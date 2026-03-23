Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните

Заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за днес в Хасково. Причината е усложнената обстановка със заразни болести при едри и дребни преживни животни в Гърция и Кипър.
В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър - на шап. Целта на заседанието в областна администрация Хасково е да се набележат мерки за превенция срещу опасните заболявания.
Преди дни от Агенцията по храните съобщиха, че е създаден Национален оперативен кризисен щаб, а на границата се извършва строг контрол на преминаващите животни и пратки.
Механик
Агнешкото на магазина онзи ден беше от 35 до почти 40 лв за кило, а литър мляко е 4 лв.
08:01 23.03.2026
