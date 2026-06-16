Асен Василев след решението за нов дълг: Няма никакви разчети! Скандално е

Скандално е Комисията по бюджет и финанси да гласува поправка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това стана известно от думите на Асен Василев от „Продължаваме промяната“, който говори в кулоарите на парламента, след като бюджетната комисия одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет.
Василев заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година.
„Току-що мнозинството в бюджетната комисия от „Прогресивна България“ гласува 3,8 млрд. евро дълг, който трябва да плащаме всички ние, без да има нито едно число, написано от Министерството на финансите като разчет. Казано по друг начин, на базата на преразказ с елементи на разсъждение Комисията по бюджет и финанси току-що гласува 3,8 млрд. евро дълг“, каза той.
Василев посочи, че „Продължаваме промяната“ няма как да подкрепи подобна поправка в закона, подчертавайки, че според обясненията от финансовото министерство е станало ясно, че са необходими 2,1 млрд. евро нов дълг, а не 3,8 млрд. евро, за да се осигурят плащанията през юли и август по Плана за възстановяване и устойчивост.
„Това са разлика от 1,7 млрд. евро, които бяха гласувани, без да има абсолютно никаква нужда, по думите на самото министерство. Да не говорим, че разчет няма и е абсолютно скандално Комисията по бюджет и финанси да гласува на база преразказ, а не на база реално предоставени числа и таблици от Министерство на финансите“, каза Асен Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Св. лама Иво Калушев (не пепефил)
Коментиран от #17
15:28 16.06.2026
2 Държавен чиновник
Келнера дойде за сметката!
15:29 16.06.2026
3 Защо
Коментиран от #20
15:30 16.06.2026
4 Анонимен
Коментиран от #49
15:30 16.06.2026
5 Некадърници
Коментиран от #44
15:30 16.06.2026
6 Коки
Никога вече няма да имаш тази възможност
Каквото и да казваш вече няма значка
Вкара ни в клубът на богатите отговаряхме на всички критерий
Това беше скандално
15:30 16.06.2026
7 Последния Софиянец
15:31 16.06.2026
8 Кобра Кай 🥋
15:31 16.06.2026
9 АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула
15:33 16.06.2026
10 Анонимен
15:33 16.06.2026
11 Кок00r
През 2022 г. държавният дълг се увеличи сравнително малко в нетно изражение.
Изтеглен нов дълг: Бяха поети нови дългове (главно чрез вътрешни емисии и един голям излизане на международните пазари през есента, подготвено от тях, но реализирано служебно), възлизащи на около 2.5 – 3 милиарда лева нетно.
Контекст: Голяма част от събраните средства отидоха за буфер във фискалния резерв и за покриване на стари падежи. Към края на управлението им съотношението дълг спрямо БВП дори леко спадна поради високата инфлация и номиналния ръст на икономиката (около 22.x% от БВП).
2. Кабинетът „Денков“ (около 10 месеца управление)
През втората половина на 2023 г. и началото на 2024 г. тежестта на емисиите беше по-голяма, тъй като се заложиха по-големи дефицити в бюджетите.
Изтеглен нов дълг: За цялата 2023 г. и първите месеци на 2024 г. бяха изтеглени общо около 8 милиарда лева под формата на нови облигации (включително мащабни емисии на международните пазари през есента на 2023 г.).
Нето увеличение: От тези пари близо 3 милиарда лева отидоха директно за рефинансиране (плащане) на стари дългове с настъпил падеж. Чистото увеличение на дълга за този период беше в рамките на около 4.5 – 5 милиарда лева.
Обща равносметка
Ако съберем чистото (нетно) увеличение на държавния дълг за двата периода, в които ПП-ДБ управляваха в редовни кабинети, сумата възлиза на приблизително 7 до 8 милиарда лева.
15:33 16.06.2026
12 провинциалист
Коментиран от #31
15:33 16.06.2026
13 Анонимен
15:34 16.06.2026
14 хахаха
15:34 16.06.2026
15 Анонимен
15:34 16.06.2026
16 Има ли
15:35 16.06.2026
17 госпожата мълчеше до
До коментар #1 от "Св. лама Иво Калушев (не пепефил)":като герб и дпс взеха заем от 10 милиарда тогава го пое целия до картофите .доказасе че госпожата е пълни шиши
15:35 16.06.2026
18 Анонимен
15:36 16.06.2026
19 Ами То ! ооо о !
То Така се прави !
Очертаваш Рамката !
До която ще Замъкваш !
Пък 5 отгоре !
5 Отдолу !
