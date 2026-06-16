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Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по параметрите за 2027 г.

Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по параметрите за 2027 г.

16 Юни, 2026 16:37 809 40

  • гълъб донев-
  • бюджет 2026-
  • параметри-
  • 2027 година

"Търсим реалистичните цифри и онзи подход и онези мерки, които да ни доведат до реалното състояние на финансите в държавата“, посочи още финансовият министър

Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по параметрите за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основното, върху което работи Министерството на финансите в момента, са параметрите на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, като подчерта, че се търсят реалистични числа и мерки, които да отразяват действителното състояние на публичните финанси.

„Търсим реалистичните цифри и онзи подход и онези мерки, които да ни доведат до реалното състояние на финансите в държавата“, посочи той, цитиран от Dariknews.bg. По думите му в момента се подготвят всички процедури, така че бюджетната процедура за 2026 г. да бъде приключена по график и проектът да бъде внесен в Народното събрание в края на юни.

Министърът коментира и предложения на експерти за допълнителни фискални мерки, включително идеи за оптимизация на разходите и промени в отделни системи.

„Трябват всякакви мерки – и в приходната, и в разходната част, така че да се доближим до реалните числа в бюджета, такива, каквито са подносими“, допълни той.

Паралелно с подготовката на Бюджет 2026 се работи и по параметрите на Бюджет 2027.

„Паралелно с това готвим и съответните изчислени параметри за Бюджет 2027, така че всичко върви по план“, каза още министърът.

Припомняме, че проектобюджета трябва да бъде внесен в парламента до края на месеца. Според него основното предизвикателство е постигането на устойчив дефицит около 3% чрез мерки с дългосрочен ефект върху държавните финанси.

Бюджетната комисия одобри вдигане на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро

Междувременно парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличаване на тавана на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Според текстовете Министерският съвет ще може да поеме нов дълг в размер до 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Поправката в закона се налага, тъй като според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.

Размерът на падежиращия държавен дълг през 2026 година е 1,41 млрд. евро, като нов дълг с този размер вече бе поет от началото на годината, чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което на практика означава, че правителството не може да тегли нов дълг до приемането на редовен бюджет за тази година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕФОРМИ ТРЯБВАТ,

    24 2 Отговор
    А НЕ КОНСТАТАЦИИ.
    ВЕЧЕ НАИСТИНА СТЕ ЗА
    ОСТАВКА!

    16:40 16.06.2026

  • 2 Ако Искате !

    18 0 Отговор
    Може и За 98 -ма !

    16:40 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    26 0 Отговор
    Направо ги обединявай в петилетка, нема какво да ги бройкаш по един-два.

    16:40 16.06.2026

  • 4 ГЪЛЪБЕ, пиленце пернато

    23 1 Отговор
    То половината на 2026 мина бре.

    16:41 16.06.2026

  • 5 Срам и позор

    22 0 Отговор
    Мъск има 1 трилион, а 1300 България няма и 1 милиард ей така буфер.

    Коментиран от #14

    16:41 16.06.2026

  • 6 Европеец

    16 0 Отговор
    Колко пари ще дадете за въоръжение 😟 колко пари ще платите за Евровизия 😟..... Кога полицай и военни и държавни служители и други хрантутници ще започнат да си плащат осигуровките сами 😐 кога ще се справите с високите цени на веригите 😐 кога ще свалите инфлацията 😐 кога ще намалите държавната администрация 😐..... Защо ли питам, като зная ,че сте същите като предишните....

    16:42 16.06.2026

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    19 1 Отговор
    То вече е съмнително дали вие ще правите бюджета за 2027 г.
    С тези заеми без обяснения, с тези безразборни харчове, с тези преразпределения на обществените пари по мафиотски кланове, няма да изкарате до зимата.

    16:43 16.06.2026

  • 8 Грийн сок

    21 1 Отговор
    Льотчик да управлява икономика
    е същото като
    икономист да управлява самолет
    Катастрофата е неизбежна.

    Коментиран от #13

    16:43 16.06.2026

  • 9 Абе вие ,

    13 0 Отговор
    Вие поне сте учили, когато таблицата за умножение я знаехме всички. Каква е тая пълна излагация сега? Ти и двете баби турти твои заместнички една сметка не можете да представите? Двете дърти кикимори с предишните бяха свои, сега с вас нагаждят, ама работа от тях никаква....много сте зле , неможачи използвачи.

    16:44 16.06.2026

  • 10 да н съ преработиш пернато проскубано

    10 0 Отговор
    за 27ма баба ви лагад ще ви го спусне бюджета ако все още не сте изтекли в канала при буци и шишко където ви е мястото и на крадливите бо(га)таши

    16:45 16.06.2026

  • 11 Така

    14 1 Отговор
    както я карат тези гълъби, залени чорапи и тем подобни няма да изкарат и до края на годината! Те в 2027 се вглеждали!

