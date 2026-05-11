Директорът на "Гробищни паркове" в София е уволнен дисциплинарно

В резултат на проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община, директорът на ОП “Гробищни паркове”, Румен Димитров, е дисциплинарно уволнен, поради установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., съобщават от Столична община.
При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.
В съответствие със законовите изисквания, при спазване на принципа за нулева толерантност към корупцията и съмненията за корупция, кметът на София Васил Терзиев е предприел необходимите действия. Румен Димитров е дисциплинарно уволнен, считано от 11.05.2026 г. Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.
Създаването на отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.
„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.
До коментар #7 от "Ура,,Ура":ЕСТЕСТВЕНО !!!
