Река Янтра е преляла в района на моста на Колю Фичето тази нощ

24 Май, 2026 10:17 1 296 5

Наводнена е асансьорна шахта

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тази нощ река Янтра е преляла в района на моста на Колю Фичето. Залята е част от района на Експо център „Колю Фичето", както и няколко декара около архитектурния комплекс.

По информация на кмета на Бяла Димитър Славов водата е около 56 см, но няма нанесени щети с изключение на наводнената асансьорна шахта. Пейките и масите във външната посетителска част са добре закрепени и не са отнесени от водата, уточни още Славов, цитиран от Нова телевизия.

Нивото на река Янтра в районите на русенските общини Бяла и Ценово се следи денонощно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Поражда въпроси, а не дава отговори

    3 0 Отговор
    Къде е този мост, какво отношение има към заливането. Само това ли е наводнено? 56 сантиметра от къде до къде? Каква е динамиката - вдига ли се нивото, задържа ли се, спада ли?
    Могат да се намерят отговорите, но не в тази статия.

    10:35 24.05.2026

  • 4 строител

    2 0 Отговор
    Погледнете хората преди векове къде са строели-на Царевец,Трапезица и околните хълмове.Никой не се е завирал в ниското.

    10:39 24.05.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Коле Фичено е бил ЛГБТ активист.🌈🛴🤣😪👍

    11:14 24.05.2026

