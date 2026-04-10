Кола се обърна по таван в дере на прохода „Петрохан“

Кола се е обърнала по таван в дере на прохода „Петрохан“ в посока Монтана, съобщават потребители в групата „Катастрофи в България“ във Фейсбук.

По информация на свидетели на инцидента шофьорът е карал безразсъдно. Пак по тяхна информация водачът и пътниците са се разминали без сериозни травми, уточни бТВ.

По-рано днес леки катастрофи причиниха тапи на изхода на София – в началото на автомагистрала „Тракия“, в първия от серията почивни дни за Великден.

За празниците се очаква засилен трафик – над 190 000 автомобила да излязат от столицата. Приблизително 130 000 превозни средства се очаква да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления на трите магистрали, за да се улесни трафика.

От Пътната полиция и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават към внимателно и разумно шофиране и спазване на ограниченията на пътя.