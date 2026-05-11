"Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

11 Май, 2026 17:21 774 35

Въвежда се регистър на проследимост на храните и понятието "справедлива цена", обяви депутатът Явор Гечев

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващата коалиция „Прогресивна България” представи първия пакет законопроекти, които внесе за разглеждане в парламента. Очаква се утре в 10:00 ч. да бъдат разгледани в бюджетната комисия.
„Едните са свързани с цените, а другите - със съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Искаме хората да знаят как се формират цените”, обяви депутатът Явор Гечев, цитиран от Нова телевизия.

По думите му има няколко фактора, които вдигат цените. „Едните са оправдани - високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали. Но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които може да доведат до неоправдани надценки”, заяви той.
- Закон за защита на конкуренцията

„Нелоялните практики, които присъстват в „черния списък”, стават 33 - добавяме 20. Вкарва се понятието на доказване на прекомерно висока цена. Вторият аспект на промените е т.нар. регистър на проследимост. Той касае търговията на едро - ще документира продукцията по цялата верига, но това няма да носи допълнителна тежест за търговците. Когато заработи механизмът, некачествени стоки няма да бъдат пропускани на българска територия. Третият аспект е заимстван от германското законодателство - съвместно монополно положение - когато няколко субекта на пазара, независимо дали са свързани като собственост, притежават пазарна сила, която създава аномалии в цените”, обясни Гечев.
- Закон за защита на потребителите

Депутатът Константин Проданов раздели причините за инфлацията на три групи - външни шокове, макроикономически тенденции и спекула.

„Ценообразуването у нас има два компонента - между производител/доставчик и търговска верига. Те са в прерогативите на КЗК. Тъкмо нелоялните търговски практики искаме да преборим. Не искаме да извиваме ръцете на веригите, а те да не правят същото с производителите и потребителите. При отношенията с крайния потребител компетентна е КЗП. Затова предлагаме няколко промени - с първата удължаваме действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август. За година напред удължаваме и задължението на търговските вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите на дребно. Освен това, продължаваме изискването за обосновка при повишаване на цените. Увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага”, съобщи Проданов.

Той обяви и въвеждане на понятието „справедлива цена”. „Тя се ще изчислява по методология на Министерството на икономиката и не представлява таван на цената или на надценката, а стойността на един артикул в нормално функционираща икономика без изкривявания на пазара. Целта е да има дисциплиниращ ефект при търговските вериги, както и да служи като сигнал за проблеми при ценообразуването. Всички изброени мерки са пазарни. Очакваме те да доведат до значимо овладяване на спекулативните процеси в малката потребителска кошница. Ще има борба със спекулата и край на пировете по време на чума”, уточни Проданов.

По думите му т.нар. обратни фактури са включени в новите предложения за законови промени.

Гечев каза още, че изпълнителната власт ще трябва да осигури допълнителни бюджети за КЗК и КЗП, ако е нужно, за да се покрият нуждите на комисиите. Според него властта е измислила механизъм да накара регулаторите да работят бързо и прозрачно. И спомена, че автоматизирани системи ще подават сигнали за нередности.

Припомняме, че малко преди да положи клетва новото редовно правителство, лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев обяви, че приоритети пред мнозинството са пречупване на растящия тренд на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 8 Отговор
    Гечка 2 ще бори хиперинфлацията.. Де-жа-вю от 97ма

    Коментиран от #24

    17:22 11.05.2026

  • 2 Оставка

    12 12 Отговор
    оставка и да ви няма. Негодници

    17:23 11.05.2026

  • 3 Дрън, дрън

    18 7 Отговор
    ярина... Смешни сте. Жалко, че излъгахте народа отново!

    17:26 11.05.2026

  • 4 хмммм

    16 6 Отговор
    Ще овладеете цените, комунисти! на кукуво лято.

    17:26 11.05.2026

  • 5 арест за

    9 5 Отговор
    тиквата, прасето, иван костоф циганина, киру тъпуту, ококорения гейлорд, ники пътуващия,........

    Коментиран от #28

    17:27 11.05.2026

  • 6 народа

    8 2 Отговор
    Ние вече свикнахме да ходим до Турция и да си купуваме дрехи , храни , препарати , че дори и мебели .Дано д намалят цените , ама за зъби пак до Турция трябва да ходим , защото в Блгария е чок скъпа тая работа .

    Коментиран от #12

    17:27 11.05.2026

  • 7 авантгард

    2 0 Отговор
    Е що за новина, целият дълъг материал е само за първия законопроект.
    Относто втория няма никакви детайли, нула, зеро!

