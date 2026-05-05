ИПБ алармира: „Златен“ асфалт на магистала „Струма“, 2 км за 90 млн. евро

5 Май, 2026 11:22 1 823 58

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Златни“ 2 км асфалт в последните часове на властта. Институтът за пътна безопасност алармира за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“, публикувана в периода 27 април – 4 май 2026 г. – буквално в последните дни на кабинета „Гюров“.

Става дума за процедура № 00044-2026-0028 в ЦАИС ЕОП: АМ „Струма“, Лот 3.1 (км 373+300 – км 376+000) ⁃ 90 млн. евро за ~2 км, което е 45 млн. евро/км.

Според Института за пътна безопасност това е симптом на модел, не изключение. ИПБ подчертава, че са налице едновременно директно договаряне (без конкуренция), рекордно висока цена и тайминг в последните дни на правителството.

Според института това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се „усвояват“ публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства.

Още по-тревожно е, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности, добавят от института

Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда.

По данни на Института за пътна безопасност България е шампион по скъп асфалт. И посочват цените в Европа: 1–10 млн. евро/км и до 25 млн. евро/км при сложен терен

Агенция „Пътна инфраструктура“ в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление. ИПБ отново настоява за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 18 Отговор
    България с траната с най-скъпа пътна инраструктора на глава от населението в света.

    Коментиран от #2

    11:25 05.05.2026

  • 2 И със най-ремонтираната

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ,, Инфраструктура"!

    11:28 05.05.2026

  • 3 хаха

    4 19 Отговор
    Тоя "институт" не беше ли някаква гаражна фирмичка, със особено гръмко наименование? И да са прави - куче, което лае, не хапе. Тия неща се гледат скрито, и виновните се наказват публично. А не обратното, като в случая изобщо "не се знае" кои са виновните.

    Коментиран от #15, #22

    11:28 05.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    25 5 Отговор
    Е стига де, бъдете човеци и вие, дайте им на изпроводяк да краднат още малко. ГюрУ гладен ли да си тръгне? Ми не е човешко така! До шия да плуваш в пари да не си напълниш гушката

    11:29 05.05.2026

  • 5 ?????

    28 4 Отговор
    Уф.
    И що никъде не споменахте чие е тва праителство което в "последните часове на властта" по стар умен и красив обичай врътна далаверката?
    Да напомням ли как Кики през 2022 г. като и.д. премиер един ден преди да му свършат правомощията подписа меморандума с Уестингхауз за американско ядрено гориво? Тогава много му помогна Корнелия, която стиска проваления мандат за правителство за да може Кики да подпише.
    Такива ми ти умни и красиви традиции.

    11:31 05.05.2026

  • 6 Бе нали

    22 1 Отговор
    Подземния тунел между Дания и Норвегия, беше много по-евтин на километър, от километър на българска магистрала.

    Коментиран от #9, #11, #12

    11:34 05.05.2026

  • 7 оня с коня

    8 1 Отговор
    важното е че има банани и имаме най-хубавите пътища във европа

    11:35 05.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Бе нали":

    като ти харесва дания отивай там да живееш тука стандарта на живот е по-висок затова е по-скъпо

    11:36 05.05.2026

  • 10 Ццц

    11 0 Отговор
    Не се тревожете за асфалта, дъжда ще го измие и догодина няма да се вижда и да ви пречи. Проблемът е, че пак не мислите за избирателите. Нали и те нещичко трябва да вземат от тия 90 млн., защото са гласували и трябва да останат проценти и за началниците и хората, подготвили обществената поръчка, че на всичко отгоре да останат и да се положи поне 1 см нова настилка. Ако не почернее ще ги хванат. И другата добра новина: втората поръчка за боя за маркировка ще е наполовина на асфалта. Така че лошото мина!

    11:37 05.05.2026

  • 11 Ццц

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бе нали":

    Да, ама политиците им бедни. Ходят с колелета в парламента и не се нуждаят от охрана да ги пази от избирателите. Ти такива ли искаш да са и тука? Скъсаняци? Това са учени хора - поне половината депутати имат завършено средно образование, има няколко висшисти, че даже и такива, които са ходили на ескурзия в Харвард и са го виждали от вътре.

    11:41 05.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бе нали":

    Щот те строят евтино и некачествено!

    11:41 05.05.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор
    Е па ИПБ да идат да полагат асфалта.
    Аман от институти и агенции в тая държава.
    Иначе прокуратурата да са размърда.

    11:43 05.05.2026

  • 14 койдазнай

    9 1 Отговор
    За последните 20 години, в магистрала "Струма" са налети малко повече от 17 млрд евро. А дефилето още не е почнато. То не бяха свлачища, тунели, мостове, корекции, обходи, фуги, ремонти, отводнявания, укрепвания, рехабилитации и всякакви други "дейности".

    11:43 05.05.2026

  • 15 Няма значение какъв е институтът

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Има значение какво казва.

    11:43 05.05.2026

  • 16 златни дупки

    6 1 Отговор
    То затова, защото е златен, като тръгнеш за Гърция, между Кочериново и Благоевград по магистралата са огромни дупки, които макар и кърпени, създават сериозни проблеми. Обратния път в участъка е същия - пак с дупки. Или ще си потрошиш колата, или ще се пребиеш. В същото време дадоха милиони за нов асфалт на дублиращия участък от Е-79, който си беше напълно здрав и перфектен. Извадиха здравия асфалт и сложиха нов, който по мои впечатления е по-лош от предишния - просто да се вземат едни пари. А дупките по магистралата си останаха. Ако кажа, че съм бесен, ще е много слабо...Направо ми идва да взема...и наред !

    Коментиран от #25

    11:43 05.05.2026

  • 17 Еми нали искате хубави пътища

    5 1 Отговор
    За да е добре направена една настилка тя трябва да е от титан, за тия пари.

    11:44 05.05.2026

  • 18 Явор Божанков Оригинал

    7 1 Отговор
    Вие от цигaнчето премиер да не би да сте очаквали честност, почтеност и морал? Я, моля ви се!

    11:45 05.05.2026

  • 19 оня с коня

    0 3 Отговор
    добре де какъв е проблема да увеличите винетките на 100 евра?

    никой нищо няма да каже, има инфлация и толкова

    11:46 05.05.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор
    Бай Тошо построй полумагистрали до Пловдив и Правец.
    Никой не го пита колко струваха.
    А с откраднатите пари що конгреси и конференции на БКП се направиха, що паметници за възхвала на комунизма са построиха, що вили на другарите си направиха, що екскурзии на Запад си спретнаха.

    Коментиран от #24, #27, #58

    11:47 05.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    Крадците на Борисов си "намерили изтривалка" ,
    Гюров им бил виновен, за 25 дни окрал асфалта????
    Май взе сериозно да "обива чипика" на Банкера от Банкя , търсят се балами за вярване и
    протестиращи срещу заплащане!!!
    Касата с чувалите , вече се измести в Дюбай!
    Феномена от" КТБ " е директора!!!!!!

    11:49 05.05.2026

  • 24 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    вие сегашните евроатлантици на малкия му пръст на дядо тошо не можете му се равни

    да му свети името на велики държавник ТОДОР ЖИВКОВ

    Коментиран от #49

    11:49 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гарантирано от ГЕРБ

    8 0 Отговор
    Това е Златния стандарт за Крадене
    Прилаган десетилетия от БорисоФ
    и Герберското АПИ.
    Милиарди Откраднаха и затова пътищата ни са
    в окаяно състояние!

    11:50 05.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сапунджиев

    5 1 Отговор
    Какво искате, борим мафията, ама не нашата.

    11:55 05.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 д-р Бръкнигъзов

    4 1 Отговор
    не разследване и безконечни съдебни хватки, а разстрел пред асфалта

    12:02 05.05.2026

  • 51 Тапави

    1 0 Отговор
    Как не разбрахте че не е лудкойто яде баницата.Като няма контрол
    защо да не източат повечко?Утре други ще облажат,след тях чакат други...

    12:13 05.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Перничанин

    3 0 Отговор
    Е хубаво, ама няма ли кой да им търси отговорност? Иначе вдигат осигуровки и данъци, защото няма пари, ама явно не навсякъде. Оперирани са от срам другарите..Докато не отнесе някой от тези една хубава присъда, нещата няма да се променят.

    12:25 05.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Цвете

    3 0 Отговор
    ПАК ЩЕ ПЪЛНЯТ НЕЧИЯ ГУША? ЕЛАТЕ ДА ВИДИТЕ, КАК СЕ ПРАВЯТ ПЪТИЩА В ЕВРОПА. ВСИЧКИ РАЗХОДИ СА ПОСТАВЕНИ НА МАСАТА.ПЪТУВАШ С КЕФ, ВСЕ ЕДНО АСФАЛТА Е НАМАЗАН С МАСЛО.ИМА ДОСТА ДА ЧАКАМЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. 🙄👎🐷👎🎃👎😉👎🤔

    12:48 05.05.2026

  • 58 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Мисля че пишеш глупости.Ако някои е успял да краде по време на Живков със сигурност не е бил във полит бюро.Напротив всички си обичаха държавата и бяха свели привилегиите до минимум.Крадците дойдоха след 1989год.Конгресите никога не са се финансирали от бюджета имаше задгранични дружества .Никога нито един Български гражданин не е плащал за лечение.Всички негативи и носене от пациента на бинт във болниците са след 1989год.Като си даваш мнението бъди поне 10% скромен и реален.

    13:06 05.05.2026

