Новини
България »
Влязоха в сила първите правила за телемедицина в България

Влязоха в сила първите правила за телемедицина в България

5 Май, 2026 14:36 425 7

  • правила-
  • телемедицина

Допуска се както комуникация в реално време (синхронна), така и отложен обмен на информация

Влязоха в сила първите правила за телемедицина в България - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната Наредба за медицинска помощ от разстояние. С този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество.

Наредбата предвижда телемедицината да се прилага само в случаите, когато може да бъде гарантирано ниво на безопасност, равностойно на това при присъствен преглед. Решението за провеждане на дистанционна консултация остава в ръцете на медицинския специалист и се базира на индивидуална клинична преценка. Документът допуска както комуникация в реално време (синхронна), така и отложен обмен на информация (асинхронна помощ), като дава възможност лечебните заведения да изграждат и съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние.

Сред ключовите моменти е и изискването всички извършени услуги да бъдат задължително документирани в Националната здравноинформационна система. Всеки дистанционен преглед ще се вписва в електронното досие на пациента, което осигурява проследимост на лечението и по-голяма прозрачност. Контролът върху тези дейности ще се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

В същото време новата регулация ясно забранява извършването от разстояние на медицински дейности, които изискват задължителен физически контакт - като водене на раждане, установяване на смърт или определени дентални интервенции. Поставени са и строги технологични изисквания към използваните платформи, насочени към гарантиране на висока киберсигурност и защита на личните данни съгласно европейските стандарти.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Как лекарят ще гарантира, че преглежда мен, а не някое мое AI копие?

    Коментиран от #5

    14:40 05.05.2026

  • 2 оня с коня

    0 2 Отговор
    уф дано скоро увеличат тия здравни осигуровки че не са пипани от 2006 година

    после защо нямало пари за болните

    едни 100 евра/месечно за здравни всеки е длъжен да внесе

    14:43 05.05.2026

  • 3 Алоизмамник в бяло

    2 1 Отговор
    Колко струва един те-ле преглед на Здравната каса? За да пресметна, кога ще е източена.

    Коментиран от #4

    14:44 05.05.2026

  • 4 ходи те лекува шаман

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алоизмамник в бяло":

    зависи от прегледа

    14:47 05.05.2026

  • 5 Въпросът

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти показва че не си за лекар, а за психиатър!

    Коментиран от #7

    14:51 05.05.2026

  • 6 Диагноза по телевизора

    0 0 Отговор
    Българи, лекарите ще ви лекуват от телевизора. Сега в кабинета не си вдига з.. от стола, не те преслушва, не те преглежда, за изследване кръв и урина вече няма, дават ти диагноза по външен вид, а вече доживяхме да е по телевизора.

    14:52 05.05.2026

  • 7 Ал Бънди

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въпросът":

    Въпросът му е правилен, психиатъра е за теб.

    14:55 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове