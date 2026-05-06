Иван Ангелов, "Прогресивна България": Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред

6 Май, 2026 12:52 847 65

"Прогресивна България" ще застане зад модернизацията на Българската армия и нейното развитие. Всичко, което казахме по време на предизборната кампания, може да бъде очаквано от гражданите.", коментира още Ангелов

Иван Ангелов, "Прогресивна България": Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред - 1
Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" ще застане зад модернизацията на Българската армия и нейното развитие. Всичко, което казахме по време на предизборната кампания, може да бъде очаквано от гражданите. Това заяви заместник-председателят на 52-рото Народно събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов пред журналисти по време на военния парад в София, предаде репортер на ФОКУС.

Той обясни, че ще продължат усилията си за реформа в съдебната система, включително във ВСС, избора на главен прокурор, както и за промени във всяка част на социално-икономическия живот. По думите му ще бъдат предприети действия и за справяне с галопиращите цени.

Теглене на нов дълг

ФОКУС припомня, че вчера по време на консултациите при президента Илияна Йотова депутатът от "Прогресивна България" Гълъб Донев заяви, че "може би едно от първите действия на новото правителство ще бъде да заложи нов лимит на дълга". Думите му предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията.

Ангелов коментира изказването на Донев, като посочи, че към 31 март е отчетен рекордно висок бюджетен дефицит.

"Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред", допълни той. Ангелов също така заяви, че в кратки срокове инфлацията ще бъде овладяна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    17 7 Отговор
    Кви пожари ще гасите , България отдавна изгоря до основи , трябва се изравни с булдозера и да започни да се строи наново,без тикви прасета и Простокирчовци

    12:55 06.05.2026

  • 3 Тогава

    12 3 Отговор
    Викайте и се сватосвате с пожарникаря от Банкя...

    12:55 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Макето

    11 4 Отговор
    Ако не ги вкарате в затвора, да намалите до минимум администрация, бордове, комисии и всякаква държавна хранилка, след 2 години ще сте като ИТН, БСП, СДС, РЗС…

    Коментиран от #63

    12:55 06.05.2026

  • 6 Прогресивна България са въздух под наляг

    18 3 Отговор
    Айдее и Радевите матрьошки се правят на "жертви", горките те, ще гасяли огъня, вместо да сме се развивали. Ама като не можете да се справите и сте аматьори, почвате да се вайкате още преди да сте встъпили на власт, за да оправдаете бъдещата си некадърност!
    Единствени Продължаваме Промяната не се оплакваха, а предлагаха решения!!

    12:56 06.05.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 2 Отговор
    Защо дълг, а не съкращения на държавни хрантутници?!

    Коментиран от #22

    12:57 06.05.2026

  • 8 хаха

    7 1 Отговор
    "модернизацията на Българската армия и нейното развитие"

    Вие пък каква армия имате последните 80 години бе измет???
    ХАХАХА
    Необразовани кашавари някакви...

    Коментиран от #15

    12:58 06.05.2026

  • 9 ПБ са аматьори

    14 1 Отговор
    "България не е бедна страна, а окрадена!" - Асен Василев.
    Поредните крадци и фалшиви "спасители" идват да ни лъжат, да се оплакват, да мрънкат, да обвиняват другите, вместо ДА РАБОТЯТ ЗА ХОРАТА!!!!

    12:58 06.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Новият бар със старите барманки е ясен

    12 0 Отговор
    А защо на всичките ви платени пасквили за другаря Baгинин коментарите винаги са забранени?

    Коментиран от #20, #26

    13:01 06.05.2026

  • 13 Перо

    9 1 Отговор
    Какви пожари ще гасите? Служебното правителство на Гюров, избрано от президентката си ги доведе Радев, след референции от обкръжаващите го съветници и секретари, които сега ще са в новото правителство!

    13:02 06.05.2026

  • 14 Възмутен

    7 0 Отговор
    Такава реторика като на Иван Ангелов, прехвърля фокуса върху емоцията (страх, напрежение), вместо върху рационален дебат
    не ангажира говорещия с отговорност — липсват ясни мерки, срокове и приоритети
    допринася за усещането за безизходица, вместо да вдъхва увереност и визия.
    Ако един политик действително разбира проблемите, логичното очакване е да чуеме:
    какви точно са тези „пожари“, кой е отговорен за тях, какви конкретни политики ще ги решат.
    В противен случай изказването остава просто част от стандартния политически шаблон - много диагнози, малко лечение.

    13:03 06.05.2026

  • 15 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    ГОВОРИ САМО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 36 ГОДИНИ,НЕВЕЖА!

    13:05 06.05.2026

  • 16 новите спасители

    11 0 Отговор
    започват цирка с дежурните оправдания че друг им виновен и запазване на охраната на световно известни престъпници за милиони....

    13:05 06.05.2026

  • 17 Хахаха

    0 4 Отговор
    Ах от Възраждане колко ги е яд за резултатите на Прогресивна България!Злобата ги яде!

    13:07 06.05.2026

  • 18 оня с коня

    3 6 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие !
    Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #23

    13:08 06.05.2026

  • 19 Избраха ви за да

    9 0 Отговор
    гасите пожари. Излъгахте хората, че ще гасите пожари, затова ви дадоха мандат

    13:09 06.05.2026

  • 20 Юксел НаКъдриев

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Новият бар със старите барманки е ясен":

    Плащат си, за да не може да се коментира. И аз питах веднъж, платена статия било, затова.

    Коментиран от #43

    13:09 06.05.2026

  • 21 Въпроси

    6 0 Отговор
    Липсват отговори на ключови въпроси:
    Как точно ще се модернизира армията и с какви средства?
    Какви конкретни промени във ВСС и избора на главен прокурор ще бъдат предложени?
    Как ще се постигне реална съдебна реформа, а не само формална?

    13:09 06.05.2026

  • 22 Защото

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    хората не са гласували за съкращения ! Хората чакат увеличение на пенсии , заплати и една прогресивност . Забравих да спомена , че хората очакват сближаване с Русия и по ниски цени на горивата .Разминават се очакванията на хората с това което се задава .

    Коментиран от #57

    13:09 06.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нов Дълг????

    5 0 Отговор
    Има очевидно напрежение между обещанията и икономическата реалност. От една страна се говори за борба с „галопиращите цени“ и бързо овладяване на инфлацията, а от друга — за теглене на нов дълг. Това поражда логичен въпрос:
    Как ще се контролира инфлацията, ако едновременно се увеличава държавният дълг и дефицитът?

    13:10 06.05.2026

  • 25 Сметка

    0 4 Отговор
    няма ли да търсите на Запрянов,Тагарев ,радевите военни м-и,че наляха огромни пари и техника в скъпата ви незалежная?Ама то трябва да се търси сметка и на много депутати от предишни парламенти,дето с безумните си гласувания осакатиха армията!То така лесно един път ще разтуряме и подаряваме,а после нови дългове ще поемате да замажете безобразията на тези преди вас.Прогресивно нали?!

    13:11 06.05.2026

  • 26 защото

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Новият бар със старите барманки е ясен":

    другаря от бкп/бсп не може да понесе народната любов

    13:12 06.05.2026

  • 27 Разумен

    4 0 Отговор
    Твърдението, че „в кратки срокове инфлацията ще бъде овладяна“, е особено проблематично. Инфлацията е сложен икономически процес, зависещ от вътрешни и външни фактори (енергийни пазари, лихвена политика, международна среда). Подобно обещание без конкретни инструменти изглежда по-скоро като политически оптимизъм, отколкото като реалистичен план.

    13:12 06.05.2026

  • 28 "Гасим пожари"...

    4 0 Отговор
    Метафората „гасим пожари“ противоречи на останалата част от изказването. Ако ситуацията е толкова кризисна, че изисква спешни мерки, тогава трябва да има ясно приоритизиране и конкретен план за действие. Вместо това се изброяват широк спектър от реформи, което създава усещане за разпиляване, а не за фокусирана политика.

