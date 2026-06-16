Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по параметрите за 2027 г.

Основното, върху което работи Министерството на финансите в момента, са параметрите на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, като подчерта, че се търсят реалистични числа и мерки, които да отразяват действителното състояние на публичните финанси.
„Търсим реалистичните цифри и онзи подход и онези мерки, които да ни доведат до реалното състояние на финансите в държавата“, посочи той, цитиран от Dariknews.bg. По думите му в момента се подготвят всички процедури, така че бюджетната процедура за 2026 г. да бъде приключена по график и проектът да бъде внесен в Народното събрание в края на юни.
Министърът коментира и предложения на експерти за допълнителни фискални мерки, включително идеи за оптимизация на разходите и промени в отделни системи.
„Трябват всякакви мерки – и в приходната, и в разходната част, така че да се доближим до реалните числа в бюджета, такива, каквито са подносими“, допълни той.
Паралелно с подготовката на Бюджет 2026 се работи и по параметрите на Бюджет 2027.
„Паралелно с това готвим и съответните изчислени параметри за Бюджет 2027, така че всичко върви по план“, каза още министърът.
Припомняме, че проектобюджета трябва да бъде внесен в парламента до края на месеца. Според него основното предизвикателство е постигането на устойчив дефицит около 3% чрез мерки с дългосрочен ефект върху държавните финанси.
Бюджетната комисия одобри вдигане на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Междувременно парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличаване на тавана на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Според текстовете Министерският съвет ще може да поеме нов дълг в размер до 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Поправката в закона се налага, тъй като според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.
Размерът на падежиращия държавен дълг през 2026 година е 1,41 млрд. евро, като нов дълг с този размер вече бе поет от началото на годината, чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което на практика означава, че правителството не може да тегли нов дълг до приемането на редовен бюджет за тази година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕФОРМИ ТРЯБВАТ,
ВЕЧЕ НАИСТИНА СТЕ ЗА
ОСТАВКА!
16:40 16.06.2026
2 Ако Искате !
16:40 16.06.2026
3 честен ционист
16:40 16.06.2026
4 ГЪЛЪБЕ, пиленце пернато
16:41 16.06.2026
5 Срам и позор
Коментиран от #14
16:41 16.06.2026
6 Европеец
16:42 16.06.2026
7 Възpожденец 🇧🇬
С тези заеми без обяснения, с тези безразборни харчове, с тези преразпределения на обществените пари по мафиотски кланове, няма да изкарате до зимата.
16:43 16.06.2026
8 Грийн сок
е същото като
икономист да управлява самолет
Катастрофата е неизбежна.
Коментиран от #13
16:43 16.06.2026
9 Абе вие ,
16:44 16.06.2026
10 да н съ преработиш пернато проскубано
16:45 16.06.2026
11 Така
16:45 16.06.2026
12 Къде Ви е Приходната част ?за 26 - та ?
Кой ще лъжеш ?
Бе Двойкаджия ?
16:45 16.06.2026
13 Абе
До коментар #8 от "Грийн сок":икономиста може да се научи да лети,но льотчика на финансии никога!
16:47 16.06.2026
14 Европеец
До коментар #5 от "Срам и позор":Сетих се да питам къде отидоха гаранционните пари от валутния борд.....
16:48 16.06.2026
15 Изобщо
16:49 16.06.2026
16 Анонимен
16:53 16.06.2026
17 Милен
16:59 16.06.2026
18 Хаха
Гълъбчо, вече повече от месец си министър! И като такъв би следвало да си наясно къде отиват увеличените приходи от ддс, акцизи, такси и други от поскъпването на абсолютно всички стоки и услуги!?
Т.е. сега бюджетните приходи би следвало да са доста по-високи в сравнение с тези от началото на годината, да не говорим от преди година, тъй като търсенето и предлагането реално не намаляват!
Къде са приходите, събират ли се реално, отчитат ли се и защо лъжете народа, че имало "свръхдефицит"!?
Дължите смислено обяснение с Радев на хората от къде е този аджеба измислен според мен "свръхдефицит", тъй като реално приходите трябва да са по-високи в сравнение с преди 3, 4 месеца, да не говорим преди година!
Ако нямате комуникация с хората, доста рязко ще последвате сглобкаджиите....
Коментиран от #20
16:59 16.06.2026
19 Миме
17:03 16.06.2026
20 Милен
До коментар #18 от "Хаха":Ами тоя въпрос трябва да го отправиш и към ,, брюкселските бюрократи", нали те ни заплашват с процедура за ,,свръх дефицит"?
Коментиран от #24
17:06 16.06.2026
21 Всичко Е ! Парлама !
В Това !
Беззаконие !
Какво Да Кажеш ?
17:07 16.06.2026
22 Само да попитам
Коментиран от #23
17:08 16.06.2026
23 Милен
До коментар #22 от "Само да попитам":Ами къде да са справедливите цени, освен в магазина, щом хората купуват значи цените са справедливи. На мен като не ми харесва цената на нещо не го купувам и търся друг вариант.
Коментиран от #26
17:15 16.06.2026
24 Хаха
До коментар #20 от "Милен":Ави незнам дали под влияние на брюкселския ЕССР или от вътрешно натегачество отчитаме сметоводно според мене измислен "свръхдефицит"!?
Нека аджеба Гълъбчо да даде отговор по телевизора на еди елементарен въпрос - къде отива разликата в ДДС, акцизи и други данъци и такси от увеличените цени на всичко!?
Ако не може, не знае или не иска да даде отгово, направо да става от стола!
Коментиран от #27
17:15 16.06.2026
25 Всичко е точно
17:15 16.06.2026
26 Само да попитам
До коментар #23 от "Милен":Та какъв е другия вариант Да стоиш гладен или да ядеш русенско варено
Коментиран от #28
17:20 16.06.2026
27 Милен
До коментар #24 от "Хаха":Е па ти какво искаш да кажеш, нали след влизането ни в ,, еврозоната" щеше да има ,,по-качествен" контрол от ЕЦБ и разни други други институции? Нима искаш да кажеш, че те не вършат работа и за 5 стотинки и се осланят само на данните които им предоставя ,,българското правителство"?
Коментиран от #29
17:21 16.06.2026
28 Милен
До коментар #26 от "Само да попитам":Ами не ти харесват цените на хранителните продукти и започваш да си ги отглеждаш сам, ако не, можеш търсиш от къде да си ги купиш на ,,справедлива цена".
17:26 16.06.2026
29 Хаха
До коментар #27 от "Милен":Ама ти сериозно ли си въобразяваш, ме ще дойде тук някакъв "контрол" от ЕЦБ на ЕССР да ни проверява на място за нещо си!?
Колкото ни проверяват от близо 20 години за "правомерното" харчене на еврофондовете, толкова и ЕЦБ след като сме в "клуба на богатите"!
Всичко е Делчо Китанчев на местните дери.беи с тези от ЕССР, пък наивниците нека си мислят, че има "контрол" на нещо си!
Коментиран от #30
17:29 16.06.2026
30 Милен
До коментар #29 от "Хаха":Ами като не искат да ни проверяват, що ни заплашват с разни ,,процедури", и що трябва да ни пука за техните ,,процедури"?
Коментиран от #33
17:32 16.06.2026
31 Смърфиета
17:39 16.06.2026
32 Факти
17:39 16.06.2026
33 Хаха
До коментар #30 от "Милен":Откъде да знам!
Вероятно щото и сегашните следват Стратегическия план на всички политици от 89-та година до днес - на народа да му е гадно и ЕССР няма естествено нищо против това!
Отново твърдя, че няма никаква логика при брутално увеличение на приходи от ДДС, акцизи и други, породени от увеличените цени на стоки и услуги, при ненамаляващо търсене и предлагане да има счетоводно отчетен свръхдефицит!
Никой всъщност не казва от къде аджеба е, а само че "има" такъв...
Коментиран от #38
17:44 16.06.2026
34 Цвете
17:46 16.06.2026
35 Цвете
17:50 16.06.2026
36 Саша Грей
17:51 16.06.2026
37 Гост
17:55 16.06.2026
38 Милен
До коментар #33 от "Хаха":Ами прав си, на фона на икономиката ни (която е силно зависима от вътрешното потребление) да има свръхдефицит, при положение, че най-голямото перо от приходите в бюджета е ДДС а то е зависимо от цените, ама ей на всички ни казват, че имаме, и аз не мога да си я обясня тази аномалия. Ама щом разни ,,финансови гурота" ни казват, че е така кой съм аз, па да им противореча
17:57 16.06.2026
39 селски лузър
Коментиран от #40
18:03 16.06.2026
40 Милен
До коментар #39 от "селски лузър":Е па кой досега го е направил, та да си мислиш че гълъба може да го стори?
18:05 16.06.2026