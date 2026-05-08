Ройтерс: В България чакат да видят доколко проруско ще бъде правителството на Радев

8 Май, 2026 07:38 894 32

„Фич" заяви миналия месец, че планът на Радев за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор, ще бъде ранен тест за способността му да прилага вътрешни антикорупционни реформи

Проруският евроскептик Румен Радев обеща в четвъртък да намали цените и да възстанови стабилността в България, след като назначи нов кабинет, след като президентът му даде мандат да сформира правителство след масови протести, довели до свалянето на предишния, предаде Ройтерс по повод връчения днес от президента Йотова мандат за излъчване на правителство на Румен Радев.

Партията „Прогресивна България“ на бившия боен пилот спечели 44,6% от гласовете на парламентарните избори на 19 април, което ѝ осигури мнозинство от местата в 240-местния законодателен орган.

Радев се оттегли от предимно церемониалния президентски пост на България през януари, за да се кандидатира на изборите, след като протестите срещу корупцията и нарастващите разходи за живот принудиха предишното правителство да слезе от власт през декември.

Победата на ПБ ще му позволи да ръководи първото еднопартийно правителство на България от близо три десетилетия.

Велислава Петрова-Чамова и Гълъб Донев, който беше служебен министър-председател през 2022-2023 г., ще поемат поста на министри на външните работи и финансите в новия кабинет, който ще трябва бързо да приеме нов бюджет, да определи таван на дълга, за да осигури плащанията за пенсии и заплати, и да се опита да осигури средства от ЕС.

„Ще обърнем тенденцията на рязко покачване на цените, ще възстановим стабилността с нов Висш съдебен съвет и неговия инспекторат“, каза Радев.

„Ще поемем плащанията, които ни се дължат по Плана за възстановяване и устойчивост“, добави Радев, визирайки стотици милиони евро, задържани от Европейската комисия, главно поради забавено антикорупционно законодателство и съдебни реформи по отношение на главния прокурор.

Рейтинговата агенция „Фич“ заяви миналия месец, че планът на Радев за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор, ще бъде ранен тест за способността му да прилага вътрешни антикорупционни реформи.

Тя също така посочи риска от покачване на цените на енергията поради конфликта в Близкия изток, който натиск върху растежа, отбелязва още Ройтерс.

Очаква се кабинетът да бъде одобрен от парламента в петък.

Избиратели, анализатори и дипломати също чакат да видят колко проруско ще бъде правителството на Радев. На последен предизборен митинг той показа снимки на голям екран, на които е със световните лидери, включително руския президент Владимир Путин.

Представители на партията на Радев отхвърлиха опасенията от всякакви крайни завои във външната политика, завършва публикацията на международната агенция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парен каша духа

    21 1 Отговор
    Цирей ще ви излезе на езика да лаете, защото едно проруско правителство ще ви остави без пари от далавери и власт за петилетки напред.

    07:43 08.05.2026

  • 2 Нищо подобно

    17 1 Отговор
    Вече чакаме да видим как ще дялет порциите хората от кръговете на Гергов, Пеевси и Борисов. Прокопиев май тоя път ще остане само с грантовете от Сорос.

    07:43 08.05.2026

  • 3 има време

    12 8 Отговор
    Имам довение в Радев , но не чакайте още утре той да сложи белезници на боко и шиши ,както направи ПП-ДБ.

    07:44 08.05.2026

  • 4 дядо дръмпир

    0 15 Отговор
    Остава официално да изберат в.в.путин за губернатор ,а той да откаже и назначи мутрафонова за губернатор на просиянската област бг!

    Коментиран от #9

    07:49 08.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    6 3 Отговор
    нашето НС
    нашето МВР
    скоро и "Крим будет наш"

    07:49 08.05.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 8 Отговор
    Правителството на Крадев ще слушка каквото му наредят урсулите и ще папка....
    Само стойте та гледайте....
    Каунья льотчик няма топки за да се противопостави!

    Коментиран от #26

    07:49 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Aлфа Bълкът

    8 5 Отговор
    Каквото каже ДС, това ще прави Радев, той е просто марионетка, вчера му дръпнаха конците.
    Но друго ме притеснява, Радев може да въздейства на простите хора, но когато застане срещу други държавни лидери, как ще отстоява интересите на България? Този човек няма интелектуалния ресурс затова.
    В дебат:
    Руския поп Кирил го би,
    Зеленски го би
    и за капак,
    и Карадъйа му затвори устата.

    07:52 08.05.2026

  • 9 Галя от Посолство-то

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядо дръмпир":

    При мен бяхте по добре послушковци.

    07:52 08.05.2026

  • 10 Трол

    3 7 Отговор
    Ако това правителство не арестува проруските ППДБ, пишете го на команда от Путин.

