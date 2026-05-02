Новини
България »
Всички градове »
БАБХ: Разлив на опасни пестициди е установен в складове в свищовското село Вардим

2 Май, 2026 13:41 514 5

  • бабх-
  • пестициди-
  • разлив-
  • складове-
  • свищов

БАБХ: Разлив на опасни пестициди е установен в складове в свищовското село Вардим - 1
Снимка: БАБХ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщават от БАБХ, цитирани от Нова телевизия. Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове, припомнят от Агенцията за безопасност на храните.
В присъствието на криминален инспектор от Районното управление на МВР в Свищов, служители от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново са констатирали разлив пред нерегламентирани складове, извън бетонната площадка – в почвата. Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор, съобщават от БАБХ.

От там уточняват, че при проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.

Представител на дружеството – собственик на складовете, е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени, съобщават от БАБХ.

За установените нарушения са сезирани ГД „Национална полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ГД „Борба с организираната престъпност“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и Окръжната прокуратура във Велико Търново.

От БАБХ добавят, че разчитат на бърза намеса на компетентните органи за проверка на почвата и водата на селото, както и на съдействието на полицията, за да се предотврати унищожаването на доказателства за евентуално престъпление.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    0 2 Отговор
    Какво Вардите в това село?!

    Коментиран от #3

    13:48 02.05.2026

  • 2 Ура,,Ура

    3 1 Отговор
    Собственикът на складовете трябва да бъде окошарен веднага. Независимо дали иска или не иска да подпише протокола. Това си е престъпление от немарливост и безстопанственост.

    13:53 02.05.2026

  • 3 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Вардят кметството..

    13:59 02.05.2026

  • 4 Фатмака доста е разсърдил Господ

    1 1 Отговор
    с популистките си грехове.
    Още не е встъпил в длъжност – и се почна...
    Да се оправя сега с кухатасилейка и фуражките.
    Лакеят му Слави да не плямпа по телевизиите, ами да отива на място, тоз чутовен юнак!

    14:09 02.05.2026

  • 5 Жбръц

    0 0 Отговор
    Количество равно на 54 тона,или 54 хиляди литра.При пролетно торене на зърнени култури, разход на декар площ е 30-40 гр разтворени във вода.Който му се играе с калкулатор да пресмята.Колко милиона декара ще наторят тези 54 тона течен тор.Иначе сме върли противници,на внос от трети страни,който " не спазват" евростандартите.

    14:18 02.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол