Румен Радев пропусна консултациите при Илияна Йотова ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова започна днес официалните политически консултации за съставяне на ново правителство със среща с представители на парламентарната група на "Прогресивна България" в София. Лидерът на политическата сила Румен Радев обаче не се яви на първоначалните разговори на "Дондуков" 2.
На срещата в сградата на президентската институция пристигнаха председателят на парламентарната група Петър Витанов, Гълъб Донев, волейболистът Владимир Николов и Антон Кутев. Те представляват формацията пред държавния глава в процедурата, предхождаща връчването на първия мандат.
Бившият държавен глава Румен Радев, който понастоящем оглавява "Прогресивна България", пропусна дискусиите с Илияна Йотова, която бе негов вицепрезидент по време на двата му мандата. Очаква се партийният лидер да се завърне в президентството около 100 дни след като го напусна, за да приеме официално папката с мандата за съставяне на редовен кабинет.
Президентът Илияна Йотова: "Добре дошли на консултациите, благодаря ви, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, в следващите месеци, надявам се и в следващите години. Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за първи път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас."
Относно бюджетът президентът отчете, че "служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи, посочи БНТ. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача."
Петър Витанов - председател на ПГ на "Прогресивна България": "За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандатът, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна."
По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се държи на разходите за персонал, пенсиите и социалноосигурителните плащания, както и на капиталовите разходи. „Има заложени дългосрочни и повтаряеми разходи. Преструктурирането на тази част от бюджета ще бъде основна задача за нас. Усвояването на средства по ПВУ и еврофондовете върви с голямо закъснение”, коментира той.
Той отбеляза, че България е възприела по-различен подход спрямо други държави членки – с приоритет върху реформите преди инвестициите, което според него е забавило процеса на усвояване на средствата.
По думите му едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.
По-късно през деня Илияна Йотова ще проведе разговори с представителите и на останалите пет парламентарни групи в настоящото Народно събрание. В графика на държавния глава са включени срещи с ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххххх
Коментиран от #3, #7
10:50 05.05.2026
2 Дада
10:52 05.05.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Хххххххххххх":Радев ще стои в бункера, докато спортистчетата му се разправят с вас.
10:52 05.05.2026
4 Радев
Коментиран от #9
10:53 05.05.2026
5 Противен
10:53 05.05.2026
6 Хе-хе
10:54 05.05.2026
7 И от мен-Браво на Радев!
До коментар #1 от "Хххххххххххх":Естествено,че за този ход,са се разбрали с Йотова...👍!
Коментиран от #12
10:55 05.05.2026
8 Кого
10:55 05.05.2026
9 честен ционист
До коментар #4 от "Радев":В диктатурите от африкански тип, за демократично се приема като те гръмнат, да не те ядат после.
10:57 05.05.2026
10 Хмм
10:57 05.05.2026
11 Това,
10:58 05.05.2026
12 Кочо
До коментар #7 от "И от мен-Браво на Радев!":Не четат текста горе, където модераторите са обяснили, пействам директно - ,,Очаква се партийният лидер да се завърне в президентството около 100 дни след като го напусна, за да приеме официално папката с мандата за съставяне на редовен кабинет."! Но, Ганчо не чете и се изхожда по въпроса не подготвен!
Коментиран от #22
10:58 05.05.2026
13 Перо
Коментиран от #16, #19
10:58 05.05.2026
14 Не гласувал за Радев
Благодарение на тъпите,подведени овце...
Помнете ми думата...
По-зле ще става.
11:00 05.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 честен ционист
До коментар #13 от "Перо":Не ви ли прилича на Витя Кличко?
11:01 05.05.2026
17 Явор Божанков Оригинал
11:02 05.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хе-хе
До коментар #13 от "Перо":ЗКПЧ -тата са действително умни! Кандидатстваха над 20 комсомолци за едно място, а тия в Шумен и Долна Митрополия са още по умни, защото там местата бяха не повече от 10-12 на прием! Волейболистите пък са високи и умни, защото отвисоко се вижда добре, като пилот и ако не предвидиш къде ще забият топката два хода напред, няма да успееш да се пласираш и блокираш противника! Във футбола са по гламави!
11:03 05.05.2026
20 АГАТ а Кристи
3-ма бил предела, но общата не била съгласна и имала собствено мнение по въпроса...
11:04 05.05.2026
21 хмммм
11:05 05.05.2026
22 Хмм
До коментар #12 от "Кочо":имат намерение още с даване на мандата да връчат папката с правителството и в петък - гласуване и клетва в парламента
11:05 05.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 масон Муню и тамплиерица Идиотова
11:07 05.05.2026
25 Само питам
11:08 05.05.2026
26 ДрайвингПлежър
Ама няма да пропусне да се нареди за заплата след някой ден!
Ако е лидер на партията мястото му е отпред, не скрит зад купчина стари партийни труженици. Вече става смешен! Ако няма 30 мин да иде до президентството, да минава в пенсия и да си гледа старините
11:08 05.05.2026
27 Бай Араб
Коментиран от #31
11:08 05.05.2026
28 Дрън ! Дрън !
Че !
Пляс !
11:09 05.05.2026
29 Явор Божанков Оригинал
11:11 05.05.2026
30 ДрайвингПлежър
11:11 05.05.2026
31 честен ционист
До коментар #27 от "Бай Араб":Това са предварително зададената бройка на венецуелците гласуващи с машини за Мадуро. Дневникът пази стари записи, които не могат да се изтрият.
11:11 05.05.2026
32 Като Чуя ! За !
За Г Донев !
Ми Става ! Апатично !
Какво Можеш да Очакваш ?
От Нищожество !
Като Това ?
11:13 05.05.2026
33 Война или мир
11:14 05.05.2026
34 Според мен
11:15 05.05.2026
35 Време е
Вижда се, че и без тях може. В предприятията обикновенните хора работят, но извън рабогещите, чиновницити празнуват. Това излишество с големи заплати трябва да се премахне.
В тази държава, няма място за хрантутници, които не вършат работа. Времето на мравките е да изгонят търтеите.
11:17 05.05.2026
36 Кочо
11:18 05.05.2026
37 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
А още не е стъпил във властта...
Очаквах подобни действия....
Само да си знае Крадев, че стъпи ли на криво ще го изметат от властта по-бързо от тиквата и Шиши взети заедно...
11:21 05.05.2026