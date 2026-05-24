Река Янтра е преляла в района на моста на Колю Фичето тази нощ

Тази нощ река Янтра е преляла в района на моста на Колю Фичето. Залята е част от района на Експо център „Колю Фичето", както и няколко декара около архитектурния комплекс.

По информация на кмета на Бяла Димитър Славов водата е около 56 см, но няма нанесени щети с изключение на наводнената асансьорна шахта. Пейките и масите във външната посетителска част са добре закрепени и не са отнесени от водата, уточни още Славов, цитиран от Нова телевизия.

Нивото на река Янтра в районите на русенските общини Бяла и Ценово се следи денонощно.