Военният министър: До края на годината ще имаме 12 пилоти на F-16

Летят шестима пилоти, още двама ще пристигнат до края на месеца и още четирима до края на годината. Ще имаме 12 пилоти на F-16, останалите се готвят, ще бъдат общо 32 пилоти. Програмата върви нормално. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след на церемонията по освещаването на бойните знамена в София, предаде репортер на Фокус.

"Всичко е наред с новите F-16! Имаме над 100 летателни часа. Увеличи се рязко използването на керосин. Освен новите самолети летят активно и старите", увери той.

Министърът на отбраната припомни, че служебният кабинет одобри 30 млн. евро за Министерството на отбраната.

"Очакваме правителството да приеме бюджет и догодина да имаме парад даже с военна техника", каза Запрянов и отново потвърди, че поради това че държавата функционира в условията на удължен бюджет, тази година не се състоя военен парад.

Запрянов посочи, че очаква бюджетът в сектора да расте до 3,5% от БВП до 2035 г., в съответствие с решенията, приети в НАТО. "В Министерството на отбраната е подготвен вариант на национален план за нарастване на бюджета, но не е в правомощията на служебен кабинет с къс мандат да вземе такова решение“, поясни той. "Радвам се, че има политическа стабилност“, заяви министър Атанас Запрянов.