Армията отбелязва празника си с водосвет на бойните знамена

Свети Георги олицетворява храбростта и затова 6 май е Ден на храбростта и празник на Българската армия.

С водосвет пред паметника на Незнайния воин и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година.

На водосвета ще присъстват и патриарх Данаил, и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и произнесе слово.

Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година. Но военните обещават, че в началото на тържествения марш над пощада пред Паметник на Незнайния войн ще прелети хеликоптер с националното знаме. А в края на церемонията - военнотранспортни, щурмови самолети и изтребителите.

Обещано е, че освен Су-25 и Миг-29 зрителите да видят и новите Ф-16.

Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред Паметника на Незнайния воинще имат достъп от 9 часа - през пунктове за проверка, организирани при улиците "Раковски", "Оборище", "Париж" и "Шипка". Те ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.

Официално Гергьовден се чества като Ден на храбростта и празник на Българската армия от 9 януари 1880 г. Традицията 6 май да е празникът е прекъсната през 1946 г. но е възродена през 1993 г.

От 12:00 часа е тържествената смяна на караула пред президентството, а следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София.

Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди.

В София празнични прояви ще има в Националния военноисторически музей, който е с вход свободен. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Там ще има и атракцията "Експонатите оживяват". Малки и големи могат да влязат кабините на емблематични образци от външната експозиция – вертолети Ми-2, Ми-8 и ракетния комплекс 2К 52 Фрог "Луна-М".

В 12:00 ще бъде предложена дегустация на традиционната войнишка боб чорба, приготвена от военен готвач, а с помощта на Командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужещи.

За празничното настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи Представителният духов оркестър на Сухопътни войски.