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Депутатите обсъждат тегленето на по-голям дълг от 3,8 млрд. евро

Депутатите обсъждат тегленето на по-голям дълг от 3,8 млрд. евро

16 Юни, 2026 07:08 1 057 33

  • депутати-
  • дълг-
  • теглене

Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти

Депутатите обсъждат тегленето на по-голям дълг от 3,8 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи тегленето на повече дълг.

Това съобщи "Нова телевизия".

Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    26 6 Отговор
    Боклуците теглиха за една година 20 милиарда и се га искат да им се дава сметка. Къде са парите от валутния борд, 40 милиарда евро?

    Коментиран от #12, #30

    07:12 16.06.2026

  • 2 само да попитам

    27 0 Отговор
    кога депутатите ще обсъдят намаляването и замразяването на заплатите си???

    07:13 16.06.2026

  • 3 само питам

    22 0 Отговор
    Депутатите ли ще връщат дълга? Ще харчите това което имате. Аз не искам да връщам чужд дълг.

    Коментиран от #26, #27

    07:20 16.06.2026

  • 4 гениално замислено

    26 4 Отговор
    Понеже няма пари за крадене, ще теглим заеми и ще ги крадем! Балъците ще ги връщат с лихвите.

    Коментиран от #19

    07:21 16.06.2026

  • 5 мдааа

    19 7 Отговор
    Радев не в по различен от Боко.

    Коментиран от #7, #31

    07:22 16.06.2026

  • 6 кокор спецова

    15 1 Отговор
    нас с бою циганина и джаба блеефски няма ли поне да ни разпита прокуратурата за липсващи милиарди

    07:23 16.06.2026

  • 7 Данъкоплатец

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    Съгласен! Народецът спи дълбок сън в розови облаци.

    07:27 16.06.2026

  • 8 БЪЛГАРОУБИЕЦА МИСТЪР КЕШ

    8 8 Отговор
    ЩЕ ФАЛИРА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА .................... КАТО КОМУНИСТА ЖАН ВИДЕНОВ ..................... ФАШИСТА ЧОРАП РАДЕВ - УБИЕЦ НА БЪЛГАРИЯ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #23

    07:28 16.06.2026

  • 9 Я виж ти...?!

    11 2 Отговор
    ,,Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти"
    А,когато бяхте управляващи,като гласувахте 10 милиарда заем,тогава нИ рИвяхтИ,сЯ мИ рИветИ...?!

    07:30 16.06.2026

  • 10 Васо

    8 1 Отговор
    Хора, които си нямат бъкел понятие от Макроикономика и Финанси обсъждат държавния дълг? Неуки калинки, случайници и парашутисти. Синове, щеркин и унуци на тоя и оня... Все едно фаянсаджии да обсъждат казус по Облигационно право... Смях.

    07:34 16.06.2026

  • 11 Грийн сок

    8 0 Отговор
    Ами като един остински
    военен освен да получавам
    мога и да вземам

    07:35 16.06.2026

  • 12 Пешо

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А аз да попитам ... кога ще почне да се обсъжда връщане на дълговете и отърсване от тези международни схеми?!. Да произвеждат нещо да генерират излишък и ние да даваме заеми... и да сме инвеститори. Кога ще го обсъждат това?!

    07:35 16.06.2026

  • 13 Сатана Z

    7 4 Отговор
    3 милиарда ойро за Зеления Киевски нацист,а останалите за лапачка кой докАчи.

    07:37 16.06.2026

  • 14 Ясно е

    5 0 Отговор
    Че при заложените разходи и дефицит от предните правителства ще трябва да се тегли дълг НО. не се виждат реални реформи в държавните разходи....къде е намаляване на администрацията и незаслужените и заплати и тези на учители,полицаи,военни?!

    07:42 16.06.2026

  • 15 ВОДАТА НА ЕВРЕИТЕ ЗЛАТОТО НА КАНАДЦИТЕ

    11 1 Отговор
    А за българите само заеми и данъци.

