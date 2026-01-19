Новини
"Спаси София" иска ревизия на кражбите на ГЕРБ в "Топлофикация София"

19 Януари, 2026 12:37 1 090 29

Без реален, задълбочен и технически одит съществува сериозен риск да бъдат амнистирани и заметени под килима злоупотреби от предишното управление

"Спаси София" иска ревизия на кражбите на ГЕРБ в "Топлофикация София" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„ "Топлофикация София" буксува и е безспорно, че решение за бъдещето на дружеството трябва да бъде взето. Но то не може и не трябва да се взема без технически одит, който да разкрие всички кражби, които през годините са толерирани в дружеството.“ Това заяви Емилия Ангелова.

Тя е общински съветник от "Спаси София" и член на комисията по финанси в Столичния общински съвет, във връзка с новината, че кметът Терзиев прави втори опит да внесе доклад за концесиониране на „Топлофикация”.

По думите ѝ без реален, задълбочен и технически одит съществува сериозен риск да бъдат амнистирани и заметени под килима злоупотреби от предишното управление. „Ако се прави само формален преглед на документи, кражбите и злоупотребите на ГЕРБ ще бъдат прикрити. Затова настояваме за истински технически одит – не на хартия, а на място. Трябва да се влезе в складовете и централите, за да се види какво е платено, а го няма, и какво уж работи, а всъщност е разрушено“, подчерта Ангелова.

Председателят на "Спаси София" Борис Бонев бе категоричен, че предложението на кмета първата фаза на одита да обхваща само документална проверка е недостатъчно. „Знаем много добре, че ГЕРБ умеят да си прикриват кражбите документално. Затова одитът трябва да бъде реален, технически и извършен сега – не някога в бъдещето, след като вече е избран концесионер или е взето необратимо решение“, заяви Бонев.

От "Спаси София" подчертават, че настоящият момент е ключов, за да се установи реалният размер на щетите. „Тази стъпка трябва да се използва, за да разберем колко точно са били ощетени софиянци през годините, а не за пореден път всичко да бъде заметено под килима и виновните да се измъкнат“, допълни Бонев.

"Спаси София" заявяват, че няма да се откажат от доклада си и от настояването за пълен и независим технически одит на „Топлофикация София“, като условие за всяко бъдещо решение за управлението и развитието на дружеството.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    29 5 Отговор
    Факт.
    Не може монополист с 400 000 хил. абоната, да е на загуба. Това значи само едно. АДСКОТО точене на дружеството!!!

    Коментиран от #22

    12:39 19.01.2026

  • 2 Зъл пес

    20 12 Отговор
    Първо кажете вие колко откраднахте бе нахалитет

    Коментиран от #15

    12:40 19.01.2026

  • 3 Димитър

    9 8 Отговор
    Не може! Началничката ти е бивше гадже на Баце! Най-много да ядеш бой на голо. :)

    12:43 19.01.2026

  • 4 А КРАЖБИТЕ НА ГРОБ В СТРАНАТА-

    20 6 Отговор
    КОГА!?

    12:43 19.01.2026

  • 5 А те са

    15 3 Отговор
    главозамайващо гигантски !

    12:43 19.01.2026

  • 6 Безполезни

    21 2 Отговор
    Вальо топлото разследвахте ли?

    12:43 19.01.2026

  • 7 Даниел

    17 3 Отговор
    Да не се окаже,че с газта закупена от Топлофикация са произвели 4-5 пъти повече топлинна енергия от възможното???

    12:44 19.01.2026

  • 8 бою циганина

    17 4 Отговор
    то да е само в тецовете...

    12:44 19.01.2026

  • 9 Хаха

    21 3 Отговор
    "Спаси София" иска ревизия на кражбите на ГЕРБ в "Топлофикация София"


    Значи трябва да правят ревизия още от времето когато Стефан Софиянски беше кмет и Вальо топлото 😁😁😁

    12:45 19.01.2026

  • 10 Аууу

    3 5 Отговор
    Мунчовци.Те тала са крали без да са ги укрили

    12:45 19.01.2026

  • 11 Тъй шъ е тя

    11 7 Отговор
    Бони, Бони вятър те вее на черен х@й.

    Коментиран от #20

    12:48 19.01.2026

  • 12 Аууу

    3 3 Отговор
    Мунчовци.Те така са крали без да са ги укрили

    12:49 19.01.2026

  • 13 Лопата Орешник

    12 4 Отговор
    На кражби не се прави ревизия, а разследване! Ако си сигурен че има кражби, всичко по новините и в полицията, ако просто лаеш, изчезвай!

    12:52 19.01.2026

  • 14 Кирил

    13 0 Отговор
    Много на едро се почва. Трябва одит от най-малката държавна структура да се почне 30 години назад. И така малко по-малко. На всички е ясно ,че това няма да стане и на никой не му се търси отговорност.

    12:54 19.01.2026

  • 15 Зъл прът

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зъл пес":

    Това че някой е убиец не те оневинява

    12:54 19.01.2026

  • 16 име

    5 4 Отговор
    Отпадъците в София, които ходят за гъби по избори, правят сглобки или свалят правителства, да си извадят от джоба парите и да платят кражбите в Топлофикация. България не е длъжна да покрива тези кражби за да им е комфортно на въпросните.

    12:54 19.01.2026

  • 17 Направете нещо за боклука

    7 3 Отговор
    и почиствайте улиците и тротоарите след валежи от сняг. Направете нещо за гражданите А не просто да лаете за да отвлечете вниманието от вашата некадърност.

    12:55 19.01.2026

  • 18 над 60

    9 1 Отговор
    Одит, ревизия се прави преди или един месец най-късно след влизане във владение от новия стопанин. Не чакаш две години някой да краде, яде и пие за чужда сметка и после да обвинявяш бившия. В Германия претенции 6 месеца след влизане във владение. Адвокатите добре, софиянци отново ще гледат поредната порция глупости на търкалета.

    12:55 19.01.2026

  • 19 Тома

    11 2 Отговор
    Две+ години какво правихте, сладури? Боричкахте се за постове, осигуряващи крадене?
    Нали преди последните избори се бихте в гърдите как само да се доберете до СО, всички кражби ще разкриете и всички крадци ще инсталирате по затворите?

    12:56 19.01.2026

  • 20 демократ

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй шъ е тя":

    Сексуалната му ориентация нямя нищо общо с темата.

    Коментиран от #24, #28

    12:56 19.01.2026

  • 21 поредния театър

    2 1 Отговор
    тез искат да трупат точки за изборите всички знаем че кражбите на герб никога няма да бъдат разкрити понеже са в огромни количества и власт имащите последните 20-25 години са яко замесени в тях!!! и като казвам власт имащите нямам предвид пионките боко или пък скоро излюпената пешка шиши а гората които стоят зад гърбовете им…

    13:17 19.01.2026

  • 22 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Баце, назначавам те за директор на Софийската топлофикация в ситуация 0:0. няма печалби, но разходите са покрити на 100% / това е илюзорна действителност, в реала ТС ВИНАГИ е била на загуба, дори по времето на соца - тези на ТЕЦ си отварят прозорците на домовете за да ги разхладят през зимата, парното им струва 15-20 лв на месец, а сметките за отворените прозорци ги плащат всички останали/.
    Управляваш си ти ТС, обаче идва продължително променящ се елемент в политиката, грабва властта и още на третия месец къса договора с Газпром и започва внос на по-евтин американски танкерен газ. После се оказва, че газта пак е руска, ама понеже минава през фирми-посредници цената й вече е ТРОЙНА.
    Хайде сега ми кажи, др. Директор, как ще докараш до ситуация на баланс на разходи/доходи, при положение, че газта поскъпва тройно, а държавния регулатор ти налага да вдигаш цената на услугата с около 10-12% годишно, че иначе ония със сопите от панелките като наскачат....?
    Та, как ще направиш това чудо , за да докажеш убедеността си, че "монополист не може да е на загуба"?
    Давай!

    13:18 19.01.2026

  • 23 Хм,

    2 1 Отговор
    За кражбите на герб ще трябва тритомник.

    13:20 19.01.2026

  • 24 Че кой

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    е засвгнал сексуалната му ориентация?

    13:20 19.01.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    КОЙ Е ТОЗИ БРАДЯСАЛ НА СНИМКАТА ................... СЪС СТРАНЕН ПОГЛЕД КАТО НА ОН ? ? ? ..................

    13:21 19.01.2026

  • 26 ООрана държава

    1 0 Отговор
    До сега какво дремахте? Всичко е прикрито и унищожено комици сте

    13:23 19.01.2026

  • 27 Естествен подбор

    2 0 Отговор
    С Ковачки Ко става,бие ли е още?!!!

    13:26 19.01.2026

  • 28 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    Прав си, сексуалната ориентация не е пряко свързана с темата.
    За разлика от политическата.
    Мис Бонита най-нагло заявява, че ще "разследва" КРАЖБИТЕ на ГЕРБ. Само на ГЕРБ, на никой друг.
    В това заявление има 100% политика с лек привкус на розова истеричност.
    Поред:

    1. Розовото пони няма никакви права да води разследване, той не е разследващ орган по българското законодателство. Той може да инициира независим ОДИТ на СТ и после да сезира на тази база следствените органи..
    2. Право да нарече някакви установени от одита и после разследвани от оправомощените органи проблеми "кражба" има единствено СЪДЪТ, какво и да си въобразява едно нагло розово пони по темата.
    3. Да се визира само ЕДНА партия като ЕДИНСТВЕН крадец в ТС / за мен ГРЕБ несъмнено са точили ТС, но не съм достатъчно глупав да си въобразявам, че са само те/ е уникален опит да се забрави, че главният проблем, породил над 2 млрд задлъжнялост на ТС е ТРОЙНАТА медианна цена на природния газ. Цена, договорена от ония кретени от ПП, които обещаха евтин американски танкерен газ, а после се направиха на глухи и слепи.
    Толкова от мен по тази розова изява.

    13:34 19.01.2026

  • 29 Майора

    1 0 Отговор
    Ало мис Бони , с нещо да кажеш за своите приятели Просто Киро и Кокорчо , подписали за теойна цена на газа?

    13:47 19.01.2026

