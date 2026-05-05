Продължават проверките по случая с опасните пестициди в Свищов

Продължават проверките по случая с опасните пестициди, които бяха открити в свищовското село Вардим. Днес ще бъдат взети проби от вододайната зона на Свищов, която е в близост до земеделската база, в който бе установен разлива от служители на Агенцията по безопасност на храните, припомня "Евронюз България".

На 1 май, при рутинна проверка на складове за препарати за растителна защита и торове, служители на Областната дирекция за безопасност на храните във Велико Търново са установили на бетонната площадка разлив на течност с жълт цвят и мирис на пестициди. Служителите веднага са изготвили констативни протоколи и са сезирали компетентните институции.

Което е притеснително за почвата и разлива, които се нанасят, тъй като там е голямата вододайна зона на Свищов. ВиК операторът „Йовковци“ днес се очаква с подвижната лаборатория да вземат проби, и в утрешния ден да съобщят за резултата и ако е необходимо да се предприемат мерки от тяхна и от наша страна.

По време на проверката инспекторите са установили и 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор.

Но не знаем какво е станало с останалите количество, което е липсвало по време на проверката – дали е попаднало в почвата, дали не попаднало. Нямам контакти със собственика, не го познавам- голяма земеделска фирма, която обработва в землището на Свищов, тук гражданите си задават въпроса- как се е стигнало да влязат такива пестициди на територията на държавата?

По случая е образувано досъдебно производство, очаква се резултатите от пробите на питейната вода да бъдат готови днес.