Кола изгоря край Владая, тапата до Перник е километрична

16 Април, 2026 11:00 1 244 5

Снимка: фейсбук
Мария Атанасова

Тежък пътен инцидент предизвика сериозни затруднения в движението по главния път София - Перник в района на Владая, след като лек автомобил се е запалил и е изгорял напълно, съобщи "Фокус".

Случаят е от участък с интензивен трафик и близо до бензиностанция, като огънят бързо е обхванал превозното средство и го е унищожил до основи.

По информация, разпространена в социалните мрежи от очевидци, инцидентът е довел до образуване на километрично задръстване в посока Перник, като движението е силно затруднено. На място са се образували колони от автомобили, а преминаването е бавно и на интервали.

Няма информация за пострадали при инцидента. Първоначалните данни сочат, че става дума за самозапалване или внезапно възникнал пожар в движение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електрична ли

    10 3 Отговор
    ..........

    11:04 16.04.2026

  • 2 Самунь

    6 1 Отговор
    А, Марето е на живо и отразява новината 😀

    11:12 16.04.2026

  • 3 Сигур

    3 0 Отговор
    Туй ший некоа Тсла..?!

    11:52 16.04.2026

  • 4 Голф, газово

    2 1 Отговор
    ЕФтинко е на газ

    12:12 16.04.2026

  • 5 Хамзи

    0 0 Отговор
    Ако имаше лепенка на пожарогасителя за поне 20 евро ,а не само за 10 , нямаше да изгори. Кой как ще помогне на непознат на пътя ,след тези годишни рекет плащания правещи гасителя няколко пъти плащан и ако си го изхабил докато си купиш може да останеш без регистрация. Малоумни закони за хранене отново на хора с големи заплати от общото. Махаме колите поради голямата финансова държавно частни интереси към нашите пари и тогава какво ще ядете ненаядените ?

    12:15 16.04.2026

