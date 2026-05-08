Ройтерс: В България чакат да видят доколко проруско ще бъде правителството на Радев

Проруският евроскептик Румен Радев обеща в четвъртък да намали цените и да възстанови стабилността в България, след като назначи нов кабинет, след като президентът му даде мандат да сформира правителство след масови протести, довели до свалянето на предишния, предаде Ройтерс по повод връчения днес от президента Йотова мандат за излъчване на правителство на Румен Радев.
Партията „Прогресивна България“ на бившия боен пилот спечели 44,6% от гласовете на парламентарните избори на 19 април, което ѝ осигури мнозинство от местата в 240-местния законодателен орган.
Радев се оттегли от предимно церемониалния президентски пост на България през януари, за да се кандидатира на изборите, след като протестите срещу корупцията и нарастващите разходи за живот принудиха предишното правителство да слезе от власт през декември.
Победата на ПБ ще му позволи да ръководи първото еднопартийно правителство на България от близо три десетилетия.
Велислава Петрова-Чамова и Гълъб Донев, който беше служебен министър-председател през 2022-2023 г., ще поемат поста на министри на външните работи и финансите в новия кабинет, който ще трябва бързо да приеме нов бюджет, да определи таван на дълга, за да осигури плащанията за пенсии и заплати, и да се опита да осигури средства от ЕС.
„Ще обърнем тенденцията на рязко покачване на цените, ще възстановим стабилността с нов Висш съдебен съвет и неговия инспекторат“, каза Радев.
„Ще поемем плащанията, които ни се дължат по Плана за възстановяване и устойчивост“, добави Радев, визирайки стотици милиони евро, задържани от Европейската комисия, главно поради забавено антикорупционно законодателство и съдебни реформи по отношение на главния прокурор.
Рейтинговата агенция „Фич“ заяви миналия месец, че планът на Радев за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор, ще бъде ранен тест за способността му да прилага вътрешни антикорупционни реформи.
Тя също така посочи риска от покачване на цените на енергията поради конфликта в Близкия изток, който натиск върху растежа, отбелязва още Ройтерс.
Очаква се кабинетът да бъде одобрен от парламента в петък.
Избиратели, анализатори и дипломати също чакат да видят колко проруско ще бъде правителството на Радев. На последен предизборен митинг той показа снимки на голям екран, на които е със световните лидери, включително руския президент Владимир Путин.
Представители на партията на Радев отхвърлиха опасенията от всякакви крайни завои във външната политика, завършва публикацията на международната агенция.
