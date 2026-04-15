Повишиха служител на КАТ, унищожил 1500 клипа за превишена скорост
  Тема: Войната на пътя

Повишиха служител на КАТ, унищожил 1500 клипа за превишена скорост

15 Април, 2026 15:41 3 216 30

  • тенчо тенев-
  • кат-
  • началник-
  • повишение-
  • корупция-
  • пътна полиция

Вместо уволнение обаче, следващият служебен министър на вътрешните работи е прекратил дисциплинарното производство

Повишиха служител на КАТ, унищожил 1500 клипа за превишена скорост - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият началник на КАТ - София Тенчо Тенев извади на светло брутални корупционни схеми в системата на МВР и хвърли светлина върху истинските причини за транспортния хаос по родните магистрали. В телевизионно интервю експертът по пътна безопасност разкри, че висш служител на реда е унищожил съзнателно огромно количество записи за превишена скорост, а вместо наказание, е получил кариерно развитие.

По думите на Тенев, корупцията в редиците на Пътна полиция достига плашещи размери. Експертът даде конкретен пример от времето си на ръководен пост, когато дисциплинарна проверка е установила безпрецедентно прикриване на нарушители.

"Един началник на високо ниво в Главната дирекция беше унищожил над 1500 клипа за превишена скорост", заяви Тенчо Тенев. Вместо уволнение обаче, следващият служебен министър на вътрешните работи е прекратил дисциплинарното производство срещу въпросното лице. Впоследствие служителят е бил назначен на ключови позиции, включително като заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция".

Друга порочна практика, осветена от бившия шеф на КАТ, засяга търговията със специални регистрационни табели с еднакви цифри. Според него, в продължение на месеци регистрацията на подобни "хубави" номера в столицата е била умишлено блокирана.

Около 50 комплекта специализирани табели, чиято стойност за държавния бюджет възлиза на близо 100 000 лева, са били държани на склад без ясна причина. Едва в края на мандата на предишното редовно правителство, тези номера са били извадени и продадени само за два дни. "Това ми намирисва на много голяма корупция. Никой не направи проверка", категоричен е Тенев, намеквайки за мащабна търговия на черно, при която реалната цена скача двойно.

Експертът коментира и скорошния инцидент, при който тежкотоварен камион блокира ключовия тунел на автомагистрала "Хемус", предизвиквайки 25-километрови опашки от недоволни шофьори. Според него не става въпрос за случайна повреда, а за чист саботаж срещу пътуващите.

"Това си е умишлено паркиране на автомобила вътре в тунела, за да се породи такъв конфликт", обясни Тенев. Причината се корени в тежък конфликт на интереси между държавата и определена пътноподдържаща фирма, на която са предоставени милиони левове от данъкоплатците за изтегляне на аварирали автомобили. Тази монополизация на пазара е предизвикала бунт сред останалите по-малки фирми в бранша, които изхранват семействата си с тази дейност.

Тезата на Тенев за умишлени действия се потвърждава напълно и от независимите проверки на органите на реда. Актуалните данни от МВР към днешна дата сочат, че следствен експеримент и техническа експертиза са доказали абсолютната изправност на блокиращия камион, отхвърляйки версията за техническа повреда.

Във връзка с усложнената икономическа обстановка, пътният експерт прогнозира драстично поскъпване на обучението за нови водачи. Заради растящите цени на горивата, шофьорските курсове за най-масовата категория "В" ще скочат с между 100 и 150 евро. Така крайната цена на обучението се очаква да достигне впечатляващите 1300 евро, което ще натовари сериозно младите кандидат-шофьори.


София / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заплата + пенсия

    38 0 Отговор
    6890 €, и пак крадат, рекетират и се крият по храстите

    15:45 15.04.2026

  • 2 Мнение

    40 1 Отговор
    Това е причината Георги Иванов Гонзо, Наско Сираков, жена му, дъщеря му, разни професори "светила" като Спасов и други кокаинозависими да НЕ бъдат никога спирани от кат за проверка

    15:47 15.04.2026

  • 3 Ами

    35 0 Отговор
    Това с унищожаването на фишове, актове и доказателстваси е стара герберастка практика, където всякакви дебелаци и техните джофри близки до тиквенопрасешките божества бивата помилвани от кат!
    На изборите знаете, да го Д... Дебелите!

    15:48 15.04.2026

  • 4 гръндж

    26 1 Отговор
    Прав е човекът. За съжаление държавата в България от години е в разпад.Затова сме в това положение и войната по пътищата не приключва,всеки ден загиват хора.

    15:48 15.04.2026

  • 5 Емигрант

    27 0 Отговор
    Така управлява корупцията един опростачен, чалгаросан, послушен и необразован суверен, "аз съм проосст но и вие сте прооссти и затова се разбираме", това е погорка на истината и ще остане за векове докато съществува това племе !

    Коментиран от #10

    15:49 15.04.2026

  • 6 Горски

    26 0 Отговор
    милиционерско-търговска територия у целий Свет. В 7 надвечер влизаш в сръбско от хърватско. До 12 полунощ си на Градина -нито един полицейски патрул по всички над 400 км в Сърбия. От Калотина до Пловдив - 8 (осем) милиционерски катуна!!! За два часа път!!! И една сюрия ТОЛаджии и средно скоростните им рамки, както и ония, просяците от Роби Уилямс на Църна маца! Вучич бил любител на диктата, а? А тук, в района на болшевишката демокрация цъфтим, връзваме?! Анимационни карикатури= български, репресивни (почти) държавни органи.

