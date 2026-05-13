Абровски: За 2026 година все още няма сключен договор за защита от градушки

13 Май, 2026 13:58 1 380 20

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Това заяви на брифинг в Министерски съвет Пламен Абровски, министър на земеделието.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "За 2026, 2027 и 2028 година все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ."

Министър Абровски допълни, че защита от градушки в България става по два начина - чрез ракети и самолетен способ.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "В България защитата от градушки става по два начина. Единият е чрез ракети. Там, където не може бързо да се изградят ракетни площадки, се сключват договори за защита чрез самолетен способ."

Абровски заяви, че от януари до сега има забавяне на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 3 Отговор
    Ганчо не вдева, че първо трябва да излезе от договора за НАТО, за да може да си стреля с фишеци на воля.

    Коментиран от #4

    14:02 13.05.2026

  • 2 мдаааа

    12 1 Отговор
    Нищо , де ...До зимата има време ..

    14:06 13.05.2026

  • 3 Дедо ви

    17 2 Отговор
    "За 2026 година все още няма сключен договор за защита от градушки"....Нищо бе, нали имаме пък сключен 10 годишен договор да даваме всичко на укрите. А от градушките ще ни пази ПВО-то на Гърция и Турция. Само нема да се плашите. то и без това градушката няма какво да удари. по нивите нищо няма. Всичката ни храна идва от внос.

    Коментиран от #6

    14:07 13.05.2026

  • 4 Ахааа ,

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И да се върне Варшавският договор .. 🤭😁

    Коментиран от #9

    14:08 13.05.2026

  • 5 Трол

    6 1 Отговор
    Няма за къде да бързаме, нека ни поочукат хубаво.

    14:09 13.05.2026

  • 6 Новият 9-ти септември

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо ви":

    И всички партизани , изпълзяха от землянките .. ☹️

    14:11 13.05.2026

  • 7 Нищо

    5 1 Отговор
    изчакайте до есента и го сключете за зимата

    14:14 13.05.2026

  • 8 Золос

    9 0 Отговор
    противоградовите самолети трябва да са в Горна Оряховица, а не чак в Русе!

    14:16 13.05.2026

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ахааа ,":

    България никога не е напускала Варшавският договор и СИВ и го доказва напрактика с подкрепата за Украйна. Ти чел ли си устава на Договора за дружба, сътрудничеството и взаимна помощ от 14 май 1955 г?

    Съгласно член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, ще й окаже незабавно всякаква помощ, включително и военна и ще я подкрепи с всички разполагаеми средства.

    Коментиран от #11

    14:19 13.05.2026

  • 10 Гюро

    4 0 Отговор
    какъв го държа ,та не е сключил?

    14:21 13.05.2026

  • 11 Ахааа ,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А ти чете ли Споразумението от Будапеща ? Договорите са затова - за да не се изпълняват .. 🤫 Или цитираме само това , което ни отърва .

    Коментиран от #12

    14:25 13.05.2026

  • 12 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа ,":

    По настоящем Украйна е непълноправен член на ООН, не плаща членски внос вече 4г и като такава, България се задължава да й помага само по още един друг договор - Варшавския.

    Коментиран от #13, #15

    14:31 13.05.2026

  • 13 Миме

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    няма такова нещо кат украiiна

    14:47 13.05.2026

  • 14 По принцип нямам

    5 0 Отговор
    И не мога да имам доверие на човек с неясна фамилия. Фамилията трябва да показва произхода и да има логика.

    14:51 13.05.2026

  • 15 Ахааа ,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Прочети пак 11 , ама по-задълбочено ..

    14:55 13.05.2026

  • 16 хайде сега

    3 0 Отговор
    Таки няма ли някаква фирма за градушки да му пратите няколко милионеца армаган

    14:57 13.05.2026

  • 17 Нали спряхте

    2 1 Отговор
    обществените поръчки? Как да има договор?

    15:04 13.05.2026

  • 18 между другото

    0 2 Отговор
    Защо ще обработвате площите срещу комари с ДДТ? Не знаете ли, че това е пестицид с много дълъг период на разпад и остава за дълго в природата? Защо не използвате пиретроиди, които са безвредни за бозайниците и се разпадат за 48 часа?

    16:32 13.05.2026

  • 19 Я виж

    0 0 Отговор
    Абровски, вземи да смениш цялото управлание на агенцията за градушките, че ако ги оставиш, ще видиш много градушки, тези безхаберници са хора на предишната власт. За нищо не стават и харчат огромни пари от бюджета.

    19:03 13.05.2026

  • 20 Сметката

    0 0 Отговор
    За 15 години за тези безсмислени градушки са похарчени милиони левове. Никой не им търси сметка колко са за издръжка, колко пари са платени на земеделците като обезщетения. Ясно е, че работещите в тази агенция ще се представят като герои. Истината е, че нищо не правят и полза от такава дейност няма. Закриването на тази агенция няма да се отрази на земеделието.

    21:42 13.05.2026

