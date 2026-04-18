ЦИК се срещна с представители на ПАСЕ за изборите

18 Април, 2026 17:43 1 034 33

Комисията отчете, че за тези избори има повече регистрирани наблюдатели

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия се срещна с представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

Комисията представи пред международните наблюдатели готовността за провеждането на изборите в утрешния ден - изборните книжа, хартиените бюлетини и машините вече се доставят до съответните областни администрации и секционните комисии в страната, както и до комисиите извън страната. Отчетени бяха и допълнителните дейности, които ЦИК предприе за подобряване на изборния процес – като повече обучителни материали, по-практични методически указания, мобилно приложение и други за улеснение на работата на секционните комисии.

Създадени бяха повече възможности за по-достъпна среда и пособия за самостоятелно гласуване на хора с увредено зрение. Членовете на ЦИК представиха предприетите инициативи за повишаване на точното и своевременно информиране на гражданите. За първи път беше създадена интерактивна изборна карта, която спомага за по-добрата осведоменост за изборите. Подробно беше обсъдено гласуването извън страната в контекста на последните изменения в Изборния кодекс.

Комисията отчете, че за тези избори има повече регистрирани наблюдатели, което ще допринесе за повече публичност и прозрачност на изборния процес. Представителите на ПАСЕ изразиха позитивни впечатления и положителна оценка за работата на ЦИК и отбелязаха добрата подготовка на изборния процес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 3 Отговор
    ЦИК за пореден път ще пратят целия български народ да пасе...

    Коментиран от #32

    17:47 18.04.2026

  • 2 това е ,,след дъжд качулка "

    12 3 Отговор
    Над 1 200 000 конфискувани евро, над 370 задържани: това е резултатът от акциите на МВР срещу купуването на гласове. "В 20:01 на изборния ден ще кажа кои са шампионите", обяви пред ДВ вътрешният министър Емил Дечев. ......... ЗАЩО НЕ КАЖЕШ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ КОИ СА МОШЕНИЦИТЕ БЕ БОКЛУК ?

    Коментиран от #17

    17:53 18.04.2026

  • 3 И ТОВА НС НЯМА ДА Е ЗА ДЪЛГО

    13 1 Отговор
    И ТЕЗИ СА БОКЛУЦИ !

    17:55 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Цивилни Украински пацани ще следят за правилното гласуване на 280 000 украинските бежанци с Българско гражданство

    Коментиран от #18

    18:12 18.04.2026

  • 6 Горски

    9 2 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    18:12 18.04.2026

  • 7 български политик

    1 4 Отговор
    гласувайте за мен българи ще ви спася!

    Коментиран от #9, #12

    18:13 18.04.2026

  • 8 Антисоросоид

    5 2 Отговор
    Директивите от евр..ейския съюз трябва да спечели Моше радев и ПП/ДБ ще им направят алабала. Не е важно кой и как гласува, важно е кой държи ключа на машините на Сорос ...

    18:16 18.04.2026

  • 9 Спасение няма

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "български политик":

    Няма кои да ни спаси загиваме геройски

    18:18 18.04.2026

  • 10 Феникс

    8 1 Отговор
    Ще има ала бала портокала, със или без президента!

    Коментиран от #33

    18:23 18.04.2026

  • 11 Да бе , да !

    1 2 Отговор
    Тези от Брюксел ама изобщо няма да защитават слугините на Ърсула и Кая ( Боко,Шиши и ПоДмяната ).

    18:27 18.04.2026

  • 12 български политик

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "български политик":

    е ще борим мафията?

    18:28 18.04.2026

  • 13 1234

    4 1 Отговор
    и къде бяха пасе кога показваха на камери как в секционните комисии си дописваха бюлетини,че не стигали на некои кандидати,а некои бюлетини просто ги махаха

    18:31 18.04.2026

  • 14 малко истински факти

    3 1 Отговор
    Няма смисъл да гласувам , пак стари работнички от увеселителното заведение , и пак никакво ново удоволствие не могат да ми доставят .... По добре на следващите избори през септември .

    19:09 18.04.2026

  • 15 ъхъ

    2 1 Отговор
    Щом пара нема , нема и гласуване да има .

    19:11 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 има защо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "това е ,,след дъжд качулка "":

    Щото на първо място трябва да каже че са педроханци ...

    19:13 18.04.2026

  • 18 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Глупости. Не повече от 50000 останаха украинците в България, стара ти е информацията. От тези 50000 сигурно половината са деца.

    19:14 18.04.2026

  • 19 ПАСЕ

    2 1 Отговор
    Изборите са менте, както и правителството което печати менте бюлетини!

    19:38 18.04.2026

  • 20 БОТАШ

    3 1 Отговор
    Другари нека утре дружно предадем родината

    19:41 18.04.2026

  • 21 Копейките обещават

    6 0 Отговор
    И ще останат преданни предатели в утрешния ден

    19:43 18.04.2026

  • 22 ЯВНА НАМЕСА

    1 1 Отговор
    Тези, че искат да ни пасат е сигурно, защо инак са доприпкали в навечерието на изборите и строяват слугите.

    19:48 18.04.2026

  • 23 Питам се

    2 0 Отговор
    Дали такива наблюдатели присъстват на изборите в Германия, Франция, Нидерландия, Испания, Италия и т.н. - страни от тези на първа европейска скорост или само идват при нас. Какво промени присъствието им до сега?

    Коментиран от #25

    19:57 18.04.2026

  • 24 Не ви ли липсват ИТН?

    2 1 Отговор
    Щото на мен хич не ми липсват.

    20:03 18.04.2026

  • 25 И с претенции

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Питам се":

    Когато тук е цъфтяла демокрация, в навъсените немски леса полуголи, рижави полумаймуни са правили първите си опити да откажат канибалството, незнаен фламандски майстор е издялкал първите дървени налъмки, за да но мръзнат холандските крачета в блатата, а франки и испанци са спорели кой е измислил паницата. Дошли тук аборигените да контролират, а единственото, с което рязко ни превъзхождат, е едната безмерна алчност.

    20:04 18.04.2026

  • 26 Цвете

    3 1 Отговор
    СЪОБЩИХА, ЧЕ В ДОБРИЧ И ШУМЕН ИМА ДЕФЕКТНИ БЮЛЕТИНИ ,ЗАТОВА СЕ Е НАЛОЖИЛО В БНБ ДА ОТПЕЧАТА НОВИ. ПИТАМ САМО, ТЕЗИ ДЕФЕКТНИ БЮЛЕТИНИ, КЪДЕ СЕ НАМИРАТ СЕГА? ВЪРНАТИ ЛИ СА ОБРАТНО ИЛИ СА " ПРИБРАНИ " НЯКЪДЕ СИ? 🤔🙃😉🙄🇧🇬

    20:09 18.04.2026

  • 28 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ЧУЛИ, ВИДЯЛИ И НЕЗНАЯТ, МОГА ДА ИМ КАЖА, ЧЕ КОГАТО СЕ ГЛАСУВА В ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ВИНАГИ ИМА ПРИСЪСТВИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ. УВЕРЕНО ГО КОМЕНТИРАМ ,ЗАЩОТО КОГАТО ГЛАСУВАМ ВЪВ ФРАНЦИЯ Е ТАКА, СЪЩОТО В БРЮКСЕЛ И Т.Н. ТАКА ЧЕ ПО ДОБРЕ ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ.🙈🙊👍🥴🙉

    Коментиран от #31

    20:16 18.04.2026

  • 30 Нострадамус

    3 0 Отговор
    Тези избори ще бъдат касирани когато излезе решението на съда че Гюро и правителството му са нелегитимни. Задава се конституционна криза и всички актове на това правителство ще паднат в КС.

    20:22 18.04.2026

  • 31 Ползата каква е?

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    Да си информиран, за живота на овцете, не е предимство, ако не обичаш агнешко...

    20:24 18.04.2026

  • 32 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ще пасете щото сте едни овци
    и ша ви схрускат вълците в овчи кожи
    кога бе ще сте по умни?

    21:55 18.04.2026

  • 33 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    гепи 2 портокала и вади водката

    21:57 18.04.2026

