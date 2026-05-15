Петър Витанов: Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос

Целта на мерките е да има засилен мониторинг, изсветляване на ценообразуването, по-голям контрол и отстраняване на пазарни аномалии. Няма нищо непазарно в него. Той е изцяло базиран на международни работещи практики. Няма тавани на цените. Ние отлагаме приемането на закона, поради факта, че искаме да се съобразим с пазарните правила. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос. Това са серия от мерки, които целят да запазят хранителния ни суверенитет, уточни той.
По думите му трябва да възстановим българското земеделие и селско стопанство. Според Витанов това ще стане със стимулиране на производителите. „Надявам се на едно по-справедливо разпределяне на ресурсите“, каза той.
По отношение на закона за съдебната власт, председателят на ПГ на "Прогресивна България" заяви: „Ние не се опитваме да наложим силово едно законодателство, а искаме то да е качествено. Ретроактивно законодателство не може да се приема дори в страна от третия свят“.
Най-вероятно вътрешния двор на НС ще бъде затворен. Общото мнение е, че всички депутати трябва да са равни и да влизат по един и същ начин. Но трябва да се осигури сигурността на депутатите, помните, че имаше протести със замеряне с яйца и домати. Аз си давам сметка, че много скоро и срещу нас ще има протести, обяви той.
Стремим се да възстановим доверието и нормализирането на работата на държавните органи. Времето на евтиното шоу в НС е в миналото. Парламентът е място за работа. Диалогичността е това, на което залагаме, не на конформизма. Движим се по нашата пътна карта, ако намерим подкрепа – добре. Отворени сме за диалог. Съвсем естествено е да има разговори, но няма да се отклоняваме от целта си да има повече справедливост, увери Петър Витанов.
В последните години бяха проспани редица мерки, които ние сега се опитваме да върнем. Няма как, обаче с магическа пръчка да върнем времето, поясни той.
По отношение на лятната ваканция на депутатите той заяви: „Ние не сме с нагласата да почиваме. Докато не се извършат каскада от спешни реформи, нямаме нагласата да почиваме“.
По думите му ситуацията с бюджета е страшна. „По предварителни данни над 7% дефицит, забавени плащания, скрити по чекмеджетата". Той бе категоричен, че ще се спре разгулното харчене на държавни средства. Заплашени сме от дългова спирала, ако не се вземат непопулярни мерки“, разкри Витанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ти
Коментиран от #6, #33
18:32 15.05.2026
2 кой мy дpeмe
после въри доказвай че си невинен
18:33 15.05.2026
3 бою циганина
Коментиран от #8
18:33 15.05.2026
4 Тъпо €комуне,
18:33 15.05.2026
5 Шопо
Коментиран от #13, #48, #58
18:33 15.05.2026
6 Българин
До коментар #1 от "Да ти":Народът вярва на Радев и този. Те преди 2000 години и римските императори са били отначало любимци на народа. Накрая са се чудели как да ги махнат от властта.
Коментиран от #11
18:35 15.05.2026
7 Ае ДЕПУТАТЧЕТА
Да видите как се вади Лено.
Стига теоретически постановки.
18:38 15.05.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "бою циганина":Къде по света си видел ДЪРЖАВНО ТКЗС бре.
18:40 15.05.2026
9 Сталин
Коментиран от #15, #25, #36
18:40 15.05.2026
10 Дориана
18:40 15.05.2026
11 Не знам
До коментар #6 от "Българин":кой народ вярва , но евентуално някоя частица от него ! Ние не живеем преди 2000 години , а днес и мислим за СЕГА И УТРЕ ! Това е - настоящето и бъдещето ! Нашето , както и на поколенията ни !
18:40 15.05.2026
12 питам
18:40 15.05.2026
13 Сталин
До коментар #5 от "Шопо":В България всичко е картел
18:41 15.05.2026
14 Ае ДЕПУТАТЧЕТА
Българско мляко да пиете.
Бело сирене да ручате. Българско.
18:42 15.05.2026
15 Така де
До коментар #9 от "Сталин":То затова дефицита бе повсеместен.
А опашките безкрайни. При Тошо де.
Коментиран от #18, #19
18:44 15.05.2026
16 ИМА ЛИ ЧУДЕНКА
Коментиран от #26
18:45 15.05.2026
17 Цвете
18:45 15.05.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Така де":У малко супер леб караха понеделник и четвъртък.
Млеко вторник и петък.
Кой зел, зел......
Коментиран от #27
18:46 15.05.2026
19 Сталин
До коментар #15 от "Така де":Ами всичко отиваше за износ за твърда валута с която построиха АЕЦа , Нефтохима и още хиляди фабрики и заводи и само мързеливите нямаха в къщи пържоли и домати
Коментиран от #24
18:46 15.05.2026
20 ДрайвингПлежър
Щото с глупави сайтове тая работа няма да стане!
18:47 15.05.2026
21 !!!?
Коментиран от #28
18:47 15.05.2026
22 Ае ДЕПУТАТЧЕТА
Да видим ква цена ша им сложите за пазара.
18:47 15.05.2026
23 АГАТ а Кристи
Педесетпе години на м.в. комунягите одържавиха земята на хората, после деветдесетте я изкупиха на безценица, за да вземат субсидии, хем на декар, хем на виртуални животни... Това не пречи на "другарите" да плюят Европейския съюз, а на пам.персите и чен.етата само това им трябва, за да се изживяват по форумите. Но, следващото поколение не е обременено от комунизъм и комунисти
За Запад има КООПЕРАТИВНИ на РЕАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯТА, КОЙТО СЕ ТРУДЯТ ВЪРХУ ТОВА, КОЕТО ИМ Е НАСЛЕДСТВО ОТ ДЕДИ И ПРАДЕДИ..
