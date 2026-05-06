Военният министър: До края на годината ще имаме 12 пилоти на F-16

Летят шестима пилоти, още двама ще пристигнат до края на месеца и още четирима до края на годината. Ще имаме 12 пилоти на F-16, останалите се готвят, ще бъдат общо 32 пилоти. Програмата върви нормално. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след на церемонията по освещаването на бойните знамена в София, предаде репортер на Фокус.
"Всичко е наред с новите F-16! Имаме над 100 летателни часа. Увеличи се рязко използването на керосин. Освен новите самолети летят активно и старите", увери той.
Министърът на отбраната припомни, че служебният кабинет одобри 30 млн. евро за Министерството на отбраната.
"Очакваме правителството да приеме бюджет и догодина да имаме парад даже с военна техника", каза Запрянов и отново потвърди, че поради това че държавата функционира в условията на удължен бюджет, тази година не се състоя военен парад.
Запрянов посочи, че очаква бюджетът в сектора да расте до 3,5% от БВП до 2035 г., в съответствие с решенията, приети в НАТО. "В Министерството на отбраната е подготвен вариант на национален план за нарастване на бюджета, но не е в правомощията на служебен кабинет с къс мандат да вземе такова решение“, поясни той. "Радвам се, че има политическа стабилност“, заяви министър Атанас Запрянов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевзека
Коментиран от #4
15:25 06.05.2026
2 Скиор
15:26 06.05.2026
3 Глупости на търкалета!!!
15:27 06.05.2026
4 Неподписан
До коментар #1 от "Зевзека":Наско,заем изтеглихте и самолетите купихте ама летци нямаме тъй ли...😁...
15:27 06.05.2026
5 Шопо
15:28 06.05.2026
6 Психо
15:30 06.05.2026
7 Феникс
Коментиран от #8
15:31 06.05.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Феникс":Бомбите не правят разлика между цивилни и военни.
Коментиран от #12
15:34 06.05.2026
9 Г€Н€РАЛ Д€$И
15:37 06.05.2026
10 Мнение
Когато нацо-фашизмът е отново възроден, народът български трябва да се съпротивлява с всички сили!
На пук на НПО-тата на шорош и на неговите лъжливи медии!
НАРОДЕ, ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ!
И БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Я ПОСТАВИХА ОТ ГРЕШНАТА СТРАНА!
НАКРАЯ СПОНСОРИТЕ НА ХИТЛЕР ОТНОВО ЩЕ СЕ БОРЯТ С НЕГО, ИЗЛИЗАЙКИ, ЧЕ НИ ЛУК СА ЯЛИ, НИ МИРИСАЛИ, НО СЕГА НОВИЯТ МУСТАКАТ ЧИЧАК ЩЕ Е В УКРИЯ!
ОТНОВО ЩЕ ИЗИСКАТ ДА СЕ СЪКРАТИ ЕДНА ОГРОМНА ЧОВЕШКА МАСА В ЕВРОПА И НАКРАЯ ТИЯ СЪЩИТЕ КУКЛОВОДИ ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ПРОТИВ НАЦИЗМА И ЩЕ СЕ ПОХВАЛЯТ КАК СА ГО СВАЛИЛИ, ОЧАКВАЙКИ ДА СИ ОСТАНАТ СВЕТОВЕН ХЕГЕМОН?!
15:37 06.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Феникс
До коментар #8 от "честен ционист":Зависи кой ги ползва, ако са изродите ционисти, те и бебета пеленачета биха избомбили най радушно!
Коментиран от #15
15:39 06.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото на единия му течеше нещо по пистата, както си седи🤔✈️
На другия лично Путин му беше свалил радара с отвертка ✈️
Третият летеше към България.....✈️
Коментиран от #23
15:39 06.05.2026
14 ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
15:40 06.05.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Феникс":Ти мислиш ли, че на Запрян му дреме кой ги ползва и срещу кого, така като го гледаш?
Коментиран от #20
15:42 06.05.2026
16 Гичка
15:42 06.05.2026
17 Констатация
15:43 06.05.2026
18 мъкаааа
15:44 06.05.2026
19 Горски
15:45 06.05.2026
20 до Гичка
До коментар #15 от "честен ционист":"""""Пилоти има,самолети няма""""" ------ Май нямаме - нито едното, нито другото!!! -))))
15:45 06.05.2026
21 ДПБ КУРИЛО
15:45 06.05.2026
22 бобошен
15:47 06.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.