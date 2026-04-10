Кола се обърна по таван в дере на прохода „Петрохан“
Кола се обърна по таван в дере на прохода „Петрохан"

10 Април, 2026 18:49 546 7

Шофьорът е карал безразсъдно

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола се е обърнала по таван в дере на прохода „Петрохан“ в посока Монтана, съобщават потребители в групата „Катастрофи в България“ във Фейсбук.

По информация на свидетели на инцидента шофьорът е карал безразсъдно. Пак по тяхна информация водачът и пътниците са се разминали без сериозни травми, уточни бТВ.

По-рано днес леки катастрофи причиниха тапи на изхода на София – в началото на автомагистрала „Тракия“, в първия от серията почивни дни за Великден.

За празниците се очаква засилен трафик – над 190 000 автомобила да излязат от столицата. Приблизително 130 000 превозни средства се очаква да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления на трите магистрали, за да се улесни трафика.

От Пътната полиция и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават към внимателно и разумно шофиране и спазване на ограниченията на пътя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Бърз и яростен ! Ако е жив,на тая дата курбан да дава.

    19:00 10.04.2026

  • 3 Мамник

    1 0 Отговор
    Мястото е прокълнато.

    19:00 10.04.2026

  • 4 Дрифтаджия с

    1 0 Отговор
    BMW и голямо его.

    19:00 10.04.2026

  • 5 Детето е сякало пътя

    1 0 Отговор
    На автомобила , веднага да се затрупа това виновно дете

    19:02 10.04.2026

  • 6 Ами да, те така

    1 1 Отговор
    правят колите по Петрохан, а някои даже са сaмoyбиват групово... там има негативна енергия...

    19:03 10.04.2026

  • 7 Къде са мантинелите?

    1 1 Отговор
    Толупа от Банкя сега в затвора!

    19:03 10.04.2026

