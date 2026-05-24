Положението в Априлци се нормализира, отложените чествания вероятно ще са на 30 май

Положението в Априлци се нормализира, съобщи за БТА кметът на общината инж. Тихомир Кукенски. По думите му реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си.

"В неделния ден тежка техника не работи на терен, а хората разчистват ръчно. От утре обаче техниката отново ще бъде включена там, където е необходимо", уточни кметът.

От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите.

Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа „Плевен“, добави Кукенски.

По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината.

Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кметът.

В старопланинската община вчера беше обявено частично бедствено положение, след като в рамките на денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта излязоха реките Острешка и Видима.

Разрушен беше пешеходен мост, наводнени бяха редица къщи и стопански имоти, наложи се разчистване на паднала земна маса, възпрепятстваща достъпа до хижа "Плевен".