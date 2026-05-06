Иван Ангелов, "Прогресивна България": Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред

"Прогресивна България" ще застане зад модернизацията на Българската армия и нейното развитие. Всичко, което казахме по време на предизборната кампания, може да бъде очаквано от гражданите. Това заяви заместник-председателят на 52-рото Народно събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов пред журналисти по време на военния парад в София, предаде репортер на ФОКУС.
Той обясни, че ще продължат усилията си за реформа в съдебната система, включително във ВСС, избора на главен прокурор, както и за промени във всяка част на социално-икономическия живот. По думите му ще бъдат предприети действия и за справяне с галопиращите цени.
Теглене на нов дълг
ФОКУС припомня, че вчера по време на консултациите при президента Илияна Йотова депутатът от "Прогресивна България" Гълъб Донев заяви, че "може би едно от първите действия на новото правителство ще бъде да заложи нов лимит на дълга". Думите му предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията.
Ангелов коментира изказването на Донев, като посочи, че към 31 март е отчетен рекордно висок бюджетен дефицит.
"Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред", допълни той. Ангелов също така заяви, че в кратки срокове инфлацията ще бъде овладяна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Макето
Коментиран от #63
12:55 06.05.2026
6 Прогресивна България са въздух под наляг
Единствени Продължаваме Промяната не се оплакваха, а предлагаха решения!!
12:56 06.05.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #22
12:57 06.05.2026
8 хаха
Вие пък каква армия имате последните 80 години бе измет???
ХАХАХА
Необразовани кашавари някакви...
Коментиран от #15
12:58 06.05.2026
9 ПБ са аматьори
Поредните крадци и фалшиви "спасители" идват да ни лъжат, да се оплакват, да мрънкат, да обвиняват другите, вместо ДА РАБОТЯТ ЗА ХОРАТА!!!!
12:58 06.05.2026
12 Новият бар със старите барманки е ясен
Коментиран от #20, #26
13:01 06.05.2026
14 Възмутен
не ангажира говорещия с отговорност — липсват ясни мерки, срокове и приоритети
допринася за усещането за безизходица, вместо да вдъхва увереност и визия.
Ако един политик действително разбира проблемите, логичното очакване е да чуеме:
какви точно са тези „пожари“, кой е отговорен за тях, какви конкретни политики ще ги решат.
15 Боруна Лом
До коментар #8 от "хаха":ГОВОРИ САМО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 36 ГОДИНИ,НЕВЕЖА!
13:05 06.05.2026
18 оня с коня
Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !
Коментиран от #23
13:08 06.05.2026
19 Избраха ви за да
13:09 06.05.2026
20 Юксел НаКъдриев
До коментар #12 от "Новият бар със старите барманки е ясен":Плащат си, за да не може да се коментира. И аз питах веднъж, платена статия било, затова.
Коментиран от #43
13:09 06.05.2026
21 Въпроси
Как точно ще се модернизира армията и с какви средства?
Какви конкретни промени във ВСС и избора на главен прокурор ще бъдат предложени?
Как ще се постигне реална съдебна реформа, а не само формална?
13:09 06.05.2026
22 Защото
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":хората не са гласували за съкращения ! Хората чакат увеличение на пенсии , заплати и една прогресивност . Забравих да спомена , че хората очакват сближаване с Русия и по ниски цени на горивата .Разминават се очакванията на хората с това което се задава .
Коментиран от #57
13:09 06.05.2026
24 Нов Дълг????
Как ще се контролира инфлацията, ако едновременно се увеличава държавният дълг и дефицитът?
13:10 06.05.2026
26 защото
До коментар #12 от "Новият бар със старите барманки е ясен":другаря от бкп/бсп не може да понесе народната любов
13:12 06.05.2026
29 трябва да гасим пожари
затова ви избраха а не да си получавате тлъстите заплати
вие изгасете далаверите с общ поръчки и това е голям напредък
разследвайте ги и вижте в банковите сметки по света на тез общ поръчкари
върнете заграбеното и в затвора разни тикви и подобни
13:13 06.05.2026
30 Парадокс БГ
решенията се загатват, но не се конкретизират
обещанията са максимално широки, за да обхванат повече избиратели
В обобщение: изказването съчетава силна реторика с слаба конкретика. То създава очаквания, но не дава достатъчно основания да се вярва, че тези очаквания могат да бъдат изпълнени в реални политики.
13:13 06.05.2026
31 Защо не бяха поканени
Коментиран от #65
13:14 06.05.2026
39 пари има
До коментар #32 от "Васил":просто ще си ги разделят както обикновено а за хората среден
Коментиран от #41
13:18 06.05.2026
41 Среден
До коментар #39 от "пари има":Няма да има.
13:19 06.05.2026
42 Истината
Коментиран от #46, #61
13:19 06.05.2026
43 с други думи
До коментар #20 от "Юксел НаКъдриев":пича си прави платена реклама на себе си с народна пара?
13:20 06.05.2026
46 рундьо
До коментар #42 от "Истината":важното е да има милиони за охрана на прасетата!
13:23 06.05.2026
47 Пожари
Коментиран от #48
13:24 06.05.2026
48 иванчо
До коментар #47 от "Пожари":подготвях се за властта в тайните школи за мракобесие на мацква
13:26 06.05.2026
53 Опа
Коментиран от #58, #62
13:42 06.05.2026
56 Даката
Вместо да се били развивали "смело наопред", това от някоя реч на Путин ли го извадихте, нещастници такива?
Жалко, за България с такива хленчещи нещастници, те си меслели, че всичко било цветя и рози пък то не било, както си го мислели... и сега проблем не знаели какво да правят... и Путин не си вдигал телефона... Сериозно ли ще ми хленчите, нещастници такива, хората са ви гасували доверие... Хайде, поне гледайте да не сключите някой договор ала Радев - "Боташ"2...
Идеята на Радевите 60клуци-русофили е... видите ли заради пожара, който ще гасим ни трябва руско гориво.
13:49 06.05.2026
57 Ку-ку
До коментар #22 от "Защото":Хората може да чакат каквото и колкото си искат, но реалността е маааааалко по-различна! Няма как да се увеличават заплати и пенсии чрез заеми, точка.....популизъм, обещания за "реки от пари" и т.н. не съществуват, край.....стягайте коланите, че идва Радевата зима, след сиромашкото лято.....хайде да са ви честити на всички, гласували за чорапа... 🚀🤣🤣🤣
Коментиран от #60
13:49 06.05.2026
58 Късата памет
До коментар #53 от "Опа":Деветдесетте години минималната работна заплата беше петдесет лева. Получавах осем лева детски надбавки но само след като си внеса моята осигуровка която беше около тридесет лева.
13:50 06.05.2026
59 Този
Коментиран от #64
13:53 06.05.2026
60 Но със заеми
До коментар #57 от "Ку-ку":Могат да се дават майчински на малцинствата до безкрайност. Че и на бащите дават майчински. Защото целта е те да ни превземат отвътре.
13:54 06.05.2026
61 Даааа
До коментар #42 от "Истината":Има приоритети, как не...обвиняват се за всичко предишните, продължават с тегленето на заеми, крадне се повече от всички преди тях и така.....все хубави приоритети и обещания, нали уважаеми GEN - Z.... 😭🤣
13:54 06.05.2026
62 То какво Герб ли жалиш
До коментар #53 от "Опа":Ми те горките живи да ги оплачиш.
13:56 06.05.2026
63 Голям майтап
До коментар #5 от "Макето":Разправят че щели да намалят държавната администрация, а Радев си назначи 100 броя вицепремиери, това никога не е било в България и то при управлението на една партия. Бойко Борисов е имал само един заместник, Радев сега си е назначил 3ма заместника, познайте дали няма да се крие зад тях, дали някога Радев ще шоеме някаква отговорност за управлението на "Прогресивна България"??? едва ли иначе защо са му толкова заместника-бушони... Смятайте какво ни готвят щом от сега РАдев ни казва с това, че не е виновен... Сега светва ли ви?
13:56 06.05.2026
64 Те новото мнозинство са така
До коментар #59 от "Този":Ще има отсяване. Но трябва време. Има опастност и от разцепление. За наша сметка.
13:59 06.05.2026
65 Пак питам защо Нивото Мнозинство
До коментар #31 от "Защо не бяха поканени":Не покани посланиците на Русия и на Беларус на тържественото откриване на сесията на народното събрание ?
14:04 06.05.2026