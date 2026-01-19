"Спаси София" иска ревизия на кражбите на ГЕРБ в "Топлофикация София"

„ "Топлофикация София" буксува и е безспорно, че решение за бъдещето на дружеството трябва да бъде взето. Но то не може и не трябва да се взема без технически одит, който да разкрие всички кражби, които през годините са толерирани в дружеството.“ Това заяви Емилия Ангелова.
Тя е общински съветник от "Спаси София" и член на комисията по финанси в Столичния общински съвет, във връзка с новината, че кметът Терзиев прави втори опит да внесе доклад за концесиониране на „Топлофикация”.
По думите ѝ без реален, задълбочен и технически одит съществува сериозен риск да бъдат амнистирани и заметени под килима злоупотреби от предишното управление. „Ако се прави само формален преглед на документи, кражбите и злоупотребите на ГЕРБ ще бъдат прикрити. Затова настояваме за истински технически одит – не на хартия, а на място. Трябва да се влезе в складовете и централите, за да се види какво е платено, а го няма, и какво уж работи, а всъщност е разрушено“, подчерта Ангелова.
Председателят на "Спаси София" Борис Бонев бе категоричен, че предложението на кмета първата фаза на одита да обхваща само документална проверка е недостатъчно. „Знаем много добре, че ГЕРБ умеят да си прикриват кражбите документално. Затова одитът трябва да бъде реален, технически и извършен сега – не някога в бъдещето, след като вече е избран концесионер или е взето необратимо решение“, заяви Бонев.
От "Спаси София" подчертават, че настоящият момент е ключов, за да се установи реалният размер на щетите. „Тази стъпка трябва да се използва, за да разберем колко точно са били ощетени софиянци през годините, а не за пореден път всичко да бъде заметено под килима и виновните да се измъкнат“, допълни Бонев.
"Спаси София" заявяват, че няма да се откажат от доклада си и от настояването за пълен и независим технически одит на „Топлофикация София“, като условие за всяко бъдещо решение за управлението и развитието на дружеството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Не може монополист с 400 000 хил. абоната, да е на загуба. Това значи само едно. АДСКОТО точене на дружеството!!!
Коментиран от #22
12:39 19.01.2026
2 Зъл пес
Коментиран от #15
12:40 19.01.2026
3 Димитър
12:43 19.01.2026
4 А КРАЖБИТЕ НА ГРОБ В СТРАНАТА-
12:43 19.01.2026
5 А те са
12:43 19.01.2026
6 Безполезни
12:43 19.01.2026
7 Даниел
12:44 19.01.2026
8 бою циганина
12:44 19.01.2026
9 Хаха
Значи трябва да правят ревизия още от времето когато Стефан Софиянски беше кмет и Вальо топлото 😁😁😁
12:45 19.01.2026
10 Аууу
12:45 19.01.2026
11 Тъй шъ е тя
Коментиран от #20
12:48 19.01.2026
12 Аууу
12:49 19.01.2026
13 Лопата Орешник
12:52 19.01.2026
14 Кирил
12:54 19.01.2026
15 Зъл прът
До коментар #2 от "Зъл пес":Това че някой е убиец не те оневинява
12:54 19.01.2026
16 име
12:54 19.01.2026
17 Направете нещо за боклука
12:55 19.01.2026
18 над 60
12:55 19.01.2026
19 Тома
Нали преди последните избори се бихте в гърдите как само да се доберете до СО, всички кражби ще разкриете и всички крадци ще инсталирате по затворите?
12:56 19.01.2026
20 демократ
До коментар #11 от "Тъй шъ е тя":Сексуалната му ориентация нямя нищо общо с темата.
Коментиран от #24, #28
12:56 19.01.2026
21 поредния театър
13:17 19.01.2026
22 Тома
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Баце, назначавам те за директор на Софийската топлофикация в ситуация 0:0. няма печалби, но разходите са покрити на 100% / това е илюзорна действителност, в реала ТС ВИНАГИ е била на загуба, дори по времето на соца - тези на ТЕЦ си отварят прозорците на домовете за да ги разхладят през зимата, парното им струва 15-20 лв на месец, а сметките за отворените прозорци ги плащат всички останали/.
Управляваш си ти ТС, обаче идва продължително променящ се елемент в политиката, грабва властта и още на третия месец къса договора с Газпром и започва внос на по-евтин американски танкерен газ. После се оказва, че газта пак е руска, ама понеже минава през фирми-посредници цената й вече е ТРОЙНА.
Хайде сега ми кажи, др. Директор, как ще докараш до ситуация на баланс на разходи/доходи, при положение, че газта поскъпва тройно, а държавния регулатор ти налага да вдигаш цената на услугата с около 10-12% годишно, че иначе ония със сопите от панелките като наскачат....?
Та, как ще направиш това чудо , за да докажеш убедеността си, че "монополист не може да е на загуба"?
Давай!
13:18 19.01.2026
23 Хм,
13:20 19.01.2026
24 Че кой
До коментар #20 от "демократ":е засвгнал сексуалната му ориентация?
13:20 19.01.2026
25 ЕДГАР КЕЙСИ
13:21 19.01.2026
26 ООрана държава
13:23 19.01.2026
27 Естествен подбор
13:26 19.01.2026
28 Тома
До коментар #20 от "демократ":Прав си, сексуалната ориентация не е пряко свързана с темата.
За разлика от политическата.
Мис Бонита най-нагло заявява, че ще "разследва" КРАЖБИТЕ на ГЕРБ. Само на ГЕРБ, на никой друг.
В това заявление има 100% политика с лек привкус на розова истеричност.
Поред:
1. Розовото пони няма никакви права да води разследване, той не е разследващ орган по българското законодателство. Той може да инициира независим ОДИТ на СТ и после да сезира на тази база следствените органи..
2. Право да нарече някакви установени от одита и после разследвани от оправомощените органи проблеми "кражба" има единствено СЪДЪТ, какво и да си въобразява едно нагло розово пони по темата.
3. Да се визира само ЕДНА партия като ЕДИНСТВЕН крадец в ТС / за мен ГРЕБ несъмнено са точили ТС, но не съм достатъчно глупав да си въобразявам, че са само те/ е уникален опит да се забрави, че главният проблем, породил над 2 млрд задлъжнялост на ТС е ТРОЙНАТА медианна цена на природния газ. Цена, договорена от ония кретени от ПП, които обещаха евтин американски танкерен газ, а после се направиха на глухи и слепи.
Толкова от мен по тази розова изява.
13:34 19.01.2026
29 Майора
13:47 19.01.2026