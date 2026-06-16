Депутатите обсъждат тегленето на по-голям дълг от 3,8 млрд. евро

На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи тегленето на повече дълг.

Това съобщи "Нова телевизия".

Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.