ИПБ: „Тихата“ дерегистрация на автомобили е законова клопка за граждани и административен абсурд

Институтът за пътна безопасност алармира за задълбочаващ се системен произвол, произтичащ от последните промени в Закона за движението по пътищата. В момента държавата функционира в режим на „засада“, превръщайки хиляди добросъвестни шофьори в престъпници без тяхно знание, пишат от ИПБ и допълват:
Държавата като „Ловец на глоби“, а не като Гарант за сигурност
От 7 септември 2025 г. в България действа модел на служебна дерегистрация на МПС, който нарушава основни конституционни принципи и правото на ЕС. При изтичане на застраховка „Гражданска отговорност“, автомобилът се дерегистрира автоматично в масивите на МВР, БЕЗ собственикът да бъде уведомен.
Това не е контрол – това е информационно затъмнение. Всеки километър, изминат от нищо неподозиращия водач след този акт, го превръща в извършител на тежко нарушение. Резултатът?
• Глоба от 255 евро.
• 6 месеца без книжка (често означаващо загуба на препитание).
• Сваляне на регистрационни табели на пътя.
Парадокс: Неволното е по-наказуемо от умишленото
Правният анализ на ИПБ показва шокираща диспропорция: Българският законодател наказва по-сурово човека, който не знае, че автомобилът му е дерегистриран, отколкото шофьор, който съзнателно и дръзко гази закона с отнета книжка. Това е административен рекет, който няма нищо общо с безопасността на движението, а единствено с пълненето на бюджета чрез репресия.
В разрез с Европа и здравия разум
Докато Съдът на Европейския съюз (СЕС) категорично осъжда автоматичното заличаване от регистри без индивидуална оценка (дело C-164/24), българските политици избраха пътя на „тихата“ репресия.
• Къде е добрата администрация? В държави като Великобритания първо получавате предупреждение. У нас получавате „присъда“ на пътя.
• Къде е дигитализацията? Държавата има данните ви, но избира да мълчи, за да може по-късно да ви санкционира.
Нашите искания към политиците:
ИПБ призовава народните представители за незабавна законодателна реформа:
1. Пълна отмяна на служебната дерегистрация: Регистрацията на автомобила не трябва да зависи от застраховката. Санкцията трябва да бъде за липса на полица, а не за управление на дерегистрирано МПС.
2. Задължително предварително уведомяване: Спрете „тайните“ актове. Гражданинът трябва да бъде предупреден чрез SMS, имейл или системата за сигурно електронно връчване.
3. Прекратяване на административния хаос: Съдилищата са затрупани от жалби срещу тези несправедливи актове, което коства милиони на данъкоплатците за съдебни разноски.
Безопасността не се постига със засади, а с предвидимост и партньорство между държавата и гражданите.
Призоваваме президента и лидерите на политическите сили да спрат този законов абсурд. В противен случай, ИПБ ще инициира масови колективни искове срещу държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.
Коментиран от #12
2 Аман
НЕ СИ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
А, ако ударят Вашата кола - и след като НЯМАТ гражданска - и на Вас ще ви откажат плащане ...
Коментиран от #7, #13, #14
10:23 29.04.2026
7 АМИНННН
До коментар #2 от "Аман":КОЙТО НЕ Е СЪВЕСТЕН НИИИИИИИИЩО НЕ МОЖЕ ДА ГОСПРЕ А ПЪК ДРОГИРАН.........С полицейско съдебна протекция ША та утрепе ишаму се размине....
10:49 29.04.2026
До коментар #1 от "оня с коня":Това го прие ГеРБ миналата година.
До коментар #2 от "Аман":Ти прочете ли добре текста? тава въпрос за кола, която не се кара и не й се прави застраховка. Дерегистрира се служебно. Обаче в един момент човекът прави застраховка и почва да я кара. куките я спират за проверка, има застраховка, но в тяхната система, на таблета се явява като дерегистрирана.
Да ама това е и престъпление по НК. Не е сериозно , но все пак - до 1 г. затвор или 1000 лв. глоба.
Въпрос: защо колата не се регистрира пак автоматично и служебно, след като й се направи застраховка?
Отговор: Защото трябва да има тормоз над гражданите.
До коментар #2 от "Аман":Ако не си разбрал.Да се глобява за каране без гражданска застраховка а не да ти дерегистрират колата която седи в гаража,само и само да плащаш на мафията за цяла годдина.
