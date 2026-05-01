Очаква се засилен трафик по пътищата на страната

Днес се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна, тъй като 1 май е почивен ден. На изходите на София традиционно интензивно ще е движението към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

По прогнозни данни днес се очаква около 111 000 автомобила да напуснат столицата. Най-много задръствания се очакват до обяд. Между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.