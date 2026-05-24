Илияна Йотова: Нека да пазим българския език, който ни прави народ

"Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие", заяви президентът Илияна Йотова на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 24 май.

По-рано днес държавният глава участва в тържественото шествие в София по повод празника.

Писателят и преводач Ангел Игов изнесе концептуално тържествено слово пред Националната библиотека, в което насочи вниманието към философската дълбочина на книжовността и нейното място в съвременния свят. Той постави въпроса за „новостта“ на литературата и нейната способност да променя възприятията ни за действителността.

„На 24 май винаги звучи едно стихотворение, което всички знаем наизуст. И тъкмо защото го знаем наизуст, сме престанали да се вглеждаме в него“, отбеляза Игов. По думите му книжовността носи в себе си парадокс – тя е едновременно традиция и непрекъснато обновление.

Той подчерта, че литературата ни показва онова, което често пропускаме в забързаното ежедневие – сложността на човешката душевност, невидимите напрежения в света и смисъла, скрит в обикновените думи. „Литературата не се опитва да ни бомбардира с новини… тя ни говори за онова, което сме престанали да виждаме“, каза той.

Игов акцентира върху силата на словото като творяща енергия: „Думата вече не е безвестна и безславна. Тя е станала Слово – а за човека Словото е онова, което създава света“. В заключение той подчерта, че именно чрез книжовността човекът се обновява и преоткрива, а езикът остава жив източник на мисъл и духовност.

Церемонията завърши със стихотворението „Аз съм българче“ и българския химн.

От 18:30 часа президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей.

Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google

Източник: btvnovinite.bg