Иван Таков: Нефелният доклад на кмета за фигурите от Паметника на Съветската армия е отчаян политически PR ход

14 Май, 2026 15:45 1 178 38

С Васил Терзиев сме кръвно свързани с антифашистката борба и Паметникът на Съветската армия има сантиментална стойност за нас, каза председателят на БСП - София и на групата на социалистите в СОС

Светослава Ингилизова

Нефелният доклад на кмета Васил Терзиев, засягащ фигурите от Паметника на Съветската армия, е отчаян политически PR ход на десните в София, които загубиха катастрофално в столицата на изборите на 19-ти април. Това коментира Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС, след като докладът беше приет на днешната сесия. Така Столичният общински съвет даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, в който в момента се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. С това СОС даде съгласие СО да приеме и правото на собственост върху елементите, както и да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента на територията на Княжеската градина в центъра на София. Днешното гласуване на общинските съветници обаче по никакъв начин не поражда каквото и да е задължение държавата да прехвърли собствеността на имота и на фигурите от монумента.

"От всички не добри доклади, които Терзиев е внасял в СОС, днешният е най-безумният, коментира Иван Таков. - В страница и половина той поиска разрешение да придобие 75 декара държавен имот и движимо имущество за над 12 милиона евро. Няма нито дума обаче какво ще прави върху този имот - ще инвестира ли, ще изгражда ли база на Дирекция "Аварийна помощ и превенция". Няма и никаква финансова обосновка. Какво ще прави с фигурите и барелефите от композицията в Монумент "Паметник на Съветската армия", как ще ги стопанисва, с колко и какви средства? Терзиев получи от десните в СОС подписан празен чек".

Иван Таков припомни, че Паметникът на Съветската армия, който е част от цялостната художествена композиция в Княжеската градина, е културно историческо наследство и е на цяла България, а не само на София.

"Ние с Васил Терзиев сме кръвно свързани с антифашистката борба и Паметникът на Съветската армия има сантиментална стойност за нас, каза още председателят на групата на социалистите в СОС. - А борбата с фашизма все още не е приключила. Доказват го думите и действията на част от десните общински съветници. Ако кметът беше заявил на сесията днес, че ще положи усилия за реставрация на фигурите с постамента и връщането им в Княжеската градина, каквото беше първоначалното решение на Министерски съвет, цялата група на БСП в СОС щяхме да го подкрепим. Както обикновено, не чухме нито дума от него".

Тъй като не получи отговор на въпросите си по време на заседанието на СОС се наложи Иван Таков да попита Васил Терзиев от името на вестник "Дума" по време на брифинга му. Кметът обаче не даде никаква конкретика за това какво смята да прави с терена, как ще го стопанисва и с какви средства, нито какви са плановете му за Паметника на Съветската армия и цялостната композиция.

"Ако Министерски съвет прехвърли собствеността на Столична община, цялостната композиция в Княжеската градина ще последва съдбата на паметника "1300 години България". В момента никой не знае къде са нарязаните фигури от него и какво се случва с тях, заяви Иван Таков. - Днешният доклад на Терзиев за мен е откровена провокация към новото правителство. Ако не беше така, Терзиев отдавна щеше да е предприел някакви действия заедно с ПП-палача на Паметника на Съветската армия Вяра Тодева, която в последните 3 месеца беше областен управител. А той изчака да я сменят и внесе доклада. На кмета Терзиев не трябва да се дава нищо за стопанисване и управление в града, предвид цялостното му творчество през последните две години и половина. Погледнете само организацията на движението по Патриарха и Витошка...".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    13 18 Отговор
    Разправят, че мономентът така е излъскан, че отблясъците се видят чак от Петрохан в ясно време.

    15:50 14.05.2026

  • 3 Файърфлай

    15 11 Отговор
    Адйе,бе евроатлантиците,какво се ослушвате,претопявате ги тия остатъци и да се свършва.Издебнаха момента,когато ЛиберализЪма беше е стихията си,махнаха МОЧА.Голям кеф,голяма победа! После две години махаха скелето.Големи юнаци,голямо ослушване!

