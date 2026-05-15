Петър Витанов: Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос

15 Май, 2026 18:26 1 072 58

По думите на Витанов ситуацията с бюджета е страшна. „По предварителни данни над 7% дефицит, забавени плащания, скрити по чекмеджетата".

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Целта на мерките е да има засилен мониторинг, изсветляване на ценообразуването, по-голям контрол и отстраняване на пазарни аномалии. Няма нищо непазарно в него. Той е изцяло базиран на международни работещи практики. Няма тавани на цените. Ние отлагаме приемането на закона, поради факта, че искаме да се съобразим с пазарните правила. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос. Това са серия от мерки, които целят да запазят хранителния ни суверенитет, уточни той.

По думите му трябва да възстановим българското земеделие и селско стопанство. Според Витанов това ще стане със стимулиране на производителите. „Надявам се на едно по-справедливо разпределяне на ресурсите“, каза той.

По отношение на закона за съдебната власт, председателят на ПГ на "Прогресивна България" заяви: „Ние не се опитваме да наложим силово едно законодателство, а искаме то да е качествено. Ретроактивно законодателство не може да се приема дори в страна от третия свят“.

Най-вероятно вътрешния двор на НС ще бъде затворен. Общото мнение е, че всички депутати трябва да са равни и да влизат по един и същ начин. Но трябва да се осигури сигурността на депутатите, помните, че имаше протести със замеряне с яйца и домати. Аз си давам сметка, че много скоро и срещу нас ще има протести, обяви той.

Стремим се да възстановим доверието и нормализирането на работата на държавните органи. Времето на евтиното шоу в НС е в миналото. Парламентът е място за работа. Диалогичността е това, на което залагаме, не на конформизма. Движим се по нашата пътна карта, ако намерим подкрепа – добре. Отворени сме за диалог. Съвсем естествено е да има разговори, но няма да се отклоняваме от целта си да има повече справедливост, увери Петър Витанов.

В последните години бяха проспани редица мерки, които ние сега се опитваме да върнем. Няма как, обаче с магическа пръчка да върнем времето, поясни той.

По отношение на лятната ваканция на депутатите той заяви: „Ние не сме с нагласата да почиваме. Докато не се извършат каскада от спешни реформи, нямаме нагласата да почиваме“.

По думите му ситуацията с бюджета е страшна. „По предварителни данни над 7% дефицит, забавени плащания, скрити по чекмеджетата". Той бе категоричен, че ще се спре разгулното харчене на държавни средства. Заплашени сме от дългова спирала, ако не се вземат непопулярни мерки“, разкри Витанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ти

    19 1 Отговор
    имам целите ! Все едно да спреш с ръкомахане експресен влак !

    Коментиран от #6, #33

    18:32 15.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    17 1 Отговор
    депутати спират и съсипват живота на нормалните ора по улиците

    после въри доказвай че си невинен

    18:33 15.05.2026

  • 3 бою циганина

    20 4 Отговор
    ибанкостоф черният циганин разглоби всички текезесета и наряза стотици фабрики и заводи, ся му яжте черният мамул овиснал

    Коментиран от #8

    18:33 15.05.2026

  • 4 Тъпо €комуне,

    18 4 Отговор
    какво, вноса ли ще спреш? А после гладните бунтове с американската армия от базите ли ще ги спираш?

    18:33 15.05.2026

  • 5 Шопо

    14 15 Отговор
    Изгонете Кауфланд Лидъл и Била от България и пазара ще се нормализира.

    Коментиран от #13, #48, #58

    18:33 15.05.2026

  • 6 Българин

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да ти":

    Народът вярва на Радев и този. Те преди 2000 години и римските императори са били отначало любимци на народа. Накрая са се чудели как да ги махнат от властта.

    Коментиран от #11

    18:35 15.05.2026

  • 7 Ае ДЕПУТАТЧЕТА

    13 0 Отговор
    Оди копайте на село.
    Да видите как се вади Лено.
    Стига теоретически постановки.

    18:38 15.05.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "бою циганина":

    Къде по света си видел ДЪРЖАВНО ТКЗС бре.

    18:40 15.05.2026

  • 9 Сталин

    18 5 Отговор
    А при великия Тодор Живков България хранеше с плодове и зеленчуци целия СССР и с месо половината араби

    Коментиран от #15, #25, #36

    18:40 15.05.2026

  • 10 Дориана

    8 8 Отговор
    Да , точно така трябва да има строг контрол към всички нелоялни търговски практики и солени глоби. Българина се стряска само когато му се бръкне в джоба.

    18:40 15.05.2026

  • 11 Не знам

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    кой народ вярва , но евентуално някоя частица от него ! Ние не живеем преди 2000 години , а днес и мислим за СЕГА И УТРЕ ! Това е - настоящето и бъдещето ! Нашето , както и на поколенията ни !

    18:40 15.05.2026

  • 12 питам

    8 3 Отговор
    A вие да не се затъжихте за боко и шиши !!

    18:40 15.05.2026

  • 13 Сталин

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    В България всичко е картел

    18:41 15.05.2026

  • 14 Ае ДЕПУТАТЧЕТА

    14 0 Отговор
    Одите да доите кравите.
    Българско мляко да пиете.
    Бело сирене да ручате. Българско.

    18:42 15.05.2026

  • 15 Така де

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    То затова дефицита бе повсеместен.
    А опашките безкрайни. При Тошо де.

    Коментиран от #18, #19

    18:44 15.05.2026

  • 16 ИМА ЛИ ЧУДЕНКА

    6 2 Отговор
    ПОСРЕДНИЦИ! Ако произвеждаме ще навредим на посредниците. Може да овладееш вносът но не и вътрешното производство. Пък и сме трета категория на ЕС, трябва да правим пшеница и рапица, а не големи пари от месо, плодове и зеленчуци, ядки...

    Коментиран от #26

    18:45 15.05.2026

  • 17 Цвете

    11 0 Отговор
    ВИТАНОВ СМЕНИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СТОЛ И СЕГА ОТ ВИСОКАТА ТРИБУНА РАЗДАВА АКЪЛ БАРАБАР С ЕДИН ДРУГ, КОЙТО СЕ ВЗЕ НА СЕРИОЗНО( ИВО ХРИСТОВ)? НАШАТА ....НАШАТА....АБЕ МОМЧЕ, НЕ РАЗБРАЛИ НАКРАЯ ,ЧЕ ПАРЛАМЕНТА Е НА НАРОДА И НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ВИ ТЪРПИМ ГЛУПАВИТЕ КОМЕНТАРИ.И ОТГОРЕ НА ВСИЧКО ЗАПЛАТИ ОТ КЪДЕ ПОЛУЧАВАТЕ ?

    18:45 15.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    У малко супер леб караха понеделник и четвъртък.
    Млеко вторник и петък.
    Кой зел, зел......

    Коментиран от #27

    18:46 15.05.2026

  • 19 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    Ами всичко отиваше за износ за твърда валута с която построиха АЕЦа , Нефтохима и още хиляди фабрики и заводи и само мързеливите нямаха в къщи пържоли и домати

    Коментиран от #24

    18:46 15.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Ако тва ви е целта заминавайте на село да копате
    Щото с глупави сайтове тая работа няма да стане!

    18:47 15.05.2026

  • 21 !!!?

    10 2 Отговор
    Новата власт ще раздава Кеш на калпак...на наши хора, разбира се !

    Коментиран от #28

    18:47 15.05.2026

  • 22 Ае ДЕПУТАТЧЕТА

    8 0 Отговор
    Копайте по десет декара зеленчуци.
    Да видим ква цена ша им сложите за пазара.

    18:47 15.05.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Ами внос ще да е !
    Педесетпе години на м.в. комунягите одържавиха земята на хората, после деветдесетте я изкупиха на безценица, за да вземат субсидии, хем на декар, хем на виртуални животни... Това не пречи на "другарите" да плюят Европейския съюз, а на пам.персите и чен.етата само това им трябва, за да се изживяват по форумите. Но, следващото поколение не е обременено от комунизъм и комунисти
    За Запад има КООПЕРАТИВНИ на РЕАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯТА, КОЙТО СЕ ТРУДЯТ ВЪРХУ ТОВА, КОЕТО ИМ Е НАСЛЕДСТВО ОТ ДЕДИ И ПРАДЕДИ..
    Работят хората и имат. А тук само комунистически лозунги от типа на "Учи, за да не работиш" и земя, която не е на реалните им собственици, за да милеят за нея.

    18:49 15.05.2026

  • 24 Я пъ тоа

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    За същия период кво построиха на Запад.
    Една Нидерландия например.
    Бедна ти е фантазията. И не са гласували като нас

    18:50 15.05.2026

  • 25 Само

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Теб не можа да те изхрани и затова те направиха на мумия

    18:52 15.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ИМА ЛИ ЧУДЕНКА":

    Гледам кило свинско месо е колкото кутия цигари.

    18:52 15.05.2026

  • 27 Смях

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А колбаси в четвъртък в 14 часа . За село с 1000 жители имаше 4 -5 касетки общо . Едната беше с бахур , другата със салам хамбурски ,2 касетки с наденица , но кашкавал нямаше , както и шпек салам. .

    18:54 15.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    то тий не беше ли тъй и със старата...

