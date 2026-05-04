Ваня Григорова: Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е далече от лявото

Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е меко казано далече от лявото. Дори много символно беше това, че гостът, с който завършиха представянето на тази програма, беше испански бизнесмен. Допълнение към техния икономически отбор е и Иван Василев, който беше зам.-кмет в Столична община ресор финанси и здравеопазване. Там имахме много сериозни проблеми с решения на СОС, които той отказваше да изпълни. И ако такъв тип икономист е в основата на екипа на Радев, ще имаме проблеми с изпълнението на решенията на самото правителство. Това каза независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в ефира на „Пресечна точка” по Нова телевизия.
„Имаше заявки, че ще бъдат преодолени проблемите с увеличаващите се цени, но такива политики не може да се провеждат без финанси. А когато вече втора седмица повтарят, че няма да променят данъците, трябва да е ясно, че може би ще се наложи, например, да спрат да плащат пенсии”, коментира още тя.
Според нея или трябва да има промяна на данъчно-осигурителната система, или трябва да се взимат още заеми, „а това е нещо, което правеха последните няколко правителства”. Предложението на Григорова е, за да има финанси в държавата, да се променят данъците. Тя смята, че трябва да бъде върнат необлагаемият минимум, да се облагат по-богатите компании и банките, драстично да се увеличи максималния осигурителен доход.
Григорова показа данни на Евростат, според които в графиката, представяща средния разход за труд на час за 2025 година, „България се намира на дъното” – 12 евро на час. Средното за Европейския съюз е 34,90 евро. „Ние сме с около три пъти по-евтини в рамките на ЕС за работодателите. А цените не са три пъти по-ниски”, подчерта още общинският съветник. Тя беше категорична, че ако индустрията изпитва затруднения, това не се дължи на заплатите на служителите.
По темата за здравеопазването Григорова обясни, че общинските болници страдат от недофинансиране, а те поемат социално слаби, неосигурени, бездомни пациенти. Според нея заради това общините дофинансират общинските болници през допълнителни договори. "Когато нямаме държавен бюджет, нямаме общински и следователно нямаме право да увеличаваме плащанията. А в тази инфлация, не можем да покрием базовите нужди на общинските болници. От това страдат и пациенти, и лекари", каза още тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Радев!!! Ти ще мецнеш ли...?! Щото за дефицита оревахте орталъка !!!
Коментиран от #11, #15
21:43 04.05.2026
2 Айде
21:43 04.05.2026
3 Добър ден
21:45 04.05.2026
4 Нормално
21:46 04.05.2026
5 Динев
21:48 04.05.2026
6 Помак
21:48 04.05.2026
7 Споко
21:49 04.05.2026
8 Прогресист
21:51 04.05.2026
9 Хмм
Коментиран от #25
21:52 04.05.2026
10 Въпрос
21:52 04.05.2026
11 Здрасти
До коментар #1 от "Пич":Ето това е въпрос! И аз се чудя какво се случва с тези пари. Никой нищо не казва
21:54 04.05.2026
12 Лукашенко
21:54 04.05.2026
13 ДрайвингПлежър
37% данък за всеки лев изнесена печалба и 5% за всеки реинвестиран в БГ - какво ли ще стане?
21:55 04.05.2026
14 Права е
Коментиран от #30
21:57 04.05.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Пич":Какви 40 милиарда? Вече са 30 ако не и по-малко.
Платихме на закъсалата ЕЦБ едни 4-5 милиарда, банките си дръпнаха едни 10 тина щото вече няма задължение за 10% и квото остана полека лека ще се стопи за плащане на лихви по заемите
21:57 04.05.2026
16 Стоев
Коментиран от #19
21:58 04.05.2026
17 Моме !
Всичките негови действия Като Президент !
Са Срещу Народа !
И Конституцията !
В Полза на Олигархичните кръгове !
21:58 04.05.2026
18 Горски
Коментиран от #28
22:00 04.05.2026
19 Стоев !
До коментар #16 от "Стоев":Малко Си Сбъркал !
Всичките Беди на българския Народ !
Се Дължат !
На Целия Комплекс !
От Президент !
До последния !?
Държавен Служител !
22:01 04.05.2026
20 И Киев е Руски
22:03 04.05.2026
21 Това цигане,
22:03 04.05.2026
22 Иван
22:04 04.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сврака!
22:06 04.05.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Хмм":И с какво е права, бе? Първо - кога Радев е обявил партията си за лява?
Второ -още ме е взел властта, а вече Ваня от Факултето му намира косури.
Да наложил високи данъци на банки , финансови институции и едрия капитал. Как би го приел чичко Сорос, дето е платил образованието на зърната Ваня. Тези пари не дойдоха ли от финансовите операции на Сорос. Не си интересна вече Ваня. Видя сама на избори, без подкрепа на БСП, че си нищо. Жената от кухнята с парцала.
22:08 04.05.2026
26 Имаше един депутат който си рисуваше
22:09 04.05.2026
27 Дик диверсанта
22:09 04.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Горски":Абе мани минималната - вземи средната, която е към 1200 и нещо - 1300 я сложи
22 работни дни са 60 на ден на 8 часа - са 7 евро и малко
евростат лъжат повече и от наште утрепляци!
Коментиран от #32
22:09 04.05.2026
29 Дзак
22:11 04.05.2026
30 Въпроса е той има ли реална преценка
До коментар #14 от "Права е":Защото от високата камбанария на президенството нещата изглеждат по един начин но реално са съвсем други. Мисля че Радев е леко наивен и не съвсем различава лъжата от истината.
22:13 04.05.2026
31 Българин
22:16 04.05.2026
32 Дада
До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":Къде е видя тази средна 1200-1300 евро ? В Пловдив средната е 800-900 евро::; 900:21 дни= 42 евро:8 = 5.30 евро на час ...ние взимаме средно ПЕТ пъти по малко от средната заплата за ЕС или казано 500% по малко
Коментиран от #38
22:16 04.05.2026
33 Системата трябва да се смени но това
22:17 04.05.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:18 04.05.2026
35 Хейт
Коментиран от #39
22:18 04.05.2026
36 Десняк
22:19 04.05.2026
37 Да вземем Орбан например
22:19 04.05.2026
38 Х+У=Й
До коментар #32 от "Дада":Това е защото работиш 5 пъти по малко.В Германия БВП на глава от населението е 60000,а в България 12000.
Коментиран от #40
22:21 04.05.2026
39 Истината
До коментар #35 от "Хейт":Минаха времената на 100 дни ....вече имаш минути макс часове да покажеш нещо ..да покажеш работа.българиде търпя го а 36 години...няма кой да те чака теб 100 дни да се наконтиш да свършиш нещо ..ти като почнеш в някоя фирма бачкане чакат ли те 100 дни че да почнеш да вършеш нещо а ? Айде малко по сериозно
22:21 04.05.2026
40 Дада
До коментар #38 от "Х+У=Й":Не работя по пет пъти по малко бе каун ! Работя в немска фирма в производството и днеска ставката за производство на даден продукт е същата като на моя колега Питър от Мюнхен.Бачкаме в една и съща фирма с Питър в едно и също производство , единствената разлика е че той е в Мюнхен а аз съм в Пловдив а той взима 4 пъти повече за същата работа.Сещаш ли се тупан ?
22:24 04.05.2026
41 Ти да видиш
Пак впрягаш каруцата пред коня!
Всички хиени в момента са се нахвърлили върху Радев и се упражняват на негов гръб без той изобщо да е поел управлението.
22:25 04.05.2026