Както Дойде !
Те Никога !
Не стигат !
15:36 16.06.2026
20 На Пленума
До коментар #3 от "Защо":е ОТХВЪРЛЕНО отнемане на имунитета му , което си беше очаквано ! Така , че Никола Минчев си е с имунитета на евродепутат !
Коментиран от #26
15:37 16.06.2026
21 въпрос към пеньоара на шиши
15:38 16.06.2026
22 Кубчето Рубик
15:39 16.06.2026
23 Ехааа
Прилича ми на 90-те години когато СДС виеха, че бай Тошо за цялото си управление беше взел 3 милиарда заем:)
Коментиран от #28
15:41 16.06.2026
24 Един не-трол
15:42 16.06.2026
25 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
Коментиран от #33, #35, #37
15:43 16.06.2026
26 Не е
До коментар #20 от "На Пленума":точно така. Властите в Брюксел ще го разследват за неправомерен лобизъм. Днес му е свален имунитета, по искане на прокуратурата в Брюксел.
15:45 16.06.2026
27 Сглобката
- Господарю, може ли да взема девет милиарда заем и да си го преведа в банковата си сметка?
- Може, но ще си преведеш само 10%, другото е за мен.
15:46 16.06.2026
28 Анонимен
До коментар #23 от "Ехааа":Малоумниците крадат ви ама нали е вашият месия вие сте радостни грабят ви малоумници лъжат ви ама вие се не сещате
Коментиран от #32
15:46 16.06.2026
29 Шмекер Копейкин празнодумеца
Коментиран от #43
15:46 16.06.2026
30 име
15:49 16.06.2026
31 Анонимен
До коментар #12 от "провинциалист":12 доволен си че тези те грабят нали е това се казва молоумници роби а аз не желая служебници да ме лъжат да ме грабят да ме заблуждават не желая бкп месии неможачи оставка
Коментиран от #48
15:49 16.06.2026
32 Българин
До коментар #28 от "Анонимен":Българския народ си каза думата! Когато съберете 130 депутата тогава ще изказваш мнението. Като не ти харесва - влака и към Брюксел!
Коментиран от #46, #50
15:51 16.06.2026
33 евроатлантическо мишле
До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Така ще е, колега! Докато ние църкаме зад клавиатурите и громим руснаците само в интернет, винаго ще е така!
15:53 16.06.2026
34 Кокорано нагла,
15:55 16.06.2026
35 123
До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Ако ще и 100 млрд да му даде, важното е, че разплаква евроатлантиците и ви докарва до нервна криза:)))
15:56 16.06.2026
36 Българин
15:57 16.06.2026
37 Супер
До коментар #25 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Казаха, че по време на срещата между Радев и Путин имало назначен българин, който да им прислужва и който само повтарял "Да господарю", сега разбрахме, че си бил ти, затова и си така запознат с уговорката им.
16:02 16.06.2026
38 асенката е голяма мома
16:02 16.06.2026
39 Милен
16:04 16.06.2026
40 А с вашите разчети за крадене до къде ст
16:05 16.06.2026
41 байяго
16:08 16.06.2026
42 Леля асеня…
16:12 16.06.2026
43 Тоя
До коментар #29 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":гълъбарник, пълен само с гугутки.
16:14 16.06.2026
44 Пълни глупости
До коментар #5 от "Некадърници":Като гледам много ги разбираш видовете инфлация...къде учи икономика в пожарникарското или пилотското?
16:16 16.06.2026
45 Знаещ
P.S. Като финансист, на Василев не можете на малкия пръст да стъпите.
16:20 16.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Миме
16:24 16.06.2026
48 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #31 от "Анонимен":Чия оставка не желаеш?
Коментиран от #51
16:28 16.06.2026
49 Оня с коня
До коментар #4 от "Анонимен":Зимата ще излезем Анонимен (Промяна) милиони озверели,озверели от глад!!!
16:39 16.06.2026
50 Анонимен
До коментар #32 от "Българин":България е около 7 милиона кой си ти и кои са тези бкп червени олигарси които с лъжи със всяване на омраза страхуване смятат че ще владеят властта няма как Оставка на бкп на червените олигарси на съветските другари Оставка с лъжи няма път напред за регресите тук е демокрация 7 милиона живеят тук плащат данъци учат работят
16:43 16.06.2026
51 Анонимен
До коментар #48 от "Провинциалист от провинция Тракия":Оставка на бкп на регреси на месия Оставка за Европа за Демокрация за Еврозона Оставка на регресите
16:45 16.06.2026