    07:52 08.05.2026

  • 11 Грийн сок

    3 10 Отговор
    Не е проруски,
    той си е назначен
    от Решетников.

    07:54 08.05.2026

  • 12 Българин

    8 2 Отговор
    Радев е поредният Спасител и Месия в България. Сакскобургготски беше първия и щеше да оправя България за 800 дни. После дойде Месията Борисов и щеше да боро корупцията, като самия той затъна в корупция. Сега е ред на Радев. Прогнозите са че ще наследи Борисов-Пеевски и корупционния модел ще облагодетелства неговите хора.

    07:56 08.05.2026

  • 13 1488

    5 7 Отговор
    румен връща лева и казармата
    всичко ще е без пари и ще има кренвирши "като от едно време"

    Коментиран от #19

    07:57 08.05.2026

  • 14 Гост

    6 0 Отговор
    А баш! А ние тука у Дъбника чекаме някоя заблудена ФАЩ особа да доди да и теглим един проруски семинар! Може и от някое нашенско НПО, нема я върнем!

    07:57 08.05.2026

  • 15 Всъщност

    12 0 Отговор
    България се надява правителството на Радев да е проруско ! Но има опасения , че то може да бъде поредното проТурско и проСаксонско от поредицата такива правителства свличащи страната надолу .

    Коментиран от #25

    07:58 08.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Станчо

    7 0 Отговор
    От къде ги изкараха тези хард комунисти Кутевци и тем също подобни нему във втория им елшалон. По малките населени места само старите комунистически хиени им кадруват )))). Тези върнаха комунизма))))) това е лесно проверимо и не е модерните им там фейкове. Забавата ще е голяма, много лобита, много интереси да видим. Вся власт нам, за народа не знам)

    08:00 08.05.2026

  • 18 Ройтерс !

    8 0 Отговор
    Се Интересува !

    Само От Външната Политика !

    Но Не и От Робската !

    Вътрешна !

    08:02 08.05.2026

  • 19 Край !

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    На Бананите !

    08:04 08.05.2026

  • 20 аз чакам да видя

    8 0 Отговор
    Колко левичарски са Ройтерс.
    Обаче те все повече и повече избиват чивията и стават все по-леви.

    08:04 08.05.2026

  • 21 Лансираната

    9 1 Отговор
    от някои среди теза, че бившият президент и настоящ премиер е проруски ориентиран, само доказва високия професионализм на американците…..

    08:05 08.05.2026

  • 22 Този ! Коктейл !

    4 1 Отговор
    Не ми Харесва !

    08:10 08.05.2026

  • 23 Матрьошка

    4 2 Отговор
    Няма да е блесно на Радев и новото правителство. Соросоидите и неолибералите ще правят всичко възможно да го саботират и провалят. Трябва да пипа твърдо и безкомпромисно.А , че трябва да сме заедно с Русия е повече от ясно.

    08:11 08.05.2026

  • 24 Поредното

    8 0 Отговор
    Дрън-дрън! Пак ни бутат по линията руски-урсулски. Може би да прикриват със смокиново листо очевадния факт, че територията отдавна е краварски обор.

    08:14 08.05.2026

  • 25 Всъщност !

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Българина иска Да Живее в Правова Държава !

    Без да е ограбван !

    От Разни хишници !

    Кото Управляващите !

    До Сега !

    08:14 08.05.2026

  • 26 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Да не забравяме че Радев е натовски генерал

    08:14 08.05.2026

  • 27 Миме

    3 3 Отговор
    колко ли английски дипломати ше изгони рундьо?а дано са сичките барабар с посланика им

    08:14 08.05.2026

  • 28 За Европа

    5 0 Отговор
    и изобщо за цял свят е ясен , но на Ганьо му подложиха динена кора и ето на как го подредиха другарите !

    08:21 08.05.2026

  • 29 Румен решетников

    2 1 Отговор
    Продължаваме като предишните,квото заповяда руския господар тва ще е

    08:25 08.05.2026

  • 30 Новият цар Радев, поредния "спасител"

    0 0 Отговор
    На Моше Радеф провителството не пропуско, тъй като подготвя за септември български войници за украйна

    Коментиран от #32

    08:29 08.05.2026

  • 31 Миме

    0 0 Отговор
    сега рундьо яко ше разцепи аспусите на ингилизите и на техните жълтопаветни подлоги тука от градската десница

    08:29 08.05.2026

  • 32 Новият цар Радев, поредния "спасител"

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Новият цар Радев, поредния "спасител"":

    На Моше Радеф провителството не е проруско, тъй като подготвя за септември български войници за украйна

    08:30 08.05.2026

