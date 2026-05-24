Лишени от свобода се включват в почистването на Габрово след наводненията

24 Май, 2026 13:08 738 8

Снимка: Министерство на правосъдието
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието се включва в помощ на общини, които бяха засегнати от наводненията през последните дни, посочи бТВ.

По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов 10 лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, са вече на терен в Габрово.

Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие, уточняват от Министерството на правосъдието.

Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ имат готовност и през следващите дни да осигурят лишени от свобода за подпомагане на местните власти.


  • 1 А кметицата

    6 3 Отговор
    защо не е обула гумени ботуши , а други да ѝ чистят ? Философа и той ?

    Коментиран от #6

    13:11 24.05.2026

  • 2 Без име

    1 0 Отговор
    А колко ги пазят?

    Коментиран от #3

    13:35 24.05.2026

  • 3 Може да бъдеш сигурен, че

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    По-малко ги пазят отколкото Тиквата и Прасето.

    13:43 24.05.2026

  • 4 Ония вносните

    1 0 Отговор
    от казанлъшко защо не се включват?

    14:08 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тя само

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А кметицата":

    ще им запише имената та като излязат да им даде общински жилища.

    14:10 24.05.2026

  • 7 Троян

    1 0 Отговор
    Трудът ще те освободи.

    14:10 24.05.2026

  • 8 Вълк пази агне

    0 0 Отговор
    Ще шетат по къщите.

    14:27 24.05.2026

