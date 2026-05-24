Илияна Йотова: Нека да пазим българския език, който ни прави народ

"Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие", заяви президентът Илияна Йотова на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 24 май.
По-рано днес държавният глава участва в тържественото шествие в София по повод празника.
Писателят и преводач Ангел Игов изнесе концептуално тържествено слово пред Националната библиотека, в което насочи вниманието към философската дълбочина на книжовността и нейното място в съвременния свят. Той постави въпроса за „новостта“ на литературата и нейната способност да променя възприятията ни за действителността.
„На 24 май винаги звучи едно стихотворение, което всички знаем наизуст. И тъкмо защото го знаем наизуст, сме престанали да се вглеждаме в него“, отбеляза Игов. По думите му книжовността носи в себе си парадокс – тя е едновременно традиция и непрекъснато обновление.
Той подчерта, че литературата ни показва онова, което често пропускаме в забързаното ежедневие – сложността на човешката душевност, невидимите напрежения в света и смисъла, скрит в обикновените думи. „Литературата не се опитва да ни бомбардира с новини… тя ни говори за онова, което сме престанали да виждаме“, каза той.
Игов акцентира върху силата на словото като творяща енергия: „Думата вече не е безвестна и безславна. Тя е станала Слово – а за човека Словото е онова, което създава света“. В заключение той подчерта, че именно чрез книжовността човекът се обновява и преоткрива, а езикът остава жив източник на мисъл и духовност.
Церемонията завърши със стихотворението „Аз съм българче“ и българския химн.
От 18:30 часа президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
Източник: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
13:43 24.05.2026
2 Гост
13:44 24.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пуфта
13:47 24.05.2026
6 Павел Пенев
13:48 24.05.2026
7 Те в твоя
13:52 24.05.2026
8 Най-трагичното е Българофоби
13:53 24.05.2026
9 Дара и "кукерите"
14:00 24.05.2026
10 АГАТ а Кристи
14:00 24.05.2026
11 Херито
Национален празник е и без гривни и косми!
14:04 24.05.2026
12 фен на сидеров
14:09 24.05.2026
13 си пън
14:11 24.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Герги
Коментиран от #22
14:12 24.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ма ДУРО
Коментиран от #25
14:18 24.05.2026
18 Име
14:18 24.05.2026
19 Неграмотно поколение
14:18 24.05.2026
20 Тиквата +Шиши =💩
Коментиран от #28
14:18 24.05.2026
21 Берия
ли, да говорим или да смятаме къде сме?
Там сме Йотова, където не си ходила и то
с години! Рундьо е същата работа! До кръстовището и... обратно! Лечение трябва!
14:19 24.05.2026
22 Каво ще каже Дара за това?
До коментар #15 от "Герги":А Дара представи България в евровизия с исляма- алевити
14:19 24.05.2026
23 Aлфа Вълкът
Знаете ли че Кирил и Методий НИКОГА НЕ СА СТЪПВАЛИ В БЪЛГАРИЯ?
А знаете ли, че кирилицата е написана 25г след смъртта на тоя Кирил?
14:19 24.05.2026
24 Пламен
Стига с тоя 24-ти май.
14:20 24.05.2026
25 Сорос ли ти го каза
До коментар #17 от "ма ДУРО":Ден на Освобождението, било руски празник ли, че България е освободена, не Русия.
14:21 24.05.2026
26 По плодовете им
Който прави аборти и не ражда българчета предава България
14:31 24.05.2026
27 Говоримите езици и буквите са за
Програмните езици са за програмиране на техниката
14:35 24.05.2026
28 Червената аристокрация говори
До коментар #20 от "Тиквата +Шиши =💩":Книжовен български
А народа жаргон
14:38 24.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 В народното събрание защо не се
14:42 24.05.2026