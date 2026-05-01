Очаква се засилен трафик по пътищата на страната

Днес се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна, тъй като 1 май е почивен ден. На изходите на София традиционно интензивно ще е движението към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.
По прогнозни данни днес се очаква около 111 000 автомобила да напуснат столицата. Най-много задръствания се очакват до обяд. Между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
Коментиран от #4
08:26 01.05.2026
2 си дзън
08:27 01.05.2026
3 Труженичка
08:29 01.05.2026
4 Ааааа
До коментар #1 от "Пак":Не сте прав, отиват в Гърция, защото там вече е по-евтино и да спестят малко от месечните разходи хората. Единствено бензина е по-скъп, но като понапълнят тук и не ходят много далеч, месецът, ще им излезе на +😉
Коментиран от #5
08:30 01.05.2026
5 Умфри
До коментар #4 от "Ааааа":И 5 евро да стане бензина, на никой не му пука. Не съм видял някой да се ограничава от цигарки, биричка и бензин.
Коментиран от #6
08:33 01.05.2026
6 Ааааа
До коментар #5 от "Умфри":Народа живее, като за последно след ковида, а и сега отляво война, отдясно война за къде да ги пестят тия пари, а и Вождът Винету, каза, че вече са в резервата с големите бизони, тъй де клуба на богатите и всички се държат все едно са пушили лулата на мира😅
08:40 01.05.2026
