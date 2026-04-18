ЦИК се срещна с представители на ПАСЕ за изборите

Централната избирателна комисия се срещна с представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЦИК.
Комисията представи пред международните наблюдатели готовността за провеждането на изборите в утрешния ден - изборните книжа, хартиените бюлетини и машините вече се доставят до съответните областни администрации и секционните комисии в страната, както и до комисиите извън страната. Отчетени бяха и допълнителните дейности, които ЦИК предприе за подобряване на изборния процес – като повече обучителни материали, по-практични методически указания, мобилно приложение и други за улеснение на работата на секционните комисии.
Създадени бяха повече възможности за по-достъпна среда и пособия за самостоятелно гласуване на хора с увредено зрение. Членовете на ЦИК представиха предприетите инициативи за повишаване на точното и своевременно информиране на гражданите. За първи път беше създадена интерактивна изборна карта, която спомага за по-добрата осведоменост за изборите. Подробно беше обсъдено гласуването извън страната в контекста на последните изменения в Изборния кодекс.
Комисията отчете, че за тези избори има повече регистрирани наблюдатели, което ще допринесе за повече публичност и прозрачност на изборния процес. Представителите на ПАСЕ изразиха позитивни впечатления и положителна оценка за работата на ЦИК и отбелязаха добрата подготовка на изборния процес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Спасение няма
До коментар #7 от "български политик":Няма кои да ни спаси загиваме геройски
18:18 18.04.2026
17 има защо
До коментар #2 от "това е ,,след дъжд качулка "":Щото на първо място трябва да каже че са педроханци ...
19:13 18.04.2026
18 Казанлъшкия
До коментар #5 от "Сатана Z":Глупости. Не повече от 50000 останаха украинците в България, стара ти е информацията. От тези 50000 сигурно половината са деца.
19:14 18.04.2026
25 И с претенции
До коментар #23 от "Питам се":Когато тук е цъфтяла демокрация, в навъсените немски леса полуголи, рижави полумаймуни са правили първите си опити да откажат канибалството, незнаен фламандски майстор е издялкал първите дървени налъмки, за да но мръзнат холандските крачета в блатата, а франки и испанци са спорели кой е измислил паницата. Дошли тук аборигените да контролират, а единственото, с което рязко ни превъзхождат, е едната безмерна алчност.
20:04 18.04.2026
31 Ползата каква е?
До коментар #28 от "Цвете":Да си информиран, за живота на овцете, не е предимство, ако не обичаш агнешко...
20:24 18.04.2026
32 ганю
До коментар #1 от "Пич":ще пасете щото сте едни овци
и ша ви схрускат вълците в овчи кожи
кога бе ще сте по умни?
21:55 18.04.2026
33 ганю
До коментар #10 от "Феникс":гепи 2 портокала и вади водката
21:57 18.04.2026