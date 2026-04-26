Служебният кабинет е подготвил пакет от законодателни мерки

26 Април, 2026 13:46

Те вече са внесени в парламента

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебното правителство оставя добро наследство и задава стандарт за прозрачно и отговорно управление. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в отговор на въпрос за постигнатите резултати по ключови теми и очакванията към бъдещата редовна власт.

По думите на Гюров, най-обективната оценка за работата на кабинета идва от гражданите и международните наблюдатели. Той подчерта, че последните избори са получили висока външна оценка като едни от най-добре организираните и честни в новата история на страната, посочи "Нова телевизия".

„Оставяме пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани“, заяви премиерът, допълвайки, че този стандарт следва да бъде продължен от следващите управляващи.

В навечерието на свикването на 52-рото Народно събрание, служебният кабинет е подготвил пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента. Очакването е те да бъдат приети в кратки срокове след конституирането му.

Сред ключовите приоритети са Закон за съдебната власт и Закон за нова антикорупционна комисия.

Според Гюров тези мерки са от съществено значение не само за напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост, но и за цялостното подобряване на функционирането на държавната система.

По отношение на публичните финанси премиерът отбеляза, че страната в момента функционира с удължен бюджет, което означава, че текущите резултати отразяват управлението на предходния кабинет.

Той подчерта, че една от основните задачи пред новото правителство ще бъде приемането на редовен бюджет, който да гарантира контрол върху дефицита и да предотврати неговото нарастване.

Гюров заяви, че в последните седмици служебният кабинет е предприел активни действия за оптимизиране на публичните разходи и възстановяване на средства, които по думите му са били „неефективно изразходвани“ от предишното управление.

Тези действия, според него, ще допринесат за подобряване на финансовата устойчивост на държавата в краткосрочен план.

В отговор на въпрос, свързан с публикации за евентуално включване на България в списък на „послушни съюзници“ от страна на Белият дом, служебният премиер Андрей Гюров категорично отрече страната да е оказвала каквато и да било подкрепа за военни действия, включително във връзка с конфликта в Близкия изток.

Служебният премиер: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

„Няма подкрепа за войната в Иран“, заяви той, подчертавайки, че подобни твърдения не отговарят на действителността.

Гюров уточни, че въпросът за предоставяне на разрешения за самолети е бил наследен от предходно служебно правителство. По думите му настоящият кабинет многократно е заявявал ясна позиция относно използването на българската територия и въздушно пространство.

„На територията на България и във въздушното пространство няма действия, които са свързани по какъвто и да било начин с подобен военен конфликт“, подчерта премиерът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    10 5 Отговор
    Оставил той, един малоумен договор с украйна, където ходи на килимчето на зеленото корумпе.
    Дано този позор не бъде ратифициран!

    13:49 26.04.2026

  • 2 Румен

    5 1 Отговор
    Отивайте за гъби или риба в държавата има нов шериф !!

    13:53 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Потрес

    5 4 Отговор
    Гюро подписа националпредателски договор с укpохунтата без никой да го е упълномощавал за това!

    14:01 26.04.2026

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    пишман пезидентката няма ли да поиска гюров да остане премиер, както настоява за кандев като единствен и неповторим, интересно кого ще издигне Радев за президент

    14:05 26.04.2026

  • 6 .....

    2 0 Отговор
    И безполезата администрация да се намали.

    14:12 26.04.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Незаконници фалшифициране политически рекет на опоненнти наше мвр работи за нашите Касиране

    14:15 26.04.2026

