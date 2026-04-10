КАТ отнема книжки незаконно заради изтекла Гражданска отговорност

"Пътна полиция" налага незаконно глоби, сваля регистрационни табели и отнема шофьорски книжки за управление на автомобили без валидна застраховка "Гражданска отговорност". Санкциите падат масово в съда във всеки случай, в който собственикът на автомобила не е бил предварително информиран в писмен вид, че превозното му средство е заличено служебно от регистрите. Това става ясно от съвместно тълкувателно постановление на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, което уеднаквява съдебната практика в страната заради системния институционален хаос по пътищата.

Според новите текстове в Закона за движението по пътищата, влезли в сила от 1 април 2026 година, шофирането без задължителната полица носи двойно по-тежки последствия. Глобата скочи на 500 евро, а водачът остава без право да управлява автомобил за срок от шест месеца до една година. Преди тази дата паричната санкция възлизаше на 280 евро.

Макар законът да изисква строги мерки, процедурата по тяхното прилагане от страна на институциите се оказва порочна. При неплатена или изтекла застраховка, контролните органи са длъжни автоматично да свалят моторното превозно средство от регистрация. Те обаче са задължени официално да уведомят собственика за този акт.

Върховните магистрати са категорични, че регистърът е със защитена информация и не е публично достъпен. Следователно собственикът няма обективна възможност да знае кога точно регистрацията му е прекратена. Едва след получаването на първото уведомително писмо от Гаранционния фонд, шофьорът разполага със 14 дни да плати задълженията си. Само след като е доказано, че той е информиран, но въпреки това съзнателно е седнал зад волана без полица, може да носи наказателна отговорност.

Въпреки ясното тълкувателно решение от 2023 година, органите на МВР продължават масовата си практика да пишат актове директно на пътя. Законодателят постоянно ескалира наказанията, докато съдилищата са принудени да ги отменят заради процедурните грешки на "Пътна полиция".

Статистиката помни случаи, в които само в началния период от въвеждането на системата за служебно прекратяване, от движение бяха спрени близо 18 000 автомобила едновременно. Липсата на комуникация между държавния апарат и гражданите превръща рутинната проверка в правен абсурд, при който шофьорите разбират, че карат незаконна кола, едва когато патрулът свали табелите им на пътя.

Проблемът създава поляризация дори сред самите магистрати. В официалните документи по делото фигурира и особеното мнение на съдия Павлина Найденова от ВАС. Тя заема позицията, че уведомяването има чисто информативен характер и не бива да служи като оправдание.

"При положение, че собственикът продължава да управлява МПС без ГО, е следвало да предвиди настъпването на тези последици", се посочва в изразеното несъгласие. Мнозинството върховни съдии обаче отхвърлят тази теза с аргумента, че презумпцията за знание не може да бъде основание за административнонаказателна отговорност.