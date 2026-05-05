Румен Радев пропусна консултациите при Илияна Йотова ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова започна днес официалните политически консултации за съставяне на ново правителство със среща с представители на парламентарната група на "Прогресивна България" в София. Лидерът на политическата сила Румен Радев обаче не се яви на първоначалните разговори на "Дондуков" 2.

На срещата в сградата на президентската институция пристигнаха председателят на парламентарната група Петър Витанов, Гълъб Донев, волейболистът Владимир Николов и Антон Кутев. Те представляват формацията пред държавния глава в процедурата, предхождаща връчването на първия мандат.

Бившият държавен глава Румен Радев, който понастоящем оглавява "Прогресивна България", пропусна дискусиите с Илияна Йотова, която бе негов вицепрезидент по време на двата му мандата. Очаква се партийният лидер да се завърне в президентството около 100 дни след като го напусна, за да приеме официално папката с мандата за съставяне на редовен кабинет.

Президентът Илияна Йотова: "Добре дошли на консултациите, благодаря ви, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, в следващите месеци, надявам се и в следващите години. Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за първи път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас."

Относно бюджетът президентът отчете, че "служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи, посочи БНТ. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача."

Петър Витанов - председател на ПГ на "Прогресивна България": "За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандатът, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна."

По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се държи на разходите за персонал, пенсиите и социалноосигурителните плащания, както и на капиталовите разходи. „Има заложени дългосрочни и повтаряеми разходи. Преструктурирането на тази част от бюджета ще бъде основна задача за нас. Усвояването на средства по ПВУ и еврофондовете върви с голямо закъснение”, коментира той.

Той отбеляза, че България е възприела по-различен подход спрямо други държави членки – с приоритет върху реформите преди инвестициите, което според него е забавило процеса на усвояване на средствата.

По думите му едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.

По-късно през деня Илияна Йотова ще проведе разговори с представителите и на останалите пет парламентарни групи в настоящото Народно събрание. В графика на държавния глава са включени срещи с ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".