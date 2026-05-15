Новини
България »
Всички градове »
КЗК обвини седем фирми в картел-за доставка на болнична храна и на машини за строителството

КЗК обвини седем фирми в картел-за доставка на болнична храна и на машини за строителството

15 Май, 2026 15:44 1 038 3

  • кзк-
  • 7 фирми-
  • картел-
  • доставка на болнична храна-
  • строителство

Първото производство е по сигнал на народен представител – Васил Пандов, за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добива и строителството.

КЗК обвини седем фирми в картел-за доставка на болнична храна и на машини за строителството - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В две отделни производства Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел общо седем фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. Това информират от novini.bg.

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място в офисите на фирмите, след съдебно разрешение от Административен съд София-област и със съдействието на отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР.
В рамките на производствата антимонополният орган разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което е една от най-тежките форми на картел.

Картелът е забранено споразумение и/или съгласувана практика между конкуренти, насочено към координиране на пазарното им поведение – включително фиксиране на цени, разпределяне на пазари, манипулиране на търгове и др.

Подобни практики водят до изтичане на огромен публичен ресурс, поради което разкриването им е сред приоритетите на Комисията за защита на конкуренцията.

Първото производство е по сигнал на народен представител – Васил Пандов, за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант.

Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. В конкретното производство е постъпило и искане за намаляване или освобождаване от санкция по реда на Програмата за освобождаване от санкции при участие в таен картел (leniency). Програмата на КЗК, която се насърчава и прилага активно и от Европейската комисия, представлява работещ механизъм за по-бързо и ефективно разкритие на картелни споразумения, чието установяване по правило е сложно и продължително.

В срок от 30 дни страните и по двете определения имат право да представят писмени възражения по предявените обвинения, както и да бъдат изслушани пред Комисията. След това Комисията ще се произнесе с окончателни решения. Размерът на санкциите е до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки, информират от КЗК.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зара

    0 0 Отговор
    ПРЕДИ ДА ПАРКИРАШ В СОФИЯ,ТРЯБВА ДА СИ НОСИШ БОКСОВИ РЪКАВИЦИ.

    15:47 15.05.2026

  • 2 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Поп- фолк певицата Юнона била "келеш".

    15:49 15.05.2026

  • 3 иска ми се

    5 0 Отговор
    Тези фирми нокога да не са допускани повече на търгове , и глобата да е огромна !!

    15:59 15.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол