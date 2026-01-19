"Спаси София" иска ревизия на кражбите на ГЕРБ в "Топлофикация София"

„ "Топлофикация София" буксува и е безспорно, че решение за бъдещето на дружеството трябва да бъде взето. Но то не може и не трябва да се взема без технически одит, който да разкрие всички кражби, които през годините са толерирани в дружеството.“ Това заяви Емилия Ангелова.

Тя е общински съветник от "Спаси София" и член на комисията по финанси в Столичния общински съвет, във връзка с новината, че кметът Терзиев прави втори опит да внесе доклад за концесиониране на „Топлофикация”.

По думите ѝ без реален, задълбочен и технически одит съществува сериозен риск да бъдат амнистирани и заметени под килима злоупотреби от предишното управление. „Ако се прави само формален преглед на документи, кражбите и злоупотребите на ГЕРБ ще бъдат прикрити. Затова настояваме за истински технически одит – не на хартия, а на място. Трябва да се влезе в складовете и централите, за да се види какво е платено, а го няма, и какво уж работи, а всъщност е разрушено“, подчерта Ангелова.

Председателят на "Спаси София" Борис Бонев бе категоричен, че предложението на кмета първата фаза на одита да обхваща само документална проверка е недостатъчно. „Знаем много добре, че ГЕРБ умеят да си прикриват кражбите документално. Затова одитът трябва да бъде реален, технически и извършен сега – не някога в бъдещето, след като вече е избран концесионер или е взето необратимо решение“, заяви Бонев.

От "Спаси София" подчертават, че настоящият момент е ключов, за да се установи реалният размер на щетите. „Тази стъпка трябва да се използва, за да разберем колко точно са били ощетени софиянци през годините, а не за пореден път всичко да бъде заметено под килима и виновните да се измъкнат“, допълни Бонев.

"Спаси София" заявяват, че няма да се откажат от доклада си и от настояването за пълен и независим технически одит на „Топлофикация София“, като условие за всяко бъдещо решение за управлението и развитието на дружеството.