    07:43 16.06.2026

  • 16 ту-туу

    3 1 Отговор
    Както махнаха охраната на магнитския с-и-чуг и сикаджииската герб мутра да им намалят и заплатите на тия м-ф-оти

    07:43 16.06.2026

  • 17 Да си

    6 3 Отговор
    гледат пенсиите и да си търсят работа ! Щяха да борят мафията и олигарсите ?! А те освен лъжи и безумия , борчове и безумни закони , огромни харчове и позори - НИЩО ДРУГО !

    07:43 16.06.2026

  • 18 Къде е сребърния фонд?

    5 2 Отговор
    Къде са парите от военнопромишления комплекс дека работят веке на три смени от 4 години? Нали окраина плащала? Плащала ама само н думи. Къде с парите от сребърния фонд. Нали беха към 78 милиарда? Май тотално сме ограбени от шайката ГЕРБ и петроханци Продължаваме Подмяната и от УРСУЛИТЕ!

    07:44 16.06.2026

  • 19 Бъдещето на БГ

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "гениално замислено":

    Парите ще се използват за заплати и пенсии иначе бунтове. Не за значимо производство. Също за подаръци на Украйна, съгласно директивите на ЕС 95 млд плюс 35 млд.

    Ивайло Мирчев 13.06.2026 в предаването "Говори сега" по БНТ каза: Няма подарено оръжие на Украйна
    По негови данни получени са 6.5 милиарда евро за 4.5 години, тоест - 1.4 млн за година. Бруто продуктът ни е 220 млд лева за всяка от миналите години. Тоест приходът презчислен в евро е 0,13% годишно. Това ли е приносът на военната ни промишленост за всяка година работа на три смени във воените заводи?
    Причини:
    Или е имало огромни подаръци за Украйна
    или са крадени и изнесени в офшорките от предишните правителства
    или частично приватизираните военни заводи се крадат, за да не плащат данъци
    или чужди съсобственици присвояват лъвския дял.
    или на края: All of the ABOVE

    Молим от името на ф0р-ума: Модiе-рато -рът да информира про-кUрату-rата на РБ.

    07:44 16.06.2026

  • 20 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Нови к-ви, стари практики.

    07:45 16.06.2026

  • 21 Те един

    4 2 Отговор
    бюджет не могат да направят толкова много време , но борч след борч + тотално неизгодни сделки !

    07:45 16.06.2026

  • 22 Буталото

    6 0 Отговор
    В заглавието "по голям от 3,8 а долу в статията съвсем друго

    07:47 16.06.2026

  • 23 Жан В. не е изтеглил нито $1 борч

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "БЪЛГАРОУБИЕЦА МИСТЪР КЕШ":

    Нито е хрантутил НПО-та и цигани.Нито е разпродавал страната. Затова го свалиха.

    Коментиран от #28

    07:49 16.06.2026

  • 24 Простият

    8 0 Отговор
    Парите никога няма да стигат докато само се спори кой е виновен, а не се търси отговорност и не започнат виновните да влизат в затвора и то по бързата процедура - язе тъй го разбирам, ама язе съм си прозд.

    07:55 16.06.2026

  • 25 Факти

    4 2 Отговор
    Безумен Крадев обеща да бори олигархията, а продължава да я гали с данък от 10%. Материалът затова ли му даде пълната власт? Да тегли милиарди, които ще потънат в черната дупка на корупцията, а народът ще ги връща с лихвите.

    07:56 16.06.2026

  • 26 Да теглят, но за своя сметка

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    и на тези които са глесували за тях , като на всичките им се ипотекира имуществото.
    Останалите хора нямат вина за безумието.

    07:56 16.06.2026

  • 27 А фалит знаеш ли какво е

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    По времето на фалшивата демокрация Българиябфалира всяка година и отлага официалното обявяване на фалита ежегодно със загробващи външни заеми, а тук едни лъжци се опитват да поставят тезата, че по времето преди 1989 г., когато България беше истинска държава, с трилиони (в днешни пари) активи и с дългове на други държави към нас, сме уж били фалирали. Смях и пародия

    08:00 16.06.2026

  • 28 ЖАН ВИДЕНОВ

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Жан В. не е изтеглил нито $1 борч":

    БЕШЕ СВАЛЕН, ЗАЩОТО .................. МАГАЗИНИТЕ БЯХА ПРАЗНИ И $ СТАНА 3000 лв ..................... СЪЩОТО СТАВА И ПРИ ШАРЛАТАНИНА ЧОРАП Г. РАДЕВ .................... ФАКТ !

