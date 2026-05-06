Армията отбелязва празника си с водосвет на бойните знамена

Свети Георги олицетворява храбростта и затова 6 май е Ден на храбростта и празник на Българската армия.
С водосвет пред паметника на Незнайния воин и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година.
На водосвета ще присъстват и патриарх Данаил, и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и произнесе слово.
Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година. Но военните обещават, че в началото на тържествения марш над пощада пред Паметник на Незнайния войн ще прелети хеликоптер с националното знаме. А в края на церемонията - военнотранспортни, щурмови самолети и изтребителите.
Обещано е, че освен Су-25 и Миг-29 зрителите да видят и новите Ф-16.
Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред Паметника на Незнайния воинще имат достъп от 9 часа - през пунктове за проверка, организирани при улиците "Раковски", "Оборище", "Париж" и "Шипка". Те ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.
Официално Гергьовден се чества като Ден на храбростта и празник на Българската армия от 9 януари 1880 г. Традицията 6 май да е празникът е прекъсната през 1946 г. но е възродена през 1993 г.
От 12:00 часа е тържествената смяна на караула пред президентството, а следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София.
Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди.
В София празнични прояви ще има в Националния военноисторически музей, който е с вход свободен. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Там ще има и атракцията "Експонатите оживяват". Малки и големи могат да влязат кабините на емблематични образци от външната експозиция – вертолети Ми-2, Ми-8 и ракетния комплекс 2К 52 Фрог "Луна-М".
В 12:00 ще бъде предложена дегустация на традиционната войнишка боб чорба, приготвена от военен готвач, а с помощта на Командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужещи.
За празничното настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи Представителният духов оркестър на Сухопътни войски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИТАЛИАНСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ ВОЙСКИ ?
.....
07:55 06.05.2026
2 КОЯ АРМИЯ?
07:57 06.05.2026
3 Пич
07:57 06.05.2026
4 Демонстрация на празен стомах
07:59 06.05.2026
5 Ама цялата ли
Коментиран от #15
08:01 06.05.2026
6 летец пилот
Коментиран от #28
08:02 06.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Град Симитли
...нея как тъй не са заменили с "Бик Мак" и кола?!:))
08:07 06.05.2026
9 имаджин
08:08 06.05.2026
10 бобошен
08:10 06.05.2026
11 Зайо Байо
08:10 06.05.2026
12 Ричард Естес
08:11 06.05.2026
13 трясъ
08:13 06.05.2026
14 В Името На Вимето
08:13 06.05.2026
15 Да бе !
До коментар #5 от "Ама цялата ли":Сичкото трима войника, двама запасняка, двамата гребци на фрегатата Дръзки, и 180 генерала и адмирала !!!
08:15 06.05.2026
16 ннннннннн
08:16 06.05.2026
17 хъ хъ хъ
08:17 06.05.2026
18 факуса
08:21 06.05.2026
19 бай Митко
На днешния военен парад ще минат формированията на "Джиро ди Италия"!
08:22 06.05.2026
20 az СВО Победа 81
Мир на праха й!
08:23 06.05.2026
21 Шопо
Изненадан съм от това Ф16, то можело да лети !
08:26 06.05.2026
22 УдоМача
08:29 06.05.2026
23 Слоностозъбест Абракадабър
08:31 06.05.2026
24 кумчо ВЪЛЧО
08:32 06.05.2026
25 УнгуТилски ТронгоТап
08:33 06.05.2026
26 Гориил
08:34 06.05.2026
27 На БАБА фърчилото
И колко от тях са войници , колко са офицери и колко са генерали ?
08:35 06.05.2026
28 Феликс Дж
До коментар #6 от "летец пилот":Да сте ни и вие пилоти на F 16 живи и здрави да ни пазите от азиатските примати и сибирските мечки.
08:39 06.05.2026