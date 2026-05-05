ИПБ алармира: „Златен“ асфалт на магистала „Струма“, 2 км за 90 млн. евро

„Златни“ 2 км асфалт в последните часове на властта. Институтът за пътна безопасност алармира за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“, публикувана в периода 27 април – 4 май 2026 г. – буквално в последните дни на кабинета „Гюров“.
Става дума за процедура № 00044-2026-0028 в ЦАИС ЕОП: АМ „Струма“, Лот 3.1 (км 373+300 – км 376+000) ⁃ 90 млн. евро за ~2 км, което е 45 млн. евро/км.
Според Института за пътна безопасност това е симптом на модел, не изключение. ИПБ подчертава, че са налице едновременно директно договаряне (без конкуренция), рекордно висока цена и тайминг в последните дни на правителството.
Според института това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се „усвояват“ публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства.
Още по-тревожно е, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности, добавят от института
Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда.
По данни на Института за пътна безопасност България е шампион по скъп асфалт. И посочват цените в Европа: 1–10 млн. евро/км и до 25 млн. евро/км при сложен терен
Агенция „Пътна инфраструктура“ в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление. ИПБ отново настоява за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура.
1 честен ционист
Коментиран от #2
11:25 05.05.2026
2 И със най-ремонтираната
До коментар #1 от "честен ционист":,, Инфраструктура"!
11:28 05.05.2026
3 хаха
Коментиран от #15, #22
11:28 05.05.2026
4 ДрайвингПлежър
11:29 05.05.2026
5 ?????
И що никъде не споменахте чие е тва праителство което в "последните часове на властта" по стар умен и красив обичай врътна далаверката?
Да напомням ли как Кики през 2022 г. като и.д. премиер един ден преди да му свършат правомощията подписа меморандума с Уестингхауз за американско ядрено гориво? Тогава много му помогна Корнелия, която стиска проваления мандат за правителство за да може Кики да подпише.
Такива ми ти умни и красиви традиции.
11:31 05.05.2026
6 Бе нали
Коментиран от #9, #11, #12
11:34 05.05.2026
7 оня с коня
11:35 05.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Бе нали":като ти харесва дания отивай там да живееш тука стандарта на живот е по-висок затова е по-скъпо
11:36 05.05.2026
10 Ццц
11:37 05.05.2026
11 Ццц
До коментар #6 от "Бе нали":Да, ама политиците им бедни. Ходят с колелета в парламента и не се нуждаят от охрана да ги пази от избирателите. Ти такива ли искаш да са и тука? Скъсаняци? Това са учени хора - поне половината депутати имат завършено средно образование, има няколко висшисти, че даже и такива, които са ходили на ескурзия в Харвард и са го виждали от вътре.
11:41 05.05.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Бе нали":Щот те строят евтино и некачествено!
11:41 05.05.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
Аман от институти и агенции в тая държава.
Иначе прокуратурата да са размърда.
11:43 05.05.2026
14 койдазнай
11:43 05.05.2026
15 Няма значение какъв е институтът
До коментар #3 от "хаха":Има значение какво казва.
11:43 05.05.2026
16 златни дупки
Коментиран от #25
11:43 05.05.2026
17 Еми нали искате хубави пътища
11:44 05.05.2026
18 Явор Божанков Оригинал
11:45 05.05.2026
19 оня с коня
никой нищо няма да каже, има инфлация и толкова
11:46 05.05.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
Никой не го пита колко струваха.
А с откраднатите пари що конгреси и конференции на БКП се направиха, що паметници за възхвала на комунизма са построиха, що вили на другарите си направиха, що екскурзии на Запад си спретнаха.
Коментиран от #24, #27, #58
11:47 05.05.2026
23 Оракула от Делфи
Гюров им бил виновен, за 25 дни окрал асфалта????
Май взе сериозно да "обива чипика" на Банкера от Банкя , търсят се балами за вярване и
протестиращи срещу заплащане!!!
Касата с чувалите , вече се измести в Дюбай!
Феномена от" КТБ " е директора!!!!!!
11:49 05.05.2026
24 оня с коня
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":вие сегашните евроатлантици на малкия му пръст на дядо тошо не можете му се равни
да му свети името на велики държавник ТОДОР ЖИВКОВ
Коментиран от #49
11:49 05.05.2026
26 Гарантирано от ГЕРБ
Прилаган десетилетия от БорисоФ
и Герберското АПИ.
Милиарди Откраднаха и затова пътищата ни са
в окаяно състояние!
11:50 05.05.2026
34 Сапунджиев
11:55 05.05.2026
50 д-р Бръкнигъзов
12:02 05.05.2026
51 Тапави
защо да не източат повечко?Утре други ще облажат,след тях чакат други...
12:13 05.05.2026
53 Перничанин
12:25 05.05.2026
57 Цвете
12:48 05.05.2026
58 Луд
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Мисля че пишеш глупости.Ако някои е успял да краде по време на Живков със сигурност не е бил във полит бюро.Напротив всички си обичаха държавата и бяха свели привилегиите до минимум.Крадците дойдоха след 1989год.Конгресите никога не са се финансирали от бюджета имаше задгранични дружества .Никога нито един Български гражданин не е плащал за лечение.Всички негативи и носене от пациента на бинт във болниците са след 1989год.Като си даваш мнението бъди поне 10% скромен и реален.
13:06 05.05.2026