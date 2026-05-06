С водосвет на бойните знамена в София беше отбелязан 6 май, новите F-16 за първи път участваха във въздушна демонстрация

С водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената светини в столицата беше отбелязан Денят на храбростта и празник на Българската армия – 6 май, Гергьовден, информират от БТА.

Ритуалът пред Паметника на Незнайния воин в столицата започна с прелитане на хеликоптер „Кугър“ с националното знаме във формация с два вертолета Ми-17. Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Илияна Йотова прие строя и поздрави представителните части по случай 6 май.

В тържествения ритуал участваха министърът на отбраната в служебния кабинет Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Сред присъстващите бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, служебният министър-председател Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, лидери на парламентарно представени политически сили и депутати, министри от служебния кабинет, представители на държавни институции, на официални вероизповедания в България, на дипломатическия корпус и на военнопатриотичните съюзи.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия и поръси със светена вода знамената, представителните части и официалните лица. Той поздрави за празник на свети великомъченик Георги. В традицията на българската държавност и църковност, този празник е неразривно свързан с почитта и признателността ни към българското непобедимо воинство. Следвайки тази традиция в празничния ден на свети Георги Победоносец, светата ни православна църква освещава знамената на бойната слава, на победоносната ни армия, като изпросва Божията милост и закрила за православното ни воинство, което съхранява мира и сигурността на скъпата ни Родина и с чувство за дълг бди над живота и честта на българските граждани, каза патриарх Даниил.

След това държавният глава произнесе слово. Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова. В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза тя в словото си пред военнослужещите. Конфликтите са навсякъде около нас, но ние знаем, че с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, добави Йотова.

В знак на признателност към българските воини, загинали за свободата на България, пред паметника на Незнайния воин бяха положени венци и цветя.

При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена бяха произведени 20 артилерийски салюта.

В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад „Александър Невски“ за първи път за 6 май прелетяха новите бойни самолети F-16 Block 70. Авиационният поздрав за празника започна със самолети C-27J Spartan, последвани от щурмови Су-25 и накрая завърши с прелитане на три изтребителя МиГ-29.

В края на годината ще имаме 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети F-16 Block 70, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Шестима сертифицирани пилоти летят, видяхте част от тях във въздуха, каза Запрянов. Още двама ще пристигнат до края на този месец и малко по-късно, и още четирима – до края на годината, добави той.

Запрянов каза, че причината днес да няма военен парад е липсата на редовен бюджет. Той посочи, че на следващия министър на отбраната оставя една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, положени основи на модернизация, готови договори по инструмента SAFE за оперативни и заемни споразумения, както и да се пребори бюджетът за отбрана да расте, както НАТО е решила – до 3,5% през 2035 година.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че днес в авиационния поздрав е показана техника от различни поколения. Модернизационните проекти вървят добре, каза той. Като най-сериозни предизвикателства пред българската армия адмирал Ефтимов посочи поддържането на съществуващите способности за изпълнение на конституционните задължения, военни дежурства и готовност за реакция, както и осигуряването на процеса на трансформация и модернизация.

По-късно, в 12.00 ч., пред сградата на институцията на президента беше извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул, която беше проследена от държавния глава Илияна Йотова и млади гвардейци. След това президентът посрещна младежи от гвардейски отряди и доброволци в институцията. Лекар доброволец към младежки гвардейски отряд предложи брак на любимата си в Гербовата зала, а президентът Йотова ги поздрави и им подари сватбени чаши.