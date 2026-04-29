Променят механизма за компенсации за тока за бизнеса

Министерският съвет е приел компенсация за бизнеса заради повишените цени на горивата. Основната промяна предвижда компенсацията за потреблението на електроенергия над прага от 122,71 евро (или 240 лева) вече да се изчислява ежемесечно, а не на всеки шест месеца, както досега. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг.

Според него това позволява по-добро планиране на разходите на компаниите, а също и предотвратява презастраховане чрез вдигане на цените на стоките и услугите. Това пък, от своя страна, ще доведе до по-ниска и предвидима цена за потребителите.

Същевременно е предвидено отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че вече всички бенефициенти да бъдат публични. Той служи за компенсиране при ръст на цените на електроенергията.

„Вече всички данни за бенефициентите ще бъдат публични, при съобразяване със защитата на чувствителна информация“, допълни той.