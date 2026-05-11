"Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Управляващата коалиция „Прогресивна България” представи първия пакет законопроекти, които внесе за разглеждане в парламента. Очаква се утре в 10:00 ч. да бъдат разгледани в бюджетната комисия.
„Едните са свързани с цените, а другите - със съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Искаме хората да знаят как се формират цените”, обяви депутатът Явор Гечев, цитиран от Нова телевизия.
По думите му има няколко фактора, които вдигат цените. „Едните са оправдани - високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали. Но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които може да доведат до неоправдани надценки”, заяви той.
- Закон за защита на конкуренцията
„Нелоялните практики, които присъстват в „черния списък”, стават 33 - добавяме 20. Вкарва се понятието на доказване на прекомерно висока цена. Вторият аспект на промените е т.нар. регистър на проследимост. Той касае търговията на едро - ще документира продукцията по цялата верига, но това няма да носи допълнителна тежест за търговците. Когато заработи механизмът, некачествени стоки няма да бъдат пропускани на българска територия. Третият аспект е заимстван от германското законодателство - съвместно монополно положение - когато няколко субекта на пазара, независимо дали са свързани като собственост, притежават пазарна сила, която създава аномалии в цените”, обясни Гечев.
- Закон за защита на потребителите
Депутатът Константин Проданов раздели причините за инфлацията на три групи - външни шокове, макроикономически тенденции и спекула.
„Ценообразуването у нас има два компонента - между производител/доставчик и търговска верига. Те са в прерогативите на КЗК. Тъкмо нелоялните търговски практики искаме да преборим. Не искаме да извиваме ръцете на веригите, а те да не правят същото с производителите и потребителите. При отношенията с крайния потребител компетентна е КЗП. Затова предлагаме няколко промени - с първата удължаваме действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август. За година напред удължаваме и задължението на търговските вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите на дребно. Освен това, продължаваме изискването за обосновка при повишаване на цените. Увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага”, съобщи Проданов.
Той обяви и въвеждане на понятието „справедлива цена”. „Тя се ще изчислява по методология на Министерството на икономиката и не представлява таван на цената или на надценката, а стойността на един артикул в нормално функционираща икономика без изкривявания на пазара. Целта е да има дисциплиниращ ефект при търговските вериги, както и да служи като сигнал за проблеми при ценообразуването. Всички изброени мерки са пазарни. Очакваме те да доведат до значимо овладяване на спекулативните процеси в малката потребителска кошница. Ще има борба със спекулата и край на пировете по време на чума”, уточни Проданов.
По думите му т.нар. обратни фактури са включени в новите предложения за законови промени.
Гечев каза още, че изпълнителната власт ще трябва да осигури допълнителни бюджети за КЗК и КЗП, ако е нужно, за да се покрият нуждите на комисиите. Според него властта е измислила механизъм да накара регулаторите да работят бързо и прозрачно. И спомена, че автоматизирани системи ще подават сигнали за нередности.
Припомняме, че малко преди да положи клетва новото редовно правителство, лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев обяви, че приоритети пред мнозинството са пречупване на растящия тренд на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.
