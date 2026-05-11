Язовирите са с най-високия процент на запълване за последните 9 години

Към 11 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07% от общия им обем. Към настоящия момент процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият в сравнение с отчетените стойности през последните девет години към същия календарен период. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалния си сайт.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Заради пролетното пълноводие дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, при необходимост предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем за повишения приток и да поддържат нивата в оптимални граници.

Министерството информира, че днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за 18 области, а в Централна и Източна България, където има условия за гръмотевични бури, ще има интензивни краткотрайни валежи и градушки. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък - на повече места, главно Южна България.

В резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През почивните дни се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи.

МОСВ напомня, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

В края на април екоминистерството публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите.