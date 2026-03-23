Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните

23 Март, 2026 07:32 570 8

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за днес в Хасково. Причината е усложнената обстановка със заразни болести при едри и дребни преживни животни в Гърция и Кипър.

В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър - на шап. Целта на заседанието в областна администрация Хасково е да се набележат мерки за превенция срещу опасните заболявания.

Преди дни от Агенцията по храните съобщиха, че е създаден Национален оперативен кризисен щаб, а на границата се извършва строг контрол на преминаващите животни и пратки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Ала - бала, а всъщност - никой отново им е наредил да избиват животните !!! Започнат ли с идиотските щабове - това чакайте !!! И нас хората ни унищожаваха с разни щабове...

    Коментиран от #6

    07:59 23.03.2026

  • 4 Механик

    6 0 Отговор
    Пак ли ша "згробваме" овчиците на бай Шабан? М?
    Агнешкото на магазина онзи ден беше от 35 до почти 40 лв за кило, а литър мляко е 4 лв.

    08:01 23.03.2026

  • 5 А бе

    3 0 Отговор
    То останаха ли животни вече

    08:10 23.03.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Е, същото писах и аз и тоя красавец комплексиран, модерният, мина с гумата. 2 пъти.

    08:11 23.03.2026

  • 7 Ковид 2026

    2 0 Отговор
    оФцете да носят маски и калцуни, а когато ходят да пасат, да бъдат на два метра разстояние.

    08:14 23.03.2026

  • 8 Рахман

    0 0 Отговор
    БАБХ - поръчката институционална бухалка за преследване на малките бизнеси и селскостопански субекти, до пълното им унищожение.

    08:24 23.03.2026

