БАБХ започва пълна проверка на вносното мляко

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна масови проверки на 100% от вноса на млечни продукти в страната, съобщават от БНР. Мярката идва на фона на пренаситен пазар с некачествена стока, която изправя родните фермери пред реален риск от фалит заради катастрофално ниски изкупни цени.

До момента държавният контрол е обхващал под 10 процента от млечните продукти, преминаващи през границите на България. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски сигнализира за сериозни проблеми в производството на млечна суровина у нас. Според него се наблюдава парадокс – докато производството на родно прясно мляко рязко намалява, пазарът е залят от свръхвнос.

"Вече се контролира целия внос на мляко, масло и сухото мляко", заяви Ангел Мавровски в ефира на националното радио. Той подчерта, че въпреки кризата в сектора, българските производители най-често спазват строгите изисквания и предлагат продукти с много добро качество.

Освен кризата в млекопреработвателния бранш, контролният орган започва битка и срещу лошите практики в месопреработката. В тази инициатива Агенцията ще обедини усилия с Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ), която декларира пълна подкрепа за затягането на мерките от страна на държавата.

Ситуацията в животновъдството се усложнява допълнително от регистрирани нови огнища на опасни зарази по животните. Властите се борят активно с разпространението на антракс в Силистренско, както и с потвърдени случаи на бруцелоза в района на Симитли.