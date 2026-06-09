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Пет язовира у нас преливат, МОСВ предупреждава за нови валежи

Пет язовира у нас преливат, МОСВ предупреждава за нови валежи

9 Юни, 2026 16:22 933 4

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  • преливане

Заради високите завирени обеми дружествата са уведомени да предприемат своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите

Пет язовира у нас преливат, МОСВ предупреждава за нови валежи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5339,5 млн. куб м, което представлява 81,69% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Със 100% запълване са - „Камчия“, „Йовковци“, „Асеновец“, „Пчелина“, а над 90% - язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Сопот“, „Домлян“, „Тополница“, „Ал. Стамболийски“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“.

Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Йовковци“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Заради високите завирени обеми дружествата са уведомени да предприемат своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите, посочват от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес в Североизточна България, в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи, припомня екоминистерството. Това е началото на период от 2-3 дни със значителни по количество валежи, се казва още в информацията.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, се уточнява в текста.

Към 27 април 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб м, което е 78,67% от общия им обем и е приблизително 17% повече спрямо обема, отчетен към края на април 2025 г., съобщи тогава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Където

    5 0 Отговор
    е текло пак ще тече !

    16:26 09.06.2026

  • 2 Честита такса електромер

    14 1 Отговор
    Няма страшно, до месец депутатите с частните ВЕЦове ще са ги източили на минимум.

    16:27 09.06.2026

  • 3 частен ВЕЦ

    10 1 Отговор
    това няма значение пак ще сте на сухо и режим през лятото.

    16:28 09.06.2026

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    КОИ СА СОБСТВЕНИЦИ НА ЯЗОВИРИТЕ ? МИЛИОНЕРИ РОДНИ КОИТО ГИ ПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ,НАЛИ? ТЕ, НОСЯТ ЛИ ОТГОВОРНОСТ ? 🙈🙉🙊

    16:28 09.06.2026

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