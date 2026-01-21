Новини
На дневен ред в парламента: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?

На дневен ред в парламента: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?

21 Януари, 2026 07:10 616 8

Правната комисия прие предложението на ГЕРБ-СДС - правомощията на КПК да бъдат прехвърлени на Сметната палата и ГДБОП

На дневен ред в парламента: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първият работен ден за седмицата на парламента в предварителната програма първа точка е заложено гласуване на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Това съобщават от БНТ.

Правната комисия отхвърли две от предложенията за това на кого да бъдат прехвърлени правомощията на КПК.

Едното беше на "ДПС-Ново начало", което предвижда правомощията на КПК да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС и другото бе на ПП-ДБ - за създаване на Комисия за превенция на корупцията.

Правната комисия прие предложението на ГЕРБ-СДС - правомощията на КПК да бъдат прехвърлени на Сметната палата и ГДБОП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    8 1 Отговор
    Когато корупцията е станала ежедневие на всички нива в държавата, означава че тя е станала норма, без която държавата не може да функционира. В такава ситуация подобен орган губи смисъл. Освен ако не се използва за бухалка.

    07:18 21.01.2026

  • 2 закривай

    8 0 Отговор
    Ако парламента закриете ще е най-добре

    07:22 21.01.2026

  • 3 Родово общинен строй

    8 2 Отговор
    Най-добре ДАНС и антикорупционната комисия да бъдат закрити още утре, а някои от служителите и ръководството на двете "търговски дружества" да бъдат тикнати в панделата за дълго време.

    07:25 21.01.2026

  • 4 В най - корумпираната

    5 0 Отговор
    държава корумпираните не желаят Антикорупционна комисия !

    07:33 21.01.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Ще бъде много ясно, но корупцията никога няма да бъде закрита

    07:42 21.01.2026

  • 7 име

    5 1 Отговор
    Първо да въведат закон за чуждите агенти и да изхвърлят всички сopocоиди от съдебната система. Сopocоидите са причината за корупцията, те я допускат.

    07:46 21.01.2026

  • 8 Ген.Решетников

    2 3 Отговор
    И Корнелия направиха руменчо масло президент...и после той им плю на главите...

    07:49 21.01.2026

