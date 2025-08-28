"Да, България": Сметната палата призна чрез собствен одит, че незаконно си е купила коли, от които дори няма нужда

Сметната палата призна в свой одитен доклад, че сама е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година 25 служебни автомобила, които освен това не са ѝ били нужни. Това се е случило по инициатива на съветника на тогавашната изпълняваща длъжността председател на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и с нейното устно съгласие. Това се казва в съобщение до медиите, изпратено от пресцентъра на "Да, България". Ето и още от съобщението:

В началото на юни тази година Грънчарова-Кожарева бе назначена за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, а през август миналата година стана първия неуспял кандидат за служебен премиер, след като отказа на президента Румен Радев да смени вътрешния министър Калин Стоянов.

Закононарушението на най-висшата контролно-финансова институция става категорично ясно от 30-страничен одитен доклад на Сметната палата. Той бе поискан от съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев в качеството му на народен представител и му бе изпратен от председателя на одитната институция Димитър Главчев.

Ето как изглежда историята на аферата със служебните автомобили на Сметната палата според одитния доклад, извършен от нейни служители:

Сметната палата получава миналата година увеличение на бюджета си с 2 млн. лв. за допълнителни капиталови разходи, с които да се купят автомобили за нейните изнесени работни места в областните центрове. Самите одитори по места обаче сами за казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямат шофьорски книжки. Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис. Но след като автомобилите са вече закупени, две от местните структури на Сметната палата - в Ямбол и Ловеч, отказват да ги приемат. А в инициативата за закупуването, дошла от ръководството на институцията изрично се посочва необходимостта служителите в Ловеч да ползват нова служебна кола.

Промяна в план за обществената поръчка, нарушила ЗОП, идва по инициатива на съветник на Грънчарова-Кожарева, което нито влиза в неговите функции, нито пък преминава през деловодната система, което е задължително. После главен експерт от финансовата дирекция изготвя техническо задание, без обаче да бъдат проведени пазарни консултации. То вече минава през деловодната система. След това обаче шефът на правната дирекция решава да го промени, а главния експерт впоследствие е принуден да го подпише, без да знае, че е променено. Първоначалното техническо задание, изготвено от главния експерт, е изтрито от деловодната система.

Това техническо задание обаче е класическо нарушение при обществените поръчки с нагласени параметри в полза на един доставчик - избрана е оферта за автомобили, които отговарят на нейните параметри. И всичко това се случва със знанието и със съгласието на тогавашната шефка на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева.