Лишени от свобода се включват в почистването на Габрово след наводненията

Министерството на правосъдието се включва в помощ на общини, които бяха засегнати от наводненията през последните дни, посочи бТВ.

По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов 10 лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, са вече на терен в Габрово.

Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие, уточняват от Министерството на правосъдието.

Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ имат готовност и през следващите дни да осигурят лишени от свобода за подпомагане на местните власти.