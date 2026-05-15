Владая на протест заради разбити улици: Само детски БТР може да мине оттук

Десетки жители на софийското село Владая сигнализират за тежкото състояние на инфраструктурата в района и настояват за спешен ремонт на улиците. Основното недоволство е насочено към улица „Чаладинка“, която се определя като „лунен пейзаж“ заради множеството дупки, неравности и липсващ асфалт, съобщи бТВ.

По думите на местните, проблемът съществува от години, а многобройните сигнали до институциите не са довели до реални действия.

„Състоянието на пътя е такова, откакто съществува Владая. Никога тук не е имало истински асфалт“, заяви жителят Любомир Евтимов.

Хората разказват, че са принудени сами да събират средства, за да запълват част от дупките, макар улицата да е общинска собственост. Само преди дни жители организирали ремонт със собствени пари и техника, но са категорични, че това е временно решение.

Сигнали в годините са подавани многократно, но без ответна реакция.

Според живеещите в района проблемът не е само с автомобилите. Те твърдят, че улицата е почти непроходима за майки с колички и деца с велосипеди.

„Моето дете не може нормално да излезе с количка. Само детски БТР може да мине оттук“, заяви жител на Владая.

Местните се оплакват и от постоянни повреди по автомобилите си заради разбитата настилка. Един от жителите дори сподели, че е бил принуден да смени автомобила си, защото ремонтите станали прекалено скъпи и му излизало по-евтино да си купи нова кола.

От район „Витоша“ са заявили, че работят с ограничен бюджет, определян от Столичната община, което затруднява извършването на ремонти по второстепенните улици.

Кметът на Владая Цветанка Здравкова потвърди, че проблемът не е само на улица „Чаладинка“, а засяга и други улици в селото.

„Изцяло подкрепям жителите. За съжаление много второстепенни улици са в окаяно състояние. Подавала съм многократно сигнали“, заяви тя.

Към момента конкретен срок за ремонт на улицата няма, а жителите настояват институциите да предприемат реални действия преди ситуацията да се влоши още повече.