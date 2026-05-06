Военният министър: До края на годината ще имаме 12 пилоти на F-16

6 Май, 2026 15:23 463 23

Атанас Запрянов посочи, че очаква бюджетът в сектора да расте до 3,5% от БВП до 2035 г., в съответствие с решенията, приети в НАТО

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Летят шестима пилоти, още двама ще пристигнат до края на месеца и още четирима до края на годината. Ще имаме 12 пилоти на F-16, останалите се готвят, ще бъдат общо 32 пилоти. Програмата върви нормално. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след на церемонията по освещаването на бойните знамена в София, предаде репортер на Фокус.

"Всичко е наред с новите F-16! Имаме над 100 летателни часа. Увеличи се рязко използването на керосин. Освен новите самолети летят активно и старите", увери той.

Министърът на отбраната припомни, че служебният кабинет одобри 30 млн. евро за Министерството на отбраната.

"Очакваме правителството да приеме бюджет и догодина да имаме парад даже с военна техника", каза Запрянов и отново потвърди, че поради това че държавата функционира в условията на удължен бюджет, тази година не се състоя военен парад.

Запрянов посочи, че очаква бюджетът в сектора да расте до 3,5% от БВП до 2035 г., в съответствие с решенията, приети в НАТО. "В Министерството на отбраната е подготвен вариант на национален план за нарастване на бюджета, но не е в правомощията на служебен кабинет с къс мандат да вземе такова решение“, поясни той. "Радвам се, че има политическа стабилност“, заяви министър Атанас Запрянов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзека

    5 0 Отговор
    Българи или гърци ?

    Коментиран от #4

    15:25 06.05.2026

  • 2 Скиор

    7 0 Отговор
    Ще, ще, ще... Щека.

    15:26 06.05.2026

  • 3 Глупости на търкалета!!!

    13 0 Отговор
    Никой не иска да лети на тези самолети, нищо няма да имате! Хората не са толкова луди!☹️

    15:27 06.05.2026

  • 4 Неподписан

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевзека":

    Наско,заем изтеглихте и самолетите купихте ама летци нямаме тъй ли...😁...

    15:27 06.05.2026

  • 5 Шопо

    6 3 Отговор
    С помощ от Атанас Запрянов Зеленски може да победи Русия

    15:28 06.05.2026

  • 6 Психо

    10 1 Отговор
    Запрянов си е чиста пробаСвиня

    15:30 06.05.2026

  • 7 Феникс

    9 0 Отговор
    Онзи келеш от Граф Игнатиево , вика абе отбраната на НАТО, а не каза защита на България! Или българската отбрана, научили са ги шапкарите да пропагандират някъква имагинерна колективна отбрана!

    Коментиран от #8

    15:31 06.05.2026

  • 8 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Феникс":

    Бомбите не правят разлика между цивилни и военни.

    Коментиран от #12

    15:34 06.05.2026

  • 9 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор
    другарю нато-БКП мини-$тър, ДАЙТ€ МИ ГИ ДА ГИ "ОПРАВЯ"!

    15:37 06.05.2026

  • 10 Мнение

    2 2 Отговор
    Ей такива нищожества като това, ще карат българските мъже да воюват срещу братска Русия?!

    Когато нацо-фашизмът е отново възроден, народът български трябва да се съпротивлява с всички сили!
    На пук на НПО-тата на шорош и на неговите лъжливи медии!

    НАРОДЕ, ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ!
    И БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Я ПОСТАВИХА ОТ ГРЕШНАТА СТРАНА!

    НАКРАЯ СПОНСОРИТЕ НА ХИТЛЕР ОТНОВО ЩЕ СЕ БОРЯТ С НЕГО, ИЗЛИЗАЙКИ, ЧЕ НИ ЛУК СА ЯЛИ, НИ МИРИСАЛИ, НО СЕГА НОВИЯТ МУСТАКАТ ЧИЧАК ЩЕ Е В УКРИЯ!
    ОТНОВО ЩЕ ИЗИСКАТ ДА СЕ СЪКРАТИ ЕДНА ОГРОМНА ЧОВЕШКА МАСА В ЕВРОПА И НАКРАЯ ТИЯ СЪЩИТЕ КУКЛОВОДИ ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ПРОТИВ НАЦИЗМА И ЩЕ СЕ ПОХВАЛЯТ КАК СА ГО СВАЛИЛИ, ОЧАКВАЙКИ ДА СИ ОСТАНАТ СВЕТОВЕН ХЕГЕМОН?!

    15:37 06.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Феникс

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Зависи кой ги ползва, ако са изродите ционисти, те и бебета пеленачета биха избомбили най радушно!

    Коментиран от #15

    15:39 06.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Браво❗ А със самоНЕЛЕТИте как стоят нещата🤔❗❓
    Щото на единия му течеше нещо по пистата, както си седи🤔✈️
    На другия лично Путин му беше свалил радара с отвертка ✈️
    Третият летеше към България.....✈️

    Коментиран от #23

    15:39 06.05.2026

  • 14 ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    0 2 Отговор
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    15:40 06.05.2026

  • 15 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    Ти мислиш ли, че на Запрян му дреме кой ги ползва и срещу кого, така като го гледаш?

    Коментиран от #20

    15:42 06.05.2026

  • 16 Гичка

    1 0 Отговор
    Пилоти има,самолети няма😂

    15:42 06.05.2026

  • 17 Констатация

    1 0 Отговор
    Запрянка, Пилот ще рече - от 3 до 5 години Интензивни Тренировъчни Полети, МИНИМУМ - по 80 Летателни Часа Годишно, тоест, ПОНЕ между 250 и 350 часа за 5 години (пилот на средно ниво), а не като днес, по 30-40 летателни часа годишно и то не за всички пилоти!!! Един Летателен Час на Ф-16 е 25,000 долара, ама туй беше преди агресията на Щатите и Израел срещу Иран, колко струва Керосина днес или ще струва утре не зная....

    15:43 06.05.2026

  • 18 мъкаааа

    1 0 Отговор
    До края на годината ще имаме 1,2 пилоти на "F-16".

    15:44 06.05.2026

  • 19 Горски

    1 1 Отговор
    Склерито можеше да каже , че Русия е виновна , а истината е че са открадени парите и бяха купувани скъпи антики от Щатите срещу подмазване за /Магнитски/. Този парад от десетилетия е смешен. Т.нар. армия е доста жалка гледка и това го знаем добре, но ни струва много скъпо и имаме право да видим какво получаваме срещу 15 милиарда лева годишно. Но всяка година виждаме една тумба мързеливо подтрусващи се шкембелии, един два съветски танка, някой Град от музея, съветските оръдия и ако има акумулатори може и някое от 60годишните Т-72. Тук там някое джипче от корупционни сделки за милиарди, някой подарен хамър и пет, шест самолета, вдигнати за рискован полет след многомесечен труд от техниците. Сега новото е, че резервоара на Кенеф-16 са го закърпили, най0сетне дойде пратката с платката и може да вдигнем този 70-годишен таралясник, купен за 5 милиарда суха прара пред 7 години. СЕДЕМ ГОДИНИ чакаме този самолет да дойде и да полети, а кога ще постъпи на въоръжение? Ми никога! Дедо, слагай каската и излизай на площада!

    15:45 06.05.2026

  • 20 до Гичка

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    """""Пилоти има,самолети няма""""" ------ Май нямаме - нито едното, нито другото!!! -))))

    15:45 06.05.2026

  • 21 ДПБ КУРИЛО

    1 0 Отговор
    Запрете го доде е време.

    15:45 06.05.2026

  • 22 бобошен

    0 0 Отговор
    Ще имате бабината си.

    15:47 06.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

