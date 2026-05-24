Положението в Априлци се нормализира, отложените чествания вероятно ще са на 30 май

24 Май, 2026 17:16 598 3

Прибрали са се и туристите от хижа „Плевен“

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Положението в Априлци се нормализира, съобщи за БТА кметът на общината инж. Тихомир Кукенски. По думите му реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си.

"В неделния ден тежка техника не работи на терен, а хората разчистват ръчно. От утре обаче техниката отново ще бъде включена там, където е необходимо", уточни кметът.

От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите.

Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа „Плевен“, добави Кукенски.

По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината.

Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кметът.

В старопланинската община вчера беше обявено частично бедствено положение, след като в рамките на денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта излязоха реките Острешка и Видима.

Разрушен беше пешеходен мост, наводнени бяха редица къщи и стопански имоти, наложи се разчистване на паднала земна маса, възпрепятстваща достъпа до хижа "Плевен".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кой да чисти коритата? бай тошо го няма

    5 1 Отговор
    ако кметчето си беше почистил коритото на реките

    ако беше залесил балкана дори със млади фиданки, сега нямаше да бедстват!

    Коментиран от #3

    17:21 24.05.2026

  • 2 Браво

    3 1 Отговор
    Сега рязането на горите може да продължи с удърни темпове

    17:22 24.05.2026

  • 3 При такова количество

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой да чисти коритата? бай тошо го няма":

    водна маса няма сила, която да я спре, а и десетки годишни падат като клечки за зъби и ето ти бедствие.

    17:31 24.05.2026

