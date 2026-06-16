Парламентът с изслушване заради ръста на „Гражданска отговорност“ за мотористи

Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ѝ ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотористи, уточни "Нова телевизия".
Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ започва от 60 и надхвърля 80%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
07:43 16.06.2026
2 бою циганина
07:43 16.06.2026
3 АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ
Коментиран от #6, #9
07:48 16.06.2026
4 Махмурлука
Коментиран от #11
07:51 16.06.2026
5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
07:53 16.06.2026
6 Махмурлука
До коментар #3 от "АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ":И аз съм против мотористите, не всички но по-голямата част от тях са трагедия. Форсират моторите покрай жилищни сгради по всяко време. Да ги видят явно искат. Карат против много правила. Защо не знам. Да излязат извън града и да си форсират моторите колкото искат. Има и културни ама са малко.
07:56 16.06.2026
7 Едно не разбирам
Коментиран от #14
07:56 16.06.2026
8 М. Н. В.
08:09 16.06.2026
9 Ти да не си от КАТ
До коментар #3 от "АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ":Аз къде да протестирам от хахави пешеходци като теб? За врякащи деца къде да протестирам?
08:11 16.06.2026
10 Миризлив пор
08:20 16.06.2026
11 Факт
До коментар #4 от "Махмурлука":Да не те блъска някой без гражданска,че тогава ще видиш ходене по мъките!Включи го малко това когнетивно мислене!
08:21 16.06.2026
12 Притежавам малък
08:26 16.06.2026
13 Васил
08:31 16.06.2026
14 Цецо
До коментар #7 от "Едно не разбирам":Не е интересно дали е евтино или не.Всеки сам си преценява. Чудно е защо да се плаща за нещо което по-природни закони не можеш да ползваш? Колкото се използва толкова трябва да плащаш. В Европа има застраховка и за уикенд. Нали все тях гледаме? Иначе може и да ни задължът да плащаме още една година след като продадем МПСто.
08:41 16.06.2026
15 Някой
А тук огромна част от тези с мотори с пълни идиоти на пътя.
09:07 16.06.2026
16 1234
09:14 16.06.2026