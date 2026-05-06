Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Армията отбелязва празника си с водосвет на бойните знамена

Армията отбелязва празника си с водосвет на бойните знамена

6 Май, 2026 08:50, обновена 6 Май, 2026 07:52 667 28

  • водосвет-
  • знамена-
  • армия

Ще присъстват патриарх Данаил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и произнесе слово

Армията отбелязва празника си с водосвет на бойните знамена - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Свети Георги олицетворява храбростта и затова 6 май е Ден на храбростта и празник на Българската армия.

С водосвет пред паметника на Незнайния воин и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година.

На водосвета ще присъстват и патриарх Данаил, и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и произнесе слово.

Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година. Но военните обещават, че в началото на тържествения марш над пощада пред Паметник на Незнайния войн ще прелети хеликоптер с националното знаме. А в края на церемонията - военнотранспортни, щурмови самолети и изтребителите.

Обещано е, че освен Су-25 и Миг-29 зрителите да видят и новите Ф-16.

Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред Паметника на Незнайния воинще имат достъп от 9 часа - през пунктове за проверка, организирани при улиците "Раковски", "Оборище", "Париж" и "Шипка". Те ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.

Официално Гергьовден се чества като Ден на храбростта и празник на Българската армия от 9 януари 1880 г. Традицията 6 май да е празникът е прекъсната през 1946 г. но е възродена през 1993 г.

От 12:00 часа е тържествената смяна на караула пред президентството, а следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София.

Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди.

В София празнични прояви ще има в Националния военноисторически музей, който е с вход свободен. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Там ще има и атракцията "Експонатите оживяват". Малки и големи могат да влязат кабините на емблематични образци от външната експозиция – вертолети Ми-2, Ми-8 и ракетния комплекс 2К 52 Фрог "Луна-М".

В 12:00 ще бъде предложена дегустация на традиционната войнишка боб чорба, приготвена от военен готвач, а с помощта на Командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужещи.

За празничното настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи Представителният духов оркестър на Сухопътни войски.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ЩЕ ИМА ЛИ НА ПАРАДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
    ИТАЛИАНСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ ВОЙСКИ ?
    .....

    07:55 06.05.2026

  • 2 КОЯ АРМИЯ?

    9 0 Отговор
    35 години грабеж и разбиване.

    07:57 06.05.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Хубава снимка, щото в нашата армия само гвардейците умеят да маршируват!!! На последният парад на който бях преди години, войската ни се мъкнеше като башибозук!!! Военните оркестри на гостите от НАТО маршируваха по добре. А сега резила е толкова голям, че и старата си техника не могат да покажат, я защото няма гориво, я защото няма техника!!! Подарили са всичко което върви, на Украйна!!!

    07:57 06.05.2026

  • 4 Демонстрация на празен стомах

    8 0 Отговор
    Хубаво нещо са парадите вдъхват ти някак си национално самочувствие и гордост.Лошото в случая е,че някои Гошовци дори една плешка агнешко не могат да си позволят на трапезата,защото нашите политици имат контрол върху митниците и внасят агнешкото на безбожно високи цени.

    07:59 06.05.2026

  • 5 Ама цялата ли

    9 0 Отговор
    БГ армия ще е на Парада !

    Коментиран от #15

    08:01 06.05.2026

  • 6 летец пилот

    5 0 Отговор
    Много сили,здраве и щастие на всички колеги! Живот и здраве!

    Коментиран от #28

    08:02 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Симитли

    8 0 Отговор
    "....В 12:00 ще бъде предложена дегустация на традиционната войнишка боб чорба..."
    ...нея как тъй не са заменили с "Бик Мак" и кола?!:))

    08:07 06.05.2026

  • 9 имаджин

    2 0 Отговор
    Незнайния войн. ПИШЕ СЕ ВОЙНА,А НЕ ВОИНА!

    08:08 06.05.2026

  • 10 бобошен

    0 0 Отговор
    Равниииис,Мирнооо!

