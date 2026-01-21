На дневен ред в парламента: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?

В първият работен ден за седмицата на парламента в предварителната програма първа точка е заложено гласуване на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Това съобщават от БНТ.



Правната комисия отхвърли две от предложенията за това на кого да бъдат прехвърлени правомощията на КПК.

Едното беше на "ДПС-Ново начало", което предвижда правомощията на КПК да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС и другото бе на ПП-ДБ - за създаване на Комисия за превенция на корупцията.

Правната комисия прие предложението на ГЕРБ-СДС - правомощията на КПК да бъдат прехвърлени на Сметната палата и ГДБОП.