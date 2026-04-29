ИПБ: „Тихата“ дерегистрация на автомобили е законова клопка за граждани и административен абсурд

Институтът за пътна безопасност алармира за задълбочаващ се системен произвол, произтичащ от последните промени в Закона за движението по пътищата. В момента държавата функционира в режим на „засада“, превръщайки хиляди добросъвестни шофьори в престъпници без тяхно знание, пишат от ИПБ и допълват:

Държавата като „Ловец на глоби“, а не като Гарант за сигурност

От 7 септември 2025 г. в България действа модел на служебна дерегистрация на МПС, който нарушава основни конституционни принципи и правото на ЕС. При изтичане на застраховка „Гражданска отговорност“, автомобилът се дерегистрира автоматично в масивите на МВР, БЕЗ собственикът да бъде уведомен.

Това не е контрол – това е информационно затъмнение. Всеки километър, изминат от нищо неподозиращия водач след този акт, го превръща в извършител на тежко нарушение. Резултатът?

• Глоба от 255 евро.

• 6 месеца без книжка (често означаващо загуба на препитание).

• Сваляне на регистрационни табели на пътя.

Парадокс: Неволното е по-наказуемо от умишленото

Правният анализ на ИПБ показва шокираща диспропорция: Българският законодател наказва по-сурово човека, който не знае, че автомобилът му е дерегистриран, отколкото шофьор, който съзнателно и дръзко гази закона с отнета книжка. Това е административен рекет, който няма нищо общо с безопасността на движението, а единствено с пълненето на бюджета чрез репресия.

В разрез с Европа и здравия разум

Докато Съдът на Европейския съюз (СЕС) категорично осъжда автоматичното заличаване от регистри без индивидуална оценка (дело C-164/24), българските политици избраха пътя на „тихата“ репресия.

• Къде е добрата администрация? В държави като Великобритания първо получавате предупреждение. У нас получавате „присъда“ на пътя.

• Къде е дигитализацията? Държавата има данните ви, но избира да мълчи, за да може по-късно да ви санкционира.

Нашите искания към политиците:

ИПБ призовава народните представители за незабавна законодателна реформа:

1. Пълна отмяна на служебната дерегистрация: Регистрацията на автомобила не трябва да зависи от застраховката. Санкцията трябва да бъде за липса на полица, а не за управление на дерегистрирано МПС.

2. Задължително предварително уведомяване: Спрете „тайните“ актове. Гражданинът трябва да бъде предупреден чрез SMS, имейл или системата за сигурно електронно връчване.

3. Прекратяване на административния хаос: Съдилищата са затрупани от жалби срещу тези несправедливи актове, което коства милиони на данъкоплатците за съдебни разноски.

Безопасността не се постига със засади, а с предвидимост и партньорство между държавата и гражданите.

Призоваваме президента и лидерите на политическите сили да спрат този законов абсурд. В противен случай, ИПБ ще инициира масови колективни искове срещу държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.