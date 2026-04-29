Променят механизма за компенсации за тока за бизнеса

29 Април, 2026 12:14 1 060 16

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет е приел компенсация за бизнеса заради повишените цени на горивата. Основната промяна предвижда компенсацията за потреблението на електроенергия над прага от 122,71 евро (или 240 лева) вече да се изчислява ежемесечно, а не на всеки шест месеца, както досега. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг.

Според него това позволява по-добро планиране на разходите на компаниите, а също и предотвратява презастраховане чрез вдигане на цените на стоките и услугите. Това пък, от своя страна, ще доведе до по-ниска и предвидима цена за потребителите.

Същевременно е предвидено отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че вече всички бенефициенти да бъдат публични. Той служи за компенсиране при ръст на цените на електроенергията.

„Вече всички данни за бенефициентите ще бъдат публични, при съобразяване със защитата на чувствителна информация“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    ЕЦБ пари не дава.

    Коментиран от #5

    12:18 29.04.2026

  • 2 Довиждане

    11 1 Отговор
    Трайчо, айде да си събираш багажа. За Белене най-добре

    12:19 29.04.2026

  • 3 Трайчо не трае

    7 0 Отговор
    Това не е неотложна мярка, явно трябва да се трупат точки. Всеки гледа да намаже като за последно.

    12:25 29.04.2026

  • 4 Крадете ни с тока.

    7 0 Отговор
    А и какъв бизнес с тия цени на тока.

    12:28 29.04.2026

  • 5 оня с питон.я

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще вдигнат данъците на балъците, които плащат данъци.

    12:33 29.04.2026

  • 6 Грую

    6 2 Отговор
    Айде Трайчо да възстановяваш Мочата собственоръчно с тези две нежни ръчички иначе в пандиза доживот.

    12:35 29.04.2026

  • 7 Ха ха ха ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Палава Митова да направи заседание за 27 секунди и ще оправи работата. Да ѝ го т.у.рим и на нея

    12:39 29.04.2026

  • 8 Отстрани

    4 0 Отговор
    Завършил английска гимназия и после икономически институт Карл Маркс и изведнъж станал енергетик човекът!
    Разбира от всичко - пенкилер . Голяма работа!

    Трайчо, айде да хващаш мистрията моето момче и бегом към обекта щом разбираш толкова. Един паметник те чака !

    12:45 29.04.2026

  • 9 си дзън

    3 0 Отговор
    Какви компенсации за тока при отрицателни цени на борсата бе!!!!

    12:50 29.04.2026

  • 10 Пантов

    2 0 Отговор
    Никога не са намалили цена или задържали въпреки държавните всякакви подпомагания . Няма на света друго такова Алчно чудо като нашенския партиен "Бизнесмен " който единствено да определя сам цените си е горд Частник ,но всъщност си е от много години на държавен бюджет и реве ли реве . Това нещо е сбъднат Комунизъм по Бг. Мечта на политиците които държат и цялата икономика с подставени лица и фирми. Освен директните закони в интерес на частните им фирми ,ползват субсидии ,помощи , намалени ДДС ,липса на ДДС и какво ли не през годините и все едни и същи в обществени поръчки . нищо не става от тази територия с такива и хората се изнесоха. Кой луд ще плаща и данъци и цени за частници ,а Здравната система е уникална с по три пъти плащания за едно нещо. Милиарди текат през ръцете на едни 500 фамилии и все от наш гръб и тови на цяла Европа.

    12:52 29.04.2026

  • 11 Тантов

    3 0 Отговор
    Ако не паднат цените на кой стълб да те обесим ,че си наливате във фирмите директно от данъци и бюджет ? Служебното правителство няма право да взема такива решения - нали бяхте само за изборите , а нещо много народни пари взехте да си раздавате.

    12:55 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Альооооооо ЧАСТНИЦИТЕ ДА СИ

    1 0 Отговор
    НоСЯТ КРЪСТА..........НЯМА ОТ 568 ЕВРО ЗАПЛАТА РАБОТНИКА ДА ГИ СПОНСИРИРА.......

    13:11 29.04.2026

  • 14 Буци

    0 0 Отговор
    Тр.Тр. 200 .... .!. ...о/о

    13:12 29.04.2026

  • 15 ТРАЙЧО БАНДИТА ДЕТ ПРОДАДЕ

    1 0 Отговор
    БЕЗ ПАРИ ЗЛАТНИ АКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В ЛУКООЙЛ...

    13:12 29.04.2026

  • 16 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    1 0 Отговор
    БИЗНЕСA ТРЯБВА ДА СЕ КОМПЕНСИРА.
    А БEДHИTE ДА ГO ДУXAT 😝😝😝😝

    13:13 29.04.2026

