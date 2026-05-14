Иван Таков: Нефелният доклад на кмета за фигурите от Паметника на Съветската армия е отчаян политически PR ход

Нефелният доклад на кмета Васил Терзиев, засягащ фигурите от Паметника на Съветската армия, е отчаян политически PR ход на десните в София, които загубиха катастрофално в столицата на изборите на 19-ти април. Това коментира Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС, след като докладът беше приет на днешната сесия. Така Столичният общински съвет даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, в който в момента се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. С това СОС даде съгласие СО да приеме и правото на собственост върху елементите, както и да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента на територията на Княжеската градина в центъра на София. Днешното гласуване на общинските съветници обаче по никакъв начин не поражда каквото и да е задължение държавата да прехвърли собствеността на имота и на фигурите от монумента.
"От всички не добри доклади, които Терзиев е внасял в СОС, днешният е най-безумният, коментира Иван Таков. - В страница и половина той поиска разрешение да придобие 75 декара държавен имот и движимо имущество за над 12 милиона евро. Няма нито дума обаче какво ще прави върху този имот - ще инвестира ли, ще изгражда ли база на Дирекция "Аварийна помощ и превенция". Няма и никаква финансова обосновка. Какво ще прави с фигурите и барелефите от композицията в Монумент "Паметник на Съветската армия", как ще ги стопанисва, с колко и какви средства? Терзиев получи от десните в СОС подписан празен чек".
Иван Таков припомни, че Паметникът на Съветската армия, който е част от цялостната художествена композиция в Княжеската градина, е културно историческо наследство и е на цяла България, а не само на София.
"Ние с Васил Терзиев сме кръвно свързани с антифашистката борба и Паметникът на Съветската армия има сантиментална стойност за нас, каза още председателят на групата на социалистите в СОС. - А борбата с фашизма все още не е приключила. Доказват го думите и действията на част от десните общински съветници. Ако кметът беше заявил на сесията днес, че ще положи усилия за реставрация на фигурите с постамента и връщането им в Княжеската градина, каквото беше първоначалното решение на Министерски съвет, цялата група на БСП в СОС щяхме да го подкрепим. Както обикновено, не чухме нито дума от него".
Тъй като не получи отговор на въпросите си по време на заседанието на СОС се наложи Иван Таков да попита Васил Терзиев от името на вестник "Дума" по време на брифинга му. Кметът обаче не даде никаква конкретика за това какво смята да прави с терена, как ще го стопанисва и с какви средства, нито какви са плановете му за Паметника на Съветската армия и цялостната композиция.
"Ако Министерски съвет прехвърли собствеността на Столична община, цялостната композиция в Княжеската градина ще последва съдбата на паметника "1300 години България". В момента никой не знае къде са нарязаните фигури от него и какво се случва с тях, заяви Иван Таков. - Днешният доклад на Терзиев за мен е откровена провокация към новото правителство. Ако не беше така, Терзиев отдавна щеше да е предприел някакви действия заедно с ПП-палача на Паметника на Съветската армия Вяра Тодева, която в последните 3 месеца беше областен управител. А той изчака да я сменят и внесе доклада. На кмета Терзиев не трябва да се дава нищо за стопанисване и управление в града, предвид цялостното му творчество през последните две години и половина. Погледнете само организацията на движението по Патриарха и Витошка...".
До коментар #4 от "Не Знам !":Миш маш са.
По някои теми са наисина левичарски авангард. По други са крайно десни. По трети са ляволиберални.... Като цяло нямат ясно изградена физиономия. Освен ако не примем Хидра за ясно изразена физиономия, де.
Затова и резултатите им са такива, въпреки перманентното международно рамо.
16:14 14.05.2026
