Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Владая на протест заради разбити улици: Само детски БТР може да мине оттук

Владая на протест заради разбити улици: Само детски БТР може да мине оттук

15 Май, 2026 10:37 902 5

  • бтр-
  • владая-
  • чаладинка

Състоянието на пътя е такова, откакто съществува Владая. Никога тук не е имало истински асфалт

Владая на протест заради разбити улици: Само детски БТР може да мине оттук - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десетки жители на софийското село Владая сигнализират за тежкото състояние на инфраструктурата в района и настояват за спешен ремонт на улиците. Основното недоволство е насочено към улица „Чаладинка“, която се определя като „лунен пейзаж“ заради множеството дупки, неравности и липсващ асфалт, съобщи бТВ.

По думите на местните, проблемът съществува от години, а многобройните сигнали до институциите не са довели до реални действия.

„Състоянието на пътя е такова, откакто съществува Владая. Никога тук не е имало истински асфалт“, заяви жителят Любомир Евтимов.

Хората разказват, че са принудени сами да събират средства, за да запълват част от дупките, макар улицата да е общинска собственост. Само преди дни жители организирали ремонт със собствени пари и техника, но са категорични, че това е временно решение.

Сигнали в годините са подавани многократно, но без ответна реакция.

Според живеещите в района проблемът не е само с автомобилите. Те твърдят, че улицата е почти непроходима за майки с колички и деца с велосипеди.

„Моето дете не може нормално да излезе с количка. Само детски БТР може да мине оттук“, заяви жител на Владая.

Местните се оплакват и от постоянни повреди по автомобилите си заради разбитата настилка. Един от жителите дори сподели, че е бил принуден да смени автомобила си, защото ремонтите станали прекалено скъпи и му излизало по-евтино да си купи нова кола.

От район „Витоша“ са заявили, че работят с ограничен бюджет, определян от Столичната община, което затруднява извършването на ремонти по второстепенните улици.

Кметът на Владая Цветанка Здравкова потвърди, че проблемът не е само на улица „Чаладинка“, а засяга и други улици в селото.

„Изцяло подкрепям жителите. За съжаление много второстепенни улици са в окаяно състояние. Подавала съм многократно сигнали“, заяви тя.

Към момента конкретен срок за ремонт на улицата няма, а жителите настояват институциите да предприемат реални действия преди ситуацията да се влоши още повече.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Какъв е този детски БТР?

    10:39 15.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 3 Отговор
    ама вие верно ли ни занимавате с неволите на некви шопи ??

    10:43 15.05.2026

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Да питат Бойко и герб къде им е асфалта.Пфу...

    12:02 15.05.2026

  • 4 володя

    1 0 Отговор
    Единственият изход да се направят улици с нормална ширина 15-18 метра. За целта трябва да се отчуждат части от парцелите, за да се направят улици, тротоари, парко места, канлизация, тръбопровод и електрозахранване.

    12:06 15.05.2026

  • 5 дядото

    1 0 Отговор
    владая ли.я елате в северо ПРОПАДНАЛА българия.тук трябва поп андрей,не протест

    14:45 15.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове