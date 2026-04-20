ЦИК: "Прогресивна България" печели изборите в София при 100 % обработени протоколи
20 Април, 2026 14:11 5 469 57

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прогресивна България" печели изборите в София по данни към 12:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК), при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии (СИК), предават от БТА.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който включва районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост" и "Витоша", "Прогресивна България" печели 84 340 гласа (32,565%). Втори са "Продължаваме промяната-Демократична България" с 81 638 гласа (31,522%). ГЕРБ-СДС са на трето място с 32 348 или 12,490% от вота. "Възраждане" взимат 11 565 гласа (4,465%), а "Сияние" - 11 537 гласа (4,455%).

В 24-ти МИР, с районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", "Прогресивна България" печелят 62 245 гласа от избирателите или 35,056%. Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" - 47 055 (26,501%), ГЕРБ-СДС - 23 891 (13,455%), "Възраждане" - 8606 гласа (4,847%) и "Сияние" - 7870 (4,432%).

25-ти МИР, с районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", "Прогресивна България" взимат 76 252 гласа (41,976%), "Продължаваме промяната-Демократична България" - 32 149 (17,698%), ГЕРБ-СДС - 25 661 (14,126%), "Възраждане" - 9372 (5,159%), "Сияние"- 8429 (4,640%), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 7490 ( 4,123%).


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прогресивен Боташ

    34 54 Отговор
    Хайде, вече омразната Украйна не е пречка. Нали ще връщаме лева, ще излизаме от НАТО и ЕС и ще ни правите по-богати. Ще се гушкате с руzия и мед и масло ще потече? Чакам да си изпълните обещанията! А, и да не забравя. Ще борите олигархията и приватизаторите, които в България са с комунистически корени. Така че очаквам първо да започнете с арестите на Георги Гергов, Банев, Божков, Арабаджиев, Бобоков и така нататък. Да им конфискувате имуществото и да ни направите богати и благоденстващи!

    Коментиран от #9, #16, #17, #18, #42, #44

    14:16 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    53 6 Отговор
    Поздрави, народе!!! Много добре направихме, че разбирахме кошерите!!! Сега остава въпросът, дали пчелите ще носят мед, или ще ни жилят!!! Ако ни жилят - и тези ще ги ритаме!!!

    Коментиран от #27

    14:18 20.04.2026

  • 5 Хмм

    36 6 Отговор
    това е върхът, младите от протестите да гласуват за Радев, на какво се е надявал Асен Василев, да му осигурят 121 депутати, нали ги чу че скандираха - кой не скача е дебел

    14:18 20.04.2026

  • 6 Трол

    10 13 Отговор
    София е европейска столица на прогреса.

    Коментиран от #41

    14:18 20.04.2026

  • 7 Да,бе

    46 5 Отговор
    А,бе къде е баце?Вечният "победител" се скри под зайчарника в Банкя...Снощи комшиите му не са спали от вопли и скърцане със зъби,че е победител,та се не знае.

    Коментиран от #23

    14:19 20.04.2026

  • 8 Да, ама не

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Хайде стига, че вече тази дъвка се изтърка. Пробвай с нещо друго да ни лъготиш. Наясно съм с администрацията и че там отдавна не са само хора на ГЕРБ.

    14:19 20.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отечеството

    30 31 Отговор
    Радев спечели, народът загуби! Държава няма, остава Отечеството!

    Коментиран от #38

    14:25 20.04.2026

  • 11 ПБ реформатор

    30 5 Отговор
    Време е за работа. Пълни затвори с политици, ясни обществени поръчки, бързо правосъдие, нов и честен прокурор, стоп на кражбите в общините, развитие на икономиката и спиране на кражбите в здравеопазването.

    14:31 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 От сигурно място:

    10 11 Отговор
    Пеевски подава оставка, щото е истински отговорен политик.

    14:32 20.04.2026

  • 14 селяк

    11 13 Отговор
    нема страшно и на баце Раде ша му измислат нещо убаво от ЕС как стана у Румънско не са радвайте предварително

    14:33 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хаха

    15 15 Отговор
    И понеже сте кухи парчета ще ви напомня още едно нещо...

    Чорапчиев не съм го чул да е говорил против ЕВРОТО. Говори против начина на въвеждането му и момента.
    А вашите цървулски уши като чуват каквото им е удобно си е ваш кух проблем дрОгаре.

    Коментиран от #31

    14:39 20.04.2026

  • 20 миш

    18 6 Отговор
    Има една приказка у наше село-бит ,като мачка у дирек.1 000 000 ГЛАСА ПОВЕЧЕ.Кво,коментирате повече.ПП,ГЕРБ ДПС-МОЖЕ И ДА НЕ ХОДЯТ В ПАРЛАМЕНТА.МОЖЕ И БЕЗ ТЕХ.Интересното е ,некои хора,дали ,ще трябва да връщат пари у нас и в чужбина или,ще се спасяват,ако има къде зад граница.

    14:39 20.04.2026

  • 21 Срам ме е,

    30 11 Отговор
    че в нашия район шарлатаните имат резултат почти като този на Радев !
    Много шарлатан, много нещо !!!

    14:40 20.04.2026

  • 22 !!!?

    18 17 Отговор
    Kеша спечели изборите...Народа печели "Боташ" !!!?

    14:41 20.04.2026

  • 23 миш

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе":

    На фитнес и после в книжарницата ,да си купи карта на свето.Ще,умува целия щаб на къде да бега.

    Коментиран от #40

    14:42 20.04.2026

  • 24 хаха

    9 21 Отговор
    Ватенкоподложните байганьовци понеже им се щяло ватнишко правителство и гласували за Гумен. ХАХАХА

    Хайде па да видим! Гумен участва на изборите с любезното спомоществователство на хамериканското посолство.
    А вас никой не ви е спрял да емигрирате в Ватниколандия бе дрОгаре!

    14:45 20.04.2026

  • 25 Панов

    23 3 Отговор
    Герб са купували здраво в последния час.

    14:46 20.04.2026

  • 26 Цвете

    12 0 Отговор
    ТАКОВА ЧУДО НЕЧУВАНО. ПРОГРЕСИВНИТЕ ПЕЧЕЛЯТ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗБОРИ. ДАЛИ Е ВЕРНО? 😉🤔😙

    Коментиран от #34

    14:48 20.04.2026

  • 27 Няма пчела

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    която да не носи мед ! Изключвам стражите на прелката на кощера, тия с Царицата и някои други вътре в кошера !
    ТЪРТЕИТЕ не носят мед, но лапат яко ! Така че да се надяваме като са разритани да ги смачка Радев бързо и докрай !
    За разплод кошера ще произведе неминуемо други ! 😀 Важно е да са под контрол !

    14:48 20.04.2026

  • 28 ИНТЕРЕСНО

    5 20 Отговор
    СЕГА ЩЕ БОЯДИСВАМЕ ЛИ
    БОРДЮРИТЕ НА ТРОТОАРИТЕ
    КАТО ЖП ПЕРОНИ И С.СЛАВЯНОВО...
    ПЕНЬЮАРИТЕ СЕ ПРИБРАХА
    ЧОРАПИТЕ ЗЕЛЕНИ ИЗЛЯЗОХА ....

    14:50 20.04.2026

  • 29 Васил

    13 15 Отговор
    За кой ли път Българина се излъга за фалшив месия ще имаме дежа вю за 800 дни или изстрелване с 200!

    14:56 20.04.2026

  • 30 ккк

    19 2 Отговор
    ква стана тя Баце и у Банкя го ни щът , а до вчера се хвалеше - днес се скрил в зайчарника

    Коментиран от #32, #52

    14:57 20.04.2026

  • 31 миш

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Ти,па кой си?Баща ти ,да не е одил без чорапи?

    15:00 20.04.2026

  • 32 миш

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "ккк":

    Баце,има ли мъжки заек ,че ми требва да омешаме кръвта.Питам,да го подпомогна финансово.

    15:01 20.04.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    8 11 Отговор
    Румен Радев печели! Нямам търпение нафтата да падне, а газта да поевтинее. Още от утре народът ще усети мощта на руския петрол и БОТАШ!

    Коментиран от #48

    15:04 20.04.2026

  • 34 Вчера беше ,, Томина неделя"

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Неверници много!

    15:07 20.04.2026

  • 35 ИТН

    17 1 Отговор
    Тошко ИТН - 0,741%

    15:08 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ,,Отечество" произлиза от ,, отец"

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Отечеството":

    А при,, пеньорстващите" ,, отецът" се нарича ,, родител" 1 или 2!

    15:13 20.04.2026

  • 39 Граматик

    4 10 Отговор
    Защо не публикувате избирателната Активност? 34, ...%!!! Каква представителност? ПБ - 44,... % ,15% от всички избиратели! Част от Глас народен, част от Глас Божий!

    15:19 20.04.2026

  • 40 Да,бе

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "миш":

    С тия менискус ще бяга около ложето на бай Ставри...

