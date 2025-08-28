Новини
България »
Всички градове »
"Да, България": Сметната палата призна чрез собствен одит, че незаконно си е купила коли, от които дори няма нужда

"Да, България": Сметната палата призна чрез собствен одит, че незаконно си е купила коли, от които дори няма нужда

28 Август, 2025 17:15 603 8

  • сметна палата-
  • одит-
  • нарушение-
  • да българия-
  • автомобили-
  • нужда

Закононарушението на най-висшата контролно-финансова институция става категорично ясно от 30-страничен одитен доклад на Сметната палата. Той бе  поискан от съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев в качеството му на народен представител и му бе изпратен от председателя на одитната институция Димитър Главчев. 

"Да, България": Сметната палата призна чрез собствен одит, че незаконно си е купила коли, от които дори няма нужда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметната палата призна в свой одитен доклад, че сама е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година 25 служебни автомобила, които освен това не са ѝ били нужни. Това се е случило по инициатива на съветника на тогавашната изпълняваща длъжността председател на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и с нейното устно съгласие. Това се казва в съобщение до медиите, изпратено от пресцентъра на "Да, България". Ето и още от съобщението:

В началото на юни тази година Грънчарова-Кожарева бе назначена за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, а през август миналата година стана първия неуспял кандидат за служебен премиер, след като отказа на президента Румен Радев да смени вътрешния министър Калин Стоянов.

Закононарушението на най-висшата контролно-финансова институция става категорично ясно от 30-страничен одитен доклад на Сметната палата. Той бе поискан от съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев в качеството му на народен представител и му бе изпратен от председателя на одитната институция Димитър Главчев.

Ето как изглежда историята на аферата със служебните автомобили на Сметната палата според одитния доклад, извършен от нейни служители:

Сметната палата получава миналата година увеличение на бюджета си с 2 млн. лв. за допълнителни капиталови разходи, с които да се купят автомобили за нейните изнесени работни места в областните центрове. Самите одитори по места обаче сами за казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямат шофьорски книжки. Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис. Но след като автомобилите са вече закупени, две от местните структури на Сметната палата - в Ямбол и Ловеч, отказват да ги приемат. А в инициативата за закупуването, дошла от ръководството на институцията изрично се посочва необходимостта служителите в Ловеч да ползват нова служебна кола.

Промяна в план за обществената поръчка, нарушила ЗОП, идва по инициатива на съветник на Грънчарова-Кожарева, което нито влиза в неговите функции, нито пък преминава през деловодната система, което е задължително. После главен експерт от финансовата дирекция изготвя техническо задание, без обаче да бъдат проведени пазарни консултации. То вече минава през деловодната система. След това обаче шефът на правната дирекция решава да го промени, а главния експерт впоследствие е принуден да го подпише, без да знае, че е променено. Първоначалното техническо задание, изготвено от главния експерт, е изтрито от деловодната система.

Това техническо задание обаче е класическо нарушение при обществените поръчки с нагласени параметри в полза на един доставчик - избрана е оферта за автомобили, които отговарят на нейните параметри. И всичко това се случва със знанието и със съгласието на тогавашната шефка на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седящия бик

    2 1 Отговор
    Явно вожда Дебелия Шопар им е направил забележка.

    Коментиран от #3, #4

    17:23 28.08.2025

  • 2 въчо

    3 1 Отговор
    Да може Митю Главчунека да пътува за сметка на народа да не си бърка в джоба

    17:28 28.08.2025

  • 3 Смешни са

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Седящия бик":

    Тези от "Да България" бяха в сглобка с двамата Мазни и ги реанимираха. Двете Мазни парчета, благодарение на "Да България" сега са овладели всичко що е държавно и всеки ден са пред микрофоните.

    17:29 28.08.2025

  • 4 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Седящия бик":

    Правят си закони които след това да нарушават.Държавата се крепи на закона,ако няма закони няма държава.

    17:30 28.08.2025

  • 5 Величко

    0 0 Отговор
    Аууу ... , айде бе ... , не може да бъде ... ! Българин не е способен на такова нещо ... ! Те , българите , са прочути със своята коректност ... ! Жалко , че не съм българин ...

    17:35 28.08.2025

  • 6 Ватманяк

    4 1 Отговор
    Сметната палата винаги е била мокрия печат на корпоративната мафия, изобщо мафията и дълбоката държава.

    17:38 28.08.2025

  • 7 Мокой

    1 0 Отговор
    Горица пожарева следва да бъде веднага отстранена от сегашната високоплатена длъжност и да й се потърси отговорност.

    17:46 28.08.2025

  • 8 с подземен гараж

    0 0 Отговор
    в центъра на софя как да не си купиш коли ?

    17:48 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол