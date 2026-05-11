Язовирите са с най-високия процент на запълване за последните 9 години

Към 11 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07% от общия им обем. Към настоящия момент процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият в сравнение с отчетените стойности през последните девет години към същия календарен период. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалния си сайт.
Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.
МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Заради пролетното пълноводие дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, при необходимост предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем за повишения приток и да поддържат нивата в оптимални граници.
Министерството информира, че днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за 18 области, а в Централна и Източна България, където има условия за гръмотевични бури, ще има интензивни краткотрайни валежи и градушки. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък - на повече места, главно Южна България.
В резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През почивните дни се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи.
МОСВ напомня, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.
В края на април екоминистерството публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Депутатче с ВЕЦ
14:26 11.05.2026
2 Голем
Коментиран от #9
14:28 11.05.2026
3 честен ционист
Коментиран от #5
14:29 11.05.2026
4 Язовирите са с най-високия процент
иначе как без воден режим
14:30 11.05.2026
5 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":Тая година дано да има, че да си ги къпя еврейките преди да ги плюшя, щото много смърдят бе. Незнам Господ как ви е дарил с този дефект, ама много смърдите. Сигурно и ти си така, ама теб не ща да те плюшя. Весело лято и чакам първите чартъри от Тел Авив. Че да изкарам някой евро от дашните миризливки. А ти се огледай за някоя некъпана от Факултета.
14:40 11.05.2026
6 значи
14:54 11.05.2026
7 Баба Гошка
15:16 11.05.2026
8 Охоооо
15:25 11.05.2026
9 Коко
До коментар #2 от "Голем":Ами сега е момента, да се обнародва договорът на Б.Б. с "братска" Туреция, за водите на Марица.
И с другата ни пак "братска" съседка - Гърция!
Как грътциките фермери поливат цяло лято с нашата вода, а на нашите е забранено?
Харизанов и Бойко да отговарят.
А и да се кажат имената на всички собственици на ВЕЦ-ве, заради чиято печалба , половин България лятно време стои жадна!
15:33 11.05.2026
10 Анелия Андреева
Коментиран от #12
15:34 11.05.2026
11 Баба
15:57 11.05.2026
12 Перо
До коментар #10 от "Анелия Андреева":И да миеш бубата
16:05 11.05.2026
13 Това е благодарение на Бойко
16:16 11.05.2026