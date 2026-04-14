БЛС: МЗ бяга от отговорност и налага двоен аршин

14 Април, 2026 22:46 645 9

Министърът казва "няма бюджет, не може по-добро финансиране да получи нищо в здравеопазването", но в същото време налага две наредби - касаят профилактиката, диспансеризацията, както и пакетни дейности на Касата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравният министър доц. д-р Михаил Околийски застава зад исканията на Българския лекарски съюз (БЛС), но при нов бюджет.

"Никакъв диалог няма между нас и здравното министерство. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се вкарва от министъра на здравеопазването и затова го призовахме", каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в предаването "Денят ON AIR".

Среща към този момент няма, а контактът става "явно през медиите". По думите му това е "бягане от отговорност". "2027 г. нашите дейности ще бъдат заплащани по цена от 2024 г.", отбеляза д-р Брънзалов пред Bulgaria ON AIR.

"Министърът казва "няма бюджет, не може по-добро финансиране да получи нищо в здравеопазването", но в същото време налага две наредби - касаят профилактиката, диспансеризацията, както и пакетни дейности на Касата. Допълнително се вкарват дейности, за които не е направен съответният разчет", алармира председателят на БЛС.

Според него това е двоен аршин и начин за изкривяване на целия алгоритъм.

"Ефективните стачни действия в системата на здравеопазването не е като да блокираш София и да няма трамваи и автобуси. Тук нещата опират до съвсем друго и точно това се използва от много управляващи - разчитат на любовта към професията на служителите в здравеопазването и разбирането на това, че могат да се отложат нашите проблеми без стачни действия. Това се използва като мотив и води до много изкривяване", добави д-р Николай Брънзалов.

Председателят на БЛС е категоричен, че нещата "не могат да останат така с този рефрен - няма бюджет, няма увеличение на дейности".

Д-р Брънзалов подчерта, че системата е недофинансирана и едва ли има човек в България, който да не го вижда. "За да може да се напълни бюджетът на НЗОК, трябва да се въведе превантивен контрол, да се запушат дупките и да се намерят допълнително средства за лечение на българите, защото те така или иначе не стигат. Всеки втори българин доплаща за лечението си – това е много жалко. Няма нито една държава в ЕС с 8% здравноосигурителна вноска. Рано или късно този проблем трябва да се реши - ние сме "за" контрола. Дали сме своите предложения, нито един политик не им е обърнал внимание", каза председателят на БЛС.

Според него Касата, за да има тези проблеми, позволява да има нарушения.

"Нещата трябва да потръгнат при друг бюджет - по-добър, разбира се", отбеляза д-р Николай Брънзалов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алчен

    8 1 Отговор
    Този е гладен като прясно събудена мечка и не предизвиква МЗ или Здравната каса, а нас гражданите на РБ.

    Коментиран от #6

    22:49 14.04.2026

  • 2 Ллйндфхйф

    0 0 Отговор
    От текста не ми стана ясно 8% много ли е, малко ли е?
    И колко трябва да е?

    Коментиран от #8

    22:56 14.04.2026

  • 3 Фен

    3 0 Отговор
    Сектата, освен крадлива, е и некомпетентна.

    22:58 14.04.2026

  • 4 Без майтап

    5 0 Отговор
    Лекарите говорят повече за пари отколкото за здраве.

    Коментиран от #5

    23:08 14.04.2026

  • 5 Йдкдкдлшв

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап":

    Те са търговско дружество.

    23:13 14.04.2026

  • 6 Така де

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Алчен":

    Целият бюджет на България да отива за здравеопазване, пак няма да има достатъчно пари и хората ще си доплащат. Кражбите са огромни, пробойните големи!

    Коментиран от #9

    23:17 14.04.2026

  • 7 Докторите

    2 1 Отговор
    ще чакат правителството и бюджета на мунчаците. Служебните си тръгват

    23:29 14.04.2026

  • 8 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ллйндфхйф":

    Не знам, по конституция здравеопазването уж беше безплатно.....

    23:44 14.04.2026

  • 9 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така де":

    При тези кражби да искаш още пари за здравеопазване е чист цинизъм!

    23:51 14.04.2026

