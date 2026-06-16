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Асен Василев след решението за нов дълг: Няма никакви разчети! Скандално е

Асен Василев след решението за нов дълг: Няма никакви разчети! Скандално е

16 Юни, 2026 15:26 967 51

  • асен василев-
  • решение-
  • дълг

Василев заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година

Асен Василев след решението за нов дълг: Няма никакви разчети! Скандално е - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандално е Комисията по бюджет и финанси да гласува поправка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това стана известно от думите на Асен Василев от „Продължаваме промяната“, който говори в кулоарите на парламента, след като бюджетната комисия одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет.

Василев заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година.

„Току-що мнозинството в бюджетната комисия от „Прогресивна България“ гласува 3,8 млрд. евро дълг, който трябва да плащаме всички ние, без да има нито едно число, написано от Министерството на финансите като разчет. Казано по друг начин, на базата на преразказ с елементи на разсъждение Комисията по бюджет и финанси току-що гласува 3,8 млрд. евро дълг“, каза той.

Василев посочи, че „Продължаваме промяната“ няма как да подкрепи подобна поправка в закона, подчертавайки, че според обясненията от финансовото министерство е станало ясно, че са необходими 2,1 млрд. евро нов дълг, а не 3,8 млрд. евро, за да се осигурят плащанията през юли и август по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Това са разлика от 1,7 млрд. евро, които бяха гласувани, без да има абсолютно никаква нужда, по думите на самото министерство. Да не говорим, че разчет няма и е абсолютно скандално Комисията по бюджет и финанси да гласува на база преразказ, а не на база реално предоставени числа и таблици от Министерство на финансите“, каза Асен Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Св. лама Иво Калушев (не пепефил)

    34 12 Отговор
    Коя е тази госпожа и какво иска? Някой знае ли?

    Коментиран от #17

    15:28 16.06.2026

  • 2 Държавен чиновник

    30 7 Отговор
    36 години, ядохме, пихме и се веселихме!
    Келнера дойде за сметката!

    15:29 16.06.2026

  • 3 Защо

    16 16 Отговор
    не пишете за Никола Минчев? Днес му свалиха имунитета на евродепутат, където се появят пп-ъ-дб-ъ на всякъде излагации и позор.

    Коментиран от #20

    15:30 16.06.2026

  • 4 Анонимен

    17 7 Отговор
    Асене с розовото прасе излизай събирай хората крадат сегашните викайки протестирай поведи хората срещу крадците хайде Асене давай

    Коментиран от #49

    15:30 16.06.2026

  • 5 Некадърници

    29 11 Отговор
    С вашите разчети и стъкмистики ни докарахте хиперинфлация.

    Коментиран от #44

    15:30 16.06.2026

  • 6 Коки

    25 8 Отговор
    Не се напрягай ти окака каквото можа
    Никога вече няма да имаш тази възможност

    Каквото и да казваш вече няма значка
    Вкара ни в клубът на богатите отговаряхме на всички критерий
    Това беше скандално

    15:30 16.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    По време на удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.Нарушават конституцията.

    15:31 16.06.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    23 10 Отговор
    Айде айде и ти правеше същото! Нали с Киро Парапета щяхте да строите по две магистрали на година със парите от корупция и нямаше да теглите дълг!? 🤬

    15:31 16.06.2026

  • 9 АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула

    18 7 Отговор
    и кво точно ще стане като не подкрепиш бюджета с твоите мижави 20 депутата, дреме му на някой

    15:33 16.06.2026

  • 10 Анонимен

    10 2 Отговор
    Крадат ви българи нали така Асен говореше а сега какво Асене кажи крадат ви българи излизайте протестиращите

    15:33 16.06.2026

  • 11 Кок00r

    5 3 Отговор
    1. Кабинетът „Петков“ (около 8 месеца управление)
    През 2022 г. държавният дълг се увеличи сравнително малко в нетно изражение.

    Изтеглен нов дълг: Бяха поети нови дългове (главно чрез вътрешни емисии и един голям излизане на международните пазари през есента, подготвено от тях, но реализирано служебно), възлизащи на около 2.5 – 3 милиарда лева нетно.

    Контекст: Голяма част от събраните средства отидоха за буфер във фискалния резерв и за покриване на стари падежи. Към края на управлението им съотношението дълг спрямо БВП дори леко спадна поради високата инфлация и номиналния ръст на икономиката (около 22.x% от БВП).

    2. Кабинетът „Денков“ (около 10 месеца управление)
    През втората половина на 2023 г. и началото на 2024 г. тежестта на емисиите беше по-голяма, тъй като се заложиха по-големи дефицити в бюджетите.

    Изтеглен нов дълг: За цялата 2023 г. и първите месеци на 2024 г. бяха изтеглени общо около 8 милиарда лева под формата на нови облигации (включително мащабни емисии на международните пазари през есента на 2023 г.).