    08:10 06.05.2026

  • 11 Зайо Байо

    8 0 Отговор
    И какъв е смисъла от тази показност ? Да показваме това , което нямаме ли ?

    08:10 06.05.2026

  • 12 Ричард Естес

    3 0 Отговор
    .............въпреки , че няма полза от това !

    08:11 06.05.2026

  • 13 трясъ

    4 0 Отговор
    президентката Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и произнесе слово. СКОРО ЖЕНА ЩЕ БЪДЕ ГЛАВНА ГЕНЕРАЛКА В АРМЕЙСКОТО КОМАНДВАНЕ. НА НОООЖ! Щото парички за ново въоръжение ня-ма!

    08:13 06.05.2026

  • 14 В Името На Вимето

    4 0 Отговор
    На гол гъ.3 - чифте пищоФи !

    08:13 06.05.2026

  • 15 Да бе !

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ама цялата ли":

    Сичкото трима войника, двама запасняка, двамата гребци на фрегатата Дръзки, и 180 генерала и адмирала !!!

    08:15 06.05.2026

  • 16 ннннннннн

    4 0 Отговор
    А водосвет на бойните,дърти самальоти-Ефки ще има ли?!

    08:16 06.05.2026

  • 17 хъ хъ хъ

    4 0 Отговор
    Ама тука и армия ли има...?🤣

    08:17 06.05.2026

  • 18 факуса

    3 0 Отговор
    то откак сме натю сал едни знамена останаха,само тях не са ни накарали да нарежем,може техни да ни продадат на демократична цена

    08:21 06.05.2026

  • 19 бай Митко

    4 0 Отговор
    Честит ГЕРГЬОВДЕН! Бъдете здрави, здрави и пак здрави!!!

    На днешния военен парад ще минат формированията на "Джиро ди Италия"!

    08:22 06.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Празник на българската армия?

    Мир на праха й!

    08:23 06.05.2026

  • 21 Шопо

    4 0 Отговор
    Обещано е, че освен Су-25 и Миг-29 зрителите да видят и новите Ф-16.
    Изненадан съм от това Ф16, то можело да лети !

    08:26 06.05.2026

  • 22 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ако дойде Руският военен оркестър ще е по-многоброен и представителен от нашата "армия"...

    08:29 06.05.2026

  • 23 Слоностозъбест Абракадабър

    1 0 Отговор
    За да видим величието на нашата армия , трябва да пуснат на парада и тези прословути америк самолети , дето един човек с вид на Тулуп и Тиквен прякор плати предварително и после ги чакахме 1 петилетка. А когато дойдоха , се оказа че не могат да летят , защото им липсвали някакви си системи. Чакахме ги години , прескъпо и предварително платени , пък те не можели да летят ! Язък ! Тиквена работа !

    08:31 06.05.2026

  • 24 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Защо ?

    08:32 06.05.2026

  • 25 УнгуТилски ТронгоТап

    1 0 Отговор
    Я по-добре да минат ловджиите. Че май са по-многобройни , а и по-добре въоръжени и подготвени. Пък и със сигурност стрелят по-често от нашите военни !

    08:33 06.05.2026

  • 26 Гориил

    2 0 Отговор
    През 1945 г. българската армия, вече членка на НАТО, се смята за победена. Цяла Европа е съюзник на Хитлер и само намесата на Сталин спасява София от унижение и позор.Само в съюз с Русия България постигна големи победи и триумфален завършек на своите освободителни войни.

    08:34 06.05.2026

  • 27 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Някой знае ли колко човека е нашата ВЕЛИКА армия ?
    И колко от тях са войници , колко са офицери и колко са генерали ?

    08:35 06.05.2026

  • 28 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "летец пилот":

    Да сте ни и вие пилоти на F 16 живи и здрави да ни пазите от азиатските примати и сибирските мечки.

    08:39 06.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове