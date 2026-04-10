КАТ отнема книжки незаконно заради изтекла Гражданска отговорност
КАТ отнема книжки незаконно заради изтекла Гражданска отговорност

10 Април, 2026 20:17 2 710 30

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Пътна полиция" налага незаконно глоби, сваля регистрационни табели и отнема шофьорски книжки за управление на автомобили без валидна застраховка "Гражданска отговорност". Санкциите падат масово в съда във всеки случай, в който собственикът на автомобила не е бил предварително информиран в писмен вид, че превозното му средство е заличено служебно от регистрите. Това става ясно от съвместно тълкувателно постановление на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, което уеднаквява съдебната практика в страната заради системния институционален хаос по пътищата.

Според новите текстове в Закона за движението по пътищата, влезли в сила от 1 април 2026 година, шофирането без задължителната полица носи двойно по-тежки последствия. Глобата скочи на 500 евро, а водачът остава без право да управлява автомобил за срок от шест месеца до една година. Преди тази дата паричната санкция възлизаше на 280 евро.

Макар законът да изисква строги мерки, процедурата по тяхното прилагане от страна на институциите се оказва порочна. При неплатена или изтекла застраховка, контролните органи са длъжни автоматично да свалят моторното превозно средство от регистрация. Те обаче са задължени официално да уведомят собственика за този акт.

Върховните магистрати са категорични, че регистърът е със защитена информация и не е публично достъпен. Следователно собственикът няма обективна възможност да знае кога точно регистрацията му е прекратена. Едва след получаването на първото уведомително писмо от Гаранционния фонд, шофьорът разполага със 14 дни да плати задълженията си. Само след като е доказано, че той е информиран, но въпреки това съзнателно е седнал зад волана без полица, може да носи наказателна отговорност.

Въпреки ясното тълкувателно решение от 2023 година, органите на МВР продължават масовата си практика да пишат актове директно на пътя. Законодателят постоянно ескалира наказанията, докато съдилищата са принудени да ги отменят заради процедурните грешки на "Пътна полиция".

Статистиката помни случаи, в които само в началния период от въвеждането на системата за служебно прекратяване, от движение бяха спрени близо 18 000 автомобила едновременно. Липсата на комуникация между държавния апарат и гражданите превръща рутинната проверка в правен абсурд, при който шофьорите разбират, че карат незаконна кола, едва когато патрулът свали табелите им на пътя.

Проблемът създава поляризация дори сред самите магистрати. В официалните документи по делото фигурира и особеното мнение на съдия Павлина Найденова от ВАС. Тя заема позицията, че уведомяването има чисто информативен характер и не бива да служи като оправдание.

"При положение, че собственикът продължава да управлява МПС без ГО, е следвало да предвиди настъпването на тези последици", се посочва в изразеното несъгласие. Мнозинството върховни съдии обаче отхвърлят тази теза с аргумента, че презумпцията за знание не може да бъде основание за административнонаказателна отговорност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    40 3 Отговор
    Вместо да им увеличават заплатите, да им налеят малко мозък.

    20:20 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да,бе

    43 4 Отговор
    Полицията все още се командва от милиционери и потомците им,тъй че липсата на интелект е съвсем нормална...Генетика

    20:23 10.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    нал и Трактора трябва да иде
    ми той умрял ма

    Коментиран от #16

    20:24 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост№4442

    32 3 Отговор
    Гражданска отговорност поредната измама предлагаща фалшива спокойност,от рода на телефонна измама.

    20:27 10.04.2026

  • 8 сайбърpunk

    21 0 Отговор
    под капитализма закона защитава бизнеса за сметка на хората

    20:28 10.04.2026

  • 9 Защо

    30 1 Отговор
    С какво право отнемат книжката на граждани ,държавна институция да работи за частни компании.

    20:41 10.04.2026

  • 10 Бай той Толстой

    9 1 Отговор
    Бих искал да имплантиране детеродния си израстък в хранителното отверстие на т.н. държава Бългюхария,докато почне да премина от изхода на храносмилателната и система

    20:53 10.04.2026

  • 11 боико борисоф

    32 2 Отговор
    аз мисля че в другия парламент първата работа на румен радев е да озапти малко ченгетата да им ореже правата и заплатите щото много си превишиха правата и са нагли и прости

    20:58 10.04.2026

  • 12 а има ли

    17 0 Отговор
    държавни застрахователни институции след като са се нагърбили с тази дейност

    20:58 10.04.2026

  • 13 Проверете го този закон

    2 3 Отговор
    Когато журналист пише, че законът предвижда строги мерки, не трябва ли първо да го е прочел? Ако бе сравнил редакциите на чл. 143, Ал 10 от ЗДВП преди и след 07.09.2025 щеше да открие, че има промяна и законът вече не предвижда уведомяване на собственика. Затова и тълкувателното решение е загубило значение

    Коментиран от #21, #28, #29

    21:09 10.04.2026

  • 14 ЗАСТРАХОВАН ОТ ГРЪМ И МЪЛНИЙ

    4 2 Отговор
    ТОВА ДА ПУСНЕШ МПС В БЪЛГАРИЯ
    БЕС КАСКО И ГРА.ЗАСТРАХОВКА....
    Е КАТО ДА ПУСНЕШ ТАНКЕР БЕЗ Г.О.
    ПРЕЗ БЕРМУДСКИ ПРОТОК В ПЕРС.ЗАЛИВ☝

    Коментиран от #25

    21:12 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 освен че е умрял

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    каде трябва да иде ? каде го пращаш?