    18:58 15.05.2026

  • 29 1989г

    12 2 Отговор
    българите са апчни,завистливи и прости,затова гласуват от 36г за тарикати,а после се чудят кой ги клати!

    Коментиран от #53

    19:01 15.05.2026

  • 30 Шум

    11 0 Отговор
    Нищо няма да спрете.

    19:07 15.05.2026

  • 31 Поглед

    6 0 Отговор
    на кълван фит , ял на мушама и вестници , взел да "обучава" българските граждани , моля ти се ?

    19:08 15.05.2026

  • 32 Чичо от село

    3 1 Отговор
    Проявете малко повече смелост.Приемете със закон максималната обща надценка на всякакви храни минаващи през складовете до10 процента.Ако станат повече от един да си я делят.В магазините,максимална надценка 15 процента .Не вярвайте на смешния плач на търговците.Тях Христос ги е изгонил от храма.При фалит има и други видове бизнес,а така и на останалите ще се увеличи оборота ,а от там и печалбата.След като се оттегли Карфур от България да не би да настъпи потоп.

    19:18 15.05.2026

  • 33 Направете сега референдум за ръста

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да ти":

    на цените ! Като не щете за еврото. А дано помогне !
    Или оства мощен гей парад като най-крайна мярка !

    Коментиран от #37

    19:22 15.05.2026

  • 34 Чичо от село

    3 1 Отговор
    По повод забавените плащания явяващи се скрити мини.Приемете з ако за бъдеще с цел избягване на такива мини.Когато се сменят правителствата , всеки стар министър да връчва на новия дължимите плащания от съответното министерство.Не присъстващите в списъка получатели на пари ги губят.Така всякакви фирми и физически лица които сами публично ще обявят кое министерство колко им дължи.С непочтени хора се играе два пъти по непочтени.

    19:29 15.05.2026

  • 35 Артилерист

    2 2 Отговор
    Витанов е прав, че ако се засегнат интересите на задкулисните мутри и десетките, ако и не стотици соросоидни НПО, те като нищо ще изведат хуните, които атакуваха парламента при Виденов, Станишев и Орешарски...

    19:32 15.05.2026

  • 36 Мунчовци

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Когато бяха купоните за хляб.Определено количество!!! Помниш ли???

    19:32 15.05.2026

  • 37 Еврокопейкa

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Направете сега референдум за ръста":

    Цените са от големите вериги - Лидъл, Кауфланд, Била.
    В малке магазинчета е по-скъпо.
    - Хляб Добруджа 650гр.: 1,49лв/0,76€
    - Пшенично брашно тип 500, пакет 1кг.: 1,49лв/0,76€
    - Захар пакет 1кг: 2,19лв/1,12€
    - Бял ориз пакет 1кг: 3,25лв/1,66€
    - Леща 500гр: 2,49лв/1,27€
    - Бял боб, сух, 1кг: 4,49лв/2,30€
    - Бял боб, консерва, 240гр: 1,65лв/0,84€
    - Олио, 1л: 3,29лв/1,68€
    - Прясно мляко, 3,5% масленост, 1л: 2,79лв/1,43€
    - Кисело мляко, 3,6% масленост, 400гр: 1,45лв/0,74€
    - Краве сирене в саламура 800гр: 12,39лв/6,33€
    - Кашкавал от краве мляко, цена за 1кг: 15,99лв/8,18€
    - Яйца, размер L, 10бр: 5,29лв/2,70€
    - Прясно пиле, цяло, охладено, цена за 1кг: 6,99лв/3,57€
    - Кайма смес Стара планина (60% свинско, 40% говеждо) 500гр: 7,99лв/4,09€
    - Спагети от твърда пшеница, 500гр: 1,99лв/1,02€
    - Млечен шоколад, 100гр: 2,79лв/1,43€

    19:36 15.05.2026

  • 38 Спирайте

    0 2 Отговор
    вноса на плодовете и зеленчуците без цитрусовите. Така хората ще се насочат към тяхното производство, земеделие и икономическо развитие на селските райони. Ще има по-малко безработица и сигурен бизнес за производителите.

    Коментиран от #50

    19:49 15.05.2026

  • 39 илия

    1 1 Отговор
    Така искате да възстановите животновъдството, че ликвидиране стадата на бай Рибан , които са здрави .Бездомници.

    19:53 15.05.2026

  • 40 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор
    Все по зле става с радевото управление! Личат все повече зависимости точно от олигархията! Сега отлагат с гласовете на ПБ,ГЕРБ и ДПС промените в ЗСВ! Тупат топката и дават време на Пеевски и Борисов! Ще се наложат протести май по бързо,ако не и веднага! Не може да им се дава време като на ИТН например! Ако не започнат мо метално разследване на доходите на Борисов и Пеевски трябва да ги изгоним с камъни! И да не ни баламосват с органи и законност! Веднага парламентарни комисии и всичко да бъде пред обществото,всичко!

