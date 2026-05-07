Указът за възлагане на мандат на Радев ще бъде обнародван на 8 май

7 Май, 2026 22:05 513 7

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Указ на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, ще бъде обнародван утре, 8 май, в “Държавен вестник”. Това пише в съдържанието на брой 42 на „Държавен вестник“ за 8 май 2026 г., съобщават от dariknews.bg
Утре ще бъде обнародван и указ на държавния глава за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство.

По-рано днес президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САМО ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 0 Отговор
    Всичко друго е сглобки ,врътки и ундорми.С една дума още от същото!!!!😡😡😡

    Коментиран от #3

    22:13 07.05.2026

  • 2 Пич

    1 3 Отговор
    Не знам какъв ще бъде Радев, но е голям кеф, че украинско - урсулианските магистрални айдуци вият на умряло и се страхуват от правосъдие!!!

    22:16 07.05.2026

  • 3 Радио Елто

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Глупости господин Копейка
    Президент Радев ще Оправи
    Всички ни ще видите 🙌🏻🙌🏻🫶🏻

    Коментиран от #4

    22:18 07.05.2026

  • 4 Ще ни оправи

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радио Елто":

    За 799 дни 🤣🤣🤣

    22:19 07.05.2026

  • 5 Румбата

    1 1 Отговор
    На девети май няма ли да го видим на красная плошадь поне малко да оправдае вота на тия , които изневериха на Възраждане.....Применил се Илия пак в тия........😂😂😂

    22:28 07.05.2026

  • 6 Муткурова , Пазарджик

    3 0 Отговор
    Е а съм , тоя ще доразсипе..давам му макс година

    22:33 07.05.2026

  • 7 касьвес

    2 0 Отговор
    Ако и този мушморок почне да мънка и не напълни затворите с 2 те свини и другарчетата им, по добре да си хвърля оставката. Няма никои да го чака. Ще го изгонят българите още в движение. Ако ще играе пиески и ще си делят с мафията нещо се е объркал. Ще има бунтове. Стига лъжи. Милиарди ограбиха и е неизвестен извършител вече 36 г, а пари все няма за българите. Или в затвора мафията или чао. Христос Воскресе. Само на масони ще станете измет долна.

    22:49 07.05.2026

