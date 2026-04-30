БАБХ започва пълна проверка на вносното мляко

30 Април, 2026 21:08 358 2

  • бабх-
  • започва-
  • пълна проверка-
  • вносно мляко

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна масови проверки на 100% от вноса на млечни продукти в страната, съобщават от БНР. Мярката идва на фона на пренаситен пазар с некачествена стока, която изправя родните фермери пред реален риск от фалит заради катастрофално ниски изкупни цени.

До момента държавният контрол е обхващал под 10 процента от млечните продукти, преминаващи през границите на България. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски сигнализира за сериозни проблеми в производството на млечна суровина у нас. Според него се наблюдава парадокс – докато производството на родно прясно мляко рязко намалява, пазарът е залят от свръхвнос.

"Вече се контролира целия внос на мляко, масло и сухото мляко", заяви Ангел Мавровски в ефира на националното радио. Той подчерта, че въпреки кризата в сектора, българските производители най-често спазват строгите изисквания и предлагат продукти с много добро качество.

Освен кризата в млекопреработвателния бранш, контролният орган започва битка и срещу лошите практики в месопреработката. В тази инициатива Агенцията ще обедини усилия с Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ), която декларира пълна подкрепа за затягането на мерките от страна на държавата.

Ситуацията в животновъдството се усложнява допълнително от регистрирани нови огнища на опасни зарази по животните. Властите се борят активно с разпространението на антракс в Силистренско, както и с потвърдени случаи на бруцелоза в района на Симитли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 0 Отговор
    Тас крава на снимката е на Бат Милен Ганев ...къде я държи в тас София незнам

    21:16 30.04.2026

  • 2 Цвете

    2 0 Отговор
    НАИСТИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА ТАКАВА СЕРИОЗНА ПРОВЕРКА ,ЗАЩОТО СМЕ КОНСУМИРАЛИ И В МНОГОТО СЛУЧАИ ПРЕСНО МЛЕКО " ПРОИЗВЕДЕНО ОТ СПЕЦИАЛЕН ПРАХ " ,НАЛИ ? 🤔

    21:20 30.04.2026

