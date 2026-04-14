БЛС: МЗ бяга от отговорност и налага двоен аршин

Здравният министър доц. д-р Михаил Околийски застава зад исканията на Българския лекарски съюз (БЛС), но при нов бюджет.

"Никакъв диалог няма между нас и здравното министерство. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се вкарва от министъра на здравеопазването и затова го призовахме", каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в предаването "Денят ON AIR".

Среща към този момент няма, а контактът става "явно през медиите". По думите му това е "бягане от отговорност". "2027 г. нашите дейности ще бъдат заплащани по цена от 2024 г.", отбеляза д-р Брънзалов пред Bulgaria ON AIR.

"Министърът казва "няма бюджет, не може по-добро финансиране да получи нищо в здравеопазването", но в същото време налага две наредби - касаят профилактиката, диспансеризацията, както и пакетни дейности на Касата. Допълнително се вкарват дейности, за които не е направен съответният разчет", алармира председателят на БЛС.

Според него това е двоен аршин и начин за изкривяване на целия алгоритъм.

"Ефективните стачни действия в системата на здравеопазването не е като да блокираш София и да няма трамваи и автобуси. Тук нещата опират до съвсем друго и точно това се използва от много управляващи - разчитат на любовта към професията на служителите в здравеопазването и разбирането на това, че могат да се отложат нашите проблеми без стачни действия. Това се използва като мотив и води до много изкривяване", добави д-р Николай Брънзалов.

Председателят на БЛС е категоричен, че нещата "не могат да останат така с този рефрен - няма бюджет, няма увеличение на дейности".

Д-р Брънзалов подчерта, че системата е недофинансирана и едва ли има човек в България, който да не го вижда. "За да може да се напълни бюджетът на НЗОК, трябва да се въведе превантивен контрол, да се запушат дупките и да се намерят допълнително средства за лечение на българите, защото те така или иначе не стигат. Всеки втори българин доплаща за лечението си – това е много жалко. Няма нито една държава в ЕС с 8% здравноосигурителна вноска. Рано или късно този проблем трябва да се реши - ние сме "за" контрола. Дали сме своите предложения, нито един политик не им е обърнал внимание", каза председателят на БЛС.

Според него Касата, за да има тези проблеми, позволява да има нарушения.

"Нещата трябва да потръгнат при друг бюджет - по-добър, разбира се", отбеляза д-р Николай Брънзалов.