Румен Радев пропусна консултациите при Илияна Йотова ВИДЕО

5 Май, 2026 10:46, обновена 5 Май, 2026 11:00 1 864 37

По-късно през деня Илияна Йотова ще проведе разговори с представителите и на останалите пет парламентарни групи в настоящото Народно събрание

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова започна днес официалните политически консултации за съставяне на ново правителство със среща с представители на парламентарната група на "Прогресивна България" в София. Лидерът на политическата сила Румен Радев обаче не се яви на първоначалните разговори на "Дондуков" 2.

На срещата в сградата на президентската институция пристигнаха председателят на парламентарната група Петър Витанов, Гълъб Донев, волейболистът Владимир Николов и Антон Кутев. Те представляват формацията пред държавния глава в процедурата, предхождаща връчването на първия мандат.

Бившият държавен глава Румен Радев, който понастоящем оглавява "Прогресивна България", пропусна дискусиите с Илияна Йотова, която бе негов вицепрезидент по време на двата му мандата. Очаква се партийният лидер да се завърне в президентството около 100 дни след като го напусна, за да приеме официално папката с мандата за съставяне на редовен кабинет.

Президентът Илияна Йотова: "Добре дошли на консултациите, благодаря ви, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, в следващите месеци, надявам се и в следващите години. Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за първи път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас."

Относно бюджетът президентът отчете, че "служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи, посочи БНТ. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача."

Петър Витанов - председател на ПГ на "Прогресивна България": "За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандатът, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна."

По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се държи на разходите за персонал, пенсиите и социалноосигурителните плащания, както и на капиталовите разходи. „Има заложени дългосрочни и повтаряеми разходи. Преструктурирането на тази част от бюджета ще бъде основна задача за нас. Усвояването на средства по ПВУ и еврофондовете върви с голямо закъснение”, коментира той.

Той отбеляза, че България е възприела по-различен подход спрямо други държави членки – с приоритет върху реформите преди инвестициите, което според него е забавило процеса на усвояване на средствата.

По думите му едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.

По-късно през деня Илияна Йотова ще проведе разговори с представителите и на останалите пет парламентарни групи в настоящото Народно събрание. В графика на държавния глава са включени срещи с ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххххх

    13 20 Отговор
    Браво на Радев! Да ги държи в безспокойство.

    Коментиран от #3, #7

    10:50 05.05.2026

  • 2 Дада

    21 3 Отговор
    Стига с тупане на топката...почвайте работа че цените са по-скъпи и от тези в Монако

    10:52 05.05.2026

  • 3 честен ционист

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххххххх":

    Радев ще стои в бункера, докато спортистчетата му се разправят с вас.

    10:52 05.05.2026

  • 4 Радев

    18 14 Отговор
    играе цар, но скоро ще бъде пометен от демократичните хора. Това е неуважение към институциите, както и предателство към избирателите му. Горко на България от този двуличник!

    Коментиран от #9

    10:53 05.05.2026

  • 5 Противен

    17 11 Отговор
    лисугер. Жалко за хората, които му дадоха мандат. Милион и половина зомби

    10:53 05.05.2026

  • 6 Хе-хе

    10 6 Отговор
    Липсва Рудик Гелов! Да отиде на срещата, да нахока Йотова и когато тя се опита да се обоснове, демонстративно да заяви, че няма смисъл да разговаря с комуниска и да напусне гордо, скандално и демонстративно с цялата си свита! Но, слаб електорат, парламента е пуст и празен откъм решителни политици!

    10:54 05.05.2026

  • 7 И от мен-Браво на Радев!

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххххххх":

    Естествено,че за този ход,са се разбрали с Йотова...👍!

    Коментиран от #12

    10:55 05.05.2026

  • 8 Кого

    17 10 Отговор
    държи в безпокойство??? Хората затова ли му дадоха мандат, това е извратено

    10:55 05.05.2026

  • 9 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Радев":

    В диктатурите от африкански тип, за демократично се приема като те гръмнат, да не те ядат после.

    10:57 05.05.2026

  • 10 Хмм

    9 8 Отговор
    Радев е президентът, йотова дължи длъжността си на него

    10:57 05.05.2026

  • 11 Това,

    15 6 Отговор
    което сътвориха масонът и тамплиерката е гавра с хората

    10:58 05.05.2026

  • 12 Кочо

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "И от мен-Браво на Радев!":

    Не четат текста горе, където модераторите са обяснили, пействам директно - ,,Очаква се партийният лидер да се завърне в президентството около 100 дни след като го напусна, за да приеме официално папката с мандата за съставяне на редовен кабинет."! Но, Ганчо не чете и се изхожда по въпроса не подготвен!

    Коментиран от #22

    10:58 05.05.2026

  • 13 Перо

    16 2 Отговор
    Консултациите са измислени и без значение! Според Радев волейболиста Николов и ЗКПЧ-то Гълъб Донев са достатъчни, те са “много умни” в партията!

    Коментиран от #16, #19

    10:58 05.05.2026

  • 14 Не гласувал за Радев

    17 5 Отговор
    Както съм казвал и преди,Радев ще се окаже по-голям мошеник и разочарование от ,,царя"...Бойко...Кирчо взети заедно...
    Благодарение на тъпите,подведени овце...
    Помнете ми думата...
    По-зле ще става.

    11:00 05.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Не ви ли прилича на Витя Кличко?

    11:01 05.05.2026

  • 17 Явор Божанков Оригинал

    10 4 Отговор
    Разтуряйте гълъбарника. От тези нищо не става! Хората гласуваха против гейрото и войната, но в замяна получиха от същото по много.

    11:02 05.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хе-хе

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    ЗКПЧ -тата са действително умни! Кандидатстваха над 20 комсомолци за едно място, а тия в Шумен и Долна Митрополия са още по умни, защото там местата бяха не повече от 10-12 на прием! Волейболистите пък са високи и умни, защото отвисоко се вижда добре, като пилот и ако не предвидиш къде ще забият топката два хода напред, няма да успееш да се пласираш и блокираш противника! Във футбола са по гламави!

    11:03 05.05.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    6 4 Отговор
    Стои в къщи и пази общата от четвърти баджанак. Според него
    3-ма бил предела, но общата не била съгласна и имала собствено мнение по въпроса...

    11:04 05.05.2026

  • 21 хмммм

    7 5 Отговор
    Шофьорът на самолет пак е дезертирал.

    11:05 05.05.2026

  • 22 Хмм

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кочо":

    имат намерение още с даване на мандата да връчат папката с правителството и в петък - гласуване и клетва в парламента

    11:05 05.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 масон Муню и тамплиерица Идиотова

    8 1 Отговор
    постоянно се консултират зад кулисите

    11:07 05.05.2026

  • 25 Само питам

    8 1 Отговор
    Боташът Гълъб Донев още не е на власт и смята в нови дългове да ни вкарва ?! С малко ли ни натопиха правителствата "съгласувани с посолствата" преди него ?

    11:08 05.05.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    На къв се прави?! На тайнствен бос от мафията или кво?
    Ама няма да пропусне да се нареди за заплата след някой ден!

    Ако е лидер на партията мястото му е отпред, не скрит зад купчина стари партийни труженици. Вече става смешен! Ако няма 30 мин да иде до президентството, да минава в пенсия и да си гледа старините

    11:08 05.05.2026

  • 27 Бай Араб

    5 1 Отговор
    За Румен Радев са гласували 19 753 000 българи .

    Коментиран от #31

    11:08 05.05.2026

  • 28 Дрън ! Дрън !

    4 2 Отговор
    ДЗрън !

    Че !

    Пляс !

    11:09 05.05.2026

  • 29 Явор Божанков Оригинал

    3 1 Отговор
    Гугутката ще бъде премиерът в сянка и финансов министър. Той ще отпуска парите за Украйна и ще разпределя порциите в държавата. Очаква ни яко цвъкaне върху главите ни.

    11:11 05.05.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Радев го играе като Чалгарчето Трифовнов... знаем как свърши!

    11:11 05.05.2026

  • 31 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Араб":

    Това са предварително зададената бройка на венецуелците гласуващи с машини за Мадуро. Дневникът пази стари записи, които не могат да се изтрият.

    11:11 05.05.2026

  • 32 Като Чуя ! За !

    2 1 Отговор
    Като Чуя !

    За Г Донев !

    Ми Става ! Апатично !

    Какво Можеш да Очакваш ?

    От Нищожество !

    Като Това ?

    11:13 05.05.2026

  • 33 Война или мир

    1 2 Отговор
    Поздравления за Радев. Смел жод. Показа пренебрежение, неуважение и отжвърлане към бъдещата некад-рна президентка.

    11:14 05.05.2026

  • 34 Според мен

    1 0 Отговор
    Радев в момента ,, пуска" дронове да следят ,, баце" и ,, шиши",та за това не отишъл....

    11:15 05.05.2026

  • 35 Време е

    1 0 Отговор
    Тази Софийска, парламентарна админитрация не спря да празнува.
    Вижда се, че и без тях може. В предприятията обикновенните хора работят, но извън рабогещите, чиновницити празнуват. Това излишество с големи заплати трябва да се премахне.
    В тази държава, няма място за хрантутници, които не вършат работа. Времето на мравките е да изгонят търтеите.

    11:17 05.05.2026

  • 36 Кочо

    0 1 Отговор
    Болшой театър, граждани! Когато трябваше да се протака, на ден се консултираше най много с една партия! Дори Сачка Сачева отиде сама, без папки, с един грим само и умната си красива глава! Сега за 3 часа ги опатка всичките! А Радев, защо да ходи Радев, след като вечерят и закусват заедно и консултацията е проведена!!!?

    11:18 05.05.2026

  • 37 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Айде бойковите номера.....
    А още не е стъпил във властта...
    Очаквах подобни действия....
    Само да си знае Крадев, че стъпи ли на криво ще го изметат от властта по-бързо от тиквата и Шиши взети заедно...

    11:21 05.05.2026