    17:28 11.05.2026

  • 8 СИГУРНО

    4 4 Отговор
    Каквито и да са няма да достигнат висотите на кражбите на ГРАБ !!

    17:28 11.05.2026

  • 9 таратор

    10 0 Отговор
    Като гледам цените на киселото мляко и краставиците , таратора се превърна в луксозна храна

    17:29 11.05.2026

  • 10 Горски

    7 2 Отговор
    Искам да видя на един домат от 5 евро килото как се разпределя цената по веригата - производител, прекупвач, доставчик, магазин. Интересно ми е как ще се опълчи на цените при международните пазари, родните прекупвачи и олигарси. Всичко е предизборен прах в очите ни. Като премахнете катерлите и започните истински проверки на големите хипер-маркети, цените няма да са толкова космически. Не е нормално хората да обедняват, а управниците да летят до Дубай всяка седмица , Барселона, парите за магистралата в чували изнесени по бойковите схеми. Та тая инфлация е от няколко години малко по-малко се катери, ама сега с еврото бая заприличахме на 1997г. Щом можем да си позволим десетки години да харнтутим и развъждаме 1 000 000 "Рома", а сега и 60 000 урко нациста, значи можем да си позволим с скъпата храна. Питайте западните вериги защо в Западна Европа същия продукт е по-евтин. За големите търговкси вериги и държавите от Западна Европа е идеално състоянито у нас - надуват цените и изсмукват парите на Българина. Когато ви говореха че сме се превърнали в колониална държава, почти никой не вярваше. Нищо няма да стане с цените, ще продължат да се покачват, ес не дава държавата да си влезе в ролята. Просто защото западна европа ще губи пари.

    17:30 11.05.2026

  • 11 хехе

    11 0 Отговор
    най-смешното е че прасето подкрепя мерките на чичо Румен, що така?

    Коментиран от #16

    17:30 11.05.2026

  • 12 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "народа":

    А свикнахте ли с езика, или си го знаете вече?

    17:30 11.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Малкият бизнес едва дишаме и ще ни довършат с двойни глоби.

    Коментиран от #29

    17:32 11.05.2026

  • 14 ЗЛОБИЯТА СИ ЗЛОБА

    1 4 Отговор
    ОТ ВСЯКЪДЕ. И ДА НАПРАВЯТ НЕЩО ХУБАВО ЗА НАРОДА ТУК И ТАМ ПАК ЩЕ ЗЛОБЕЕЕЙТЕ ДО ПОЛУДА. ОНИЯ ДЕМОНИ КРАТНИТЕ ПРЕЗ 90- 2000 ГОДИНИ ПРИВАТИЗИРАХА ВСИЧКО ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ. ТИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ ТУУУПИТА ШИШКОВЦИ КИРОФЦИ ОКРАДОХА НАРОДА ЗА ТЯХ НИЩО. ДАНО СЛЕД МЕСЕЦ ДА МЛЪКНЕТЕ И ДА МИРЯСАТЕ.

    17:33 11.05.2026

  • 15 1488

    4 1 Отговор
    кренвирши 5 ст
    олио 4 ст
    хляб 3 ст

    цени като едно време
    хора и... улици... град като град

    17:34 11.05.2026

  • 16 ЗАЩОТО Е

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    СТРАХЛИВ НАТЕГАЧ.

    Коментиран от #18

    17:34 11.05.2026

  • 17 ърл джоунс

    3 0 Отговор
    Аз ще се радвам да се овладеят цените , че зимни -летни вземат 80 евро , подстригването вече го правя през месец , за зъболекър и дума да не става , всякакви майстори на ВиК ,Ел и др просто се самозабравиха .Домати и краставици вече са екзотични храни . Стиснал съм се аз , ама ако продължават да са такива цените , ще се местя в друга държава , има доста по евтини места

    17:36 11.05.2026

  • 18 Имаш предвид Рундьо,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ЗАЩОТО Е":

    нали?

    17:36 11.05.2026

  • 19 ЦК на БКП

    3 0 Отговор
    "Не закон за защита на конкуренцията" а ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВАТА /от комунягите/. Това ни трябва. За такива като Пеко Таковото отроче е нужно Белене 2

    Коментиран от #25

    17:37 11.05.2026

  • 20 дезинфектант

    5 0 Отговор
    През месец Март за една настинка , без антибиотик , само традициони лекарства и малко витамини , в аптеката ми взеха 107 евро , не ми се вярва да са паднали цените .

    17:38 11.05.2026

  • 21 Тити

    3 0 Отговор
    Нали сещате че никой доброволно няма да намали цените ако няма солени глоби.

    17:39 11.05.2026

  • 22 Че и се

    1 0 Отговор
    снимали другарите за спомен на тази си дейност !

    17:39 11.05.2026

  • 23 ухаааааа

    5 0 Отговор
    Какво да ви кажа .Преди еврото ходих до Румуния и блистер обикновен аспирин излизаше 27 стотинки по тогавашния курс .Мноооого трябва да паднат цените

    Коментиран от #26

    17:41 11.05.2026

  • 24 Кондом по братски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Борисов и Пеевски се натискат в кулоарите.
    - За какво си мислиш, скъпи? - прошепва Борисов.
    - За същото, за което и ти, миличък! - проронва Пеевси.
    - Отлично! Я тогава да се обадим на Радев и довечера да направим една яка шведска тройка
    на българо-съветската дружба!

    17:41 11.05.2026

  • 25 Оземпика от с. Крушари съм

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЦК на БКП":

    Няма проблеми, тате вече не е комунист!

    Коментиран от #32

    17:41 11.05.2026

  • 26 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ухаааааа":

    И билетчето беше 6 стотинки

    Коментиран от #30

    17:43 11.05.2026

  • 27 реалист

    2 0 Отговор
    Обзавеждам жилище и в момента купувам всичко от Дедеман Румъния , наема камион от България и пак е поне 35-40 % по евтино .Нямам какво друго да кажа .Това е актуална информация .

    17:43 11.05.2026

  • 28 А за

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "арест за":

    Румен Гечев, Румен - оня на червенокосата /вече руса/, за Орешарски, за Жан Виденов,...други да не изброявам - вие комунистите си ги знаете... Или за тях - орден Стара планина първа степен, с лента?

    17:44 11.05.2026

  • 29 Едва

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Дишаш, щото в "заведението" ти няма дезодорант дори и в съоръжениено

    17:46 11.05.2026

  • 30 ураааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха хаха ха":

    Абе аз ти говоря за цена от преди една година насам .Яд ме е че не пазя касовата бележка .Пак казвам , обикновен аспирин ,един блистер излезе 27 стотинки .Както мога да ти кажа ,че стек вода от 1,5 литрови бутилки 6 на брой в Швейцария ми взеха 2 евро

    17:46 11.05.2026

  • 31 руззззНациии

    1 1 Отговор
    Очаквам дефицити и хиперинфлация.

    Коментиран от #33

    17:48 11.05.2026

  • 32 ЦК на БКП

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оземпика от с. Крушари съм":

    Чети бе !
    Написал съм - "Такива като..."

    17:50 11.05.2026

  • 33 Що си мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "руззззНациии":

    Че хиперинфлацията е когато безконтролно се печата валута...имаш в предвид ЕЦБ ще започне да печата безконтролно...Ами може...трябва да издържаме Украйна

    17:52 11.05.2026

  • 34 Хмхмхмхмх

    0 0 Отговор
    /... Вкарва се понятието на доказване на прекомерно висока цена..../ Абе вие що правите нас- бг юристи- неполитици - на гламави или си въобразявате, че всичките сме невежи като вас и сме си купували изпитите като вас... ОТ КЪДЕ ще дойде юридическият критерий, който да ви каже СПРЯМО КОЯ ЦЕНА ОБЕКТИВНО е базирано сравнението, от коя дата, защото в края август изтича законовото изискване за двойно обозначаване на цените, ерго, и да искате, НЯМАТЕ обективна база за сравнение на цените. което де факто влече след себе си 2 правни последици- 1. Невъзможност за обективно сравнение на цените и доказване в съдебно производство на причинно следствената връзка межу цената на 1 стока към настоящия момент. и цената й в минал период от време 2 . Невъзможност за доказване на прекомерно висока цена на същата стока за определен времеви период...Ако искате да кажете, че всички цени на стоките са /спекула/, ми върнете сиоца и със укази и наредби регулирайте цените на ВСИЧКИ стоки, като не забравяте, че при соца ще им бъдат експоприирани ВСИЧКИ лични недвижими частни имоти на ВСИЧКИ депутати поради факта, че соца изключва частната собственост...

    17:54 11.05.2026

  • 35 Пламен

    1 0 Отговор
    От ченгета фатмаци и комунисти, нищо не става
    Съкращавайте администрация...това трябва

    17:55 11.05.2026

