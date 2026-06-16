Депутатите обсъждат тегленето на по-голям дълг от 3,8 млрд. евро

На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи тегленето на повече дълг.
Това съобщи "Нова телевизия".
Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.
Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #12, #30
07:12 16.06.2026
2 само да попитам
07:13 16.06.2026
3 само питам
Коментиран от #26, #27
07:20 16.06.2026
4 гениално замислено
Коментиран от #19
07:21 16.06.2026
5 мдааа
Коментиран от #7, #31
07:22 16.06.2026
6 кокор спецова
07:23 16.06.2026
7 Данъкоплатец
До коментар #5 от "мдааа":Съгласен! Народецът спи дълбок сън в розови облаци.
07:27 16.06.2026
8 БЪЛГАРОУБИЕЦА МИСТЪР КЕШ
Коментиран от #23
07:28 16.06.2026
9 Я виж ти...?!
А,когато бяхте управляващи,като гласувахте 10 милиарда заем,тогава нИ рИвяхтИ,сЯ мИ рИветИ...?!
07:30 16.06.2026
10 Васо
07:34 16.06.2026
11 Грийн сок
военен освен да получавам
мога и да вземам
07:35 16.06.2026
12 Пешо
До коментар #1 от "Българин":А аз да попитам ... кога ще почне да се обсъжда връщане на дълговете и отърсване от тези международни схеми?!. Да произвеждат нещо да генерират излишък и ние да даваме заеми... и да сме инвеститори. Кога ще го обсъждат това?!
07:35 16.06.2026
13 Сатана Z
07:37 16.06.2026
14 Ясно е
07:42 16.06.2026
15 ВОДАТА НА ЕВРЕИТЕ ЗЛАТОТО НА КАНАДЦИТЕ
07:43 16.06.2026
16 ту-туу
07:43 16.06.2026
17 Да си
07:43 16.06.2026
18 Къде е сребърния фонд?
07:44 16.06.2026
19 Бъдещето на БГ
До коментар #4 от "гениално замислено":Парите ще се използват за заплати и пенсии иначе бунтове. Не за значимо производство. Също за подаръци на Украйна, съгласно директивите на ЕС 95 млд плюс 35 млд.
Ивайло Мирчев 13.06.2026 в предаването "Говори сега" по БНТ каза: Няма подарено оръжие на Украйна
По негови данни получени са 6.5 милиарда евро за 4.5 години, тоест - 1.4 млн за година. Бруто продуктът ни е 220 млд лева за всяка от миналите години. Тоест приходът презчислен в евро е 0,13% годишно. Това ли е приносът на военната ни промишленост за всяка година работа на три смени във воените заводи?
Причини:
Или е имало огромни подаръци за Украйна
или са крадени и изнесени в офшорките от предишните правителства
или частично приватизираните военни заводи се крадат, за да не плащат данъци
или чужди съсобственици присвояват лъвския дял.
или на края: All of the ABOVE
Молим от името на ф0р-ума: Модiе-рато -рът да информира про-кUрату-rата на РБ.
07:44 16.06.2026
20 Абсурдистан
07:45 16.06.2026
21 Те един
07:45 16.06.2026
22 Буталото
07:47 16.06.2026
23 Жан В. не е изтеглил нито $1 борч
До коментар #8 от "БЪЛГАРОУБИЕЦА МИСТЪР КЕШ":Нито е хрантутил НПО-та и цигани.Нито е разпродавал страната. Затова го свалиха.
Коментиран от #28
07:49 16.06.2026
24 Простият
07:55 16.06.2026
25 Факти
07:56 16.06.2026
26 Да теглят, но за своя сметка
До коментар #3 от "само питам":и на тези които са глесували за тях , като на всичките им се ипотекира имуществото.
Останалите хора нямат вина за безумието.
07:56 16.06.2026
27 А фалит знаеш ли какво е
До коментар #3 от "само питам":По времето на фалшивата демокрация Българиябфалира всяка година и отлага официалното обявяване на фалита ежегодно със загробващи външни заеми, а тук едни лъжци се опитват да поставят тезата, че по времето преди 1989 г., когато България беше истинска държава, с трилиони (в днешни пари) активи и с дългове на други държави към нас, сме уж били фалирали. Смях и пародия
08:00 16.06.2026
28 ЖАН ВИДЕНОВ
До коментар #23 от "Жан В. не е изтеглил нито $1 борч":БЕШЕ СВАЛЕН, ЗАЩОТО .................. МАГАЗИНИТЕ БЯХА ПРАЗНИ И $ СТАНА 3000 лв ..................... СЪЩОТО СТАВА И ПРИ ШАРЛАТАНИНА ЧОРАП Г. РАДЕВ .................... ФАКТ !
08:01 16.06.2026
29 Радеви сълзи
08:05 16.06.2026
30 Факти
До коментар #1 от "Българин":Парите от валутния борд, 40 милиарда евро, са където си бяха преди Нова година:
- облигации главно на държавите в еврозоната с най-висок кредитен рейтинг
- депозити във водещи чуждестранни централни банки
- златен резерв
- 100 милиона капиталова вноска в ЕЦБ, срещу която получихме 1% от нея
По закон БНБ не може да пипа тези пари, ама ти откъде да знаеш. Единствената разлика сега е, че БНБ координира с ЕЦБ в какви активи да ги инвестира. Хубавото е, че вече не е задължително всички да са в ликвидни активи и част от тях може да са в средносрочни и дългосрочни активи, които носят по-висока доходност. Други въпроси имаш ли?
08:12 16.06.2026
31 Факти
До коментар #5 от "мдааа":Радев е по-зле от Боко. Мутрата имаше опит в управлението на хора и пари. Знаеше как да краде без да фалира държавата. Радев е абсолютен некадърник. Само с един договор с Боташ вкара Булгаргаз в технически фалит. Три години ни лъга колко е хубав договора, дори и по време на предизборната кампания, а сега тръгна на пожар да го предоговаря. Смятай какво ни чака. Хората си мислеха, че от Боко по-зле няма. Забравиха Луканов, Виденов, Царя и Станишев. Най-малкото зло са ПП, но народът ни не е от най-умните и никога не им даде пълно мнозинство. Вместо това го даде на Радев - новото БСП. Радев е член на БКП от 1984 г. и беше вкаран в политиката от БСП. Това е кръгът зад него. Направо не е за вярване, че народът го възприе като нещо ново. Червените олигарси го свалиха от самолета и го вкараха в президентството, след което го настаниха в премиерското кресло.
08:24 16.06.2026
32 безпартиен
Коментиран от #33
08:25 16.06.2026
33 Дрън-дрън
До коментар #32 от "безпартиен":Бас държа, че никога не си работил в администрацията. Големият проблем на администрацията не е бройката (защото цифрите, които се изкарват, включват и медицинските кадри от всички държавни и общински здравни заведения). Големият проблем са назначаваните с десетилетия калинки, които освен сляп слугинаж друго не могат да свършат. Дори и да искат да направят нещо правилно те просто не могат, защото са некадърни парашутисти. Във всяко административно звено има по няколко човека, които знаят какво правят. Другото е леш
08:35 16.06.2026