    15:59 14.05.2026

  • 4 Не Знам !

    11 2 Отговор
    Дали Десните Са ! Десни !

    Или Твърде !

    Ляви !

    Коментиран от #5, #11

    15:59 14.05.2026

  • 5 Една София !

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Не Знам !":

    Една София !

    Немогат !

    Да Изчистят !

    И Тоя Кен !
    ----


    Еф !

    Наричат !

    Столица !

    16:02 14.05.2026

  • 6 Сложи

    13 15 Отговор
    си го у вас ! Що имоти национализирахте и пратихте собствениците при мизерни условия в провинцията и в лагери !

    16:04 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така де

    21 12 Отговор
    Десните и бесни педифили и дебили от ПП и ДБ, наследници на СДС вече 36 години само рушат, оглозгват и изсмукват кокалите на социализма! Това им е храната на тези идиоти и нехранимайковци!
    Дай им само да рушат!
    Без да са построили нищо и без да имат един трудов ден в живота си!
    Нахални и упорити като хлебарки!
    Разнасят само зараза и омраза!

    16:11 14.05.2026

  • 9 постепенно

    20 3 Отговор
    Започва да виси въпросът, като как ще продължат кметовете на големите градове/ че и на малките/ да уптавляват, след акто партиите им изпаднаха в тотално малцинство - всичките биха били сменени със замах от едни местни избори сега....
    Неудобна работа

    16:11 14.05.2026

  • 10 Коста

    15 7 Отговор
    Терзиев и Коцев са 2та кмета коумпета и тапири на ПП ДБ

    16:13 14.05.2026

  • 11 аз знам

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не Знам !":

    Миш маш са.
    По някои теми са наисина левичарски авангард. По други са крайно десни. По трети са ляволиберални.... Като цяло нямат ясно изградена физиономия. Освен ако не примем Хидра за ясно изразена физиономия, де.
    Затова и резултатите им са такива, въпреки перманентното международно рамо.

    16:14 14.05.2026

  • 12 Цвете

    6 6 Отговор
    КАКВО ПРИКАЗВАШ ОЩЕ.? БИЛ СВЪРЗАН " КРЪВНО "? КОЛКО ТРУДОВ СТАЖ НАВЪРТЯ И ВЗИМАШ ЗАПЛАТА ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ? ТВОЯ МИЛОСТ И И ОНЗИ КОНТРАТА СТЕ ОТ ЕДНО КУТИЛО.ВЗЕМИ ПАМЕТНИКА И СИ ГО ТУРИ НА МАЛКАТА УЛИЧКА КЪДЕТО ЖИВЕЕШ. НАРОЧНО НЕ Е СПОМЕНАВАМ ,СЪСЕДЕ.😂🤦‍♂️🇧🇬

    16:30 14.05.2026

  • 13 Иван Таков

    8 7 Отговор
    Дядо ми - комунист "та дръка" - от най-класните. Мнооого пари и недвижими имоти /откраднати/ направи...
    Баща ми - бохем... Викат му Кожухаров... Що ли ???
    Другарката Лили Иванова за кратко ми беше... /там с баща ми.../
    Аз - Окупирал имотите от дядо ми се правя на идеалист, /ама не ми вярвайте/

    16:35 14.05.2026

  • 14 лама Иво

    5 5 Отговор
    Васенце, мазгичке моя ненагледна, оставяй тая пуста политика и се качвай при мен на хижата да берем боровинки и да гнасяме тулковци. Не се занимавай с глупости, а ела да ти отворя фонтанелката

    Коментиран от #20

    16:42 14.05.2026

  • 15 Най-доброто решение е

    7 2 Отговор
    Кофия да бъде заградена с 10 метрова стена и да се пусне водата от Искъро вътре

    16:46 14.05.2026

  • 16 Не става

    6 12 Отговор
    Изобщо не ни интересува Моча. И не ни занимавай с него. Моча няма да го има.

    16:52 14.05.2026

  • 17 Що бе

    6 12 Отговор
    Изобщо не ни интересува Моча, паметник на окупатор. И не ни занимавай с него. Моча няма да го има.

    17:19 14.05.2026

  • 18 Наглост червена

    7 10 Отговор
    Този Таков е много нагъл и много гаден! Червен и в червата потомствен комунист! Дядо Пеко му е бил шумкар, тоест - терорист и е обрал мандри и кошари, неграмотен селяндур и простак! Така "се борел" срещу фашизма! После станал член на ПБ на на ЦК на престъпната и кървава БКП и стоял плътно до з.....а на правешкия говедар Тодор Живков! Само че, Таково червено нищожество, в България никога не е имало фашизъм! Зле си с историята бе, комунистическо отроче! Този твой МОЧ е срам и позор за великата ни някога държава! КОЙ народ издига паметници на окопутарите си бе, Таковия, кой?

    17:24 14.05.2026

  • 19 Металекс 5

    3 5 Отговор
    ас ще ги съхраня.на блокчета

    17:26 14.05.2026

  • 20 мое ли

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "лама Иво":

    отворя фонтанелка с кух връх

    17:29 14.05.2026

  • 21 Нашите

    6 6 Отговор
    Копейки обичат моча на коча

    17:35 14.05.2026

  • 22 Циганин

    3 3 Отговор
    Цитанин

    17:41 14.05.2026

  • 23 Българин

    2 4 Отговор
    Точно !

    17:43 14.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А бе ...

    3 5 Отговор
    Чудя се кой е по голям питек. Тоя цоцалист ли или дедото цоциалист Пеко. На кантар са.

    Коментиран от #34

    17:47 14.05.2026

  • 26 Върхът

    4 3 Отговор
    По-голям нефелник от тоя няма. Понеже пише за нефелни неща.

    18:00 14.05.2026

  • 27 Горски

    7 4 Отговор
    Това е паметник на нашите братя по кръв славяни, които ни освободиха от 5 вековно турско иго. Кой друг щеше да ви освободи жертвайки десетки хиляди свои войници? Помислете ! Сега щеше да сте турци, а държавата България отдавна да я нямаше, неблагодарници такива. Думата паметник - е от памет, т.е. да се запомни, предаде на поколенията какво е било. Премахването е заличаване на миналото от реваншисти, комплексари и слуги.

    Коментиран от #33

    18:05 14.05.2026

  • 28 Какво

    4 0 Отговор
    е работило цингето, Нищо освен щеф на откачалки

    18:23 14.05.2026

  • 29 !!!?

    5 4 Отговор
    МОЧА няма нищо общо с борба за или против Фашизма !
    Той е просто един мастодонт на раболепието към съветския окупатор от страна на червената русофилска Мафия в България за получаване на всичката власт "за векове" !!!?

    18:32 14.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не си дорасъл

    2 2 Отговор
    Иване, "финансисте" не плюй по другите, а виж къде се класира любимта ти партийка!

    20:23 14.05.2026

  • 33 Ало "горски" таласъм,

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    чети история истинска на България бе ! Няма загинали руски войници, има загинали само руски командири, всичката армия срещу турците е от наемници и мразещи турчолята поляци, украинци, румънци, унгарци, молдовци и финландци и не като цяло Русия се е опълчила на Султана, а руския цар, няма един обикновен руснак загинал, всички които носят руски имена са украинци, отивай в гората там ти е местото в някоя землянка като червей се зарови !

    Коментиран от #35, #36

    20:33 14.05.2026

  • 34 Ппдебилните

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "А бе ...":

    Катили са най - големите питеци.Тия мискини освен да рушат за друго са пълни неможачи ,бездарници и некадърници.Да почват с голи ръце да вдигат паметника

    20:41 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Избирател

    2 2 Отговор
    Таков, ти от какви доходи живееш?

    21:48 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