    Нето увеличение: От тези пари близо 3 милиарда лева отидоха директно за рефинансиране (плащане) на стари дългове с настъпил падеж. Чистото увеличение на дълга за този период беше в рамките на около 4.5 – 5 милиарда лева.

    Обща равносметка
    Ако съберем чистото (нетно) увеличение на държавния дълг за двата периода, в които ПП-ДБ управляваха в редовни кабинети, сумата възлиза на приблизително 7 до 8 милиарда лева.

    15:33 16.06.2026

  • 12 провинциалист

    15 6 Отговор
    Тоя нама ли за обясняване едни 9 милиарда, пък тогава да пита каквото и да е?

    Коментиран от #31

    15:33 16.06.2026

  • 13 Анонимен

    5 1 Отговор
    Крадат ви българи нали така Асен говореше а сега какво Асене кажи крадат ви българи излизайте протестиращите

    15:34 16.06.2026

  • 14 хахаха

    20 5 Отговор
    Асенка седмица след като стана финансов министър изтегли 10 милиарда заем, който се изпари за три дни и никой не разбра къде са отишли:)

    15:34 16.06.2026

  • 15 Анонимен

    2 4 Отговор
    Крадат ви българи нали така Асен говореше а сега какво Асене кажи крадат ви българи излизайте протестиращите

    15:34 16.06.2026

  • 16 Има ли

    4 3 Отговор
    пробити центаджии тука

    15:35 16.06.2026

  • 17 госпожата мълчеше до

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Св. лама Иво Калушев (не пепефил)":

    като герб и дпс взеха заем от 10 милиарда тогава го пое целия до картофите .доказасе че госпожата е пълни шиши

    15:35 16.06.2026

  • 18 Анонимен

    7 8 Отговор
    Радев тия милиарди ще ги сложи в Сигмата хахахаха балъците гласуващи за регресите стоят и мълчат и ви обират

    15:36 16.06.2026

  • 19 Ами То ! ооо о !

    2 3 Отговор
    С разчет ! или без Разчет !

    То Така се прави !

    Очертаваш Рамката !

    До която ще Замъкваш !

    Пък 5 отгоре !

    5 Отдолу !

    Както Дойде !

    Те Никога !

    Не стигат !

    15:36 16.06.2026

  • 20 На Пленума

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    е ОТХВЪРЛЕНО отнемане на имунитета му , което си беше очаквано ! Така , че Никола Минчев си е с имунитета на евродепутат !

    Коментиран от #26

    15:37 16.06.2026

  • 21 въпрос към пеньоара на шиши

    10 5 Отговор
    ама асенке когато гебр взеха заем от 10 милиарда ти каво парви ду@№@аше ли

    15:38 16.06.2026

  • 22 Кубчето Рубик

    10 5 Отговор
    Тази лубрикирана госпожа я видяхме колко струва като финансов министър, кръгла нула

    15:39 16.06.2026

  • 23 Ехааа

    7 9 Отговор
    ПП и ГЕРБ са изтеглили общо над 200 милиарда лева външен дълг, а сега ревнали за някакви си 3.8 милиарда:)
    Прилича ми на 90-те години когато СДС виеха, че бай Тошо за цялото си управление беше взел 3 милиарда заем:)

    Коментиран от #28

    15:41 16.06.2026

  • 24 Един не-трол

    4 8 Отговор
    Аз не разбрах 8 милиарда за един месец за какво бяха изхарчени от теб. Не че ми харесва чорапа и червените човечета покрай него, но ти и Радеффф, който те докара сте виновни за финансовата ситуация.

    15:42 16.06.2026

  • 25 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    7 8 Отговор
    Радев е обещал да се отчита на Путлер по 10 млрд. $ на година и това е първа вноска

    Коментиран от #33, #35, #37

    15:43 16.06.2026

  • 26 Не е

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "На Пленума":

    точно така. Властите в Брюксел ще го разследват за неправомерен лобизъм. Днес му е свален имунитета, по искане на прокуратурата в Брюксел.

    15:45 16.06.2026

  • 27 Сглобката

    3 5 Отговор
    Асенчо с тихо гласче от скута на Шиши:
    - Господарю, може ли да взема девет милиарда заем и да си го преведа в банковата си сметка?
    - Може, но ще си преведеш само 10%, другото е за мен.

    15:46 16.06.2026

  • 28 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ехааа":

    Малоумниците крадат ви ама нали е вашият месия вие сте радостни грабят ви малоумници лъжат ви ама вие се не сещате

    Коментиран от #32

    15:46 16.06.2026

  • 29 Шмекер Копейкин празнодумеца

    4 6 Отговор
    Гълъбарника ще даде отчет, колкото Късата карабина Костя дава отчет за субсидията и депутатските безотчетни добавки от 4-5 хиляди на месец на депутат.

