Петър Витанов: Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос

Целта на мерките е да има засилен мониторинг, изсветляване на ценообразуването, по-голям контрол и отстраняване на пазарни аномалии. Няма нищо непазарно в него. Той е изцяло базиран на международни работещи практики. Няма тавани на цените. Ние отлагаме приемането на закона, поради факта, че искаме да се съобразим с пазарните правила. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос. Това са серия от мерки, които целят да запазят хранителния ни суверенитет, уточни той.

По думите му трябва да възстановим българското земеделие и селско стопанство. Според Витанов това ще стане със стимулиране на производителите. „Надявам се на едно по-справедливо разпределяне на ресурсите“, каза той.

По отношение на закона за съдебната власт, председателят на ПГ на "Прогресивна България" заяви: „Ние не се опитваме да наложим силово едно законодателство, а искаме то да е качествено. Ретроактивно законодателство не може да се приема дори в страна от третия свят“.

Най-вероятно вътрешния двор на НС ще бъде затворен. Общото мнение е, че всички депутати трябва да са равни и да влизат по един и същ начин. Но трябва да се осигури сигурността на депутатите, помните, че имаше протести със замеряне с яйца и домати. Аз си давам сметка, че много скоро и срещу нас ще има протести, обяви той.

Стремим се да възстановим доверието и нормализирането на работата на държавните органи. Времето на евтиното шоу в НС е в миналото. Парламентът е място за работа. Диалогичността е това, на което залагаме, не на конформизма. Движим се по нашата пътна карта, ако намерим подкрепа – добре. Отворени сме за диалог. Съвсем естествено е да има разговори, но няма да се отклоняваме от целта си да има повече справедливост, увери Петър Витанов.

В последните години бяха проспани редица мерки, които ние сега се опитваме да върнем. Няма как, обаче с магическа пръчка да върнем времето, поясни той.

По отношение на лятната ваканция на депутатите той заяви: „Ние не сме с нагласата да почиваме. Докато не се извършат каскада от спешни реформи, нямаме нагласата да почиваме“.

По думите му ситуацията с бюджета е страшна. „По предварителни данни над 7% дефицит, забавени плащания, скрити по чекмеджетата". Той бе категоричен, че ще се спре разгулното харчене на държавни средства. Заплашени сме от дългова спирала, ако не се вземат непопулярни мерки“, разкри Витанов.