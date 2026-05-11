Директорът на "Гробищни паркове" в София е уволнен дисциплинарно

11 Май, 2026 15:04 1 313 18

Причината са установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г. При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

Ани Ефремова

В резултат на проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община, директорът на ОП “Гробищни паркове”, Румен Димитров, е дисциплинарно уволнен, поради установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., съобщават от Столична община.
При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

В съответствие със законовите изисквания, при спазване на принципа за нулева толерантност към корупцията и съмненията за корупция, кметът на София Васил Терзиев е предприел необходимите действия. Румен Димитров е дисциплинарно уволнен, считано от 11.05.2026 г. Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.

Създаването на отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    22 0 Отговор
    както може и от където може краде ! От живи и умрели ! И мафията и олигархията и те тъй !

    15:07 11.05.2026

  • 2 Чорапът и Ухото

    3 6 Отговор
    В Един Трап....... КРАСОТА

    15:08 11.05.2026

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор
    Да не е продал някой парцел за новостройка?

    15:09 11.05.2026

  • 4 истина е

    21 0 Отговор
    И гробищата отдавна са превзети от мафията !!

    15:10 11.05.2026

  • 5 империалист

    17 1 Отговор
    Правилно решение и действие на кмета.

    15:10 11.05.2026

  • 6 Па що?

    9 6 Отговор
    Не е изпълнил плана за достатъчно умрели ли?

    15:11 11.05.2026

  • 7 Ура,,Ура

    17 3 Отговор
    Бас държа, че това е гербаджия с дългогодишен стаж и политически чадър от някой политик подчинен на тулупа.

    Коментиран от #10

    15:16 11.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Крал е дрехи и бижута от труповете?🦧🤣⛪🤣🦧

    15:29 11.05.2026

  • 9 Сила

    7 0 Отговор
    Сега да лега и да почива в мир ....

    15:29 11.05.2026

  • 10 Сила

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    ЕСТЕСТВЕНО !!!

    15:30 11.05.2026

  • 11 Мемфис

    4 2 Отговор
    Гробищната мафия осигурява “гласуване на починалите” срещу подходящ паричен еквивалент!,,не мога да проумея, Калдерон другаде в света когато човек почине, личната му карта остава в погребалната мафия? Тотален разпад на кочината БГ!

    15:41 11.05.2026

  • 12 Сега

    3 0 Отговор
    е пенсионер и ще може на воля да си харчи откраднатото. Добре че в България няма наказание за престъпленията, та човек да може да си поживее след като пооткрадне :)

    16:00 11.05.2026

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Умен човек, който си разбираше от работата и си я вършеше без глупавата канцеларщина!

    16:01 11.05.2026

  • 14 Горски

    2 1 Отговор
    Че за гробар човек какво подходящо образование трябва да има?

    16:01 11.05.2026

  • 15 Пламен Тодоров

    2 1 Отговор
    Браво, нека разчистването на корумпираните герберасти да продължи !

    16:03 11.05.2026

  • 16 Денчев

    2 3 Отговор
    ГЕРБ крадяха и от умрелите. Дано Радев сложи край на това.

    16:03 11.05.2026

  • 17 тези са

    1 0 Отговор
    по-голяма мафия и от църквата ... не ги е срам да се подиграват с мъката на хората

    16:06 11.05.2026

  • 18 А връщане на откраднатото

    0 0 Отговор
    и пандиз ще има ли? Или пак платихме всички ние?

    16:07 11.05.2026

