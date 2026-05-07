Указът за възлагане на мандат на Радев ще бъде обнародван на 8 май

Указ на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, ще бъде обнародван утре, 8 май, в “Държавен вестник”. Това пише в съдържанието на брой 42 на „Държавен вестник“ за 8 май 2026 г., съобщават от dariknews.bg
Утре ще бъде обнародван и указ на държавния глава за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство.
По-рано днес президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САМО ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #3
22:13 07.05.2026
2 Пич
22:16 07.05.2026
3 Радио Елто
До коментар #1 от "САМО ВЪЗРАЖДАНЕ":Глупости господин Копейка
Президент Радев ще Оправи
Всички ни ще видите 🙌🏻🙌🏻🫶🏻
Коментиран от #4
22:18 07.05.2026
4 Ще ни оправи
До коментар #3 от "Радио Елто":За 799 дни 🤣🤣🤣
22:19 07.05.2026
5 Румбата
22:28 07.05.2026
6 Муткурова , Пазарджик
22:33 07.05.2026
7 касьвес
22:49 07.05.2026