Отговор
    У уево

    21:43 04.05.2026

  • 3 Добър ден

    12 16 Отговор
    Радев не е нито в ляво нито в дясно. Той е там където е далаверата. Видя, че Русия засмука тиня в Украйна и обърна палачинката към колективния запад.

    21:45 04.05.2026

  • 4 Нормално

    15 2 Отговор
    Трябва да затягаме коланите.

    21:46 04.05.2026

  • 5 Динев

    18 11 Отговор
    Ромската мутреса на Тиквата и Сви ня та свали маската си

    21:48 04.05.2026

  • 6 Помак

    8 7 Отговор
    Ох котио..сърдита другарка

    21:48 04.05.2026

  • 7 Споко

    5 9 Отговор
    Борисов като пое държавата през 2009 бяхме още по-зле от сега. Средната заплата в България беше 500 лв и тъкмо почна световната финансова криза. Масови фалити и отлив на инвестиции.

    21:49 04.05.2026

  • 8 Прогресист

    6 8 Отговор
    Радев трябва да легализира марихуаната. Ще компенсира парите, които плащаме на Боташ и даже ще сме напред.

    21:51 04.05.2026

  • 9 Хмм

    10 13 Отговор
    Не че съм радевист, но Григорова е права в случая.

    Коментиран от #25

    21:52 04.05.2026

  • 10 Въпрос

    17 6 Отговор
    Циганката какво точно свърши?!

    21:52 04.05.2026

  • 11 Здрасти

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ето това е въпрос! И аз се чудя какво се случва с тези пари. Никой нищо не казва

    21:54 04.05.2026

  • 12 Лукашенко

    10 4 Отговор
    Ще видим дали Радев ще намали цените и ще вдигне заплатите. Със сигурност трябва да се отърве от олигархията, която е зад него и от крадците от служебните му правителства през последните 5 години.

    21:54 04.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    Колко ли пара ще се появи, ако на западните вериги се постави ставило колко да изнасят?
    37% данък за всеки лев изнесена печалба и 5% за всеки реинвестиран в БГ - какво ли ще стане?

    21:55 04.05.2026

  • 14 Права е

    6 2 Отговор
    Но и на Радев не му е лесно, някакъв фискален съвет вече се намесва, иначе данъци за по-богатите,

    Коментиран от #30

    21:57 04.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Какви 40 милиарда? Вече са 30 ако не и по-малко.
    Платихме на закъсалата ЕЦБ едни 4-5 милиарда, банките си дръпнаха едни 10 тина щото вече няма задължение за 10% и квото остана полека лека ще се стопи за плащане на лихви по заемите

    21:57 04.05.2026

  • 16 Стоев

    10 3 Отговор
    Разбира се, това са последствията от корумпирания мафиотски модел на Борисов и Пеевски с помощта на ИТН и БСП ОЛ. Сега точно те трябва да понесат отговорността за растящата пълзяща инфлация точно при тяхното управление, засилването на инфлацията след Ненавременното влизане на България в Еврозоната с Евро , с огромния заем, който изтеглиха и вкараха целия български народ в дългова спирала и накрая с умишленото прикриване на истинското финансово състояние на България за да си осигурят политическото оцеляване , но не им се получи Народа им показа Червен Картон.

    Коментиран от #19

    21:58 04.05.2026

  • 17 Моме !

    9 2 Отговор
    Явно Не Си Наблюдателна !

    Всичките негови действия Като Президент !

    Са Срещу Народа !

    И Конституцията !

    В Полза на Олигархичните кръгове !

    21:58 04.05.2026

  • 18 Горски

    10 1 Отговор
    При 620.20 минимална работна заплата, като се раздели на 20 работни дни излиза около 31 евро делено на 8 часа се получава 3.87 евро на час. За какви 12 евро на час става дума? Като се има в предвид, че това е брутна заплата, а не нетна!

    Коментиран от #28

    22:00 04.05.2026

  • 19 Стоев !

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стоев":

    Малко Си Сбъркал !

    Всичките Беди на българския Народ !

    Се Дължат !

    На Целия Комплекс !

    От Президент !

    До последния !?

    Държавен Служител !

    22:01 04.05.2026

  • 20 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Цига....ка

    22:03 04.05.2026

  • 21 Това цигане,

    5 4 Отговор
    много ги разбира.Аман от такива разбирачи!

    22:03 04.05.2026

  • 22 Иван

    7 4 Отговор
    Ванче не се напъвай много .Много си далеч от г-н Радев

    22:04 04.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сврака!

    5 4 Отговор
    Креслива,суетна,черна Сврака!