    15:22 20.04.2026

  • 41 тц тц

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Като гледам, че петроханците имат по над 30% в някои от софийските райони май в София са съсредоточени педофилите и п...сите:)

    Коментиран от #51

    15:23 20.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ох на баба

    14 2 Отговор
    Смятай щом гроб и банкя загуби, колко не ги търпят хората вече

    15:39 20.04.2026

  • 44 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивен Боташ":

    ЖАЛЪК СИ БЕ СЛАДУР.
    СЕГА МАЙ ОСТАВАШ БЕЗ РАБОТА И БЕГОМ НА ОПАШКАТА ЗА БЕЗРАБОТНИ.

    15:48 20.04.2026

  • 45 уйдйееи

    9 1 Отговор
    бе какво е това мълчание пи медиите????бойко загуби и пеевски спря всички медиии да плямпат за избори...а преди бяха социолози моциолози колко щеш

    15:59 20.04.2026

  • 46 Прогресивна простотия

    4 3 Отговор
    Винаги преобладава, да плащат Боташ тези същите, а от Лондон и Мелбърн гласуват за противоположното на това, което ползват, кво ги интерисува икономипеското състояние и стандарт в БГ, те си гласуват за проруски режим, но ползват западни демокеации, не отиват в маЦква. Простотия и лиценерие

    16:07 20.04.2026

  • 47 радиоточка

    6 1 Отговор
    Да уточним. Пожарникарят от Банкя,по зле от Бойко Рашков!
    Скачачката от Пловдив едва взима 102 гласа,но държи ключа от БОК.
    Онзи якия защитник от Банкя,дето разбира от пазари и оскубани вежди,така и не разбра,някой прости житейски правила. Лошото е,че ще трябва да го издържаме,ако взима държавна субсидия.
    Учендолецът да се прибира в Тодорово.Той,онзи държач на микрофона и Тошко ,а и бившия им съратник Дилов скоро ще бъдат забравени,защото животът ги изхвърли на политическото бунище.
    Крайно време е соц.социолозите да си гледат старините и да спрат с обиколките по различните медии. Коларова затова вчера беше и с кецове,но само жлъч ,злоба и реваншизъм не са достатъчни.

    16:08 20.04.2026

  • 48 Нали,

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Как ще де справи с цени, горива, електричество на свободен пазар, заеми, съкращения на администрации, ..., досега само критикува и каканижеше

    16:10 20.04.2026

  • 49 ПП1ти

    5 1 Отговор
    Естествено, софиянци са опозиция на България!

    16:11 20.04.2026

  • 50 ПП-ДБ РАЗМАЗА герб

    6 2 Отговор
    Боко ОСТАВКА!5365

    16:26 20.04.2026

  • 51 Къде е Сллавчу?

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "тц тц":

    Няма ИТН педофилите?

    16:28 20.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Борисов

    4 1 Отговор
    оставка!

    16:44 20.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Даката

    3 5 Отговор
    Радев ще има сили да съсипе България, поредния русофил, който е на път да фалира страната ни, като предходните нискоинтелигентни русофили фалирали България... Как пък всички, които са фалирали България се оказва сега, че са били русофилите?
    Мислите ли, че сега ще е нещо различно, защото русофилите не слушат българския народ, а Кремъл.
    Помнете ми думата с Румен Радев ще имаме поредния фалит на България и така на всеки 30 години ще правиме едно и също... и тъкмо се стабилизираме и тръгнем напред и някой все ще ви каже, че живеете лошо, а пък този има златни кюлчета в нощното си шкафче и вие сте готови да гласувате за другия, ако ще и да е най-лошия избор... идиотите си остават идиоти.

    Може би, трябва да въведат някакъв минимален ценз, който трябва да притежава даден човек, за да гласува, ако нямаш образование и си тъп на галош Ханку Брат, тогава няма как да гласуваш умно и с някаква мисъл, за бъдещето и благополучието на страната си... такива обикновено гласуват за русофили като Румен Радев... такива гласуват и за Тръмп или Путин.

    16:59 20.04.2026

  • 56 Знаех си, че

    3 0 Отговор
    софиянците са 100 % комунисти.

    17:48 20.04.2026

  • 57 Хихи!

    1 1 Отговор
    Сега копейките и комунистите ще носят цялата отговорност за провала на България. Боко и Шиши могат да си отдъхват по банките, да си дремят и да си вземат заплатите. Предполагам, че са повече от доволни.

    17:54 20.04.2026

