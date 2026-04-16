Кола изгоря край Владая, тапата до Перник е километрична

Тежък пътен инцидент предизвика сериозни затруднения в движението по главния път София - Перник в района на Владая, след като лек автомобил се е запалил и е изгорял напълно, съобщи "Фокус".

Случаят е от участък с интензивен трафик и близо до бензиностанция, като огънят бързо е обхванал превозното средство и го е унищожил до основи.

По информация, разпространена в социалните мрежи от очевидци, инцидентът е довел до образуване на километрично задръстване в посока Перник, като движението е силно затруднено. На място са се образували колони от автомобили, а преминаването е бавно и на интервали.

Няма информация за пострадали при инцидента. Първоначалните данни сочат, че става дума за самозапалване или внезапно възникнал пожар в движение.