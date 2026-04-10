КАТ отнема книжки незаконно заради изтекла Гражданска отговорност

"Пътна полиция" налага незаконно глоби, сваля регистрационни табели и отнема шофьорски книжки за управление на автомобили без валидна застраховка "Гражданска отговорност". Санкциите падат масово в съда във всеки случай, в който собственикът на автомобила не е бил предварително информиран в писмен вид, че превозното му средство е заличено служебно от регистрите. Това става ясно от съвместно тълкувателно постановление на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, което уеднаквява съдебната практика в страната заради системния институционален хаос по пътищата.
Според новите текстове в Закона за движението по пътищата, влезли в сила от 1 април 2026 година, шофирането без задължителната полица носи двойно по-тежки последствия. Глобата скочи на 500 евро, а водачът остава без право да управлява автомобил за срок от шест месеца до една година. Преди тази дата паричната санкция възлизаше на 280 евро.
Макар законът да изисква строги мерки, процедурата по тяхното прилагане от страна на институциите се оказва порочна. При неплатена или изтекла застраховка, контролните органи са длъжни автоматично да свалят моторното превозно средство от регистрация. Те обаче са задължени официално да уведомят собственика за този акт.
Върховните магистрати са категорични, че регистърът е със защитена информация и не е публично достъпен. Следователно собственикът няма обективна възможност да знае кога точно регистрацията му е прекратена. Едва след получаването на първото уведомително писмо от Гаранционния фонд, шофьорът разполага със 14 дни да плати задълженията си. Само след като е доказано, че той е информиран, но въпреки това съзнателно е седнал зад волана без полица, може да носи наказателна отговорност.
Въпреки ясното тълкувателно решение от 2023 година, органите на МВР продължават масовата си практика да пишат актове директно на пътя. Законодателят постоянно ескалира наказанията, докато съдилищата са принудени да ги отменят заради процедурните грешки на "Пътна полиция".
Статистиката помни случаи, в които само в началния период от въвеждането на системата за служебно прекратяване, от движение бяха спрени близо 18 000 автомобила едновременно. Липсата на комуникация между държавния апарат и гражданите превръща рутинната проверка в правен абсурд, при който шофьорите разбират, че карат незаконна кола, едва когато патрулът свали табелите им на пътя.
Проблемът създава поляризация дори сред самите магистрати. В официалните документи по делото фигурира и особеното мнение на съдия Павлина Найденова от ВАС. Тя заема позицията, че уведомяването има чисто информативен характер и не бива да служи като оправдание.
"При положение, че собственикът продължава да управлява МПС без ГО, е следвало да предвиди настъпването на тези последици", се посочва в изразеното несъгласие. Мнозинството върховни съдии обаче отхвърлят тази теза с аргумента, че презумпцията за знание не може да бъде основание за административнонаказателна отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
20:20 10.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да,бе
20:23 10.04.2026
5 кой мy дpeмe
ми той умрял ма
Коментиран от #16
20:24 10.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост№4442
20:27 10.04.2026
8 сайбърpunk
20:28 10.04.2026
9 Защо
20:41 10.04.2026
10 Бай той Толстой
20:53 10.04.2026
11 боико борисоф
20:58 10.04.2026
12 а има ли
20:58 10.04.2026
13 Проверете го този закон
Коментиран от #21, #28, #29
21:09 10.04.2026
14 ЗАСТРАХОВАН ОТ ГРЪМ И МЪЛНИЙ
БЕС КАСКО И ГРА.ЗАСТРАХОВКА....
Е КАТО ДА ПУСНЕШ ТАНКЕР БЕЗ Г.О.
ПРЕЗ БЕРМУДСКИ ПРОТОК В ПЕРС.ЗАЛИВ☝
Коментиран от #25
21:12 10.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 освен че е умрял
До коментар #5 от "кой мy дpeмe":каде трябва да иде ? каде го пращаш?
21:22 10.04.2026
17 Нострадамус
21:28 10.04.2026
18 Така де
Мутрите колят и бесят защото държавата е тяхна.
Коментиран от #20
21:42 10.04.2026
19 Тъкър
21:45 10.04.2026
20 Така де
До коментар #18 от "Така де":След като мутри в парламента приемат съответните лобистки закони, мутри в полицейски униформи и мутри в тоги обслужват мутри застрахователи и всякакви други измамници, а мутрите прокурори се правят, че не виждат.
21:46 10.04.2026
21 професоре,
До коментар #13 от "Проверете го този закон":ти казваш, че съдиите от ВКС и ВАС преливат от пусто в празно колкото да си оправдаят заплатите. Нищо чудно да е така, щом парламент с изпълнителна власт са станали ОПГ вече, но едва ли твърдението ти е с тежест в институционния нихилизъм с правния хаос днес. Във всеки случай провери пак чл.143, ал.10 и ако е верно се отнеси към отговорен орган при накърнени права....!
21:52 10.04.2026
22 РЕАЛИСТ
22:13 10.04.2026
23 Анонимен
22:22 10.04.2026
24 Феодализма !
Във Феодална !
Губерния !
България !
22:23 10.04.2026
25 АЙДЕ БЕЕЕЕ
До коментар #14 от "ЗАСТРАХОВАН ОТ ГРЪМ И МЪЛНИЙ":ОТ 1905 ДО 1999 ДА НЕ БИ ДАЕ ИМСЛО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГО И КАСКО И ЖИВОТА СИ ВЪРВЕШЕ АМА ПЪТИЩАТА БЯХА БЕЗ ДУПКИ . СКУ БЕ РОДЕН ТОГАВА И С КНИЖКА ЩЕШЕ ДА ЗНАЕШ....
22:24 10.04.2026
26 Цанов
22:25 10.04.2026
27 Тити
22:27 10.04.2026
28 нещо
До коментар #13 от "Проверете го този закон":са те изработили или няма какво да правиш та пишеш глупости. Чл.143 ал.10 преди и след 7.9.2025. си е същия, не е променян повече от 10 години !.......
22:29 10.04.2026
29 абе
До коментар #13 от "Проверете го този закон":галфон тоя член дето пишеш не касае уведомяване или не. Розов ли си или не, пази се от друг члвн да не те натегне ...
22:36 10.04.2026
30 амиии
Мафиотите ГЕРБ превърнаха държавата в милиционерскас най-много заптиета на глава от населението, но какво да се очаква от вожда им мутроглавенсекретар излязъл от чешка пандела?
22:58 10.04.2026