    16:45 16.06.2026

  • 12 Къде Ви е Приходната част ?за 26 - та ?

    12 0 Отговор
    за 26 - та ?

    Кой ще лъжеш ?

    Бе Двойкаджия ?

    16:45 16.06.2026

  • 13 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грийн сок":

    икономиста може да се научи да лети,но льотчика на финансии никога!

    16:47 16.06.2026

  • 14 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Срам и позор":

    Сетих се да питам къде отидоха гаранционните пари от валутния борд.....

    16:48 16.06.2026

  • 15 Изобщо

    10 0 Отговор
    не работете каквото и да било , преуморите се от толкова лъжи , гимнастики и производство на борчове !

    16:49 16.06.2026

  • 16 Анонимен

    13 0 Отговор
    Оставка Оставка Оставка не ставате неможачи сте Оставка

    16:53 16.06.2026

  • 17 Милен

    10 1 Отговор
    Е па то половината година мина, да я пишем ,,нулева" и направо да минаваме на бюджета за следващите две. Не виждам никакъв смисъл да се приема бюджет за тази година, и без това със счетоводни хватки може да се докара до какъвто ,,дефицит" ни отърва.

    16:59 16.06.2026

  • 18 Хаха

    11 0 Отговор
    "Трябват всякакви мерки – и в приходната, и в разходната част, така че да се доближим до реалните числа в бюджета, такива, каквито са подносими“

    Гълъбчо, вече повече от месец си министър! И като такъв би следвало да си наясно къде отиват увеличените приходи от ддс, акцизи, такси и други от поскъпването на абсолютно всички стоки и услуги!?
    Т.е. сега бюджетните приходи би следвало да са доста по-високи в сравнение с тези от началото на годината, да не говорим от преди година, тъй като търсенето и предлагането реално не намаляват!
    Къде са приходите, събират ли се реално, отчитат ли се и защо лъжете народа, че имало "свръхдефицит"!?
    Дължите смислено обяснение с Радев на хората от къде е този аджеба измислен според мен "свръхдефицит", тъй като реално приходите трябва да са по-високи в сравнение с преди 3, 4 месеца, да не говорим преди година!
    Ако нямате комуникация с хората, доста рязко ще последвате сглобкаджиите....

    Коментиран от #20

    16:59 16.06.2026

  • 19 Миме

    5 6 Отговор
    абе донев абе гълъбче момино златно ,що се правиш на про3 бе,нали си наясно,че всички проблеми са от това,че набутахте България незаконно у зоната и заради санкцийте срещу Русия бе

    17:03 16.06.2026

  • 20 Милен

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Ами тоя въпрос трябва да го отправиш и към ,, брюкселските бюрократи", нали те ни заплашват с процедура за ,,свръх дефицит"?

    Коментиран от #24

    17:06 16.06.2026

  • 21 Всичко Е ! Парлама !

    7 0 Отговор
    Ама !

    В Това !

    Беззаконие !

    Какво Да Кажеш ?

    17:07 16.06.2026

  • 22 Само да попитам

    10 0 Отговор
    ЗКПЧ то къде са справедливите цени , кошници пазарски мрежи и т н Нещо да се е подобрило Наближава вече м юли ще мине годината

    Коментиран от #23

    17:08 16.06.2026

  • 23 Милен

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само да попитам":

    Ами къде да са справедливите цени, освен в магазина, щом хората купуват значи цените са справедливи. На мен като не ми харесва цената на нещо не го купувам и търся друг вариант.

    Коментиран от #26

    17:15 16.06.2026

  • 24 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Милен":

    Ави незнам дали под влияние на брюкселския ЕССР или от вътрешно натегачество отчитаме сметоводно според мене измислен "свръхдефицит"!?
    Нека аджеба Гълъбчо да даде отговор по телевизора на еди елементарен въпрос - къде отива разликата в ДДС, акцизи и други данъци и такси от увеличените цени на всичко!?
    Ако не може, не знае или не иска да даде отгово, направо да става от стола!

    Коментиран от #27

    17:15 16.06.2026

  • 25 Всичко е точно

    10 0 Отговор
    ЗКПЧ в армията през социализма. Завършва магистратура по икономика през демокрацията. И в настоящето, Министър на финансите на РБ. Ако е бил и домоуправител, браво. Може да ръководи хора и пари.

    17:15 16.06.2026

  • 26 Само да попитам

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Милен":

    Та какъв е другия вариант Да стоиш гладен или да ядеш русенско варено

    Коментиран от #28

    17:20 16.06.2026

  • 27 Милен

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Е па ти какво искаш да кажеш, нали след влизането ни в ,, еврозоната" щеше да има ,,по-качествен" контрол от ЕЦБ и разни други други институции? Нима искаш да кажеш, че те не вършат работа и за 5 стотинки и се осланят само на данните които им предоставя ,,българското правителство"?

    Коментиран от #29

    17:21 16.06.2026

  • 28 Милен

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Само да попитам":

    Ами не ти харесват цените на хранителните продукти и започваш да си ги отглеждаш сам, ако не, можеш търсиш от къде да си ги купиш на ,,справедлива цена".

    17:26 16.06.2026

  • 29 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Милен":

    Ама ти сериозно ли си въобразяваш, ме ще дойде тук някакъв "контрол" от ЕЦБ на ЕССР да ни проверява на място за нещо си!?
    Колкото ни проверяват от близо 20 години за "правомерното" харчене на еврофондовете, толкова и ЕЦБ след като сме в "клуба на богатите"!
    Всичко е Делчо Китанчев на местните дери.беи с тези от ЕССР, пък наивниците нека си мислят, че има "контрол" на нещо си!

    Коментиран от #30

    17:29 16.06.2026

  • 30 Милен

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Ами като не искат да ни проверяват, що ни заплашват с разни ,,процедури", и що трябва да ни пука за техните ,,процедури"?

    Коментиран от #33

    17:32 16.06.2026

  • 31 Смърфиета

    7 0 Отговор
    Направо да направи бюджетите накуп до годината, в която смята да излезе в пенсия, да ги оставят отворени за обществено обсъждане и да излезне да си вземе платения отпуск, където се е насъбрал откакто е почнал да "работи".

    17:39 16.06.2026

  • 32 Факти

    6 0 Отговор
    Вжите го само този. Някакво ЗКПЧ управлява парите на народа. Докъде стигнахме...

    17:39 16.06.2026

  • 33 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Милен":

    Откъде да знам!
    Вероятно щото и сегашните следват Стратегическия план на всички политици от 89-та година до днес - на народа да му е гадно и ЕССР няма естествено нищо против това!
    Отново твърдя, че няма никаква логика при брутално увеличение на приходи от ДДС, акцизи и други, породени от увеличените цени на стоки и услуги, при ненамаляващо търсене и предлагане да има счетоводно отчетен свръхдефицит!
    Никой всъщност не казва от къде аджеба е, а само че "има" такъв...

    Коментиран от #38

    17:44 16.06.2026

  • 34 Цвете

    5 0 Отговор
    КАКВИ ПАРАМЕТРИ, КОГАТО НЕ СТЕ ГОТВИ С БЮДЖЕТ 2026. Г.? МИСЛИЛИ ЗА 2027. Г.? ОПРАВЕТЕ НАСТОЯЩИЯТ И ПОСЛЕ, АКО СТЕ НА ВЛАСТ И ЕВЕНТУАЛНО СЛЕДВАЩАТА .ДО СЕГА ИМА ЛИ ОЛИГАРСИ ИЛИ КОРУМПЕТА ОСЪДЕНИ? С ЕДНА ДУМА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СТЕ НЕПОДГОТВЕНИ .😶‍🌫️

    17:46 16.06.2026

  • 35 Цвете

    4 0 Отговор
    КАКВИ ПАРАМЕТРИ, КОГАТО НЕ СТЕ ГОТВИ С БЮДЖЕТ 2026. Г.? МИСЛИЛИ ЗА 2027. Г.? ОПРАВЕТЕ НАСТОЯЩИЯТ И ПОСЛЕ, АКО СТЕ НА ВЛАСТ И ЕВЕНТУАЛНО СЛЕДВАЩАТА .ДО СЕГА ИМА ЛИ ОЛИГАРСИ ИЛИ КОРУМПЕТА ОСЪДЕНИ? С ЕДНА ДУМА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СТЕ НЕПОДГОТВЕНИ .😶‍🌫️КОГАТО НЕ СТЕ ГОТОВИ С БЮДЖЕТА ЗА 26 ГОДИНА.?!

    17:50 16.06.2026

  • 36 Саша Грей

    3 0 Отговор
    Викайте Асенчо да ви оправи паприкаша.

    17:51 16.06.2026

  • 37 Гост

    3 0 Отговор
    Да не забравиш и паралелно да тъпчеш в банковата си сметка. Само те подсещам

    17:55 16.06.2026

  • 38 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    Ами прав си, на фона на икономиката ни (която е силно зависима от вътрешното потребление) да има свръхдефицит, при положение, че най-голямото перо от приходите в бюджета е ДДС а то е зависимо от цените, ама ей на всички ни казват, че имаме, и аз не мога да си я обясня тази аномалия. Ама щом разни ,,финансови гурота" ни казват, че е така кой съм аз, па да им противореча

    17:57 16.06.2026

  • 39 селски лузър

    0 0 Отговор
    Искам да знам какво ще направи Гълъб, за да спре опростачаването на нацията.

    Коментиран от #40

    18:03 16.06.2026

  • 40 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "селски лузър":

    Е па кой досега го е направил, та да си мислиш че гълъба може да го стори?

    18:05 16.06.2026

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