    Коментиран от #43

    15:46 16.06.2026

  • 30 име

    6 5 Отговор
    Хасане, ти какви разчети правеше когато теглеше милиарди кредити за увеличение на пенсии и заплати, без реформи, без съкращения, без да махнете работещите пенсионери?

    15:49 16.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    12 доволен си че тези те грабят нали е това се казва молоумници роби а аз не желая служебници да ме лъжат да ме грабят да ме заблуждават не желая бкп месии неможачи оставка

    Коментиран от #48

    15:49 16.06.2026

  • 32 Българин

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Българския народ си каза думата! Когато съберете 130 депутата тогава ще изказваш мнението. Като не ти харесва - влака и към Брюксел!

    Коментиран от #46, #50

    15:51 16.06.2026

  • 33 евроатлантическо мишле

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Така ще е, колега! Докато ние църкаме зад клавиатурите и громим руснаците само в интернет, винаго ще е така!

    15:53 16.06.2026

  • 34 Кокорано нагла,

    5 4 Отговор
    а ти кога изтегли десетки миларди борчове преди и по време на сглобката да храниш същите паразити и пенционери "не беше скандално". Всичките сте за т.репане!

    15:55 16.06.2026

  • 35 123

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Ако ще и 100 млрд да му даде, важното е, че разплаква евроатлантиците и ви докарва до нервна криза:)))

    15:56 16.06.2026

  • 36 Българин

    3 4 Отговор
    Асенчо изпапака 9 милярда за 9 дена.охаа

    15:57 16.06.2026

  • 37 Супер

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Казаха, че по време на срещата между Радев и Путин имало назначен българин, който да им прислужва и който само повтарял "Да господарю", сега разбрахме, че си бил ти, затова и си така запознат с уговорката им.

    16:02 16.06.2026

  • 38 асенката е голяма мома

    0 4 Отговор
    ако се думкаше с шиши и герб сега само с шиши

    16:02 16.06.2026

  • 39 Милен

    1 2 Отговор
    Влизането ни в еврозоната ни дава достъп до по-изгодни условия за теглене на кредити, значи всеки който е против тегленето на нови кредити е ,,путинист" и ,,русофил", що тъй нямате вяра на членството ни в ,,клуба на богатите"?

    16:04 16.06.2026

  • 40 А с вашите разчети за крадене до къде ст

    3 5 Отговор
    А вие с вашите разчети как пръснахте 9 милиарда лева излишък без нито едно перо и изтеглихте 12 милиарда лева дълг

    16:05 16.06.2026

  • 41 байяго

    0 1 Отговор
    Антонеску върши антисемитски зверства и ще финансирате танкови поделения в Русия. Това е мафия инитираща с любезното съдействие на ДАНС, полицията и още апаратчици за да има нови репарации. Обаче достигна до ушите на Улянова, защото само евреи са потомци на Фалех (първата комуна) по стечение на обстоятелствата и те са потърпевшите.

    16:08 16.06.2026

  • 42 Леля асеня…

    1 3 Отговор
    …е същата, като в частният си живот -> ненаситна…пък който като иска да го разбира ;) ….

    16:12 16.06.2026

  • 43 Тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    гълъбарник, пълен само с гугутки.

    16:14 16.06.2026

  • 44 Пълни глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Некадърници":

    Като гледам много ги разбираш видовете инфлация...къде учи икономика в пожарникарското или пилотското?

    16:16 16.06.2026

  • 45 Знаещ

    5 0 Отговор
    Чета коментарите, един и същ словоред, думи и цифри, гнусни внушения и обиди. Значи, писани от една и съща ръка.
    P.S. Като финансист, на Василев не можете на малкия пръст да стъпите.

    16:20 16.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Миме

    0 1 Отговор
    проблемът не е ,че кокора е гей,проблемът е,че е крадлив п€д@л

    16:24 16.06.2026

  • 48 Провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Чия оставка не желаеш?

    Коментиран от #51

    16:28 16.06.2026

  • 49 Оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Зимата ще излезем Анонимен (Промяна) милиони озверели,озверели от глад!!!

    16:39 16.06.2026

  • 50 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    България е около 7 милиона кой си ти и кои са тези бкп червени олигарси които с лъжи със всяване на омраза страхуване смятат че ще владеят властта няма как Оставка на бкп на червените олигарси на съветските другари Оставка с лъжи няма път напред за регресите тук е демокрация 7 милиона живеят тук плащат данъци учат работят

    16:43 16.06.2026

  • 51 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Оставка на бкп на регреси на месия Оставка за Европа за Демокрация за Еврозона Оставка на регресите

    16:45 16.06.2026

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