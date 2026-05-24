Положението в Априлци се нормализира, отложените чествания вероятно ще са на 30 май

Положението в Априлци се нормализира, съобщи за БТА кметът на общината инж. Тихомир Кукенски. По думите му реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си.
"В неделния ден тежка техника не работи на терен, а хората разчистват ръчно. От утре обаче техниката отново ще бъде включена там, където е необходимо", уточни кметът.
От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите.
Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа „Плевен“, добави Кукенски.
По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината.
Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кметът.
В старопланинската община вчера беше обявено частично бедствено положение, след като в рамките на денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта излязоха реките Острешка и Видима.
Разрушен беше пешеходен мост, наводнени бяха редица къщи и стопански имоти, наложи се разчистване на паднала земна маса, възпрепятстваща достъпа до хижа "Плевен".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой да чисти коритата? бай тошо го няма
ако беше залесил балкана дори със млади фиданки, сега нямаше да бедстват!
Коментиран от #3
17:21 24.05.2026
2 Браво
17:22 24.05.2026
3 При такова количество
До коментар #1 от "кой да чисти коритата? бай тошо го няма":водна маса няма сила, която да я спре, а и десетки годишни падат като клечки за зъби и ето ти бедствие.
17:31 24.05.2026