    20:08 15.05.2026

  • 41 Електра

    2 0 Отговор
    Преди 5 години господсаря ти Боташ вдигна юмрука изкара шарлатаните напред, и цените хукнаха. Ще ги спрете колкото ги спряхте по времето на Луканов и Виденов. Комуниста разбира само от крадене не от икономика...

    20:08 15.05.2026

  • 42 хмммм

    2 0 Отговор
    Как ще ги спрете цените бе мамин?

    20:10 15.05.2026

  • 43 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор
    Като ви говорят за цените изместват най важното, отстраняването на Пеевски и Борисов от обществено политическия живот на страната и вкарването им в затвора! Без наказателно преследване няма да стане! Тридесет години си играем така! Стига толкова! Протести и срещу Радев ,ако шикалкави така!Нямаме време да чакаме няколко години поредните измамници!

    20:12 15.05.2026

  • 44 Търновец

    0 0 Отговор
    Пак духа въздух крипто социалистът - плоският данък облагодетелствува богатите и мафията а трябва повече работни места а този не го знам някога нещо полезно вършил ли е. А вчера от Кауфланд си купих 650 грама качествен хляб за лев и 29 стотинки и е най редовно на промоция, клиентите на други вериги отидоха в двата Немски магазина и функционери на крипто БСП собственици на магазини имат много малко посетители. А този закон дето го гласят може да е лобистки и да се използува във вреда на двата магазина от Германия.

    20:20 15.05.2026

  • 45 Нехис

    2 0 Отговор
    По думите му ситуацията с бюджета е страшна. „По


    Да, първата година ще е виновен Бойко, втората - Пеевски, третата - незнайно кой, четвъртата вече ще сте милионери и ви е все тая какво ще става после.

    20:22 15.05.2026

  • 46 "Брей"

    1 0 Отговор
    "Родна стряха", "Стара планина" и не само внос ри са, задник???

    20:31 15.05.2026

  • 47 Миииии

    0 1 Отговор
    Всичко е внос, защото не се произвежда и не е възможно да се произвежда в България. Елементарно Уотсън.

    20:46 15.05.2026

  • 48 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    И като ги изгонят ще ходиш гладен беееееее

    20:46 15.05.2026

  • 49 Тоя примат,

    1 1 Отговор
    кутку, малкото гейче, рошльото са визията на мунчите. Ужас

    20:50 15.05.2026

  • 50 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Спирайте":

    Това означава рафтовете да са празни

    20:51 15.05.2026

  • 51 А бе

    1 1 Отговор
    Вие много бързо забравихте празните рафтове преди 1990 година

    Коментиран от #56

    20:53 15.05.2026

  • 52 Факт

    0 1 Отговор
    Едно време, когато всяка къща си гледаше домати и краставици, цените в магазина бяха ниски.
    По новото време, никой вече не ще да си гледа домати и краставици, и цените са високи.
    Причина и следствие.
    Та, какво трябва да се направи, за да поевтинеят пак цените?

    Коментиран от #57

    20:56 15.05.2026

  • 53 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "1989г":

    Българите си гласуват добре.
    Псевдобългарите, с изборният туризъм, бъркат работата.

    21:00 15.05.2026

  • 54 Има продукти

    1 1 Отговор
    на български производители. Това че всичко е внос е лъжа. Който иска може да купува само бъргарски храни. Има и много вносни, например плодове извън сезона, но не всичко е внос. В големите вериги коректно е посочена страна производител на етикета. Това че боготворите радките не означава да повтаряте техните внушения отново и отново

    21:03 15.05.2026

  • 55 пенсионер

    1 1 Отговор
    Господа,
    Защо не оставите хората да работят?
    Или едва изминала една семица и се чудите какво да измислите, за да ги "препънете"

    21:04 15.05.2026

  • 56 Май да не би да бяха след 1990г ,а?

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "А бе":

    Гинко Билобата е на нощното шкафче до Кортизона.

    21:07 15.05.2026

  • 57 Гледайте домати

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факт":

    Защо гледате мушкати?

    21:10 15.05.2026

  • 58 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Вчера си купих от Кауфланд бял хляб за 1.29 лева - колкото и преди приемането на еврото и в Лидл е същото 1.49 лева за 650 грама качествен типов хляб. А миналата година имаше на Кауфланд килограм кайсии за само два лева а сега редовно има килограм свинско с карта за 5.80 лева. А има търговски магазини на хора от БСП с по високи цени и купувачите отидоха при Немците. А този закон дето го гласят може да е лобистки

    21:47 15.05.2026

