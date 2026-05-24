Новини
България »
Коментар на водещия: Колони и думи

Коментар на водещия: Колони и думи

24 Май, 2026 17:54 564 5

  • светолав иванов-
  • 24 май-
  • азбука-
  • константин кирил-философ

Понякога историята оцелява не защото някой я пази съзнателно, а защото някой не я изхвърля

Коментар на водещия: Колони и думи - 1
Снимка: бТВ
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Това малко село се оглеждаше в кристалните води на Мраморно море, но не беше туристическа дестинация. Като останалите села в района около Бурса, брегът беше каменист, което не привличаше особено летовниците. Мудания беше близо. Във всяко село село в този регион имаше древен християнски храм.

Всички знаем къде Паисий пише историята. Но къде започва историята на нашите букви?

Куршунлу беше последната ни спирка от една интересна идея. Какво е Полихрон? Църква ли е? Манастир ли е, както пише в учебниците? Къде е Полихрон - мястото, където според една от историческите версии Константин Кирил Философ започва работата по новата азбука?

Местните хора не предполагаха, че именно тук, преди повече от единайсет века, според историците започва историята на нашата писменост. Но знаеха, че на върха, ей, там, както ни сочеха с оператора Любомир Тасев през 2009-та, някога е имало красив манастир с бели мраморни колони. Взривили го през Първата световна война, а след това дядовците на днешните дядовци, с волове и коне, пренесли останките в двора на джамията в селото. За да се помни на какво са способни византийските майстори. Запазили са ги. Без да предполагат какво символизират за нас – техните съседи от България.

Понякога историята оцелява не защото някой я пази съзнателно, а защото някой не я изхвърля.

Първата буква в глаголицата на Кирил Философ била във формата на кръст. Защото с азбуката народите трябвало да се доближат на християнството. Това е била основната задача на солунските братя. Днес ако някое дете ви попита – какво са работели всъщност те? Отговорът може да ви изненада – били са дипломати-мисионери. И то за специални мисии. Защото всяка тяхна мисия е била специално поръчение от императора на Византия. Включително и написването на новата азбука.

Когато отидете във великия Рим, не може да пропуснете „Санта Мария Маджоре“. В папската базилика, в която беше погребан покойния папа Франциск, има и една паметна плоча на български език, отдясно на входа. На нея четем посвещение от признателния български народ:

„В тази базилика папа Адриан Втори освети в година 868-ма донесените славянски книги в Рим Константин Кирил и Методий – създателите на славянската писменост“.

По-малко от година по-късно Константин - Кирил умира в Рим. Каквото са Кирил и Методий и техните ученици за нас и нашата национална памет и гордост, това е Методий за днешна Словакия, като първи архиепископ на Моравия.

По-нататък историята я знаем всички. Това е началото на нашите букви, и нашите думи, които пътуват през вековете, достигат и до нас в момента. Древните латини казвали, че думите имат способността да променят, а написаното оставало. Също като колоните на древния Полихрон, които посрещат слънчевите лъчи на всеки нов ден до днес. Думите не само променят. Не само остават. Думите правят народ.

Честит 24-ти май!


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настроил съм ти ви то

    1 0 Отговор
    в неделя 16:30 ч да не ми прехвърля на втора национална джендърска телевизия защото Светльо Иванов е един от основните унищожители на този канал пред очите и съзнанието на българската общественост.
    За съжаление това ни е мисирската пропагандна TV визия ръководена от неадекватни и не можеш ти в професионално отношение използвайки политическата обстановка за лични цели.

    Коментиран от #5

    18:14 24.05.2026

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    Мунчо Крадев плати
    ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
    иначе щяхте днес да празнувате на турски

    18:14 24.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    ужас, абе кво е тва кюрде ??

    18:15 24.05.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Тази първа буква е още от фригийската (тракийска) писменост! Макар че с удоволствие бих посетил някое закътано градче край морето, ако има останали такива.

    18:19 24.05.2026

  • 5 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Настроил съм ти ви то":

    Ядосвай се колкото си щеш....прибира по 30 бинки/мес.(поне)и му дреме дали го гледаш.

    18:21 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове