Новини
България »
Язовирите са с най-високия процент на запълване за последните 9 години

Язовирите са с най-високия процент на запълване за последните 9 години

11 Май, 2026 14:25 763 13

  • запълване-
  • дебит-
  • язовири

Към 11 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07% от общия им обем

Язовирите са с най-високия процент на запълване за последните 9 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 11 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07% от общия им обем. Към настоящия момент процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият в сравнение с отчетените стойности през последните девет години към същия календарен период. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалния си сайт.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Заради пролетното пълноводие дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, при необходимост предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем за повишения приток и да поддържат нивата в оптимални граници.

Министерството информира, че днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за 18 области, а в Централна и Източна България, където има условия за гръмотевични бури, ще има интензивни краткотрайни валежи и градушки. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък - на повече места, главно Южна България.

В резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През почивните дни се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи.

МОСВ напомня, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

В края на април екоминистерството публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депутатче с ВЕЦ

    19 0 Отговор
    Няма страшно, до месец ще сте на воден режим и ще ревете, че пак да празни.

    14:26 11.05.2026

  • 2 Голем

    15 0 Отговор
    Праз! Мъдрото и корумпиранио управление ще се погрижи, летос пак да няма вода!

    Коментиран от #9

    14:28 11.05.2026

  • 3 честен ционист

    9 7 Отговор
    Какво значение има това, при положение, че и това лято плевенчани, а и още половин България ще се подмива с кофи и дамаджани? Дали са празни, или пълни тия язовири единствено е важно за тези, които вода им трябва - комшийте от Гърция и Турция.

    Коментиран от #5

    14:29 11.05.2026

  • 4 Язовирите са с най-високия процент

    10 0 Отговор
    пак мишоците да почнат контролирано изпускане както преди по навик
    иначе как без воден режим

    14:30 11.05.2026

  • 5 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Тая година дано да има, че да си ги къпя еврейките преди да ги плюшя, щото много смърдят бе. Незнам Господ как ви е дарил с този дефект, ама много смърдите. Сигурно и ти си така, ама теб не ща да те плюшя. Весело лято и чакам първите чартъри от Тел Авив. Че да изкарам някой евро от дашните миризливки. А ти се огледай за някоя некъпана от Факултета.

    14:40 11.05.2026

  • 6 значи

    4 1 Отговор
    цената на водата трябва драстично да падне. Водата може да е по-скъпа, когато трябва да се пести заради липсата й, но когато е в изобилие, трябва да е евтина. Да се надяваме, че новото правителство ще се погрижи за КЕВР.

    14:54 11.05.2026

  • 7 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Няма страшно! Частните ВЕЦове ще ги изпразнят за няколко седмици и пак с празните туби ще ходите до водоноските. 1 наглец прави милиард, стотици хиляди оффце блеят ли блеят и нямат топки да разчеккнат наггляря и да му разрушат ВЕЦа завинаги

    15:16 11.05.2026

  • 8 Охоооо

    2 0 Отговор
    Ще ги изпразнят, спокойно! Ще бързат докато не са ги махнали! Като за последно ще цицат!

    15:25 11.05.2026

  • 9 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голем":

    Ами сега е момента, да се обнародва договорът на Б.Б. с "братска" Туреция, за водите на Марица.
    И с другата ни пак "братска" съседка - Гърция!
    Как грътциките фермери поливат цяло лято с нашата вода, а на нашите е забранено?
    Харизанов и Бойко да отговарят.
    А и да се кажат имената на всички собственици на ВЕЦ-ве, заради чиято печалба , половин България лятно време стои жадна!

    15:33 11.05.2026

  • 10 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Това е добре! Нека в България да има достатъчно вода! Иде лято все пак. Трябва да се къпем и перем дрешки. Дечица има около нас.

    Коментиран от #12

    15:34 11.05.2026

  • 11 Баба

    0 0 Отговор
    Август месец....ще ви препратя да си видите статията.

    15:57 11.05.2026

  • 12 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анелия Андреева":

    И да миеш бубата

    16:05 11.05.2026

  • 13 Това е благодарение на Бойко

    0 0 Отговор
    За Кирьето ги източваха

    16:16 11.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове