ИПБ: „Тихата“ дерегистрация на автомобили е законова клопка за граждани и административен абсурд

29 Април, 2026 10:17 1 804 14

Институтът се обявява за пълна отмяна на служебната дерегистрация

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност алармира за задълбочаващ се системен произвол, произтичащ от последните промени в Закона за движението по пътищата. В момента държавата функционира в режим на „засада“, превръщайки хиляди добросъвестни шофьори в престъпници без тяхно знание, пишат от ИПБ и допълват:

Държавата като „Ловец на глоби“, а не като Гарант за сигурност

От 7 септември 2025 г. в България действа модел на служебна дерегистрация на МПС, който нарушава основни конституционни принципи и правото на ЕС. При изтичане на застраховка „Гражданска отговорност“, автомобилът се дерегистрира автоматично в масивите на МВР, БЕЗ собственикът да бъде уведомен.

Това не е контрол – това е информационно затъмнение. Всеки километър, изминат от нищо неподозиращия водач след този акт, го превръща в извършител на тежко нарушение. Резултатът?

• Глоба от 255 евро.

• 6 месеца без книжка (често означаващо загуба на препитание).

• Сваляне на регистрационни табели на пътя.

Парадокс: Неволното е по-наказуемо от умишленото

Правният анализ на ИПБ показва шокираща диспропорция: Българският законодател наказва по-сурово човека, който не знае, че автомобилът му е дерегистриран, отколкото шофьор, който съзнателно и дръзко гази закона с отнета книжка. Това е административен рекет, който няма нищо общо с безопасността на движението, а единствено с пълненето на бюджета чрез репресия.

В разрез с Европа и здравия разум

Докато Съдът на Европейския съюз (СЕС) категорично осъжда автоматичното заличаване от регистри без индивидуална оценка (дело C-164/24), българските политици избраха пътя на „тихата“ репресия.

• Къде е добрата администрация? В държави като Великобритания първо получавате предупреждение. У нас получавате „присъда“ на пътя.

• Къде е дигитализацията? Държавата има данните ви, но избира да мълчи, за да може по-късно да ви санкционира.

Нашите искания към политиците:

ИПБ призовава народните представители за незабавна законодателна реформа:

1. Пълна отмяна на служебната дерегистрация: Регистрацията на автомобила не трябва да зависи от застраховката. Санкцията трябва да бъде за липса на полица, а не за управление на дерегистрирано МПС.

2. Задължително предварително уведомяване: Спрете „тайните“ актове. Гражданинът трябва да бъде предупреден чрез SMS, имейл или системата за сигурно електронно връчване.

3. Прекратяване на административния хаос: Съдилищата са затрупани от жалби срещу тези несправедливи актове, което коства милиони на данъкоплатците за съдебни разноски.

Безопасността не се постига със засади, а с предвидимост и партньорство между държавата и гражданите.

Призоваваме президента и лидерите на политическите сили да спрат този законов абсурд. В противен случай, ИПБ ще инициира масови колективни искове срещу държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    27 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    Коментиран от #12

    10:20 29.04.2026

  • 2 Аман

    5 25 Отговор
    от такива "добросъвестни шофьори", дето

    НЕ СИ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

    А, ако ударят Вашата кола - и след като НЯМАТ гражданска - и на Вас ще ви откажат плащане ...

    Коментиран от #7, #13, #14

    10:23 29.04.2026

  • 4 ИЗОБЩО НЕ МИ ПУКА ЗА ВАЩЕ ТАРАЛЯСНИЦИ

    4 20 Отговор
    България е член на НАТО, ЕС и е наложила санкции срещу Русия.

    10:26 29.04.2026

  • 5 Мда

    27 0 Отговор
    Долни низки подли душички ги въвеждат тия закони !

    10:30 29.04.2026

  • 6 До Аман

    9 0 Отговор
    А ако е дерегистриран автомобилът ще ти платят ли ?

    10:33 29.04.2026

  • 7 АМИНННН

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    КОЙТО НЕ Е СЪВЕСТЕН НИИИИИИИИЩО НЕ МОЖЕ ДА ГОСПРЕ А ПЪК ДРОГИРАН.........С полицейско съдебна протекция ША та утрепе ишаму се размине....

    10:49 29.04.2026

  • 8 Георги

    3 0 Отговор
    не знам защо светлето се е писала автор, като очевидно просто е копорала текст съчинен от ии.

    10:57 29.04.2026

  • 9 гост

    10 0 Отговор
    абсоллютно съм съгласен, това е административна мафия. така най лесно се копаят пари за бюджета, иначе трябва да работят, а сега си седят и глобите валят

    10:57 29.04.2026

  • 10 Ганьо

    7 0 Отговор
    Институти, анализатори , професори , антикорупционни учреждения ,граждански форуми и обединения срещу съответните пари научно ще ни обяснят каквото си поискаш. Даже и доказателства ще ни дадат че обществото и хората точно това искат . Кой ги финансира тези организации и чии интереси обслужват . Кой им дава правото да говорят от името на обществото.

    11:03 29.04.2026

  • 11 Няма справедливост в демокрацията

    2 0 Отговор
    Важното е институти, адвокати и чиновници да папкат.

    11:43 29.04.2026

  • 12 Емо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Това го прие ГеРБ миналата година.

    11:49 29.04.2026

  • 13 иво

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Ти прочете ли добре текста? тава въпрос за кола, която не се кара и не й се прави застраховка. Дерегистрира се служебно. Обаче в един момент човекът прави застраховка и почва да я кара. куките я спират за проверка, има застраховка, но в тяхната система, на таблета се явява като дерегистрирана.
    Да ама това е и престъпление по НК. Не е сериозно , но все пак - до 1 г. затвор или 1000 лв. глоба.
    Въпрос: защо колата не се регистрира пак автоматично и служебно, след като й се направи застраховка?
    Отговор: Защото трябва да има тормоз над гражданите.

    11:54 29.04.2026

  • 14 Рангел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Ако не си разбрал.Да се глобява за каране без гражданска застраховка а не да ти дерегистрират колата която седи в гаража,само и само да плащаш на мафията за цяла годдина.

    11:59 29.04.2026

