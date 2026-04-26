ТИР-ове затапиха пунктовете "Капитан Андреево" и "Лесово"

Изключително интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово", съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните за струпването на тежкотоварни камиони са актуални към 6:00 часа тази сутрин.

Ситуацията по северната ни граница с Румъния остава спокойна, като движението се осъществява нормално през всички пунктове. Единственото изключение е ГКПП "Дунав мост" при Русе, където преминаването е затруднено заради продължаващите строително-монтажни работи.

"На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира", уточняват от вътрешното министерство.

Полевата справка показва, че в момента тече същинският ремонт в последните 320 метра от съоръжението в платното в посока Румъния, което налага превозните средства да се пропускат поетапно само в една лента.

Трафикът към южната ни съседка е със стандартна интензивност. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" се пропускат единствено леки коли и микробуси с тегло до 3,5 тона.

Тежкотоварните автомобили и автобусите преминават безпроблемно през пунктовете "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода".

Нормален и без образувани колони от чакащи автомобили е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.