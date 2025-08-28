Новини
Пожар избухна край пловдивско село, огънят стигна до къщите

28 Август, 2025 15:40 551 4

  • пожар-
  • пловдивско-
  • белащица

Освен жилищни сгради наблизо се намират няколко цеха и женският манастир „Свети Георги“

Пожар избухна край пловдивско село, огънят стигна до къщите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна край пловдивското село Белащица. Огънят стигна до първите къщи, съобщава Нова тв.

Пламъците са тръгнали от изоставени ниви и са обхванали сухи треви, храсти и дървета, близо до парк „Чинарите”.

Три противопожарни автомобила са се отзовали на място. В борбата с огнената стихия се включиха и доброволци от селото. Само бързата реакция на пожарникарите и гражданите спряха огъня до първите къщи. Няма засегнати постройки.

Освен жилищни сгради наблизо се намират няколко цеха и женският манастир „Свети Георги“. Димът от пожара се извисяваше на десетки метри и се виждаше чак от Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор
    АБЕ НЯМА ЛИ ДА ДОЙДЕ РЕД И НА ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА ТЕЗИ ПОЖАРИ ДА СЕ СЕПНАТ МАЛКО.

    15:43 28.08.2025

  • 2 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Лошоооо! Трябват хеликоптери,които да сипват вода по пожара.

    15:50 28.08.2025

  • 3 црррр

    1 0 Отговор
    ТРИЪГЪЛНИКЪТ НА ВЛАСТТА е между краката на кака Ленка.

    15:51 28.08.2025

  • 4 Ясно е

    0 0 Отговор
    Че как да не се вижда от Пловдив, като е почти в самия град?

    16:10 28.08.2025