    13:13 06.05.2026

  • 29 трябва да гасим пожари

    5 1 Отговор
    не плямпайте само а почвайте сериозно
    затова ви избраха а не да си получавате тлъстите заплати

    вие изгасете далаверите с общ поръчки и това е голям напредък
    разследвайте ги и вижте в банковите сметки по света на тез общ поръчкари
    върнете заграбеното и в затвора разни тикви и подобни

    13:13 06.05.2026

  • 30 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Проблемите се преекспонират
    решенията се загатват, но не се конкретизират
    обещанията са максимално широки, за да обхванат повече избиратели
    В обобщение: изказването съчетава силна реторика с слаба конкретика. То създава очаквания, но не дава достатъчно основания да се вярва, че тези очаквания могат да бъдат изпълнени в реални политики.

    13:13 06.05.2026

  • 31 Защо не бяха поканени

    7 1 Отговор
    Посланиците на Русия и на Беларус на тържественото откриване на народното събрание. От ПБ е зависело.

    Коментиран от #65

    13:14 06.05.2026

  • 32 Васил

    7 0 Отговор
    Поредните които не знаят какво да правят а само оправдания. Когато в една частна фирма няма пари или съкращава персонала или закрива. Като гледам няма никакви съкращения в държавният сектор и спирането на бонуси а казват че пари няма.

    Коментиран от #39

    13:14 06.05.2026

  • 33 Как да разчитаме това

    3 0 Отговор
    Изказването на Иван Ангелов разчита на класическа политическа техника: максимално широки обещания, комбинирани с оправдание за бъдещо неизпълнение. От една страна се твърди, че ще има реформи „навсякъде“ — армия, съдебна система, икономика. От друга — още отсега се въвежда алиби чрез тезата, че „гасим пожари“. Това на практика означава: ако не постигнем резултати, причината ще е кризата, не липсата на капацитет.

    13:16 06.05.2026

  • 34 Слушай

    7 0 Отговор
    думи и пълней !

    13:16 06.05.2026

  • 35 Що за

    8 0 Отговор
    глупотевини е родила главата му , даже и ги споделя ! Ужас !

    13:17 06.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ...

    7 0 Отговор
    Айде почна се с оправданията :D

    13:18 06.05.2026

  • 39 пари има

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Васил":

    просто ще си ги разделят както обикновено а за хората среден

    Коментиран от #41

    13:18 06.05.2026

  • 40 Аз като заместник председател

    5 0 Отговор
    Искам нещо да кажа ....

    13:18 06.05.2026

  • 41 Среден

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "пари има":

    Няма да има.

    13:19 06.05.2026

  • 42 Истината

    8 0 Отговор
    Прогресивна България има огромен проблем — НЯМА приоритети! Не може едновременно да се обещава модернизация на армията (която изисква огромни разходи); овладяване на инфлацията и социално-икономически промени „навсякъде“, а в същото време да се говори за увеличаване на дълга!Това е несъвместим пакет от политики, ако не се обясни ясно откъде идват ресурсите и кое е първо.

    Коментиран от #46, #61

    13:19 06.05.2026

  • 43 с други думи

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Юксел НаКъдриев":

    пича си прави платена реклама на себе си с народна пара?

    13:20 06.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 рундьо

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    важното е да има милиони за охрана на прасетата!

    13:23 06.05.2026

  • 47 Пожари

    7 0 Отговор
    ще гасял другарина ? А до сега де беше покрит и не гаси ?

    Коментиран от #48

    13:24 06.05.2026

  • 48 иванчо

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пожари":

    подготвях се за властта в тайните школи за мракобесие на мацква

    13:26 06.05.2026

  • 49 Само

    8 0 Отговор
    му чуй клишетата и чакай работа от него ! Далеч , далеч е от реалността !

    13:26 06.05.2026

  • 50 Точно така

    7 0 Отговор
    Развийте се и после право на боклука

    13:32 06.05.2026

  • 51 Ха ха

    4 1 Отговор
    Ясно от къде ще крадът тия комунисти ще ни лъжат ,че купуват оръжие а ще си пълнят джобовете.

    13:33 06.05.2026

  • 52 Инж1

    6 1 Отговор
    Още от първия ден - оправдания. Моделът ББ-ДП ще се пребоядиса!!! И да не ми обясняват за genZ и ала-бала!!! РР е поредният в редичката "спасители". Той обаче "спасява" БКП/ДС/КГБ от възмездие!!! А Бг - вуци в яли!!!

    13:36 06.05.2026

  • 53 Опа

    4 3 Отговор
    През 2009 герб като започнаха да управляват положението беше още по-зле от сега. Тъкмо започна световната финансова криза - масови фалити на бизнеси, отлив на инвестиции и 500 лева средна работна заплата.

    Коментиран от #58, #62

    13:42 06.05.2026

  • 54 Хмм

    1 5 Отговор
    Проблемите започнаха още през 2021 до сега от както Радев започна да управлява през служебни правителства и марионетни редовни правителства на ППДБ.

    13:44 06.05.2026

  • 55 Един

    3 1 Отговор
    Е как бре. Г-н Гюро Михайлов каза, че всичко цъвти и има 4 милиарда повече от предвиденото.

    13:47 06.05.2026

  • 56 Даката

    3 1 Отговор
    Какви пожари ще гасите, 6оклуци русофилски???
    Вместо да се били развивали "смело наопред", това от някоя реч на Путин ли го извадихте, нещастници такива?

    Жалко, за България с такива хленчещи нещастници, те си меслели, че всичко било цветя и рози пък то не било, както си го мислели... и сега проблем не знаели какво да правят... и Путин не си вдигал телефона... Сериозно ли ще ми хленчите, нещастници такива, хората са ви гасували доверие... Хайде, поне гледайте да не сключите някой договор ала Радев - "Боташ"2...

    Идеята на Радевите 60клуци-русофили е... видите ли заради пожара, който ще гасим ни трябва руско гориво.

    13:49 06.05.2026

  • 57 Ку-ку

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Защото":

    Хората може да чакат каквото и колкото си искат, но реалността е маааааалко по-различна! Няма как да се увеличават заплати и пенсии чрез заеми, точка.....популизъм, обещания за "реки от пари" и т.н. не съществуват, край.....стягайте коланите, че идва Радевата зима, след сиромашкото лято.....хайде да са ви честити на всички, гласували за чорапа... 🚀🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    13:49 06.05.2026

  • 58 Късата памет

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Опа":

    Деветдесетте години минималната работна заплата беше петдесет лева. Получавах осем лева детски надбавки но само след като си внеса моята осигуровка която беше около тридесет лева.

    13:50 06.05.2026

  • 59 Този

    4 0 Отговор
    другар не е за тая работа - ни визуално , ни ментално ! Нищо и половина ! Живее си в края на миналото хилядолетие и бръщолеви за "смело развитие напред " ! Ужас !

    Коментиран от #64

    13:53 06.05.2026

  • 60 Но със заеми

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ку-ку":

    Могат да се дават майчински на малцинствата до безкрайност. Че и на бащите дават майчински. Защото целта е те да ни превземат отвътре.

    13:54 06.05.2026

  • 61 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    Има приоритети, как не...обвиняват се за всичко предишните, продължават с тегленето на заеми, крадне се повече от всички преди тях и така.....все хубави приоритети и обещания, нали уважаеми GEN - Z.... 😭🤣

    13:54 06.05.2026

  • 62 То какво Герб ли жалиш

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Опа":

    Ми те горките живи да ги оплачиш.

    13:56 06.05.2026

  • 63 Голям майтап

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Макето":

    Разправят че щели да намалят държавната администрация, а Радев си назначи 100 броя вицепремиери, това никога не е било в България и то при управлението на една партия. Бойко Борисов е имал само един заместник, Радев сега си е назначил 3ма заместника, познайте дали няма да се крие зад тях, дали някога Радев ще шоеме някаква отговорност за управлението на "Прогресивна България"??? едва ли иначе защо са му толкова заместника-бушони... Смятайте какво ни готвят щом от сега РАдев ни казва с това, че не е виновен... Сега светва ли ви?

    13:56 06.05.2026

  • 64 Те новото мнозинство са така

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Този":

    Ще има отсяване. Но трябва време. Има опастност и от разцепление. За наша сметка.

    13:59 06.05.2026

  • 65 Пак питам защо Нивото Мнозинство

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Защо не бяха поканени":

    Не покани посланиците на Русия и на Беларус на тържественото откриване на сесията на народното събрание ?

    14:04 06.05.2026