Работят хората и имат. А тук само комунистически лозунги от типа на "Учи, за да не работиш" и земя, която не е на реалните им собственици, за да милеят за нея.
18:49 15.05.2026
24 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Сталин":За същия период кво построиха на Запад.
Една Нидерландия например.
Бедна ти е фантазията. И не са гласували като нас
18:50 15.05.2026
25 Само
До коментар #9 от "Сталин":Теб не можа да те изхрани и затова те направиха на мумия
18:52 15.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "ИМА ЛИ ЧУДЕНКА":Гледам кило свинско месо е колкото кутия цигари.
18:52 15.05.2026
27 Смях
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А колбаси в четвъртък в 14 часа . За село с 1000 жители имаше 4 -5 касетки общо . Едната беше с бахур , другата със салам хамбурски ,2 касетки с наденица , но кашкавал нямаше , както и шпек салам. .
18:54 15.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "!!!?":то тий не беше ли тъй и със старата...
18:58 15.05.2026
29 1989г
Коментиран от #53
19:01 15.05.2026
30 Шум
19:07 15.05.2026
31 Поглед
19:08 15.05.2026
32 Чичо от село
19:18 15.05.2026
33 Направете сега референдум за ръста
До коментар #1 от "Да ти":на цените ! Като не щете за еврото. А дано помогне !
Или оства мощен гей парад като най-крайна мярка !
Коментиран от #37
19:22 15.05.2026
34 Чичо от село
19:29 15.05.2026
35 Артилерист
19:32 15.05.2026
36 Мунчовци
До коментар #9 от "Сталин":Когато бяха купоните за хляб.Определено количество!!! Помниш ли???
19:32 15.05.2026
37 Еврокопейкa
До коментар #33 от "Направете сега референдум за ръста":Цените са от големите вериги - Лидъл, Кауфланд, Била.
В малке магазинчета е по-скъпо.
- Хляб Добруджа 650гр.: 1,49лв/0,76€
- Пшенично брашно тип 500, пакет 1кг.: 1,49лв/0,76€
- Захар пакет 1кг: 2,19лв/1,12€
- Бял ориз пакет 1кг: 3,25лв/1,66€
- Леща 500гр: 2,49лв/1,27€
- Бял боб, сух, 1кг: 4,49лв/2,30€
- Бял боб, консерва, 240гр: 1,65лв/0,84€
- Олио, 1л: 3,29лв/1,68€
- Прясно мляко, 3,5% масленост, 1л: 2,79лв/1,43€
- Кисело мляко, 3,6% масленост, 400гр: 1,45лв/0,74€
- Краве сирене в саламура 800гр: 12,39лв/6,33€
- Кашкавал от краве мляко, цена за 1кг: 15,99лв/8,18€
- Яйца, размер L, 10бр: 5,29лв/2,70€
- Прясно пиле, цяло, охладено, цена за 1кг: 6,99лв/3,57€
- Кайма смес Стара планина (60% свинско, 40% говеждо) 500гр: 7,99лв/4,09€
- Спагети от твърда пшеница, 500гр: 1,99лв/1,02€
- Млечен шоколад, 100гр: 2,79лв/1,43€
19:36 15.05.2026
38 Спирайте
Коментиран от #50
19:49 15.05.2026
39 илия
19:53 15.05.2026
40 Димитър Георгиев
20:08 15.05.2026
41 Електра
20:08 15.05.2026
42 хмммм
20:10 15.05.2026
43 Димитър Георгиев
20:12 15.05.2026
44 Търновец
20:20 15.05.2026
45 Нехис
Да, първата година ще е виновен Бойко, втората - Пеевски, третата - незнайно кой, четвъртата вече ще сте милионери и ви е все тая какво ще става после.
20:22 15.05.2026
46 "Брей"
20:31 15.05.2026
47 Миииии
20:46 15.05.2026
48 Ха ха ха
До коментар #5 от "Шопо":И като ги изгонят ще ходиш гладен беееееее
20:46 15.05.2026
49 Тоя примат,
20:50 15.05.2026
50 Ха ха ха
До коментар #38 от "Спирайте":Това означава рафтовете да са празни
20:51 15.05.2026
51 А бе
Коментиран от #56
20:53 15.05.2026
52 Факт
По новото време, никой вече не ще да си гледа домати и краставици, и цените са високи.
Причина и следствие.
Та, какво трябва да се направи, за да поевтинеят пак цените?
Коментиран от #57
20:56 15.05.2026
53 Факт
До коментар #29 от "1989г":Българите си гласуват добре.
Псевдобългарите, с изборният туризъм, бъркат работата.
21:00 15.05.2026
54 Има продукти
21:03 15.05.2026
55 пенсионер
Защо не оставите хората да работят?
Или едва изминала една семица и се чудите какво да измислите, за да ги "препънете"
21:04 15.05.2026
56 Май да не би да бяха след 1990г ,а?
До коментар #51 от "А бе":Гинко Билобата е на нощното шкафче до Кортизона.
21:07 15.05.2026
57 Гледайте домати
До коментар #52 от "Факт":Защо гледате мушкати?
21:10 15.05.2026
58 Търновец
До коментар #5 от "Шопо":Вчера си купих от Кауфланд бял хляб за 1.29 лева - колкото и преди приемането на еврото и в Лидл е същото 1.49 лева за 650 грама качествен типов хляб. А миналата година имаше на Кауфланд килограм кайсии за само два лева а сега редовно има килограм свинско с карта за 5.80 лева. А има търговски магазини на хора от БСП с по високи цени и купувачите отидоха при Немците. А този закон дето го гласят може да е лобистки
21:47 15.05.2026