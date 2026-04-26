Новини
България »
София »
ТИР-ове затапиха пунктовете "Капитан Андреево" и "Лесово"
  Тема: Войната на пътя

26 Април, 2026 12:04 388 0

  • тир-
  • опашка-
  • тапа-
  • капитан андреево-
  • лесово-
  • гкпп-
  • граница

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" се пропускат единствено леки коли и микробуси с тегло до 3,5 тона

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изключително интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово", съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните за струпването на тежкотоварни камиони са актуални към 6:00 часа тази сутрин.

Ситуацията по северната ни граница с Румъния остава спокойна, като движението се осъществява нормално през всички пунктове. Единственото изключение е ГКПП "Дунав мост" при Русе, където преминаването е затруднено заради продължаващите строително-монтажни работи.

"На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира", уточняват от вътрешното министерство.

Полевата справка показва, че в момента тече същинският ремонт в последните 320 метра от съоръжението в платното в посока Румъния, което налага превозните средства да се пропускат поетапно само в една лента.

Трафикът към южната ни съседка е със стандартна интензивност. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" се пропускат единствено леки коли и микробуси с тегло до 3,5 тона.

Тежкотоварните автомобили и автобусите преминават безпроблемно през пунктовете "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода".

Нормален и без образувани колони от чакащи автомобили е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове