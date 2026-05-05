Тренировъчни полети над София преди Деня на храбростта

5 Май, 2026 07:21 770 10

  • хеликоптер-
  • вертолет-
  • изтребител-
  • 6 май-
  • гергьовден-
  • парад

Демонстрациите ще се проведат от 10:00 до 11:00 часа

Тренировъчни полети над София преди Деня на храбростта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Ден преди празника на Българската армия в небето над София ще се проведат тренировъчни полети на военната ни авиация. Те са част от подготовката за отбелязване на Деня на храбростта, съобщиха от Министерството на отбраната.

Полетите ще бъдат на малка височина над площад „Свети Александър Невски“ и ще се проведат от 9:00 до 11:00 часа, уточни БНТ.

В празничния ден утре, ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители. Демонстрациите ще се проведат от 10:00 до 11:00 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледам

    14 1 Отговор
    На снимката, един стар хеликоптер от руско време. Сигурно и няколко руски самолета ще прехвърчат. А новите могат ли?

    Коментиран от #7, #9

    07:23 05.05.2026

  • 2 Нека

    14 0 Отговор
    качим и Запряна на Ф-ката !

    07:32 05.05.2026

  • 3 авантгард

    12 2 Отговор
    Препоръчва се жълтопаветието и умнокрасивитетът да се подслонят, да няма после ама нещо падна отгоре и ме удари.

    07:33 05.05.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    Най-сме храбри в кръчмата след втората ракия

    Коментиран от #5

    07:48 05.05.2026

  • 5 ма ДУРО

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Аааа и по сайтовете много сме храбри !
    Е ле па тези с пам Пер сите и чен Етата и с петолъчки по реверите... 😂

    07:59 05.05.2026

  • 6 Може , може

    8 0 Отговор
    Пък ако намерят мотокари да ги теглят , може да се порадваме и на прескъпите кене Фки , заради които спряхме да поддържаме миговете си 29 .

    08:08 05.05.2026

  • 7 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам":

    Ами те и новите Ефки сигурно ще могат да хвърчат,ама кога?По важното е,че са ретро,с голяма музейна стойност.Преди 50 години бяха хит на запад,както Трабантчето у нас.Сега това Трабантче го обновиха с нова електроника за милиярди,нарекаха го красиво- блок 70.Но пак си е Трабантче.Не е ли по добре да си ги запазим за авио музея в Крумово,децата ще се радват.

    08:09 05.05.2026

  • 8 само да не изпадат от храброст

    5 0 Отговор
    в деня на храбростта имам предвид

    08:10 05.05.2026

  • 9 За по-точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам":

    Гледаш един стар въртолет от съветско време. Ово е натовски стандард!

    08:12 05.05.2026

  • 10 Перо

    5 0 Отговор
    За да се избегне показа на пълния упадък и резил на нашата армия, от въоръжението и техниката, много по-добре е в деня на храбростта да има само протоколно мероприятие с почетна рота и малоброен марш на родовете воиски! И без производство на генерали, защото вече има много паркетни вождове и малко войници!

    08:24 05.05.2026

