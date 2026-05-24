Лишени от свобода се включват в почистването на Габрово след наводненията

Министерството на правосъдието се включва в помощ на общини, които бяха засегнати от наводненията през последните дни, посочи бТВ.
По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов 10 лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, са вече на терен в Габрово.
Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие, уточняват от Министерството на правосъдието.
Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ имат готовност и през следващите дни да осигурят лишени от свобода за подпомагане на местните власти.
1 А кметицата
Коментиран от #6
13:11 24.05.2026
2 Без име
Коментиран от #3
13:35 24.05.2026
3 Може да бъдеш сигурен, че
До коментар #2 от "Без име":По-малко ги пазят отколкото Тиквата и Прасето.
13:43 24.05.2026
4 Ония вносните
14:08 24.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тя само
До коментар #1 от "А кметицата":ще им запише имената та като излязат да им даде общински жилища.
14:10 24.05.2026
7 Троян
14:10 24.05.2026
8 Вълк пази агне
14:27 24.05.2026