Очаква се засилен трафик по пътищата на страната

1 Май, 2026 08:20 603 8

Близо 11 000 автомобила ще напуснат столицата

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна, тъй като 1 май е почивен ден. На изходите на София традиционно интензивно ще е движението към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

По прогнозни данни днес се очаква около 111 000 автомобила да напуснат столицата. Най-много задръствания се очакват до обяд. Между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    7 4 Отговор
    селянията се изнася !

    Коментиран от #4

    08:26 01.05.2026

  • 2 си дзън

    7 1 Отговор
    На 1 май труд кипи на магистралите - първенци са тези от КАТ и труженичките.

    08:27 01.05.2026

  • 3 Труженичка

    7 1 Отговор
    Опаа....... значи днес ще бачкам на празник! Да сте подготвени значи, вместо 20, 40 евро фирката!

    08:29 01.05.2026

  • 4 Ааааа

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    Не сте прав, отиват в Гърция, защото там вече е по-евтино и да спестят малко от месечните разходи хората. Единствено бензина е по-скъп, но като понапълнят тук и не ходят много далеч, месецът, ще им излезе на +😉

    Коментиран от #5

    08:30 01.05.2026

  • 5 Умфри

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ааааа":

    И 5 евро да стане бензина, на никой не му пука. Не съм видял някой да се ограничава от цигарки, биричка и бензин.

    Коментиран от #6

    08:33 01.05.2026

  • 6 Ааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Умфри":

    Народа живее, като за последно след ковида, а и сега отляво война, отдясно война за къде да ги пестят тия пари, а и Вождът Винету, каза, че вече са в резервата с големите бизони, тъй де клуба на богатите и всички се държат все едно са пушили лулата на мира😅

    08:40 01.05.2026

  • 7 Васил

    3 0 Отговор
    Какъв шок за пореден път селяните се изнасят.

    09:04 01.05.2026

  • 8 Юруууш

    0 0 Отговор
    Ъхъ и мнооо камери, за да се пълни бюджета, че е изгребан.

    09:18 01.05.2026