    Коментиран от #14

    15:52 15.04.2026

  • 7 Уши Ушев КАТ

    7 1 Отговор
    Браво на колегата, добре си е свършил работата.

    15:56 15.04.2026

  • 8 Сталин

    19 1 Отговор
    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    15:57 15.04.2026

  • 9 Сталин

    23 1 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    Коментиран от #13, #16

    15:58 15.04.2026

  • 10 Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Един путенски модел за България.

    16:00 15.04.2026

  • 11 Българин 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Докато Подготвящата Автошкола , и Изпитващия пътен полицай подписал разрешението за свидетелство за управление , не носят Солидарна Отговорност с нарушителя , войната по пътищата ни ще продължава .

    16:02 15.04.2026

  • 12 Номера с

    9 0 Отговор
    номерата значи !?
    Другото го оставям настрана, но що за интелект трябва да си за да плащаш "хубав" номер ?
    Не го разбирам и само на номера ва една от колите ми има две еднакви цифри. С ноя номер я и купих.

    16:02 15.04.2026

  • 13 хмммм

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    то щото другите държави са много добре..

    Коментиран от #15

    16:04 15.04.2026

  • 14 Емигрант

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Разстояние Мадрид - Калотина 3000 км 32 часа с две почивки за сън /Италия и Хърватия/ без нито една полицейска кола по това разстояние, Калотина - Варна 400-500 км /не зная точно колко/ 11 часа и 38 мин, а полицейските коли по пътя няма да излъжа ако кажа, че бяха повече от 20, само на влизане в Търново бяха 2, а между Девня и Варна 4 ! Добре, че бях предупреден да спазвам всички знаци за ограничения и нямам глоба ! Не зная как да го нарека това тормоз, издевателство или изнудване на суверена ?

    Коментиран от #19, #22

    16:08 15.04.2026

  • 15 А можеш ли да посочиш

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "хмммм":

    друга държава която да е поне наполовина на нашето "зле" ? Ти от патриотите на Копейкин ли си ?

    Коментиран от #21

    16:11 15.04.2026

  • 16 Бивша България

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    България като държава престана да съществува на 9.9.1944.

    Коментиран от #17

    16:11 15.04.2026

  • 17 Сталин

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Бивша България":

    И ти май си зобал много соросня,България беше суверенна държава през цялата си история само от 44 до 89 и след това вече няма държава

    Коментиран от #23, #25

    16:14 15.04.2026

  • 18 УдоМача

    2 1 Отговор
    Бантускотия скоро заминава!

    16:14 15.04.2026

  • 19 Върнал се

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    В България явно трябва на всеки шофьор до има полицай, особено на тези с чуждестранни номе а, които като дойдат тук си мислят, че.могат да се правят на велики и да нарушават всичко.

    Коментиран от #30

    16:18 15.04.2026

  • 20 Леля Гошо

    2 0 Отговор
    КПП Кулата, от БГ страна стояха 13 различни милиционери, кат, гранична, тол и пр. От гръцката страна, нула. Нали се сещате кой им плаща заплатите на тези паразити.

    16:20 15.04.2026

  • 21 Въпросче

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "А можеш ли да посочиш":

    Че кога "Копейки" е управлявал ? Сегашното е резултат на 35 години щатско-турски евроатлантизъм .

    Коментиран от #24

    16:20 15.04.2026

  • 22 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Ами цървулите не разбират от добро повечето в България са диваци и вандали и за 30 години западна демокрация всичко е България е опоскано

    16:20 15.04.2026

  • 23 Бивша България

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    България беше съветска губерния, без собствена политика, без собствена армия, без собствена икономика, затова, когато Москва реши, че не иска да поддържа блока България се разби в земята. Тогава изглеждаше, че сме се освободили, но се оказа това е било миг на отдих, преди КГБ мафията да тури мафиотссия хомот.

    16:21 15.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опаааа, ти сериозно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    ли засегна "суверенитета" между 1944 и 1989 г.? Искам да кажа, че руското робство трябва да се разглежда като СУВЕРИНИТЕТ ? Може ли да ми кажеш възрастта си за да ти кажа от какво си болен ?

    Коментиран от #27

    16:27 15.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Опаааа, ти сериозно":

    На 10 години съм

    16:29 15.04.2026

  • 28 Иво

    1 1 Отговор
    Патрулки, пожарни, линейки,НСОта...колко пъти ги снимат камерите за 2 години ? Да ги глобяват ли, това ли е решението ? Кого заблуждава Тенчо ...

    16:33 15.04.2026

  • 29 НЯКОЙ

    0 0 Отговор
    безобразие

    16:38 15.04.2026

  • 30 Я чакай малко бе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Върнал се":

    копейка, колко автомобила с чужди номера убиха деца и възрастни на пешеходни пътеки в България, имаш ли цифра освен нула да ми съобщиш, да не те питам пък колко "силни" автомобила с чужди номера причиниха /без тировете/ смъртоносни катастрофи с жертви и тежко ранени ? Излез от пещерата и виж реалността със собствените си очи без да използваш стъкмистиките на главатарите, Копейкин, Пеевски или Банкянския празноглавец !

    16:41 15.04.2026

