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Парламентът с изслушване заради ръста на „Гражданска отговорност“ за мотористи

Парламентът с изслушване заради ръста на „Гражданска отговорност“ за мотористи

16 Юни, 2026 07:36 702 16

  • мотористи-
  • гражданска отговорност-
  • парламент-
  • депутати

Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Парламентът с изслушване заради ръста на „Гражданска отговорност“ за мотористи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ѝ ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотористи, уточни "Нова телевизия".

Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ започва от 60 и надхвърля 80%.

 

 


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    5 0 Отговор
    през 90те с колегите на тоя даньк му викахме "такса спокойствие"

    07:43 16.06.2026

  • 2 бою циганина

    7 0 Отговор
    всички мутри ги направих "застрахователи" и "бързи кредити" специалисти

    07:43 16.06.2026

  • 3 АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ

    12 1 Отговор
    Срещу мотористите - хулиганите на пътя, вечно изпреварващи в забраненото, превишаващи скоростта и създатели на опасности по пътя?

    Коментиран от #6, #9

    07:48 16.06.2026

  • 4 Махмурлука

    7 0 Отговор
    Тази гражданска отговорност стана гарантирана за мутрите застрахователи. Дерегистрират ти колата за неплатена такава. Може колата да ти стои в гаража докато те няма и пак подлежи на застраховане. И все са на ръба на фалита тези застрахователи а една компания не фалира толкова години. Държавно гарантиран рекет.

    Коментиран от #11

    07:51 16.06.2026

  • 5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    6 2 Отговор
    Трябва тройно да им де вдигне 90% са самоубиици в неделя от 50-60 моториста сано един караше нормално и спазваше ограниченията

    07:53 16.06.2026

  • 6 Махмурлука

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ":

    И аз съм против мотористите, не всички но по-голямата част от тях са трагедия. Форсират моторите покрай жилищни сгради по всяко време. Да ги видят явно искат. Карат против много правила. Защо не знам. Да излязат извън града и да си форсират моторите колкото искат. Има и културни ама са малко.

    07:56 16.06.2026

  • 7 Едно не разбирам

    6 1 Отговор
    Защо нещо трябва да ти бъде евтино, когато то не е екзистенциално важно за теб? Ти може утре да искаш самолет да имаш. Трябва всички да пърхат около теб и да ти осигурят това право ли? Плащам си ГО-то за цяла една година, а не на две вноски. Каската ми е 640 евро, ръкавиците 200, якето 700, гумите 500. Внимателно прочетете първото изречение, и ако искате да ми опонирате, моля, направете го възпитано и аргументирано.

    Коментиран от #14

    07:56 16.06.2026

  • 8 М. Н. В.

    1 0 Отговор
    Направих си в началото на годината на вноски ГО на мотоциклета. Вчера ми се обадиха че дължа още 120 Е до края на годината. Не можело вече на части. Защо да плащам зимни вноски когато спирам да карам още през Октомври? Цената е станала двойна от миналата година. Никога не съм имал проишествия нито с автомобил нито с мотоциклет. ГО трябва да стане персонална както е в цял свят. 90% от хората с мотоциклет имат и автомобил. Тогава ще си я плащам за цяла година.

    08:09 16.06.2026

  • 9 Ти да не си от КАТ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЗ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАМ":

    Аз къде да протестирам от хахави пешеходци като теб? За врякащи деца къде да протестирам?

    08:11 16.06.2026

  • 10 Миризлив пор

    1 0 Отговор
    Сложили 30-40% комисионна за брокера, после като се плати за реклама, гаранционен фонд , данък и т.н. За реалната застраховка остават не повече от 20% от внесената сума. Работят по таблици с цени за труд и материали от 2006-та.

    08:20 16.06.2026

  • 11 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Махмурлука":

    Да не те блъска някой без гражданска,че тогава ще видиш ходене по мъките!Включи го малко това когнетивно мислене!

    08:21 16.06.2026

  • 12 Притежавам малък

    2 0 Отговор
    Ендуро мотоциклет. Карам го само на вилата по междуселски пътища. От Юни до Септември само уикендите. Може би двадесет излизания за сезона. Няма да плащам измислен рекет за зимни месеци. На всичкото отгоре таксата му стана колкото на колата. Еднакви щети ли мога да нанеса с тон и двеста ламарини и с едно 200 кубиково моторче?

    08:26 16.06.2026

  • 13 Васил

    1 0 Отговор
    Ама то ръста и при колите не само при моторите.

    08:31 16.06.2026

  • 14 Цецо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Едно не разбирам":

    Не е интересно дали е евтино или не.Всеки сам си преценява. Чудно е защо да се плаща за нещо което по-природни закони не можеш да ползваш? Колкото се използва толкова трябва да плащаш. В Европа има застраховка и за уикенд. Нали все тях гледаме? Иначе може и да ни задължът да плащаме още една година след като продадем МПСто.

    08:41 16.06.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор
    Преди по немска телевизия отчитаха, че някъде на 25000 карания на моторист става инцидент. Тези с колите трудно оценяват, че моторите различно спират и на завои.
    А тук огромна част от тези с мотори с пълни идиоти на пътя.

    09:07 16.06.2026

  • 16 1234

    0 0 Отговор
    Махнете стикерите от челните стъкла на автомобилите. Това е безобразие!

    09:14 16.06.2026

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