Абровски: За 2026 година все още няма сключен договор за защита от градушки

Няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Това заяви на брифинг в Министерски съвет Пламен Абровски, министър на земеделието.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "За 2026, 2027 и 2028 година все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ."

Министър Абровски допълни, че защита от градушки в България става по два начина - чрез ракети и самолетен способ.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "В България защитата от градушки става по два начина. Единият е чрез ракети. Там, където не може бързо да се изградят ракетни площадки, се сключват договори за защита чрез самолетен способ."

Абровски заяви, че от януари до сега има забавяне на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители."