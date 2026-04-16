Трайчо Трайков: Важно е силното участие на български компании в проекта за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“

16 Април, 2026 08:20 325 5

  трайчо трайков
  аец козлодуй
  7 и 8 блок

Новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ да бъдат изградени при фиксирани цени, поиска министърът на енергетиката в разговар с посланика на Южна Корея у нас Н.Пр. Донг-бе Ким и ръководството на Hyundai engineering and construction

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Силното участие на български компании в проекта за изграждане на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е ключово за икономическото развитие на Северозападна България и цялата страна. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков, който се срещна с посланика на Южна Корея у нас Н.Пр. Донг-бе Ким и ръководството на Hyundai Engineering and Construction. Основна тема на разговора бе напредъкът по изграждане на новите блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Министър Трайков приветства ангажимента на корейската страна да възложи 30% от дейностите на български компании. По неговите думи експертизата и дългогодишният опит на България при експлоатацията на ядрени мощности я превръщат в сигурен и надежден партньор при реализацията на подобни мащабни проекти.

Корейската страна информира министър Трайков за напредъка по проекта и необходимостта по него да бъдат извършени нови дейности чрез удължаване на договора за инженеринг, чиито срок изтече на 4 март. Изпълнителите от Hyundai Engineering and Construction подчертаха, че при удължаването на този срок в клаузите ще бъдат включени нови инженерни дейности, така че работата по проекта да не спира и това да създаде риск от необосновани закъснения.

Имаме травматичен опит от други подобни проекти, при които с безкрайно удължаване и липса на контрол върху цената в крайна сметка се стига до провал, подчерта министър Трайков и акцентира върху необходимостта новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ да бъдат изградени при фиксирани цени.

„Като една от мерките срещу необосновано оскъпяване съм поискал официално терените, необходими на площадката на новите мощности, да бъдат отчуждавани на нормални цени“, подчерта министър Трайков, припомняйки как през 2025 г. се готвеше сделка за покупка на 68 дка на цена от 100 млн. евро. Министърът на енергетиката настоя пред корейската страна за интензифициране на работата и мобилизиране на всички налични ресурси, които да осигурят необходимия напредък по проекта.

Договорът за инженеринг за изграждане на новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ бе подписан на 4 ноември 2024 г. Днес страните са постигнали споразумение по клаузите за неговото удължаване, така че работата по проекта да не бъде прекъсната. За да влезе в сила, новият контракт трябва да бъде одобрен от ръководствата на АЕЦ „Козлодуй“ и Българския енергиен холдинг.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фукушима и Чернобил

    2 0 Отговор
    Проектът седми и осми блок на Козлодуй все повече заприличва на Хирошима и Нагасаки. На прости и алчни цървули, ток не им трябва, само мотики и лопати и проект Белене.

    08:39 16.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    Нищо лично, един П.Р.О.С.Т. факт , за П.Р.О.С.Т.И.Т.Е
    тикви ПО ПЕЙКИТЕ❗
    СТАРИЯТ голям браТ помогна и за ЧЕТИРИ години ИЗГРАДИХМЕ АЕЦ която вече ЧЕТИРИДЕСЕТ години дава ток❗
    НОВИЯТ голям браД вече близо ЧЕТИРИДЕСЕТ години ни ПРЕЧИ да изградим втора АЕЦ ❗

    08:39 16.04.2026

  • 3 Тиква

    1 0 Отговор
    Всички гробисти в реактора и да въртят турбината, всичко което имахме,разрушиха и продадоха.

    08:41 16.04.2026

  • 4 трайчу боклука

    1 0 Отговор
    заради такива като вас няма белене а в козлодуй спряха редовни реактори

    08:44 16.04.2026

  • 5 ежко

    0 0 Отговор
    Поредния неизгоден договор. Уестингхаус в САЮ не ги искат, ние им даваме милиарди!

    08:45 16.04.2026

