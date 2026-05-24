Илияна Йотова: Нека да пазим българския език, който ни прави народ

24 Май, 2026 13:41 508 30

На 24 май винаги звучи едно стихотворение, което всички знаем наизуст

Илияна Йотова: Нека да пазим българския език, който ни прави народ
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие", заяви президентът Илияна Йотова на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 24 май.

По-рано днес държавният глава участва в тържественото шествие в София по повод празника.

Писателят и преводач Ангел Игов изнесе концептуално тържествено слово пред Националната библиотека, в което насочи вниманието към философската дълбочина на книжовността и нейното място в съвременния свят. Той постави въпроса за „новостта“ на литературата и нейната способност да променя възприятията ни за действителността.

„На 24 май винаги звучи едно стихотворение, което всички знаем наизуст. И тъкмо защото го знаем наизуст, сме престанали да се вглеждаме в него“, отбеляза Игов. По думите му книжовността носи в себе си парадокс – тя е едновременно традиция и непрекъснато обновление.

Той подчерта, че литературата ни показва онова, което често пропускаме в забързаното ежедневие – сложността на човешката душевност, невидимите напрежения в света и смисъла, скрит в обикновените думи. „Литературата не се опитва да ни бомбардира с новини… тя ни говори за онова, което сме престанали да виждаме“, каза той.

Игов акцентира върху силата на словото като творяща енергия: „Думата вече не е безвестна и безславна. Тя е станала Слово – а за човека Словото е онова, което създава света“. В заключение той подчерта, че именно чрез книжовността човекът се обновява и преоткрива, а езикът остава жив източник на мисъл и духовност.

Церемонията завърши със стихотворението „Аз съм българче“ и българския химн.

От 18:30 часа президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей.

Източник: btvnovinite.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    9 1 Отговор
    туй с лозунги не става!

    13:43 24.05.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Македония и Русия трябва да признаят, че Кирилицата е българска, а не да викат Славянска писменост.

    13:44 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пуфта

    0 2 Отговор
    Уот дъ еф уоман, го еф йорселф

    13:47 24.05.2026

  • 6 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Такива като тебе осквернихте и този празник,който превърнахте от празник на славянската писменост в празник на славянската книжовност. Защо сте такива простаци? Ако няма славянска писменост, как ще има славянска книжовност? Каква е логиката г-жо служебен президент?

    13:48 24.05.2026

  • 7 Те в твоя

    5 0 Отговор
    край такъв български език говорят , че преводач ти трябва !

    13:52 24.05.2026

  • 8 Най-трагичното е Българофоби

    6 0 Отговор
    унищожили Българските граници, Българската Конституция, Българската национална парична единица, Българските Референдуми. Тайно мечтаещи да въведат латиницата, да ни поздравяват с български празник, който дълбоко в душите ненавиждат.

    13:53 24.05.2026

  • 9 Дара и "кукерите"

    1 1 Отговор
    ритуали на казълбашите/алевити: 6 май, женски ритуал, деца с маски на изрисувани тикви.Арапите пропъждат злите духове. Козите кожи са традиционен елемент от облеклото на участниците в древни маскарадни и пролетни обичаи, подобни на кукерските (често наричани джамали.Танцови стилове: Зикр(танцьорите-кланяне в екстаз),Семах(едната ръка под ъгъл към слънцето/небето).Текетата места за духовна практитика носят пулса на едно учение коете поставя любовта над страха.

    14:00 24.05.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Ние пазим българският език, но ти и боташа, плюс няколко стотин пам.перса и чен.ета ГОВОРИТЕ на рускам языке и заглушавате българщината !

    14:00 24.05.2026

  • 11 Херито

    0 0 Отговор
    От единия, че в другия, днес не чета и гледам нищо от планетата на маймуните!
    Национален празник е и без гривни и косми!

    14:04 24.05.2026

  • 12 фен на сидеров

    3 0 Отговор
    А, КЪДЕ Е ЗАКОНЪТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК !!????

    14:09 24.05.2026

  • 13 си пън

    2 0 Отговор
    идийотова,с бангаранга ли го пазим

    14:11 24.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Герги

    1 1 Отговор
    Това е най българският Празник,само наш...става за национален отвсякъде.

    Коментиран от #22

    14:12 24.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ма ДУРО

    1 1 Отговор
    Комунягите се пребориха 24.05. да не е Национален празник, а той да е 03.03. за да могат да приложат максимата - разделяй и владей. За сега се справят доста успешно

    Коментиран от #25

    14:18 24.05.2026

  • 18 Име

    3 0 Отговор
    Каквито ни управляващите, такъв и народа дето ги избира...

    14:18 24.05.2026

  • 19 Неграмотно поколение

    1 0 Отговор
    Нека, пък позволяват на орките да не знаят български, да не могат да четат и пишат. Румбата и Роналдо ще се промени ли, не.

    14:18 24.05.2026

  • 20 Тиквата +Шиши =💩

    6 0 Отговор
    Как да го пазим българския език, като по телевизии и медии говорят само с чуждици(тинейджъри,рейнджъри и т.н.) !!! Имам чувството, че всичко умишлено се прави, за да се опростачи народа.

    Коментиран от #28

    14:18 24.05.2026

  • 21 Берия

    3 0 Отговор
    Половината България говори на турски, половината говорят на чааве, другите говорят , нема проблем, брато, да пишем
    ли, да говорим или да смятаме къде сме?
    Там сме Йотова, където не си ходила и то
    с години! Рундьо е същата работа! До кръстовището и... обратно! Лечение трябва!

    14:19 24.05.2026

  • 22 Каво ще каже Дара за това?

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Герги":

    А Дара представи България в евровизия с исляма- алевити

    14:19 24.05.2026

  • 23 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Една лъжа днес повторена 1000 пъти, включително и от президента, Константин-Кирил философ на писал кирилицата, а тоя Климент си някой си му помагал нещо.

    Знаете ли че Кирил и Методий НИКОГА НЕ СА СТЪПВАЛИ В БЪЛГАРИЯ?
    А знаете ли, че кирилицата е написана 25г след смъртта на тоя Кирил?

    14:19 24.05.2026

  • 24 Пламен

    2 0 Отговор
    Дайте някоя статия за DARA и Бангаранга.
    Стига с тоя 24-ти май.

    14:20 24.05.2026

  • 25 Сорос ли ти го каза

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ма ДУРО":

    Ден на Освобождението, било руски празник ли, че България е освободена, не Русия.

    14:21 24.05.2026

  • 26 По плодовете им

    1 0 Отговор
    Ще ги познаете
    Който прави аборти и не ражда българчета предава България

    14:31 24.05.2026

  • 27 Говоримите езици и буквите са за

    1 0 Отговор
    Програмиране на хората
    Програмните езици са за програмиране на техниката

    14:35 24.05.2026

  • 28 Червената аристокрация говори

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тиквата +Шиши =💩":

    Книжовен български
    А народа жаргон

    14:38 24.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В народното събрание защо не се

    1 0 Отговор
    Заклеват и в библията само в конституцията с поправките

    14:42 24.05.2026

