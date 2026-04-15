Бившият началник на КАТ - София Тенчо Тенев извади на светло брутални корупционни схеми в системата на МВР и хвърли светлина върху истинските причини за транспортния хаос по родните магистрали. В телевизионно интервю експертът по пътна безопасност разкри, че висш служител на реда е унищожил съзнателно огромно количество записи за превишена скорост, а вместо наказание, е получил кариерно развитие.
По думите на Тенев, корупцията в редиците на Пътна полиция достига плашещи размери. Експертът даде конкретен пример от времето си на ръководен пост, когато дисциплинарна проверка е установила безпрецедентно прикриване на нарушители.
"Един началник на високо ниво в Главната дирекция беше унищожил над 1500 клипа за превишена скорост", заяви Тенчо Тенев. Вместо уволнение обаче, следващият служебен министър на вътрешните работи е прекратил дисциплинарното производство срещу въпросното лице. Впоследствие служителят е бил назначен на ключови позиции, включително като заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция".
Друга порочна практика, осветена от бившия шеф на КАТ, засяга търговията със специални регистрационни табели с еднакви цифри. Според него, в продължение на месеци регистрацията на подобни "хубави" номера в столицата е била умишлено блокирана.
Около 50 комплекта специализирани табели, чиято стойност за държавния бюджет възлиза на близо 100 000 лева, са били държани на склад без ясна причина. Едва в края на мандата на предишното редовно правителство, тези номера са били извадени и продадени само за два дни. "Това ми намирисва на много голяма корупция. Никой не направи проверка", категоричен е Тенев, намеквайки за мащабна търговия на черно, при която реалната цена скача двойно.
Експертът коментира и скорошния инцидент, при който тежкотоварен камион блокира ключовия тунел на автомагистрала "Хемус", предизвиквайки 25-километрови опашки от недоволни шофьори. Според него не става въпрос за случайна повреда, а за чист саботаж срещу пътуващите.
"Това си е умишлено паркиране на автомобила вътре в тунела, за да се породи такъв конфликт", обясни Тенев. Причината се корени в тежък конфликт на интереси между държавата и определена пътноподдържаща фирма, на която са предоставени милиони левове от данъкоплатците за изтегляне на аварирали автомобили. Тази монополизация на пазара е предизвикала бунт сред останалите по-малки фирми в бранша, които изхранват семействата си с тази дейност.
Тезата на Тенев за умишлени действия се потвърждава напълно и от независимите проверки на органите на реда. Актуалните данни от МВР към днешна дата сочат, че следствен експеримент и техническа експертиза са доказали абсолютната изправност на блокиращия камион, отхвърляйки версията за техническа повреда.
Във връзка с усложнената икономическа обстановка, пътният експерт прогнозира драстично поскъпване на обучението за нови водачи. Заради растящите цени на горивата, шофьорските курсове за най-масовата категория "В" ще скочат с между 100 и 150 евро. Така крайната цена на обучението се очаква да достигне впечатляващите 1300 евро, което ще натовари сериозно младите кандидат-шофьори.