    21:22 10.04.2026

  • 17 Нострадамус

    9 1 Отговор
    То няма как да мислиш с долните полукълба вместо горните.Боко и шиши мафията направиха сикаджий застрахователи и милиционери недосегаеми .Жална ни майка,ако на 19 не мислим преди да гласуваме като тях с долните полукълба.

    21:28 10.04.2026

  • 18 Така де

    9 0 Отговор
    В мутренската гербаджийска държава е така!
    Мутрите колят и бесят защото държавата е тяхна.

    Коментиран от #20

    21:42 10.04.2026

  • 19 Тъкър

    15 0 Отговор
    Полицията служи на застрахователите които са частници . Защо няма държавно застраховане на ГО. Застрахователите управляват полицията. Това е срам.

    21:45 10.04.2026

  • 20 Така де

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така де":

    След като мутри в парламента приемат съответните лобистки закони, мутри в полицейски униформи и мутри в тоги обслужват мутри застрахователи и всякакви други измамници, а мутрите прокурори се правят, че не виждат.

    21:46 10.04.2026

  • 21 професоре,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Проверете го този закон":

    ти казваш, че съдиите от ВКС и ВАС преливат от пусто в празно колкото да си оправдаят заплатите. Нищо чудно да е така, щом парламент с изпълнителна власт са станали ОПГ вече, но едва ли твърдението ти е с тежест в институционния нихилизъм с правния хаос днес. Във всеки случай провери пак чл.143, ал.10 и ако е верно се отнеси към отговорен орган при накърнени права....!

    21:52 10.04.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Какво общо има квалификацията ти за шофьор със застраховката. Застраховката касае автомобила, а не шофьора. Български простотии. Конфискуват коли, отнемат книжки. Това в полицейска държава. Не го ли разбирате, бе гласоподаватели. Като гласувате мислите с главата и не избирайте такива фашисти, които гладуват такива закони. Под предлог , че искат да намалят ПТП , ви го нахендриха много яко.

    22:13 10.04.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор
    И кво, новото ръководство МВР пак прави същите мизерии.

    22:22 10.04.2026

  • 24 Феодализма !

    2 0 Отговор
    Си Е Феодализъм !

    Във Феодална !

    Губерния !

    България !

    22:23 10.04.2026

  • 25 АЙДЕ БЕЕЕЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЗАСТРАХОВАН ОТ ГРЪМ И МЪЛНИЙ":

    ОТ 1905 ДО 1999 ДА НЕ БИ ДАЕ ИМСЛО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГО И КАСКО И ЖИВОТА СИ ВЪРВЕШЕ АМА ПЪТИЩАТА БЯХА БЕЗ ДУПКИ . СКУ БЕ РОДЕН ТОГАВА И С КНИЖКА ЩЕШЕ ДА ЗНАЕШ....

    22:24 10.04.2026

  • 26 Цанов

    3 0 Отговор
    ЗаЩо изобщо допуснахте държавни органи с заплати от общи данаци да работят за частници. Нали държавата не може да толерира избрани бизнеси ,а от други всамо да взема. Така партийни фирми надстроиха комуниизма и живеят в друг свят. Същото е с преглед на втомобила и нотариусите. Заробвате ги първо да работят като служители на НАП , после за благото на друг частник застраховател ,а от скоро и като касиери на КАТ. А тяхните дейности на заден план и първо да оберат другото въпреки ,че никой не е отишъл при тях за да го щавят ,а му трябва друга услуга. Затова хората ненавиждат политици и държавата бирник.

    22:25 10.04.2026

  • 27 Тити

    2 0 Отговор
    Явно полицията работи за застрахователите.

    22:27 10.04.2026

  • 28 нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Проверете го този закон":

    са те изработили или няма какво да правиш та пишеш глупости. Чл.143 ал.10 преди и след 7.9.2025. си е същия, не е променян повече от 10 години !.......

    22:29 10.04.2026

  • 29 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Проверете го този закон":

    галфон тоя член дето пишеш не касае уведомяване или не. Розов ли си или не, пази се от друг члвн да не те натегне ...

    22:36 10.04.2026

  • 30 амиии

    1 0 Отговор
    Проблемът е че некадърниците, които налагат неправомерно глоби и тормозят гражданите не носят никакви последствия! Я да ги глобяват тях по 500Е за всяка тъпотия, която са сътворили, като непрвилно написан акт и пр. да видите, как бързо, ще научат законите и техните тълкувания, а ако не могат вън от МВР и КАТ!
    Мафиотите ГЕРБ превърнаха държавата в милиционерскас най-много заптиета на глава от населението, но какво да се очаква от вожда им мутроглавенсекретар излязъл от чешка пандела?

    22:58 10.04.2026

