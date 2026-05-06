С водосвет на бойните знамена в София беше отбелязан 6 май, новите F-16 за първи път участваха във въздушна демонстрация

6 Май, 2026 16:36 636 23

В знак на признателност към българските воини, загинали за свободата на България, пред паметника на Незнайния воин бяха положени венци и цветя.

Снимка: БГНЕС
С водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената светини в столицата беше отбелязан Денят на храбростта и празник на Българската армия – 6 май, Гергьовден, информират от БТА.

Ритуалът пред Паметника на Незнайния воин в столицата започна с прелитане на хеликоптер „Кугър“ с националното знаме във формация с два вертолета Ми-17. Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Илияна Йотова прие строя и поздрави представителните части по случай 6 май.

В тържествения ритуал участваха министърът на отбраната в служебния кабинет Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Сред присъстващите бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, служебният министър-председател Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, лидери на парламентарно представени политически сили и депутати, министри от служебния кабинет, представители на държавни институции, на официални вероизповедания в България, на дипломатическия корпус и на военнопатриотичните съюзи.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия и поръси със светена вода знамената, представителните части и официалните лица. Той поздрави за празник на свети великомъченик Георги. В традицията на българската държавност и църковност, този празник е неразривно свързан с почитта и признателността ни към българското непобедимо воинство. Следвайки тази традиция в празничния ден на свети Георги Победоносец, светата ни православна църква освещава знамената на бойната слава, на победоносната ни армия, като изпросва Божията милост и закрила за православното ни воинство, което съхранява мира и сигурността на скъпата ни Родина и с чувство за дълг бди над живота и честта на българските граждани, каза патриарх Даниил.

След това държавният глава произнесе слово. Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова. В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза тя в словото си пред военнослужещите. Конфликтите са навсякъде около нас, но ние знаем, че с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, добави Йотова.

При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена бяха произведени 20 артилерийски салюта.

В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад „Александър Невски“ за първи път за 6 май прелетяха новите бойни самолети F-16 Block 70. Авиационният поздрав за празника започна със самолети C-27J Spartan, последвани от щурмови Су-25 и накрая завърши с прелитане на три изтребителя МиГ-29.

В края на годината ще имаме 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети F-16 Block 70, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Шестима сертифицирани пилоти летят, видяхте част от тях във въздуха, каза Запрянов. Още двама ще пристигнат до края на този месец и малко по-късно, и още четирима – до края на годината, добави той.

Запрянов каза, че причината днес да няма военен парад е липсата на редовен бюджет. Той посочи, че на следващия министър на отбраната оставя една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, положени основи на модернизация, готови договори по инструмента SAFE за оперативни и заемни споразумения, както и да се пребори бюджетът за отбрана да расте, както НАТО е решила – до 3,5% през 2035 година.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че днес в авиационния поздрав е показана техника от различни поколения. Модернизационните проекти вървят добре, каза той. Като най-сериозни предизвикателства пред българската армия адмирал Ефтимов посочи поддържането на съществуващите способности за изпълнение на конституционните задължения, военни дежурства и готовност за реакция, както и осигуряването на процеса на трансформация и модернизация.

По-късно, в 12.00 ч., пред сградата на институцията на президента беше извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул, която беше проследена от държавния глава Илияна Йотова и млади гвардейци. След това президентът посрещна младежи от гвардейски отряди и доброволци в институцията. Лекар доброволец към младежки гвардейски отряд предложи брак на любимата си в Гербовата зала, а президентът Йотова ги поздрави и им подари сватбени чаши.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 факт

    4 2 Отговор
    айде запас да се порадвам на плашетистки като 1983г.

    Коментиран от #11

    16:59 06.05.2026

  • 3 Деций

    6 0 Отговор
    То това ще е основното им предназначение,да ги вадите на парада,ама се чудя защо го правите този парад,вие нямате основните да празнувате( да срамите) някогашните победи на българските воски,подобни макопродавци като вас не могат да сквернят паметта и подвизите на Българската армия,която от началото на прехода доведохте до състояние на драглива и деморализирана кранта,която се олюлява и всеки момет ще падне без да я бутат!

    17:00 06.05.2026

  • 4 оня с коня

    4 0 Отговор
    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге

    Коментиран от #9

    17:01 06.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    следващия път покажете един взвод геймъри-имаме ги добри-оператори на дронове , да знам ,че имаме армия

    17:01 06.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ЖАЛКА КАРТИНКА!БОГ ДА ПРОСТИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ!

    17:01 06.05.2026

  • 7 Путинистче идиотче

    1 8 Отговор
    Поздравихме Ф16...бъдещето на нашата авиация.

    17:02 06.05.2026

  • 8 име

    9 0 Отговор
    А кой теглеше на буксир "новите" Кен Еф 16, БЛОК от 70те : руски влекач. Добре че има останало оборудване от СССР, че тия паметници даже нямаше слънце да видят!

    17:04 06.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    10 2 Отговор
    Склерито можеше да каже , че Русия е виновна , а истината е че са открадени парите и бяха купувани скъпи антики от Щатите срещу подмазване за /Магнитски/. Този парад от десетилетия е смешен. Т.нар. армия е доста жалка гледка и това го знаем добре, но ни струва много скъпо и имаме право да видим какво получаваме срещу 15 милиарда лева годишно. Но всяка година виждаме една тумба мързеливо подтрусващи се шкембелии, един два съветски танка, някой Град от музея, съветските оръдия и ако има акумулатори може и някое от 60годишните Т-72. Тук там някое джипче от корупционни сделки за милиарди, някой подарен хамър и пет, шест самолета, вдигнати за рискован полет след многомесечен труд от техниците. Сега новото е, че резервоара на Кенеф-16 са го закърпили, най0сетне дойде пратката с платката и може да вдигнем този 70-годишен таралясник, купен за 5 милиарда суха прара пред 7 години. СЕДЕМ ГОДИНИ чакаме този самолет да дойде и да полети, а кога ще постъпи на въоръжение? Ми никога! Дедо, слагай каската и излизай на площада!

    Коментиран от #12

    17:05 06.05.2026

  • 11 А бе

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Какви ли са сега бившите планшетиски? Красавици като нас.🤣

    Коментиран от #15

    17:06 06.05.2026

  • 12 име

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Тъпото киро плати същите пари като боко тиквата, по 163 милиона долара за брой, докато година преди него Полша подписа договор за Ф35 на цена 141 милиона

    17:07 06.05.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    А бе, друго си беше - другарят Живков да ти помаха от мавзолея, да ти вдъхне самочувствое, да се почувстваш горд, че живееш в България, че член ПЪРВИ на конституцията е като чадър над теб...
    Оооо, времена, времена обичани...
    Дано новият бащица ги върне..

    Коментиран от #19

    17:08 06.05.2026

  • 14 Прескъпите...

    9 0 Отговор
    таралясници n-та употреба полетяха ли най сетхе?!

    17:09 06.05.2026

  • 15 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "А бе":

    абе като зажмим...

    Коментиран от #21

    17:15 06.05.2026

  • 16 Другари путинисти

    1 3 Отговор
    Приветствахте ли Ф16...
    Май ви стана лошичко, а ???

    Коментиран от #17, #18, #22

    17:15 06.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 путинистче

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Другари путинисти":

    Даже имахме честта да ги бутаме по жълтите павета! Личи си качеството, много хубав самолет.... е бил като нов!

    17:23 06.05.2026

  • 19 точка

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    Има разлика от оня член първи и сегашния. Най малкото е че имаше конкретен виновник за неудачите а също така и причина за успехите. То успехите са признати и от свтовната банка и Лойд като ни поставиха на 27 място в света със застраховани активи за 180 милиарда долара. Сега частната собственост е бог и все народът и Русия са виновни че за 35 години от средно развита промишлена държава станахме изостанала туристическа дестинация втора употреба.

    17:27 06.05.2026

  • 20 дядото

    2 0 Отговор
    гледах бнт.на фона на недалечното минало - пародия на строева подготовка,на военен парад,на интерес от страна на народа.смешна и тъжна история.

    17:28 06.05.2026

  • 21 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    И като пийнем по една ракия няколко пъти....

    17:28 06.05.2026

  • 22 Смех с копейки

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Другари путинисти":

    Еф-ките над София изпоплашиха копейките.

    17:29 06.05.2026

  • 23 Защо не преодстъпите

    0 0 Отговор
    Центъра на София на Путин да си направи спокойно парада на 9май, че го е страх от украински дронове. Пък и България ще се обла и със петрол от Краснодарски край. Нали Радев каза че било близо.... само не уточни във туби ли ще носи петрола за Лукойл Бургас😉😉

    17:29 06.05.2026