    08:01 16.06.2026

  • 29 Радеви сълзи

    6 2 Отговор
    Радевчета, просто е - спрете милиардите за оръжие и за удължаване на месомелачката, имайте милост преди всичко към украинските граждани, които не искат да мрат, за да дойде после чичо Сам и да им открадне всичко (почти всички зомбита - почитатели на Бандера са вече утилизирани и останаха осноено нормални хора)

    08:05 16.06.2026

  • 30 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Парите от валутния борд, 40 милиарда евро, са където си бяха преди Нова година:
    - облигации главно на държавите в еврозоната с най-висок кредитен рейтинг
    - депозити във водещи чуждестранни централни банки
    - златен резерв
    - 100 милиона капиталова вноска в ЕЦБ, срещу която получихме 1% от нея
    По закон БНБ не може да пипа тези пари, ама ти откъде да знаеш. Единствената разлика сега е, че БНБ координира с ЕЦБ в какви активи да ги инвестира. Хубавото е, че вече не е задължително всички да са в ликвидни активи и част от тях може да са в средносрочни и дългосрочни активи, които носят по-висока доходност. Други въпроси имаш ли?

    08:12 16.06.2026

  • 31 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    Радев е по-зле от Боко. Мутрата имаше опит в управлението на хора и пари. Знаеше как да краде без да фалира държавата. Радев е абсолютен некадърник. Само с един договор с Боташ вкара Булгаргаз в технически фалит. Три години ни лъга колко е хубав договора, дори и по време на предизборната кампания, а сега тръгна на пожар да го предоговаря. Смятай какво ни чака. Хората си мислеха, че от Боко по-зле няма. Забравиха Луканов, Виденов, Царя и Станишев. Най-малкото зло са ПП, но народът ни не е от най-умните и никога не им даде пълно мнозинство. Вместо това го даде на Радев - новото БСП. Радев е член на БКП от 1984 г. и беше вкаран в политиката от БСП. Това е кръгът зад него. Направо не е за вярване, че народът го възприе като нещо ново. Червените олигарси го свалиха от самолета и го вкараха в президентството, след което го настаниха в премиерското кресло.

    08:24 16.06.2026

  • 32 безпартиен

    3 0 Отговор
    Решението е СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА в бюджетната сфера (държавния и общинския)с поне 30/100!!! Първите 10/100 са най лесните .Това са пенсионери останали на работа след пенсионирането си.ОТ бюджета получават пенсия+заплата!Ние сме единствената държава в ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики няма такова нещо! Пример за това е МВР с над 5000 пенсионери със заплати от 3000-3500 евро месечно и всички на РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ! ГОДИШНО ОКОЛО 400 милиона евро само за заплати!А по други министерства, агенции, ведомства, учреждения, области,общини??При всички случаи са над милиард а може и два!!! Спиране на т.нар."детски" за цял срок на обучение при 3 (три) неизвинени отсъствия в училище! Спиране на всякакви помощи на лица БЕЗ да полагат труд по почистване, озеленяване и облагородяване на населените места ПОНЕ 21 (двадесет и един) дни месечно!!!

    Коментиран от #33

    08:25 16.06.2026

  • 33 Дрън-дрън

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "безпартиен":

    Бас държа, че никога не си работил в администрацията. Големият проблем на администрацията не е бройката (защото цифрите, които се изкарват, включват и медицинските кадри от всички държавни и общински здравни заведения). Големият проблем са назначаваните с десетилетия калинки, които освен сляп слугинаж друго не могат да свършат. Дори и да искат да направят нещо правилно те просто не могат, защото са некадърни парашутисти. Във всяко административно звено има по няколко човека, които знаят какво правят. Другото е леш

    08:35 16.06.2026

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