    22:06 04.05.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    И с какво е права, бе? Първо - кога Радев е обявил партията си за лява?
    Второ -още ме е взел властта, а вече Ваня от Факултето му намира косури.
    Да наложил високи данъци на банки , финансови институции и едрия капитал. Как би го приел чичко Сорос, дето е платил образованието на зърната Ваня. Тези пари не дойдоха ли от финансовите операции на Сорос. Не си интересна вече Ваня. Видя сама на избори, без подкрепа на БСП, че си нищо. Жената от кухнята с парцала.

    22:08 04.05.2026

  • 26 Имаше един депутат който си рисуваше

    7 0 Отговор
    Целия народ го видя. Това е стил и метод на неговата администрация. Има такива които за да дразнят хората обичат да си рисуват а знам една която си рисува бесила.

    22:09 04.05.2026

  • 27 Дик диверсанта

    5 1 Отговор
    Не ни занимавайте с изметта на България

    22:09 04.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Абе мани минималната - вземи средната, която е към 1200 и нещо - 1300 я сложи
    22 работни дни са 60 на ден на 8 часа - са 7 евро и малко

    евростат лъжат повече и от наште утрепляци!

    Коментиран от #32

    22:09 04.05.2026

  • 29 Дзак

    6 0 Отговор
    Могат да се контролират цени само на продукти произведени по БДС. А те биха били дефицитни. Трябва незабавно връщане на стандартите за храни и финансиране на производство на храни.

    22:11 04.05.2026

  • 30 Въпроса е той има ли реална преценка

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Права е":

    Защото от високата камбанария на президенството нещата изглеждат по един начин но реално са съвсем други. Мисля че Радев е леко наивен и не съвсем различава лъжата от истината.

    22:13 04.05.2026

  • 31 Българин

    5 1 Отговор
    Румен е същия слуга ,като останалите.Да не бъдем наивни!

    22:16 04.05.2026

  • 32 Дада

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    Къде е видя тази средна 1200-1300 евро ? В Пловдив средната е 800-900 евро::; 900:21 дни= 42 евро:8 = 5.30 евро на час ...ние взимаме средно ПЕТ пъти по малко от средната заплата за ЕС или казано 500% по малко

    Коментиран от #38

    22:16 04.05.2026

  • 33 Системата трябва да се смени но това

    3 0 Отговор
    Няма как да стане докато сме в ЕС. Обаче Радев не иска смяна на системата. Следователно има опастност да го отнесат бедните хора и вече чувам такива изказвания.

    22:17 04.05.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Ваня е дървен философ без нито ден трудов стаж

    22:18 04.05.2026

  • 35 Хейт

    3 3 Отговор
    Радев още няма и един ден като премиер, но Ванчето е вече разочарована. Очаквала не знам си какво при положение, че държавата е във фалит. Тази да е чувала нещо за 100 дни?

    Коментиран от #39

    22:18 04.05.2026

  • 36 Десняк

    3 1 Отговор
    Иде такава тежка криза, че който е на власт ще изгърми като бушон.

    22:19 04.05.2026

  • 37 Да вземем Орбан например

    2 1 Отговор
    Който седи в ЕС нищо не може да постигне. Но ние сме по зле защото влязохме в Еврозоната а това е най лошото.

    22:19 04.05.2026

  • 38 Х+У=Й

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дада":

    Това е защото работиш 5 пъти по малко.В Германия БВП на глава от населението е 60000,а в България 12000.

    Коментиран от #40

    22:21 04.05.2026

  • 39 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хейт":

    Минаха времената на 100 дни ....вече имаш минути макс часове да покажеш нещо ..да покажеш работа.българиде търпя го а 36 години...няма кой да те чака теб 100 дни да се наконтиш да свършиш нещо ..ти като почнеш в някоя фирма бачкане чакат ли те 100 дни че да почнеш да вършеш нещо а ? Айде малко по сериозно

    22:21 04.05.2026

  • 40 Дада

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Х+У=Й":

    Не работя по пет пъти по малко бе каун ! Работя в немска фирма в производството и днеска ставката за производство на даден продукт е същата като на моя колега Питър от Мюнхен.Бачкаме в една и съща фирма с Питър в едно и също производство , единствената разлика е че той е в Мюнхен а аз съм в Пловдив а той взима 4 пъти повече за същата работа.Сещаш ли се тупан ?

    22:24 04.05.2026

  • 41 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Григорова, айде да изчакаш първо президентът Радев да получи мандат за съставяне на правителство, а , може ли!??

    Пак впрягаш каруцата пред коня!

    Всички хиени в момента са се нахвърлили върху Радев и се упражняват на негов гръб без той изобщо да е поел управлението.

    22:25 04.05.2026

